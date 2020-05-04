"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз. ВIДЕО

"Нафтогаз" закупив медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. Цей вантаж доставлять двома літаками з Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", 4 травня "Антей" привіз частину вантажу, завтра прилетить "Мрія".

Перший літак доставив 65600 захисних костюмів, 200 моніторів пацієнтів, 50 УЗД-пристроїв, 12 мобільних цифрових рентген-апаратів.

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"Медичне обладнання та захисні костюми безкоштовно розподілять між лікарнями країни, які визначить Міністерство охорони здоров'я. Доставку по лікарнях також бере на себе Нафтогаз. Ми разом із місцевою владою простежимо, щоб медики безкоштовно отримали необхідне", - наголошується в повідомленні.