У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про реакцію Володимира Зеленського на скандал із рестораном народного депутата з партії "Слуга народу" Миколи Тищенка.
"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом", повідомив Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба з себе робити якогось там царя. Якщо всім ресторанам не можна працювати, то ресторану пов'язаному з одним народним депутатом теж не можна працювати", - зазначив заступник голови ОП.
Відповідаючи на запитання, чим закінчилася жорстка розмова Зеленського з Тищенком, Тимошенко сказав "По-перше, ресторан не працює. Для всієї фракції це буде прикладом, що не треба так робити. Було великою помилкою з боку народного депутата, що він так зробив".
Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.
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Сколько может продолжаться этот детский сад
Тля ніжкою тупала і кулачком по столу стукала ?
Возомнило, що на нього хтось звертає увагу і "боїться".
Ми що, вже в рашці?
В велюре?)
Власть - это когда солдат исполняет приказы сержанта, сержант выполняет приказы лейтенанта, лейтенант майора, майор - полковника, полковник - генералов, генералы - главнокомандующего...
Но когда майоры и полковники посылают генералов, генералы вертят носом и саботируют... То это уже не власть...
Сейчас власть ушла в города и регионы...
Нынче Филатов, Кличко, Бондаренко, Садовой и другие мэры имеют намного больше власти, чем презЕдент Зеленский....
А Владимиру Александровичу теперь необходимо крепко думать...
И пока не поздно - выполнить самый гениальный свой видосик - Я устал, я ухожу...
Цікаво, а чи можна його застосувати при виявленні неоформленні найманих працівників, наприклад?
Чи при розвороті через подвійну ?
Чи при безбілетному проїзді в транспорті?
Чи ....
все"жесткий разговор"
А что же во-вторых? Нечего рисоваться, работал бы потиху - все было бы хорошо? И Зё бы кормил. А так сам виноват?
1.Предпринимательская деятельность на госслужбе.
2.Нарушение постановлений кабМИНА № 211, 255 о режиме карантина.
3.Дискредитация главной политической силы в парламенте.
И с ним просто поговорили? Значит, своим всё, а остальным - Законы? Пусть работает дальше, в парламенте, на себя, используя исключительность своего положения? Т.е. нарушай, но не попадайся больше?
Та они просто поржали и дали инструкцию этой шестерке, что наврать в эфире.
Кстати, ты же Янелох, видосик мог бы сделать "разговора", а потом выпить "мировую" и к девочкам без табу...
PS: А что бенядиктовна???
А "очень жесткий разговор" в таких випадках це, прояв імпотентності.