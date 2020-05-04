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Ефективність голів ОДА оцінюватимуть за 25 показниками, серед них - наповненість шкіл і дитсадків, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО

Секретаріат Кабінету міністрів і Офіс президента погодили 25 ключових показників для оцінювання ефективності роботи голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив у відеозверненні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат Кабінету міністрів України спільно з Офісом президента узгодив основний перелік із 25 показників, за якими оцінюватиметься ефективність роботи голів місцевих державних адміністрацій. Так, зараз, під час карантину, складно говорити про наповненість шкіл, про кількість дітей, які підуть у дитячі садки, але тим не менше це показники, які дозволять оцінити ефективність місцевих керівників, а також давати ту чи іншу оцінку їхній діяльності", - сказав Немчинов.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт з проведення щоквартального моніторингу та оцінки ефективності діяльності глав обласних і Київської міської державних адміністрацій. Тоді серед показників називалися кількість дітей з інвалідністю, які відвідують звичайні школи, рівень використання дорожнього фонду та інші. Загальна кількість збігалася - 25, причому останній - виконання доручень прем'єра.

Автор: 

Кабмін (14184) ОДА (1631) результат (67) Офіс Президента (2034) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+9
А в тех областях, где детишек будет не хватать, обяжут глав ОГА лично заняться ростом рождаемости?
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04.05.2020 23:26 Відповісти
+4
Через неделю другую новый министр будет со своими правилами,так что не спешите
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04.05.2020 23:29 Відповісти
+4
"среди них - наполненность школ и детсадов"
Откуда клоун таких идиотов набирает? Ну как мэр может повлиять на наполненность школ и садиков? Из соседних сел завозить детей? Сколько их родили - столько в садик и идет. Как иначе? Наверное зеля знает это тайное место откуда он этих кретинов достает...
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04.05.2020 23:32 Відповісти
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А в тех областях, где детишек будет не хватать, обяжут глав ОГА лично заняться ростом рождаемости?
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04.05.2020 23:26 Відповісти
Принять закон о праве мэра на основе закона о праве синьора...
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04.05.2020 23:28 Відповісти
Не...... право первой ночи - это нереально. Долго искать в наших реалиях девиц.
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04.05.2020 23:34 Відповісти
А потім коли після ночі побачить її без макіяжу, то отримає інфаркт😰
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04.05.2020 23:35 Відповісти
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04.05.2020 23:38 Відповісти
Наречені всі красиві, але іноді бувають виключення🧞
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04.05.2020 23:46 Відповісти
Просто надовго відключити всім світло😍
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04.05.2020 23:34 Відповісти
Али, это уже смех сквозь слезы. Что ни день, так такое под занавес выдадут - хоть стой, хоть падай.
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04.05.2020 23:37 Відповісти
Так треба це спокійно сприймати, бо навіть після виборів буде подібним. У них нема здорового глузду, а якщо нема розуму, то вважай - каліка!
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04.05.2020 23:39 Відповісти
Ага, почкованием.
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05.05.2020 07:02 Відповісти
И дэнно, и нощно, денно и нощно - непокладая .... своего главы ОГА будут заниматься повышением рождаемости для наполнения "бастардами" садиков! К слову, тема любовниц чиновников теперь сойдет на нет! Нет больше любовниц у глав ОГА, токма "станки для выполнения плана рождаемости да наполняемости"!
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05.05.2020 13:33 Відповісти
Для рейтингов важней всего,
Придумать некий показатель...
Хоть в жопе - видишь свет, зато,
Пусть и на выходе из сраки...
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04.05.2020 23:27 Відповісти
Настоящий советский представитель народа Украины и тезисы у советских все с газеты "Правда"
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04.05.2020 23:28 Відповісти
Через неделю другую новый министр будет со своими правилами,так что не спешите
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04.05.2020 23:29 Відповісти
гора с плеч.
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04.05.2020 23:30 Відповісти
Баба з возу, коням легше🧟
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04.05.2020 23:37 Відповісти
"среди них - наполненность школ и детсадов"
Откуда клоун таких идиотов набирает? Ну как мэр может повлиять на наполненность школ и садиков? Из соседних сел завозить детей? Сколько их родили - столько в садик и идет. Как иначе? Наверное зеля знает это тайное место откуда он этих кретинов достает...
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04.05.2020 23:32 Відповісти
Краще за кількістю заробітчан.
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04.05.2020 23:34 Відповісти
Какое одухотворенное лицо! Как у барыги после пол-литра!
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04.05.2020 23:37 Відповісти
Який у вас досвід з півлітра ми! Це не проп'єш!
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04.05.2020 23:44 Відповісти
а калорийность бурякив в области будет входить в перечень параметров эффективности?
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05.05.2020 00:01 Відповісти
Да вы гоните! У них же пиписки отвалятся от таких нормативов!
Это прям не гуманно как-то!
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05.05.2020 01:45 Відповісти
аааааааа....
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05.05.2020 06:56 Відповісти
клоун сделал таки из власти 95 квартал...
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05.05.2020 06:57 Відповісти
Идиотия. Как можно оценивать результаты работы по наполненности детсадов? Руководители ОГА должны сами детей нарожать, чтобы было кого в садики отправлять?
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05.05.2020 07:00 Відповісти
Наполненность садиков и школ конечно можно повысить. Только это будет следствием работы всего государства в лице всей власти - и исполнительной и законодательной, да еще и за относительно длительный промежуток времени. И пока любое чучело от власти - хоть это, хоть то что будет за ним, несет подобную ересь, садикам и школам можно только посочувствовать. Как и всем остальным.
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05.05.2020 07:53 Відповісти
 
 