Ефективність голів ОДА оцінюватимуть за 25 показниками, серед них - наповненість шкіл і дитсадків, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО
Секретаріат Кабінету міністрів і Офіс президента погодили 25 ключових показників для оцінювання ефективності роботи голів обласних державних адміністрацій.
Про це повідомив у відеозверненні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Секретаріат Кабінету міністрів України спільно з Офісом президента узгодив основний перелік із 25 показників, за якими оцінюватиметься ефективність роботи голів місцевих державних адміністрацій. Так, зараз, під час карантину, складно говорити про наповненість шкіл, про кількість дітей, які підуть у дитячі садки, але тим не менше це показники, які дозволять оцінити ефективність місцевих керівників, а також давати ту чи іншу оцінку їхній діяльності", - сказав Немчинов.
Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт з проведення щоквартального моніторингу та оцінки ефективності діяльності глав обласних і Київської міської державних адміністрацій. Тоді серед показників називалися кількість дітей з інвалідністю, які відвідують звичайні школи, рівень використання дорожнього фонду та інші. Загальна кількість збігалася - 25, причому останній - виконання доручень прем'єра.
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Хоть в жопе - видишь свет, зато,
Пусть и на выходе из сраки...
Откуда клоун таких идиотов набирает? Ну как мэр может повлиять на наполненность школ и садиков? Из соседних сел завозить детей? Сколько их родили - столько в садик и идет. Как иначе? Наверное зеля знает это тайное место откуда он этих кретинов достает...
Это прям не гуманно как-то!