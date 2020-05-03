П'яту добу співробітники протестують проти закриття шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині, "влада" і "ЗМІ" протест ігнорують, - Казанський. ВIДЕО

П'яту добу триває акція протесту проти закриття шахти "Ніканор-Нова", що розташована в місті Зоринськ на окупованій території Луганської області.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У невеликому шахтарському містечку Зоринськ (під контролем "ЛНР") п'яту добу тривають акції протесту проти закриття шахти "Ніканор-Нова". Люди просять зберегти шахту, адже інших підприємств у місті немає, і без неї Зоринськ спорожніє і вимре. Тільки бажання людей більше нікого не цікавлять. "Республіка" включила цілковитий ігнор і організувала Зоринську інформаційну блокаду", - зазначив він.

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Учасниці протесту повідомляють, що співробітників звільнили, допомоги не вистачає на найнеобхідніше, а пропозиції "влади" неприйнятні. Тому тепер чоловіки не піднімаються з шахти, а жінки проводять пікет перед нею. Їхні спроби зв'язатися з місцевими ЗМІ не дали результату.

Казанський іронізує: "Раптово з'ясувалося, що без "грантоїдів", "соросят" і "брехливих українських ЗМІ" більше нікому висвітлювати проблеми людей і розповідати про порушення їхніх прав. Скільки прокльонів летіло в бік українських журналістів від любителів "русского мира" п'ять років тому. Але тепер всі вони мовчать. А жителям ОРДЛО залишилося сподіватися лише на українських журналістів, бо російські раптом кудись зникли.

У 2014 році кожен проросійський мітинг знімали з усіх ракурсів і показували на всіх російських каналах. Кричали, що потрібно рятувати і захищати жителів Донбасу від утисків. А тепер чомусь жодного російського телеканалу у повсталому Зоринську немає! Як же так? Де всі ці хоробрі захисники російськомовного населення? Де Грем Філліпс? Де Володимир Корнілов та Олександр Чаленко? Де, зрештою, Янукович і Азаров? Чому мовчать кликуши, які вимагали "почути Донбас"? Куди подівся увесь цей накип?"

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За інформацією Східної правозахисної групи, представники шахтарів і НЗФ не змогли домовитися. Основною причиною закриття шахти "Ніканор-Нова" представники НЗФ "ЛНР" називають відсутність збуту вугілля марки "Т", яке призначено для теплоелектростанцій.

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Вимоги протестувальників:

1. Не закривати шахту "Ніканор-Нова".

2. Погасити борг із заробітної плати перед трудовим колективом, починаючи з 2017 року.

3. Погасити борг із переказу внесків до Фонду соціального страхування.

4. Надати гарантії щодо роботи шахти на найближчі п'ять років.

5. Не застосовувати репресії з боку спецслужб "ЛНР" до протестувальників.

Луганське видання 0642 повідомляє, що "голова уряду "ЛНР" заявив шахтарям: "Реструктуризація буде, щоб ви не робили".

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