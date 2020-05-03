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Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі. ВIДЕО

Флагман українських ВМС - фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Фрегат закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань. Перед екіпажем стояли не прості задачі практичних стрільб з корабельної артилерійської установки АК-100 та знищення умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-ти міліметрової установки – АК-630, з якими особовий склад успішно впорався.

Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16 задля забезпечення радіоелектронних перешкод, які створюють так званні "хмари" для виведення з курсу наведених на корабель ракет. Крім цього, і вже не вперше, українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках.

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Окрім військових розвідувальних кораблів Російської Федерації в районні Галіцинських газових родовищ екіпаж флагману спостерігав за тим, як російський танкер рухався з окупованих морських районів.

ВМС (1408) корабель (1618) оборона (4856) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+17
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 3780
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03.05.2020 16:06 Відповісти
+12
«Русскіє сховали свій аквафреш»...
Сцються брехливі швайни...
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03.05.2020 15:19 Відповісти
+11
Ракеток бы ему хоть парочку... А так пушченкой ведь никого. кроме браконьеров в Черном Море не испугаешь
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03.05.2020 15:44 Відповісти
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Возможно,но в таком случае вообще какой смысл в войне если все выпущенное будет перехвачено.Вот и всплывают малые мобильные и быстрые и маневрынные катера по которым и дорогостоящей ракетой пальнуть экономически не выгодно но ощутимого вреда противнику принести им гораздо легче и эфективнее.
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03.05.2020 17:05 Відповісти
Катер да,а десять а двадцать катеров?ОБОСРУТЬСЯ
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03.05.2020 17:28 Відповісти
не не обосрутся , оса (пво ) ведет четыре цели + противокорабельные + пушка
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03.05.2020 18:02 Відповісти
Да и катера не беззубые,и им тоже есть чем отвечать.
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03.05.2020 18:11 Відповісти
P.S.А ,,Сагайдачный,,что такой непотопляемый,ведь он стоит из сотню кацапских ракет а катер меньше одной.
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03.05.2020 18:13 Відповісти
"Сагайдачный" - одна ракета типа "Бал", или "Бастион", и дно. А для катеров, почитай инфу о катерах в Керченской протоке. Ракет там не было.
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04.05.2020 05:46 Відповісти
Назови хоть одну такую установку
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03.05.2020 17:00 Відповісти
Да хотя бы ,,Нептун,, или Вам перечислить весь арсенал да еще по штучно из координатами где они находятся из списком предателей к кому обращатся?
Будьте уверены если уж ***** то мало вам не покажется.
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03.05.2020 17:51 Відповісти
Нептун только проходит начальные испытания. До серии ему еще - как до неба
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03.05.2020 18:48 Відповісти
спостереження-1,5 роки і знищення
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03.05.2020 16:03 Відповісти
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 3780
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03.05.2020 16:06 Відповісти
Біда,якшо флагманом цілого флоту є сторожовий корабель. Хоча,якщо флот складається,в основному,з катерів та буксирів,то сторожовик для них-флагман...
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03.05.2020 16:29 Відповісти
По твоему совковому менталитету - он сторожевой корабль по украденному в Германии в 1990 проекту,но достроен в классический фрегат в 1993 году на заводе "Залив" уже Украиной!
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03.05.2020 18:46 Відповісти
3500 тонн вместо пяти тысячи отсутствие ракет далает его полноценным сторожевиком. но никак не фрегатом. Или корветом-переростком
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03.05.2020 18:49 Відповісти
До фрегата йому- як до Києва рачки. На превеликий жаль.
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04.05.2020 09:31 Відповісти
эсминец северного флота фон дитер триптих князь 95 квартал ненимец
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03.05.2020 17:38 Відповісти
Без ПКР толку с этого корабля ноль!!!! Фрегат без ПКР это не фрегат..... Фактор сдерживания на море - это ударное ракетное оружие. На жаль не на одном из боевых кораблей его нет у ВМСУ...., ракетных катеров тоже нет. И это позор, нужно это исправлять.
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03.05.2020 18:16 Відповісти
Да здравствует Украина великая морская держава с ее непобедимым морским флотом!Трепещи Россия со своим утлым и ржавым флотом.Украинскому флоту просто не отдают приказа,презирая жалкую и ничтожную Россию,просто не хотят с ней связываться,воевать со слабаками себя не уважать.
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03.05.2020 20:07 Відповісти
Расскажите лучше про подвиги российского флагмана Кузи - сначала потопил 3 своих Сушки, а потом в Баренцевом заху...рил самый большой в мире плавучий док.
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04.05.2020 04:32 Відповісти
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 7416
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03.05.2020 20:12 Відповісти
смерть москалям клятим!!
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03.05.2020 23:05 Відповісти
Лучше бы провел учения на случай захвата корабля. Как показала практика 2014 года, моряки ждут приказа Главнокомандующего и не знают, что в таких случаях должны делать, согласно Устава.
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04.05.2020 12:01 Відповісти
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