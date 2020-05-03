Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі. ВIДЕО

Флагман українських ВМС - фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Фрегат закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань. Перед екіпажем стояли не прості задачі практичних стрільб з корабельної артилерійської установки АК-100 та знищення умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-ти міліметрової установки – АК-630, з якими особовий склад успішно впорався.

Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16 задля забезпечення радіоелектронних перешкод, які створюють так званні "хмари" для виведення з курсу наведених на корабель ракет. Крім цього, і вже не вперше, українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках.

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Окрім військових розвідувальних кораблів Російської Федерації в районні Галіцинських газових родовищ екіпаж флагману спостерігав за тим, як російський танкер рухався з окупованих морських районів.