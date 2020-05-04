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Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі М-12 поблизу села Гвардійське в Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю ВАЗ 21063 і Daewoo.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Хмельницькій області, рятувальників на місце викликали, бо потерпілих потрібно було деблокувати.

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"Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання з понівечених автомобілів деблокували травмованого 28-річного водія автомобіля Daewoo і загиблого 55-річного водія легковика ВАЗ 21063. Фахівці Служби порятунку "101" надали першу домедичну допомогу травмованому і передали його працівникам швидкої для надання кваліфікованої допомоги. Причини і обставини події зараз з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС 01

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Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС 02
Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС 03
Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС 04
Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС 05
Фото: km.dsns.gov.ua

Автор: 

ДТП (4495) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) смерть (6788) ДСНС (5192) Хмельницька область (987)


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мммм ця ласточка классика квадртно кустовая лялечка..
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04.05.2020 04:20 Відповісти
и куда так было спешить? все проблемы из-за скорости... ангел-хранитель быстрее 100км в час не летает
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04.05.2020 07:48 Відповісти
летает но не у всех, поищи видео с летающим поляком
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04.05.2020 08:42 Відповісти
Там, скоріш, вирішальну роль зіграла не швидкість, а той факт, що хтось когось не пропустив, знаю те перехрестя, воно досить проблематичне
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04.05.2020 09:22 Відповісти
на советских машинах вообще нельзя ездить больше 60км\ч , только это никому не доходит почему то
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04.05.2020 10:15 Відповісти
 
 