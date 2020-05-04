Мер Черкас Бондаренко приблизно два місяці тому просив правоохоронців діяти жорсткіше з порушниками карантину: Демократія до добра не доведе. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко раніше заявляв, що правоохоронці мають діяти жорсткіше під час карантину. За його словами, "демократія, яка відбувається зараз, ні до чого доброго не призведе".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на сторінці в мережі Facebook 14 березня.

"Зрозумійте одне: коли, не дай Бог, захворіють ваші близькі, рідні, наші діти - тоді ми не будемо думати про карантин, про те, як іти на роботу. Тоді ми будемо думати як зберегти здоров'я і життя найріднішим нашим близьким", - зазначив він.

"Можливо, хтось не розуміє. Але це надзвичайно складна ситуація, найскладніша ситуація, яка була з часів незалежності нашої країни і, напевно, з часів існування всього світу", - підкреслив Бондаренко.

За його словами, підприємці думають про свої доходи, батьки не задоволені тим, що закрили дитсадки, вони не знають, як іти на роботу.

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"Звертаюся до представників правоохоронних органів. На вас фактично покладається левова частка всіх заходів, які ми разом з вами будемо розробляти. Я попросив би вас жорсткіше діяти в цій ситуації, бо, мені здається, що час настав. Тому що, на жаль, та демократія, яка відбувається зараз, ні до чого доброго не призведе. Ви бачите ті події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі заходи карантину, вони фактично побороли епідемію", - наголосив Бондаренко.

Мер Черкас зазначив, що карантинні заходи викликають нерозуміння з боку батьків, оскільки вони не знають, куди подіти дітей.

"Я вдячний, що наша країна вжила таких заходів. Їх потрібно було раніше вживати, тому що обмеження, які потрібно було запроваджувати раніше, вони стосуються всіх європейських країн: починаючи від Італії, Німеччини та Польщі. Найголовніше - не створювати паніку, бо вона страшніша за коронавірус", - підсумував він.

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