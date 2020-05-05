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У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про реакцію Володимира Зеленського на скандал із рестораном народного депутата з партії "Слуга народу" Миколи Тищенка.

"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом", повідомив Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба з себе робити якогось там царя. Якщо всім ресторанам не можна працювати, то ресторану пов'язаному з одним народним депутатом теж не можна працювати", - зазначив заступник голови ОП.

Читайте також: "Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Відповідаючи на запитання, чим закінчилася жорстка розмова Зеленського з Тищенком, Тимошенко сказав "По-перше, ресторан не працює. Для всієї фракції це буде прикладом, що не треба так робити. Було великою помилкою з боку народного депутата, що він так зробив".

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) ресторани (337) Тимошенко Кирило (558) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+52
По попе дал Котлетке)))) или в угол поставил!!!
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05.05.2020 00:03 Відповісти
+47
брехливая зелЕная падаль
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05.05.2020 00:10 Відповісти
+44
Вспоминается его крылатое - "Нарушу хоть раз закон - подам в отставку". Со счета уже все сбились .......... наверное он пишет заявления и складывает их под кроватью.
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05.05.2020 00:12 Відповісти
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Кого интересуют ваши бла бла бла , если за ними не последовали меры в рамках действующего законодательства?!
Сколько может продолжаться этот детский сад
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05.05.2020 05:30 Відповісти
У ЗЕбіла - капітулянта була дуже жорстка розмова з корупціонером Тіщенко. І це означає тільки одне, що тепер злодію слузі Тіше ... доведеться відстібати ватажкові слуг і ... резиденту ЗЕбілу капітулянту вже на багато більше.
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05.05.2020 06:05 Відповісти


Тля ніжкою тупала і кулачком по столу стукала ?
Возомнило, що на нього хтось звертає увагу і "боїться".
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05.05.2020 06:12 Відповісти
скорее тля залезла под стол а Тищенко стукал по столу кулаком и под стол ногой.
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05.05.2020 09:56 Відповісти
А яке цей недофюрер має право кричати на народного депутата?
Ми що, вже в рашці?
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05.05.2020 06:14 Відповісти
садо-мазо...
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05.05.2020 06:38 Відповісти
кто этому клоуну тексты пишет...
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05.05.2020 06:39 Відповісти
Жесткій разговор? А подання в ДБР?
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05.05.2020 06:49 Відповісти
Нашли кого попугать. На того Тищенко чуть гавкни и воно в штаны наложит.
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05.05.2020 06:58 Відповісти
А разговор где был?
В велюре?)
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05.05.2020 06:59 Відповісти
А на на, как не стыдно...
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05.05.2020 07:13 Відповісти
Летучие мыши в ассортименте
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05.05.2020 07:18 Відповісти
Компанія Рошен плотить Україні міліони податків, з яких зарплату плдотят врачам, а зелена влада, розікравши ці податки, замість обіцяних 300% надбавки врачам у нас в Вінниці виплатили за квітень місяць всьго 70% від старої зарплати. По цьому поводу вчора вийшли на протест медики Вінницької районной лікарні, яка на данний момент опорна в області по борбі з коровірусом.
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05.05.2020 08:06 Відповісти
что бы тупое быдло шутило, затем и работают
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05.05.2020 08:19 Відповісти
А до этого почему "жестко не поговорил"? Где был Аваков?Что не знали про Велюр, Эпицентр,Мрию- кто этому поверит?Зашевелись когда в ж%пу жаренный петух(Черкасы) клюнул,поняли что власть теряют.
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05.05.2020 07:29 Відповісти
Власть уже потеряна...
Власть - это когда солдат исполняет приказы сержанта, сержант выполняет приказы лейтенанта, лейтенант майора, майор - полковника, полковник - генералов, генералы - главнокомандующего...
Но когда майоры и полковники посылают генералов, генералы вертят носом и саботируют... То это уже не власть...
Сейчас власть ушла в города и регионы...
Нынче Филатов, Кличко, Бондаренко, Садовой и другие мэры имеют намного больше власти, чем презЕдент Зеленский....
А Владимиру Александровичу теперь необходимо крепко думать...
И пока не поздно - выполнить самый гениальный свой видосик - Я устал, я ухожу...
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05.05.2020 09:57 Відповісти
Несоблюдение Закона Украины - сложение полномочий депутата и найух в свободное плавание!
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05.05.2020 07:45 Відповісти
Ещё одна смешная новость..Один тупой ******** перетёр с другим тупым ********* как не палиться дальше обоим... Смешно наблюдать как эти жалкие ублюдки мучают жопы в попытке убедить миллионы в своих сказках ,серьёзно считая людей тупее себя..Эй два ******** конченных - ТУПЕЕ ВАС НЕ БЫВАЕТ!..
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05.05.2020 07:47 Відповісти
Спаринг? Фул контак? Фуфло базары?
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05.05.2020 07:48 Відповісти
Новий вид покарання « жорстка розмова».
Цікаво, а чи можна його застосувати при виявленні неоформленні найманих працівників, наприклад?
Чи при розвороті через подвійну ?
Чи при безбілетному проїзді в транспорті?
Чи ....
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05.05.2020 07:50 Відповісти
насмешили зеублюдки
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05.05.2020 07:58 Відповісти
В нормальном государстве помимо закрытого ресторана он вылетел бы с треском как с депутатства, так и с фракции, а в недогосударстве прогнившем - имеем что имеем.
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05.05.2020 08:06 Відповісти
Сейчас наверное сдаст мандат...
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05.05.2020 08:08 Відповісти
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05.05.2020 09:59 Відповісти
" Наполеон в порыве бешенства срывал с головы свою треуголку, бросал на землю и топтал ногами. Но почему то страдала всегда одна и та же шляпа." (с)
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05.05.2020 08:14 Відповісти
Зачем нам эти сказки? Человек должен ответить был, причем сразу после публикации информации о работе Велюр. Сейчас это ни что иное как махание кулаками после драки и попытка задним числом спасти остатки авторитета. Не верим в искренность президента. И осуждаем бездействие полиции.
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05.05.2020 08:23 Відповісти
Какого, простите за слово, авторитета?
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05.05.2020 09:59 Відповісти
Врагам закон, друзьям все "жесткий разговор"
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05.05.2020 08:30 Відповісти
Уявляю розмову двох косноязиких дегенератів...
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05.05.2020 08:31 Відповісти
ще нехай у куток поставить на гречку
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05.05.2020 08:33 Відповісти
Тимошенко сказал "Во-первых, ресторан не работает. Для всей фракции это будет примером, что не надо так делать. Было большой ошибкой со стороны народного депутата, что он так сделал"

А что же во-вторых? Нечего рисоваться, работал бы потиху - все было бы хорошо? И Зё бы кормил. А так сам виноват?
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05.05.2020 08:38 Відповісти
Жорстка розмова...

У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 655
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05.05.2020 08:39 Відповісти
прикольно...у кого то всего лишь "жесткий разговор" а кому то штраф в тыщи гривень....все равны перед законом, да, сопля?
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05.05.2020 08:42 Відповісти
Ну і що Клоун сказав про якість страв у "Велюрі"?
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05.05.2020 08:57 Відповісти
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком - заступник голови ОП

У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7270
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05.05.2020 09:01 Відповісти
Разговор? Депутат, который нарушает закон:
1.Предпринимательская деятельность на госслужбе.
2.Нарушение постановлений кабМИНА № 211, 255 о режиме карантина.
3.Дискредитация главной политической силы в парламенте.

И с ним просто поговорили? Значит, своим всё, а остальным - Законы? Пусть работает дальше, в парламенте, на себя, используя исключительность своего положения? Т.е. нарушай, но не попадайся больше?
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05.05.2020 09:28 Відповісти
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5546
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05.05.2020 09:40 Відповісти
А где результат разговора - извинение штраф
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05.05.2020 09:43 Відповісти
Кто-то верит в этот бред?
Та они просто поржали и дали инструкцию этой шестерке, что наврать в эфире.
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05.05.2020 09:55 Відповісти
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6819
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05.05.2020 09:57 Відповісти
Янелох, нельзя быть таким жестоким! Просто вызвал бы и поговорил бы с родителями!
Кстати, ты же Янелох, видосик мог бы сделать "разговора", а потом выпить "мировую" и к девочкам без табу...
PS: А что бенядиктовна???
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05.05.2020 09:57 Відповісти
Ну зачем же так? Это наверняка управляющий этой харчевни посвоевольничал!
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05.05.2020 09:58 Відповісти
Надеюсь, Коля-котлета накостылял Вове-клоуну?
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05.05.2020 09:59 Відповісти
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5339
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05.05.2020 10:34 Відповісти
Бла-бла-бла..... "жёсткий разговор" це, ні про що. Зеленський не здатен вплинути на жодного кандидата. Тищенко є найкращим прикладом для залякування решти. Привід для покарання був красивий, хрін би він потім кому довів що, вигнали з політичних мотивів. Але, навіть його Вавка виявився не здатен покарати.
А "очень жесткий разговор" в таких випадках це, прояв імпотентності.
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05.05.2020 11:09 Відповісти
"Наш тренер - Супербизон" 😀
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05.05.2020 14:22 Відповісти
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