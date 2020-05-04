Один чоловік загинув, один був травмований унаслідок ДТП у Хмельницькій області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі М-12 поблизу села Гвардійське в Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю ВАЗ 21063 і Daewoo.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Хмельницькій області, рятувальників на місце викликали, бо потерпілих потрібно було деблокувати.

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"Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання з понівечених автомобілів деблокували травмованого 28-річного водія автомобіля Daewoo і загиблого 55-річного водія легковика ВАЗ 21063. Фахівці Служби порятунку "101" надали першу домедичну допомогу травмованому і передали його працівникам швидкої для надання кваліфікованої допомоги. Причини і обставини події зараз з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

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Фото: km.dsns.gov.ua