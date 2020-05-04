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Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, затримано в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, затримано в Харкові, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцеперебування і затримали в Харкові іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Громадянин однієї із країн Закавказзя в лютому 2020 року прибув в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з посяганням на життя. На території Туреччини він здійснив низку розбійних нападів і грабежів, за що йому загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

За інформацією СБУ, іноземець є членом міжнародного злочинного угруповання, яке контролюється одним зі злодіїв у законі закавказького походження.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового проживання в Харкові. Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Водночас перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

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Автор: 

затримання (4357) іноземець (396) контррозвідка (470) СБУ (13057)


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Турэцкий турма плохо.....
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04.05.2020 13:00 Відповісти
Надо скарэй вопрос в украинский турма рэшат...... А там амныстый и всо.....
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04.05.2020 13:02 Відповісти
Бордели были, нарколаборатории были, теперь вот грабитель.
Кругозор у избушников всё шырше и шырше.
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04.05.2020 13:12 Відповісти
Почему,когда пишут о кацапах,пишут конкретно "россиянин" , а когда о кебабах, то жители зарубежья? Кацапов что, соотечественниками на ленте считают?
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04.05.2020 13:20 Відповісти
КОЗАК !!! ТУРКОВ ЩЕМИЛ !)
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04.05.2020 13:24 Відповісти
"...
Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину..."

Не "в Українц", а в "Прохідний двір". Потрібно називати речі своїми іменами.
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04.05.2020 14:30 Відповісти
криміналітет поліція повинна ловити, а не контрозвідка…
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04.05.2020 14:49 Відповісти
Знову на запит кацапів?
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04.05.2020 14:57 Відповісти
 
 