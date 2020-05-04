"Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не особливо "париться" з приводу заражених COVID-19 у державі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелНовости", свою позицію президент Білорусі аргументував на нараді, яку провів 3 травня в Палаці Незалежності.

За словами білоруського лідера, обстановка з пневмоніями навіть важливіша, ніж кількість людей із виявленим коронавірусом.

"Але ось що мене вразило - від отруєння алкоголем померли 482 людини. Самогубств - 470. Уже майже 1 тис. людей загинули від алкоголю і самогубств. Від ковіду - 97. Ось і рахуйте ... Якщо відверто, аналізуючи всі ось ці ось ваші "простирадла", які ви мені надсилаєте кожен ранок і вечір, я особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - зробив заяву Лукашенко.

Він пояснив, що чим більше ми тестуємо людей, тим більше отримуємо заражених. Від загальної кількості проведених тестів ми отримуємо 9% інфікованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

"Так от, що мене найбільше насторожує і я менше переживаю за ось ці виявлені захворювання: не завжди тести дають точні показники. І вже мені з різних місць - з лікарень, з лабораторій - приходить ця інформація", - зазначив президент Білорусі.

Він також додав, що звертати увагу потрібно на пневмонії. Адже в Білорусі спостерігається приріст пневмоній до рівня минулого року - на 40-50 осіб за 4 місяці.

За словами Лукашенка, такий показник це "мізер" для білоруської системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, в Білорусі виявлено 16 705 випадків зараження COVID-19, летальних випадків - 99.