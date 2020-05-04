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"Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не особливо "париться" з приводу заражених COVID-19 у державі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелНовости", свою позицію президент Білорусі аргументував на нараді, яку провів 3 травня в Палаці Незалежності.

За словами білоруського лідера, обстановка з пневмоніями навіть важливіша, ніж кількість людей із виявленим коронавірусом.

"Але ось що мене вразило - від отруєння алкоголем померли 482 людини. Самогубств - 470. Уже майже 1 тис. людей загинули від алкоголю і самогубств. Від ковіду - 97. Ось і рахуйте ... Якщо відверто, аналізуючи всі ось ці ось ваші "простирадла", які ви мені надсилаєте кожен ранок і вечір, я особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - зробив заяву Лукашенко.

Він пояснив, що чим більше ми тестуємо людей, тим більше отримуємо заражених. Від загальної кількості проведених тестів ми отримуємо 9% інфікованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

"Так от, що мене найбільше насторожує і я менше переживаю за ось ці виявлені захворювання: не завжди тести дають точні показники. І вже мені з різних місць - з лікарень, з лабораторій - приходить ця інформація", - зазначив президент Білорусі.

Він також додав, що звертати увагу потрібно на пневмонії. Адже в Білорусі спостерігається приріст пневмоній до рівня минулого року - на 40-50 осіб за 4 місяці.

За словами Лукашенка, такий показник це "мізер" для білоруської системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, в Білорусі виявлено 16 705 випадків зараження COVID-19, летальних випадків - 99.

Автор: 

Білорусь (7987) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2668) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Украина не скрывает убыль населения, не манипулирует диагнозами, не использует "мертвые души" на выборах.
И мне в конце-концов ближе позиция, когда в приоритете государства жизни и здоровье граждан. Какой президент цивилизованной страны позволил бы себе заявить "я не парюсь..."?
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04.05.2020 11:14 Відповісти
+17
Коммуняки через 70 лет признали 50 млн убыль населения с 1941 по 1945 вместо 20 млн. Путиноиды тупо засекретили потери ихтамнетов. Да и вообще - кто может сказать наверняка, каково население РФ? Запросто на 20 - 30 млн меньше заявленного. Так что стоит Лукашенко скрыть несколько (десяток) тысяч умерших от короновируса?
Удивляют некоторые форумчане - на цифрах "лукашенковской статистики" делающих выводы. Я думал такие дебилы вымерли давно...
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04.05.2020 11:05 Відповісти
+16
1) Це під час карантину. Без нього будуть в десятки, а то і в сотні раз більше захворілих, як і важких, потребуючих госпіталізації.
2) А скільки інфекційних відділень? Набагато більше 200? Отож. Наприклад №1 м.Чернівців має лише 50місць, і станом на 14 квітня - 47 було зайнято. А крім коронавіруса є і інші інфекції.
Так що не маніпулюйте. Не думайте, що тут дураки сидять, і ваші комменти за копійчину не вплинуть на здоровий глузд людей.
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04.05.2020 10:46 Відповісти
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В принципе он прав. Ему ещё просто везёт, что на бедные страны вирус нападает не так сильно. Так как движуха людей между странами не такая большая. Надо просто переболеть, не сильно перегружая медицинскую систему.
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04.05.2020 10:51 Відповісти
Не підходить, у нас із за кордону вернулось мйже 10 % населення, це як для росії 14 млн.
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04.05.2020 10:54 Відповісти
Перед Новым годом Владимир Путин сделал неожиданное заявление: в России проживают 160 млн человек!
...многие исследователи утверждают, что реальная численность населения России составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в России по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек.
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04.05.2020 11:03 Відповісти
Віриш офіційній білоруській статистиці?
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04.05.2020 10:55 Відповісти
Ее ВОЗ постоянно контролирует и подтверждает.
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04.05.2020 11:02 Відповісти
В начале апреля издание https://belsat.eu/ru/news/katastrofa-my-sidim-kak-na-porohovoj-bochke-doktor-o-vspyshke-koronavirusa-v-minske/ belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных минимум в четыре раза. - Навряд, що ВОЗ власноруч перепровіряє кожний поставлений діагноз.
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04.05.2020 11:08 Відповісти
Это только личное мнение одного врача в начале апреля, а ВОЗ уже после этого несколько раз контролировала. Имеет значение не количество зараженных, а количество заболевших, особенно находящихся в больницах, и летальность. Видимо этот параметр и проверяет ВОЗ.
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04.05.2020 12:30 Відповісти
Ее ВОЗ постоянно контролирует и подтверждает.
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04.05.2020 16:40 Відповісти
Бацька положил большой "пареный огурец" на свой охлос и не парится.
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04.05.2020 10:55 Відповісти
Он правильно положил большой "пареный огурец" на раздувателей всемирного ковид лохотрона и паники вокруг него.
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04.05.2020 11:06 Відповісти
Може й лохотрон, а може й ні.
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04.05.2020 11:10 Відповісти
Абсолютной истины, естественно, вообще не существует - все в мире оносительно.
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04.05.2020 12:37 Відповісти
КНДР тоже ложит на всех в мире. Космонавтов на солнце отправляют. ЧМ по футболу выигрывают. Живут не тужат вообщем.)
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04.05.2020 11:10 Відповісти
И "мир" не только ничего не может с ней сделать, но и общается (штаты в пример).
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04.05.2020 11:20 Відповісти
баяцца?
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04.05.2020 11:25 Відповісти
смеюцца...
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04.05.2020 12:23 Відповісти
Местному населению,жующему круглосуточно траву и бамбук очень радостно от этого.
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04.05.2020 12:06 Відповісти
Вы из местного населения, что так хорошо это знаете?
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04.05.2020 12:39 Відповісти
В отличие от вас я не живу в мире иллюзий.
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04.05.2020 12:46 Відповісти
Понятно, что живете в мире заезженных штампов.
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04.05.2020 12:55 Відповісти
Каких? Что Беларусь-самая передовая страна в мире потому что делает всё в пику? Этого штампа нет в моём наборе.)
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04.05.2020 14:59 Відповісти
Спамят только умственно ущербные. Повторяю. Он правильно положил большой "пареный огурец" на раздувателей всемирного ковид лохотрона и паники вокруг него.
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04.05.2020 16:16 Відповісти
Умственно ущербные обращаются не по адресу. Повторять мантры можно сколько угодно-интеллекта это всё равно не добавит.
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05.05.2020 01:24 Відповісти
Коммуняки через 70 лет признали 50 млн убыль населения с 1941 по 1945 вместо 20 млн. Путиноиды тупо засекретили потери ихтамнетов. Да и вообще - кто может сказать наверняка, каково население РФ? Запросто на 20 - 30 млн меньше заявленного. Так что стоит Лукашенко скрыть несколько (десяток) тысяч умерших от короновируса?
Удивляют некоторые форумчане - на цифрах "лукашенковской статистики" делающих выводы. Я думал такие дебилы вымерли давно...
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04.05.2020 11:05 Відповісти
А ты как думаешь с 52 миллионов в 1991 году в Украине сколько осталось?
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04.05.2020 11:07 Відповісти
Останній перепис 2001 року - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
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04.05.2020 11:11 Відповісти
Украина не скрывает убыль населения, не манипулирует диагнозами, не использует "мертвые души" на выборах.
И мне в конце-концов ближе позиция, когда в приоритете государства жизни и здоровье граждан. Какой президент цивилизованной страны позволил бы себе заявить "я не парюсь..."?
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04.05.2020 11:14 Відповісти
Щас набежит толпа оголтелых украинцев и расскажет вам насколько в Беларуси круче чем в Украине
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04.05.2020 14:42 Відповісти
Вы это подразумеваете под "лукашенковской статистикой"?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
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04.05.2020 11:13 Відповісти
Ні , на жаль не вимерли . Ці що постійно хвалять цього придурка , вибрали в нас зе , який нічого не обіцяв крім того , що буде садити . Невиліковні совки-полудурки !
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04.05.2020 12:18 Відповісти
Меня удивляет ваша "совковость". Почему у вас, стремящихся в Европу, она зашкаливает?
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04.05.2020 12:27 Відповісти
Аби щось "перднуть" - або саме нічого не зрозуміло , або сказати немає чого , а рило всунути треба .
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04.05.2020 20:05 Відповісти
Скажи что не будь по факту, а не "перднуть"...
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05.05.2020 16:12 Відповісти
Ладно, скажу так- по факту, вы совки.
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05.05.2020 16:13 Відповісти
на рфии около 80-85млн осталось со 165млн от совка доставшихся. Потому свои паспорта просто так раздают...
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04.05.2020 14:40 Відповісти
Мышь утонула в стакане воды,ей по#бать да и мне до п##ды.
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04.05.2020 11:10 Відповісти
Та і то вірно,чого там паритись.Баби,як всім відомо, ще нарожаюють. Усе на парад,таварищі сябри!
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04.05.2020 11:13 Відповісти
Осеменителем баб подрабатываете?
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04.05.2020 11:15 Відповісти
Аби що небудь пи#донуть...
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04.05.2020 11:24 Відповісти
и что интересно, карантина нет, но нет никакой массовой смертности и переполненных больниц. кто-то где-то врет, или весь мир или бацька.
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04.05.2020 11:19 Відповісти
Судя по последним статистическим исследованиям - мир.
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04.05.2020 11:22 Відповісти
Больницы переполнены, а тестов нет: первая смерть от коронавируса в Беларуси

https://ru.krymr.com/a/koronavirus-vitebsk-pervaya-smert-v-belarusi/30523916.html
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04.05.2020 11:24 Відповісти
Это Витебская статья месячной давности. С тех пор много воды уже утекло...
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04.05.2020 12:05 Відповісти
верно, на Православное Георгиевское кладбище, на окружную дорогу, за пос.Руба!! В цинкарях!!
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04.05.2020 15:19 Відповісти
Документально подтвердить можете?
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04.05.2020 16:19 Відповісти
может мне сразу выдать всех своих знакомых, друзей, кто работает на правительство или работал, что бы их лишили того несчастного куска хлеба который они имеют!! Они и так терпят всю ту хрень из последних сил ибо их считают дармоедами и бездельниками, вечно потыкают белАруским рублём и постоянно грозятся выгнать под знамёна "профсоюзов", что бы они искали дальше работу под лозунг луки, "по 500"
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04.05.2020 16:40 Відповісти
Понятно, земля слухами полна.
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04.05.2020 17:33 Відповісти
Александро, зайдите на Хартию97 и сами все увидите:Врач из Светлогорска Наталья Костур: В больнице каждый день от короновируса умирает по 15-17 человек
https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/375004/
Фельдшер из Ушачей: Ситуация не такая, как по телевизору говорят

https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375272/
Ситуация с COVID-19 в Барановичах критическая
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375195/
По коронавирусу Беларусь вышла на сценарий хуже итальянского
https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/374995/
Белорусских медиков бросают на передовую, как пушечное мясо
https://charter97.org/ru/news/2020/4/30/374763/
Люди в Столбцах клянут Лукашенко

https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/
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04.05.2020 20:29 Відповісти
Повторяю, мнение отдельных людей сугубо индивидуальное и не подтверждено документально. А любая оппозиция в любой стране всегда гипертрофирует отдельные факты, но тоже часто без документального подтверждения. Сказанное мною, не говорит о том, что я защищаю власть Беларуси, просто призываю пользоваться документальными материалами, а не эмоциями.
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05.05.2020 10:04 Відповісти
ну если он уже забил санатории заболевшими, то о чём там можно говорить, в принципе в этом видео он дал чёткий ответ, ему пох!! Он совсем мог дать в статистику, что никто не умер в стране БССР
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04.05.2020 11:41 Відповісти
Не надо фигню тиражировать. Минздав Беларуси официально заявил, что в стране имеется 60 000 больничных коек и, при необходимости, они могут выделить из них под больных коронавирусом 30 000.
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04.05.2020 13:45 Відповісти
если ві не в теме, то их больничные койки вам совсем ни к чему!!!
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04.05.2020 15:17 Відповісти
Больничные койки для больных, а санатории, как и у нас, могут использоваться только для обсервации здоровых подозреваемых в заражении. В этом разница.
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04.05.2020 16:45 Відповісти
Ми гаварім Лукашенка, падразумєваєм - Сталін.
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04.05.2020 11:21 Відповісти
Да все ясно с лукой-идиот и шизофреник.
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04.05.2020 11:26 Відповісти
Советую в зеркало посмотреть, узнаете кого описали.
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04.05.2020 12:06 Відповісти
А когда болезни придет в твой дом - ты тоже не будешь париться? Или это только для простых белорусов?
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04.05.2020 11:37 Відповісти
Он подразумевал, видимо, что нет проблем для медсистемы страны.
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04.05.2020 12:09 Відповісти
"Президент Беларуси Александр Лука Источник: https://censor.net/v3193125" -- правильно, к*й на них!!! очуманел в конец!!
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04.05.2020 11:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f5uqMPuKYkU&feature=youtu.be&t=1813 та нєту в Бєларусі каранавіруса.... нєєєтуу
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04.05.2020 11:58 Відповісти
Что объединяет *********** **********, БССР, таджикскую ССР и Кым Ын СВЫН корею ?
Там очень легко сначала в три раза занизить цифру а потом собрать всех "оставшихся" "коронованных" и мёртвых и живых и поделить их на остальные существующие болезни..Кто это может проверить реально? Никто.. Те кто непосредственно соприкасается с фактами - обосранные рабы диктатора. Усрались - рот на замок и написали то что скажут. Неужели это не понятно? В таких гетто даже хорошая часть населения вымрет - и будет тишина. Чему удивляться? Это как у нас в Николаевской области "не было случаев" и как до сих пор" нет случаев" в корее кым Ын свЫн.
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04.05.2020 12:09 Відповісти
Про "гетто" поподробнее, пожалуйста. Пока карантинное гетто у нас.
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04.05.2020 12:11 Відповісти
Гетто политическое. Образно. Диктатор -вор и бесправное нищее рабьё абсолютно зависимое и панически боящееся ГБ. При чем этому рабью по кацапской технологии втирают что оно ещё очень богатое и если диктатора не будет " все умрут" . Это - сраное ********** гетто имени СЭРЭ с воровскими старыми ********** у власти.. и сцыкливым рабским тупым как двери запуганным насмерть населением. Или это "свобода"?
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04.05.2020 12:17 Відповісти
Раз это большинство простых беларусов устраивает, значит это для них приемлемый уровень политической свободы.
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04.05.2020 12:47 Відповісти
А когда параша начнёт дохнуть после пандемии экономически и следом за ней Беларусская область *********** ********** - тоже всех устроит? Когда с военных баз кацапов в БССР придут возьмут ваших детей и попрут убивать в Украину а мы здесь им бошки и яйца будем резать вместе с кацапской падалью пришедшей с ними в виде заград.отрядов НКВД- большинство дебилов БССР это тоже устроит?Тогда эти дебилы что будут орать? "Бандеровцы фошизды"?Что значит устраивает? У вас есть ум понять что вы *********** своё будущее или вы ещё в СССР застряли? Или вы до сих пор не отбиваете дупля в каком мире живёте и что живёте за счет параши и пока она вам даёт почти нашару энергоносители с которых ворует ваш колхозник и пока у неё они ещё есть и пока она есть сама и не развалилась ещё..? Скоро не будет. Дальше что? Бунт и беларусский Майдан? Или вы воздухом питаетесь ? Вашего СХ на всех не хватит без топлива. Устраивает такой сценарий? Или вы думаете ваши националисты "Живе Беларусь!" такие же тупые как ваш этот красножопый старопердунский вор имени 25- го съезда КПСС и колхозный баран? Ему вообще насрать! Оно своё украло и прожирает а ваши дети что будут жрать? Что выпросят у Запада? Кацапии ****** скоро...А подачкам в Беларусь ****** настанет ещё раньше чем кацапия завернётся. А гриву поднимете - придёт вооружённое быдло с баз кацапов которые ваш колхозник оставил после учений обосравшись ***** и вам расскажет как себя вести. Кто вас защитит ? Ваша ни на *** не способная армия из 5 человек обосранных с кацапским металлоломом проданным вам по суперцене? Дальше что? Если это вас устроит - то вы того заслуживаете.. У вас Майдан должен был быть примерно во время нашего что бы сейчас можно было говорить о каком то шансе .Вы его ******** потому что обосранцы и потому что "вас устраивает". Ну ешьте..
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04.05.2020 13:18 Відповісти
вы мечете бисер перед совковыми последователями петра и луки
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04.05.2020 14:30 Відповісти
Наконец то идиотизм Бацьки идет во благо экономике Беларуси.
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04.05.2020 12:23 Відповісти
не юродствуйте
при большем числе зараженных
больше чем в два раза ниже смертность
/может уровень медобслуживания немножко выше /
и падение экономики ниже
уровень 85% населения выше чем в Украине в два раза
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04.05.2020 12:31 Відповісти
Бєларусь в ТОП15 по розповсюдженню коронавірусу, а батька десь загубився:
https://www.youtube.com/watch?v=f5uqMPuKYkU&feature=youtu.be&t=1672 про це
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04.05.2020 12:44 Відповісти
Не по распространению, а по выявлению инфицированных тестами.
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04.05.2020 12:53 Відповісти
ну без широкого розповсюдження вірусу не зробити широкого виявлення заражених
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05.05.2020 20:34 Відповісти
лука буть как бикукле "Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6000
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04.05.2020 12:46 Відповісти
"Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 644
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04.05.2020 12:47 Відповісти
А все ли смерти от пневмонии это пневмония? Не увеличится ли они по экспоненте в ближайшее время?
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04.05.2020 13:04 Відповісти
цікаве питання. Різні покидьки цілком можуть скористатися моментом
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05.05.2020 20:31 Відповісти
В розгул всесвітніх страшних пандемій,
Більшість сябров все ж гине лиш по п"яні.
А щоб розважить повних безнадій,
Зігра Лука на зеліка роялі.
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04.05.2020 13:23 Відповісти
На данный момент, выявлено 17489, выздоровели 3259 , умерли 103.
В Беларуси самое большое количество больничных коек на 100000 в Европе , с учетом резерва Беларусь может выдержать одновременно 20000 больных . Двухсотых больше все го в странах где количество коек в три раза меньше чем в Беларуси .
Уровень Здрвооранения сравнение РБ и РФ можно посмотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=DmteGKH3GPc&t=14s конфликт РФ и РБ
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04.05.2020 13:34 Відповісти
Нам бы такую систему медицины, как в Беларуси.
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
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04.05.2020 13:55 Відповісти
"Здравоохранение_RU " - ну так чего ты раньше ,лисандро не сказало что ты ФСБшный *******? ***** отсюда худоба ******!
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04.05.2020 15:54 Відповісти
******, это тот, кто не понимет разницы между информацией по сути и своими дремучими лжепатриотическими взглядами неуча.
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04.05.2020 16:23 Відповісти
Ты **** смердячая совковая падаль ********..Старый краснознамённый вонючий пердун Что тебе не понятно из : " пошло ***** тупорылая кацапская вонь" , "запихни свой колхоз себе в очко- красный флаг в руки - и ***** на парад ******** и дебилов". "К ***** мать отсюда - здесь не место ********** холуям и тракторным пидоватышам" ?
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04.05.2020 16:31 Відповісти
Не понятно, как тебя, дремучего блатного на эту ветку занесло. Или из камеры строчишь от безделия?
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04.05.2020 16:50 Відповісти
Минздав Беларуси официально заявил, что в стране имеется 60 000 больничных коек и, при необходимости, они могут выделить из них под больных коронавирусом 30 000.
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04.05.2020 14:02 Відповісти
приходит 100летний дед к сексологу и говорит
-Мой сосед 103 летний каждый день жену трахает...
-Так и вы говорите...
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04.05.2020 14:43 Відповісти
Ослоумить уже не модно, опровергайте фактами.
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04.05.2020 16:24 Відповісти
а аппаратов ингаляции?
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04.05.2020 14:40 Відповісти
«У нас более 2200 аппаратов ИВЛ, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. На сегодняшний момент пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57, поэтому запас данных аппаратов достаточный» - замминистра здравоохранения Е. Богдан. При этом, по ее словам, не перестает проводиться работа по установке дополнительных точек подводки кислорода во всех медучреждениях во всех регионах республики.

https://ont.by/news/kolichestvo-apparatov-ivl-v-belarusi-nazval-minzdrav
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04.05.2020 16:28 Відповісти
Рано делать выводы. В Беларуси эта хрень разворачивается позже и медленней потому, что по сравнению с той же Италией, она находится на задворках цивилизации в плане туризма и путешественников. Соответственно меньше заразы перекочевало в страну на ранних этапах. А вот как пойдёт дальше, сумеют ли сдержать - вот это уже вопрос.
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04.05.2020 14:47 Відповісти
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в государстве. Источник: https://censor.net/v3193125

Хоч і комуняка але інфа в нього реалістична - захворівших і померших від "короновірусу" не більше ніж від свинячого і пташиного грипу поодинці

ПАНІКА, ПАНІКа і ще раз ПАНІКА, а влада тепер людей як рабів то не посилає, то посилає в ЄС на сільхозпрацю Тепер ставлення до життя громадян в Україні як до рабів - міністру щось вирішили без Конституційного суду, а люди як раби повинні виконувати і нікуди не виїджати, вилітати.
Ласкаво просимо до Нового Світового Устрою де з людини зробили раба під виглядом піклування про його здоровля
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04.05.2020 16:04 Відповісти
правильно. алко и табак на порядок большее зло.
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04.05.2020 17:49 Відповісти
вот было бы прикольно, если б он заразился короной и опал в инфекционку с тяжелой пневмонией!

В Иране какой-то чувак из минздрава тоже умничал, что корона фигня, умер через 9 дней)
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04.05.2020 18:25 Відповісти
зеленскому и его велюровой шобле срать кирпичами
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04.05.2020 19:11 Відповісти
чем больше мы тестируем людей, тем больше получаем зараженных.то есть если перестать тестировать на covid-19 то в Беларуси кол-во заражённых резко пойдёт на спад.я правильно понял этого маразматика?
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04.05.2020 20:35 Відповісти
Страна солнца - это хорошо, но в мире нет ни одной страны, которая не ограничивает личную свободу своих граждан.
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05.05.2020 10:10 Відповісти
прошу удаляйте комментарии
с ненормативной лексикой
пишут так на голову не налазит
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05.05.2020 12:04 Відповісти
Це гарно що хоть єдиний президент не панікує і не грає в гру "короновірус" який є звичайною єпідемією грипу, дуже жаль що це комуняка
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05.05.2020 13:55 Відповісти
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