"Побудьте вдома ще трохи", - МОЗ просить українців дотримуватися карантину, щоб допомогти медикам. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України записало відеозвернення до українців, в якому просить побути ще трохи вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, відео розміщено на сторінці МОЗ у фейсбуці.

"Ми часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, що маємо відмовитися від розваг на період карантину.



Кожного дня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров’ям, вони рятують інші життя. Цілодобово у захисних костюмах та окулярах, забуваючи про втому та власні тривоги. Вони не нарікають і не зупиняються.



Допоможіть медикам! Побудьте вдома ще трохи, щоб усі ми скоріше могли дихати вільно, обійматися і робити все те, за чим так скучили", - закликали в МОЗ.

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