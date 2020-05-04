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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Мер Черкас Бондаренко приблизно два місяці тому просив правоохоронців діяти жорсткіше з порушниками карантину: Демократія до добра не доведе. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко раніше заявляв, що правоохоронці мають діяти жорсткіше під час карантину. За його словами, "демократія, яка відбувається зараз, ні до чого доброго не призведе".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook 14 березня.

"Зрозумійте одне: коли, не дай Бог, захворіють ваші близькі, рідні, наші діти - тоді ми не будемо думати про карантин, про те, як іти на роботу. Тоді ми будемо думати як зберегти здоров'я і життя найріднішим нашим близьким", - зазначив він.

"Можливо, хтось не розуміє. Але це надзвичайно складна ситуація, найскладніша ситуація, яка була з часів незалежності нашої країни і, напевно, з часів існування всього світу", - підкреслив Бондаренко.

За його словами, підприємці думають про свої доходи, батьки не задоволені тим, що закрили дитсадки, вони не знають, як іти на роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"

"Звертаюся до представників правоохоронних органів. На вас фактично покладається левова частка всіх заходів, які ми разом з вами будемо розробляти. Я попросив би вас жорсткіше діяти в цій ситуації, бо, мені здається, що час настав. Тому що, на жаль, та демократія, яка відбувається зараз, ні до чого доброго не призведе. Ви бачите ті події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі заходи карантину, вони фактично побороли епідемію", - наголосив Бондаренко.

Мер Черкас зазначив, що карантинні заходи викликають нерозуміння з боку батьків, оскільки вони не знають, куди подіти дітей.

"Я вдячний, що наша країна вжила таких заходів. Їх потрібно було раніше вживати, тому що обмеження, які потрібно було запроваджувати раніше, вони стосуються всіх європейських країн: починаючи від Італії, Німеччини та Польщі. Найголовніше - не створювати паніку, бо вона страшніша за коронавірус", - підсумував він.

Читайте також: Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно

Автор: 

карантин (18172) Правоохоронні органи (2709) Черкаси (568) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Типичный комментарий типичной ботвы на зарплате у зе!лёной шоблы. Дело в том, что месяц назад про корону было ничего неизвестно. Теперь известно больше и стало понятно, что определенные ограничения чрезмерны. А ты сам не мог до этого дошурупать? Вам бы ботве только гадить на форуме.
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04.05.2020 09:55 Відповісти
+24
Правоохранителям необходимо жестко отреагировать на действия Гереги, Тищенко и Разумкова.
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04.05.2020 09:57 Відповісти
+18
14 марта все боялись "Италии" и жесткие меры "на всякий случай" воспринимались нормально.
Прошло полтора месяца, все "привозное " всплыло, худшие опасения по вербному воскресенью и пасхе не подтверждаются.
Черкассы и область в стабильной ситуации (да, "расползается", но без крупных вспышек) в отличие от, скажем, Черновцов.
Вполне можно отпускать гайки, понемногу.

И при чем здесь лицемерие и порохоботство ?!
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04.05.2020 10:00 Відповісти
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Этот мэр топил за зе!лю, так что ты написал фигню, бот. Как всегда впрочем.
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04.05.2020 10:28 Відповісти
Ты тоже из одарённых? Не понимаеш сути сказанного мной? Он за много чего топил, а в результате у порохоботов с люлеботами разрыв шаблона и черепномозговая травма и да, мне это не грозит, мне фиолетов кто за кого топит ради корыта....
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04.05.2020 10:37 Відповісти
Когда ты тут комменты пишешь, бот, создается впечатление, что ты бредишь.
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04.05.2020 11:29 Відповісти
Как раз, мэр Черкасс - из Зебобиков
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/03/mer_cherkass_napomnyl_kak_pomog_zelenskomu_stat_prezydentom Мэр Черкасс напомнил, как помог Зеленскому стать президентом
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04.05.2020 10:32 Відповісти
Представляю как тебе тошнит сейчас, а ведь ещё вчера тока ленивый порохобот ему тухес не палировал...
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04.05.2020 10:45 Відповісти
Честно говоря, клал я с прибором на всю эту sраную зелень. Как пауки в банке
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04.05.2020 10:54 Відповісти
Спросили осла для решения спора:
Как любит ходить он: с горы или в гору?
В какую бы пору охотней он шел?
«Я лучше бы ездил, - ответил осел. -
Запряг бы осла да шарахнул дубиной,
Иначе не сладишь с упрямой скотиной.
С ослами ленивыми - просто беда!»
Прекрасная вещь - верховая езда! https://ironicpoetry.ru/autors/krivin-feliks/sprosili-osla-dlya-resheniya-spora.html (с)
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04.05.2020 10:26 Відповісти
Правильно сказал!
И для всех надо было вводить!!!
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04.05.2020 10:39 Відповісти
ЦЕ ШО? ТРАВЛЯ ЧЕРКАСЬКОГО МЕРА НА цен3орі ???
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04.05.2020 10:49 Відповісти
Моя думка - це просто маріонетка,яку з певними перспективами смикають за нитки...Можливо,смикає і сам Зєля,це вже чисто по єврейськи - працювати на випередження і самому створити проблему,якою сам і керуєш...
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04.05.2020 10:49 Відповісти
Він зараз виступає проти подвійних стандартів та кумовства делетантів, що зараз при владі. Невже це важко збагнути?
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04.05.2020 12:49 Відповісти
Он пиарится на смертях перед выборами,мразь.Это ясно и понятно.
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05.05.2020 09:54 Відповісти
От состоит в партии Тимошенко.
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05.05.2020 09:55 Відповісти
Не поленился, даже послушал эту его запись полностью. Ничего крамольного или неправильного он не сказал - ну, разве что назвал короновирус гипотетически самым страшным испытанием человечества.
Сенсация не о чем.
P.S. Скажу сразу - я не согласен с его решением отменять карантинные меры уже сейчас.
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04.05.2020 12:35 Відповісти
зевлада працює на створення конфліктів в суспільстві.
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04.05.2020 13:08 Відповісти
Так нормально.Когда это должно было быть ,оно и было .
Ложка к обеду.
Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно инужно...

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ .
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04.05.2020 13:55 Відповісти
цьому флюгеру юля грошеняток занесла країну подрочити...
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04.05.2020 13:59 Відповісти
хамелеон.
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04.05.2020 14:04 Відповісти
Всё правильно! Но он НЕ просил сидеть в "карантине" полгода или год!
Зельцерам понравилось?)
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04.05.2020 15:36 Відповісти
Золотые слова говорил! Пока кто-то на лапу не дал. Или замаячило "сфабрикование" уголовных дел , как он вчера скулил.
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04.05.2020 16:31 Відповісти
Из-за провокаторов, которые тут постоянно волали о том, что карантин ввели зря, у нас эта фигня продлится очень долго.
И народу помрет и заболеет уйма. Потому что кое-кому внушили, что мы какие-то особенные, и нас короновирус не возьмет.
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04.05.2020 17:24 Відповісти
Мудило.В воздухе переобулся.
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04.05.2020 19:47 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/live/?v=909110669518393 Брифінг міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.
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05.05.2020 03:00 Відповісти
Это бандит с большой дороги.
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05.05.2020 09:48 Відповісти
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