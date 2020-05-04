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"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз. ВIДЕО
"Нафтогаз" закупив медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. Цей вантаж доставлять двома літаками з Китаю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу", 4 травня "Антей" привіз частину вантажу, завтра прилетить "Мрія".
Перший літак доставив 65600 захисних костюмів, 200 моніторів пацієнтів, 50 УЗД-пристроїв, 12 мобільних цифрових рентген-апаратів.
"Медичне обладнання та захисні костюми безкоштовно розподілять між лікарнями країни, які визначить Міністерство охорони здоров'я. Доставку по лікарнях також бере на себе Нафтогаз. Ми разом із місцевою владою простежимо, щоб медики безкоштовно отримали необхідне", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар04.05.2020 21:26 Відповісти Посилання
+16 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар04.05.2020 22:06 Відповісти Посилання
+13 Стрелок
показати весь коментар04.05.2020 21:22 Відповісти Посилання
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Вам посылка из Китая... (с)
привез маски в "Эпицентр"
Он живет на 5-ом авеню
угощал меня обедом
мається на увазі, що він сусіда Мордехая, що мешкає на п'ятій
ну у меня воспоминания из 80-х. слышалось "с соседом"
не важно
...
что значит бесплатно?
это все куплено на государственные деньги.
еще одни "благодетели" за государственный счет нашлись!!!
Многоходовочка, однако)
«Нафтога́з Украины» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. «Нафтогаз України») - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природного газа .