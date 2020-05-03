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П'яту добу співробітники протестують проти закриття шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині, "влада" і "ЗМІ" протест ігнорують, - Казанський. ВIДЕО

П'яту добу триває акція протесту проти закриття шахти "Ніканор-Нова", що розташована в місті Зоринськ на окупованій території Луганської області.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У невеликому шахтарському містечку Зоринськ (під контролем "ЛНР") п'яту добу тривають акції протесту проти закриття шахти "Ніканор-Нова". Люди просять зберегти шахту, адже інших підприємств у місті немає, і без неї Зоринськ спорожніє і вимре. Тільки бажання людей більше нікого не цікавлять. "Республіка" включила цілковитий ігнор і організувала Зоринську інформаційну блокаду", - зазначив він.

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Учасниці протесту повідомляють, що співробітників звільнили, допомоги не вистачає на найнеобхідніше, а пропозиції "влади" неприйнятні. Тому тепер чоловіки не піднімаються з шахти, а жінки проводять пікет перед нею. Їхні спроби зв'язатися з місцевими ЗМІ не дали результату.

Казанський іронізує: "Раптово з'ясувалося, що без "грантоїдів", "соросят" і "брехливих українських ЗМІ" більше нікому висвітлювати проблеми людей і розповідати про порушення їхніх прав. Скільки прокльонів летіло в бік українських журналістів від любителів "русского мира" п'ять років тому. Але тепер всі вони мовчать. А жителям ОРДЛО залишилося сподіватися лише на українських журналістів, бо російські раптом кудись зникли.

У 2014 році кожен проросійський мітинг знімали з усіх ракурсів і показували на всіх російських каналах. Кричали, що потрібно рятувати і захищати жителів Донбасу від утисків. А тепер чомусь жодного російського телеканалу у повсталому Зоринську немає! Як же так? Де всі ці хоробрі захисники російськомовного населення? Де Грем Філліпс? Де Володимир Корнілов та Олександр Чаленко? Де, зрештою, Янукович і Азаров? Чому мовчать кликуши, які вимагали "почути Донбас"? Куди подівся увесь цей накип?"

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Пяту добу співробітники протестують проти закриття шахти Ніканор-Нова на окупованій Луганщині, влада і ЗМІ протест ігнорують, - Казанський 01

За інформацією Східної правозахисної групи, представники шахтарів і НЗФ не змогли домовитися. Основною причиною закриття шахти "Ніканор-Нова" представники НЗФ "ЛНР" називають відсутність збуту вугілля марки "Т", яке призначено для теплоелектростанцій.

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Вимоги протестувальників:

1. Не закривати шахту "Ніканор-Нова".
2. Погасити борг із заробітної плати перед трудовим колективом, починаючи з 2017 року.
3. Погасити борг із переказу внесків до Фонду соціального страхування.
4. Надати гарантії щодо роботи шахти на найближчі п'ять років.
5. Не застосовувати репресії з боку спецслужб "ЛНР" до протестувальників.

Пяту добу співробітники протестують проти закриття шахти Ніканор-Нова на окупованій Луганщині, влада і ЗМІ протест ігнорують, - Казанський 02

Луганське видання 0642 повідомляє, що "голова уряду "ЛНР" заявив шахтарям: "Реструктуризація буде, щоб ви не робили".

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Автор: 

протест (2410) шахтарі (538) Донбас (22358) Казанський Денис (308) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+48
Главное - не кормить нахлебников из ЕС. Ни хрена нет и не будет, но вы держитесь.
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03.05.2020 21:42 Відповісти
+47
Ну шо ж такое-то, а? Ну я не понимаю в своих Сумах (которые тоже собирались пристегнуть к рюцке мир) - чего вам ещё, хороняки, надо-ть??? Евросоюз не кормите, Львов - не кормите. Бандеровцы не бегают и за рюцке язык не стреляют. Чада ваши могут ходить строем и изображать победу... чего развонялись? Нет, таки надо вас в клетках держать - сами не знаете чего вам надо. Впрочем - даже и не интересно. Вот только нужно вас отрезать ещё от пенсий и прочих ништяков из Украины, которые вы так любите, ублюдки.
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03.05.2020 21:46 Відповісти
+33
Почему в Киев? В Киев фсе. Пускай теперь в Мацькву едут стучать и долбить брусчатку под кремлем.
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03.05.2020 21:52 Відповісти
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и куда они разьезжаться будут на рашку или в Украину?
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03.05.2020 22:54 Відповісти
Хто разьезжаться? Их там нетути..
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03.05.2020 23:07 Відповісти
...їжте каміння з неба...
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03.05.2020 22:54 Відповісти
Кримчани його вже все поїли, хівба що вугілля можна гризти.
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04.05.2020 06:14 Відповісти
з шахти..
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04.05.2020 08:27 Відповісти
какие вы дебилы не зря у вас зеленский призедент, там хоть путин по беспределу , а вас дебилов читать противно, желчь только подтирайте
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03.05.2020 22:57 Відповісти
Дамбасы напрашиваются на то что чечены по приказу ***** покидают их в эту шахту перед закрытием
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03.05.2020 23:26 Відповісти
Це бидло заслуговує получити по пиці російським чоботом... Що хотіли те хай і мають!
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03.05.2020 23:28 Відповісти
а где ты не продажный был когда в Крыму татар убивали в Донецке проукраинских активисто.....? глохни чмо
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03.05.2020 23:43 Відповісти
а да ты седел как и он за спинами и расуждал
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03.05.2020 23:45 Відповісти
На флаг посмотри, на этом форуме кроме Украинцев и кацапов есть ещё и другие посетители с других стран
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04.05.2020 00:07 Відповісти
"Ета фашизм какой-та"))).Та ви вже визначтесь,де саме той "фашизм".А взагалі просто насолоджуюсь такими відео.
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03.05.2020 23:55 Відповісти
ну да донбас , крым кинули и мирный хлеб едим
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04.05.2020 00:01 Відповісти
почти
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04.05.2020 00:02 Відповісти
В 2020 году "внезапно выяснилось"(с), что шесть лет назад не все шахты порезали на металлолом и затопили, как сообщал Цензор
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04.05.2020 00:13 Відповісти
ну да, представь себе эта "Никанор-Новая" шахта вообще была открыта при "оккупационной украинской власти" в 1998 году, а народно-российская её закрывает.
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04.05.2020 10:37 Відповісти
хоть одно доброе дело сделают эт "республики" - закроют шахты, и Украине достанется территория без шахтерского скотобыдла.
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04.05.2020 00:24 Відповісти
А что им переживать. Станут онлайн на украинскую биржу. Тамженашілюди.
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04.05.2020 00:41 Відповісти
П'яту добу співробітники протестують проти закриття шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині, "влада" і "ЗМІ" протест ігнорують, - Казанський - Цензор.НЕТ 3286
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04.05.2020 01:04 Відповісти
"Беркут" им в помощь...
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04.05.2020 01:06 Відповісти
Досить і одно обкуреного з автоматом. Пульне вгору і всі розбіжаться. Це в 2014 році вони були "героями".
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04.05.2020 06:20 Відповісти
Разве это протест. Надо, чтобы " пятые сутки пылают станицы...."
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04.05.2020 06:16 Відповісти
зато власівську ганчірку почепили - так нехай ваше улюблене ***** вас до себе і забирає! А ми землі свої швидше від цих зрадників вичистемо та повернемо під свій контроль!
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04.05.2020 06:44 Відповісти
Для вас, гордых шахтеров 'не гоняющих порожняк", "кормильцев" всея Украины, не станущих на колени - сама поза на коленях, достаточно гордое положение! На четырех костях! Вот ваша обыденность.
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04.05.2020 07:19 Відповісти
Мухи и Пчелы
Одна ленивая Пчела
Меж Мух внимающих жужжала:
- Таскаю мед,
Горбясь, в каморки сот,
А Матке мало,
мало,
мало!
Сама, бездельница, все с Трутнями в посадке!
- Ты отделись - и к нам, лизать объедки сладки,-
Ей нажужжали в ухо
Мухи.
Пчела товарок пятьдесят подбила
И угол Улья отделила.
Примчались Мухи в угол, съели мед,
А в соты нанесли помет.
Сепаратисток-Пчел итоги горьки:
Едят меж Мухами и мусором с помойки!

Когда гудит от обещаний ухо,
Не льсти себе - в твой мед влюбилась Муха!

,,Введи войска в Луганск!" - кричал ты Вове.
Вот твой завод - станки уже в Ростове!
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04.05.2020 07:25 Відповісти
не понял а почему на видио они жопами к кацапскому флагу стоят и еще что то блеют... могу дать совет .. снимайте тряпку и спускайтесь к мужьям там ей и укроитесь ... мерзости не роду ни племени... не пора ли нацгвардию подтягивать и дубинами через всю спину
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04.05.2020 07:57 Відповісти
Ай-я-я-я! Співчуваю. Ай-я-я-я.
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04.05.2020 08:24 Відповісти
Плохо сочувствуешь))) Как-то неискренне)))
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04.05.2020 08:40 Відповісти
Особенно пятый пункт впечатлил: не применять репрессий)) Вы ещё на колени встаньте и просите вас не наказывать. Идиоты. Жрите ваш сруский мир
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04.05.2020 08:39 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность.

А вообще, пофиг.
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04.05.2020 08:49 Відповісти
Здихайте, з шахти можна й не вилазити. "ДАнбас ни разу не на коленях!"
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04.05.2020 09:06 Відповісти
Бунтуй не Бунтуй всеравно получиш пуй.денег нет держитесь крепких вам деревяных бушлатов кармильцы
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04.05.2020 09:16 Відповісти
Лохи должны страдать, а лохи-предатели - вдвойне!
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04.05.2020 09:27 Відповісти
В Киев протестовать кормильцы не собираются?
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04.05.2020 09:45 Відповісти
Зате ніхто не забороняє гаваріть парускі
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04.05.2020 09:54 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
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04.05.2020 10:22 Відповісти
Ну так нехай шеріф і командує.Не,приміром,в растовє...і рояль концертний нехай не забуде з собою взяти.Бо як же йому же командувати...
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04.05.2020 16:32 Відповісти
Тамжэнашылюди
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04.05.2020 18:20 Відповісти
Собрались у административного здания с флагом оккупантов. Для начала пусть повесят флаг Украину, а не оккупантов.
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04.05.2020 10:32 Відповісти
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