У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про реакцію Володимира Зеленського на скандал із рестораном народного депутата з партії "Слуга народу" Миколи Тищенка.

"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом", повідомив Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба з себе робити якогось там царя. Якщо всім ресторанам не можна працювати, то ресторану пов'язаному з одним народним депутатом теж не можна працювати", - зазначив заступник голови ОП.

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Відповідаючи на запитання, чим закінчилася жорстка розмова Зеленського з Тищенком, Тимошенко сказав "По-перше, ресторан не працює. Для всієї фракції це буде прикладом, що не треба так робити. Було великою помилкою з боку народного депутата, що він так зробив".

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.