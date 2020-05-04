Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, затримано в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцеперебування і затримали в Харкові іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Громадянин однієї із країн Закавказзя в лютому 2020 року прибув в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з посяганням на життя. На території Туреччини він здійснив низку розбійних нападів і грабежів, за що йому загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

За інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі злодіїв у законі закавказького походження.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового проживання в Харкові. Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Водночас перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

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