5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" ВIДЕО
5 травня 2014 року зведений загін український спецпризначенців дав перший бій терористам Гіркіна в селі Семенівка поблизу Слов'янська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей бій розповідають автори фільму "Слов’янськ. Початок війни" в епізоді "Перший бій".
Бійці Нацгвардії із загонів "Омега" і "Ягуар", офіцери групи ЦСО "Альфа" СБУ і десантники 95-ї бригади ЗСУ кілька годин вели бій із російськими окупантами під час передислокації з аеродрому Краматорська в базовий табір "Місяць" в Ізюмі.
"Ми завдали серйозної шкоди - близько 40 "двохсотих" і понад сто поранених. Морги були заповнені. У них був шок. Є вислів Гіркіна про це. Він назвав цей бій для них маленьким пеклом", - каже екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров.
У бою загинули офіцери СБУ - Руслан Лужевський та Олександр Аніщенко, і прапорщик-нацгвардієць Віктор Долинський. Це були перші одночасні втрати кількох українських воїнів. Ще 8 бійців зазнали в цьому бою поранень.
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труп. мешок. рефрежератор.
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мухосранск. говно. тоскливо!
когда кацап, штаны снимая
бежит в "зелёнку"- "па нужде",
и зад, в прицеле эСВэДэ-
белеет, рядом с автоматом...
ты жмешь курок и гром раскатом,
сверкает молнией ему ...
и отдаёт кацап дерьму -
душонку, совесть, славу, честь...
не позволяй кацапу есть
и гадить, на чужой земле...
люби грозу, в своём стволе!
Искупил вину в бою, так сказать.
на, вот, прочти само себе о себе: "пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных"
боевики раши как и подобает шакалам смешивались с машинами жителей , которые тож драпали от войны , наши тогда не мало боевичков расхерачили
у ВСУ опыта против партизан практически небыло , командиры и бойцы учились на ходу ,
а полигоном были боевые
И где тут справедливость?
Одни в земле, а другие у корыта видосики снимают.....