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"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз. ВIДЕО

"Нафтогаз" закупив медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. Цей вантаж доставлять двома літаками з Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", 4 травня "Антей" привіз частину вантажу, завтра прилетить "Мрія".

Перший літак доставив 65600 захисних костюмів, 200 моніторів пацієнтів, 50 УЗД-пристроїв, 12 мобільних цифрових рентген-апаратів.

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"Медичне обладнання та захисні костюми безкоштовно розподілять між лікарнями країни, які визначить Міністерство охорони здоров'я. Доставку по лікарнях також бере на себе Нафтогаз. Ми разом із місцевою владою простежимо, щоб медики безкоштовно отримали необхідне", - наголошується в повідомленні.

Антей привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз 01

Автор: 

карантин (18172) Нафтогаз (4438) допомога (8488) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
а в посылке зеледент
привез маски в "Эпицентр"
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04.05.2020 21:26 Відповісти
+16
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7510
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04.05.2020 22:06 Відповісти
+13
а чо, бедосик не встречал?
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04.05.2020 21:22 Відповісти
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"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 6561
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04.05.2020 21:21 Відповісти
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 6119
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04.05.2020 22:04 Відповісти
Таки прилетів.
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5764
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04.05.2020 22:37 Відповісти
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 3537
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04.05.2020 23:57 Відповісти
С добрым утром, тётя Хая!
Вам посылка из Китая... (с)
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04.05.2020 21:22 Відповісти
а в посылке зеледент
привез маски в "Эпицентр"
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04.05.2020 21:26 Відповісти
Нафтогаз уже масками барыжит?
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04.05.2020 21:30 Відповісти
Ну откатик у Обман.
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04.05.2020 21:50 Відповісти
.. Шанхая.
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04.05.2020 21:26 Відповісти
Вам примет от Мордыхая
Он живет на 5-ом авеню
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04.05.2020 21:30 Відповісти
привет
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04.05.2020 21:30 Відповісти
Боря Сичкин там соседом?
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04.05.2020 21:35 Відповісти
с соседом
угощал меня обедом
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04.05.2020 21:41 Відповісти
Позвони, позвони.......
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04.05.2020 21:50 Відповісти
в субботу
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04.05.2020 21:51 Відповісти
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04.05.2020 21:57 Відповісти
соседом
мається на увазі, що він сусіда Мордехая, що мешкає на п'ятій
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04.05.2020 22:47 Відповісти
ты прав. посмотрел текст песни. без "с"
ну у меня воспоминания из 80-х. слышалось "с соседом"
не важно
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04.05.2020 23:30 Відповісти
а чо, бедосик не встречал?
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04.05.2020 21:22 Відповісти
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7510
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04.05.2020 22:06 Відповісти
Если бесплатно передадут то , что привезли , то и встречать нет необходимости...
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04.05.2020 21:23 Відповісти
Самолёт другой. Не тот масштаб для пиара.
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04.05.2020 21:28 Відповісти
Нет отката,нет встречи.
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04.05.2020 21:55 Відповісти
Чому Моніка літак з вантажем не зустрічав? З ним трудову угоду розірвали?
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04.05.2020 21:26 Відповісти
Этот самолет был без карты "Выгода"
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04.05.2020 21:29 Відповісти
Маски выгоднее нефти. Это треш.
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04.05.2020 21:31 Відповісти
Китай бабки зарабатывает
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04.05.2020 21:33 Відповісти
Рассея зняла заборону на експорт масок,от Дерьмак 1 використав ситуац1ю.Тепер 1 рассея з бабками 1 Дерьмак з Шмарклею при грошаъ.Але який в1досик не зняли?
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04.05.2020 21:49 Відповісти
просто уявив зєлєнського як зустрічає цей літак....
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04.05.2020 21:33 Відповісти
"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 86

...
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04.05.2020 21:40 Відповісти
а государство типа не в состоянии выполнить свою функцию
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04.05.2020 21:43 Відповісти
Функц1я зебонутих,це проп1арить Бубочку та отримати в1дкат.
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04.05.2020 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2tU_oVitum8 Uniti contro le dittature per la verità! Это еще одно доказательство того, что цифры, о которых сообщают СМИ и Всемирная организация здравоохранения, не точны. Член итальянского парламента Витторио Сгарби рассказывает о том, как Италия фальсифицировала количество смертей в Италии, что указанные цифры были неточными, что большинство зарегистрированных случаев было связано с другими заболеваниями, а не с Covid19
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04.05.2020 21:43 Відповісти
Интересно будет посмотреть: как здесь команда ЗЕ обосрется. Зашквар по любому должен быть
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04.05.2020 21:45 Відповісти
Шо на шару,от так 1 в1ддадуть в л1карн1? Що 1 Бубочку не запросили? Значить Дерьмак кинув,не на т1 рахунки в1дкат п1шов.Це ПОРОХ ВИНЕН.що Зебанут1 без бабок осталися. Пороха в Пещерний суд!!!!
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04.05.2020 21:46 Відповісти
Неужели такие тупые, не понимают, что закупка из китая вызывает аллергию, даже если деньги не из бюджета, мы еще не в состоянии быть филантропами, бабло нам надо, как кислород, дебилы.
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04.05.2020 22:09 Відповісти
Ну що ти будеш робити з цими "баригами"? Везуть засоби захисту. Безкоштовно. Обвалюють рейтинг бубочці зі "слугами"
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04.05.2020 22:11 Відповісти
В даному разі не безкоштовно. Заплачено державні, тобто народні, кошти.
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04.05.2020 23:55 Відповісти
Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України.

что значит бесплатно?
это все куплено на государственные деньги.
еще одни "благодетели" за государственный счет нашлись!!!
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04.05.2020 22:21 Відповісти
Нравится мне этот самолет.
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04.05.2020 23:12 Відповісти
Нафтогаз - гос контора и весь этот пиар за наш с Вами счет)
Многоходовочка, однако)
«Нафтога́з Украины» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. «Нафтогаз України») - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природного газа .
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05.05.2020 00:02 Відповісти
в больницах их успешно стырят, принесут домой и закатают в трехлитровую банку
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05.05.2020 06:17 Відповісти
Не бачу відосика з Клоуном, чи він за даром не ходить?
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05.05.2020 08:51 Відповісти
 
 