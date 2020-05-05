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5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" ВIДЕО

5 травня 2014 року зведений загін український спецпризначенців дав перший бій терористам Гіркіна в селі Семенівка поблизу Слов'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей бій розповідають автори фільму "Слов’янськ. Початок війни" в епізоді "Перший бій".

Бійці Нацгвардії із загонів "Омега" і "Ягуар", офіцери групи ЦСО "Альфа" СБУ і десантники 95-ї бригади ЗСУ кілька годин вели бій із російськими окупантами під час передислокації з аеродрому Краматорська в базовий табір "Місяць" в Ізюмі.

"Ми завдали серйозної шкоди - близько 40 "двохсотих" і понад сто поранених. Морги були заповнені. У них був шок. Є вислів Гіркіна про це. Він назвав цей бій для них маленьким пеклом", - каже екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров.

У бою загинули офіцери СБУ - Руслан Лужевський та Олександр Аніщенко, і прапорщик-нацгвардієць Віктор Долинський. Це були перші одночасні втрати кількох українських воїнів. Ще 8 бійців зазнали в цьому бою поранень.

Також дивіться: "Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати". ВIДЕО

Автор: 

росія (66478) Аллеров Юрій (85) Гіркін Ігор (189) Слов’янськ (637)


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Топ коментарі
+35
5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 6007
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05.05.2020 10:23 Відповісти
+34
5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 7271
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05.05.2020 10:45 Відповісти
+31
да, в то время рашистская пропаганда очень хорошо обрабатывала кацапов, рассказывая, что украинцы "воюют косой и батагом"! очень мого было героических роликов по тв, где красивые, вышколенные, экипированные мужчины прыгали с вертолётов расстреливая всё вокруг... вот всякое шмурдьё, вроде гиркина и разных мойщиков авто, ломанулись "захватывать укров"
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05.05.2020 10:22 Відповісти
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5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 738

https://azov.org.ua/azov-svyatkue-shostu-richnicu/ полк «Азов» святкує шосту річницю створення
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05.05.2020 10:21 Відповісти
да, в то время рашистская пропаганда очень хорошо обрабатывала кацапов, рассказывая, что украинцы "воюют косой и батагом"! очень мого было героических роликов по тв, где красивые, вышколенные, экипированные мужчины прыгали с вертолётов расстреливая всё вокруг... вот всякое шмурдьё, вроде гиркина и разных мойщиков авто, ломанулись "захватывать укров"
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05.05.2020 10:22 Відповісти
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать дамбас.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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05.05.2020 11:00 Відповісти
Да смутное было время... не только раша пропаганда усиленно вещала что "укрохунте" через неделю будет капец....а и большинство украинских военных были в **** и унынии!!! Только слышал от них: "..да россияне нас за три дня с гуано смешают...ну как это мы будем с братьями воевать...ну как это можно в гражданских стрелять...мы же жили в одном ссср..."!!!
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05.05.2020 15:15 Відповісти
5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 6007
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05.05.2020 10:23 Відповісти
Блд... увидел Авакова и меня стошнило нах. Дальше смотреть желания нет
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05.05.2020 10:28 Відповісти
Кто спалил?
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05.05.2020 10:30 Відповісти
вінтарогій свинособака, тобі "за порєбрік" та в спам
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05.05.2020 10:58 Відповісти
5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 7271
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05.05.2020 10:45 Відповісти
Спасибо, мужики, спасибо, и всем ушедшим и всем живым!!!
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05.05.2020 12:04 Відповісти
люблю грозу в начале мая,
когда кацап, штаны снимая
бежит в "зелёнку"- "па нужде",
и зад, в прицеле эСВэДэ-
белеет, рядом с автоматом...
ты жмешь курок и гром раскатом,
сверкает молнией ему ...
и отдаёт кацап дерьму -
душонку, совесть, славу, честь...
не позволяй кацапу есть
и гадить, на чужой земле...
люби грозу, в своём стволе!
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05.05.2020 12:25 Відповісти
За такое "наступление" надо всех командиров под трибунал.

5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 2266
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05.05.2020 12:38 Відповісти
Попали в засаду.
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05.05.2020 12:57 Відповісти
Що ти хтів - там більш половини ментів було які звикли воювати в місті з наркоманами
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05.05.2020 13:13 Відповісти
Все правильно, небезпека з боків.
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05.05.2020 13:14 Відповісти
цапье....
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05.05.2020 12:40 Відповісти
Хто там сказав, що після Авакова не схотів далі дивитися... А ти подивись, бо Аваков лише на 5 секунд, а далі, то наша героїчна історія вже. Низький уклін тим чоловікам.
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05.05.2020 12:49 Відповісти
молодцы. герои.
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05.05.2020 13:05 Відповісти
Нажаль під*раса гіркіна не застрелили і не взяли в полон,а це був ціний кадр і як свідок і як злочинець
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05.05.2020 13:15 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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05.05.2020 13:16 Відповісти
Передислоцировались в лагерь в Изюме Отступали значит Вообщем выравнивала сорокамиллионная страна линию фронта
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05.05.2020 13:18 Відповісти
не відступали. Аеродром Краматорська залишився під контролем.
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05.05.2020 13:33 Відповісти
Арсен Рюкзаков порожняк не гонит.
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05.05.2020 13:27 Відповісти
На 6-й минуте Асавелюк - командир подразделения, что по майдановцам на Институтской стреляла.
Искупил вину в бою, так сказать.
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05.05.2020 13:33 Відповісти
пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных
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05.05.2020 14:05 Відповісти
хорошо ты исключительно сам себе о себе написал.
на, вот, прочти само себе о себе: "пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных"
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05.05.2020 14:24 Відповісти
рем ,ты волну то не гони , как сученок драпал с славянска он сам писал - за спинами мирняка,
боевики раши как и подобает шакалам смешивались с машинами жителей , которые тож драпали от войны , наши тогда не мало боевичков расхерачили
у ВСУ опыта против партизан практически небыло , командиры и бойцы учились на ходу ,
а полигоном были боевые
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05.05.2020 14:33 Відповісти
Зачем там нужна Авакова пыка?
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05.05.2020 14:35 Відповісти
Витя Долинский .погибший спецназовец ...в 1999 году я с ним был в одном взводе в учебке 3007 г.Золочев комбатом у нас был майор Мицканюк ..........
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05.05.2020 15:18 Відповісти
Я искал как погиб Долинский ,сепарская пуля попала в гранату .которая находилась в разгрузке .произошел взрыв и Виктор погиб
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05.05.2020 15:22 Відповісти
в кадрах все заметили знаменитого Сергея Осавлюка командира Омеги который на джипе ездил на Институтской 20 февраля 2014 года ....Ну мужик как мужик респект ему ,видно что он служивый и выполняет приказы
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05.05.2020 15:30 Відповісти
Когда герои ценой жизни спасали страну приспособленцы уклонялись от службы и членом по роялю молотили бабло.....
И где тут справедливость?
Одни в земле, а другие у корыта видосики снимают.....
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05.05.2020 15:43 Відповісти
Герои? На кадрах попавшая в засаду под Семеневкой "Альфа" под командованием Александра Устименко который руководил штурмовой группой на Майдане. То есть это те же самые бойцы которые подавляли Майдан. Сейчас Устименко начальник Центра специальных операций СБУ.
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05.05.2020 16:00 Відповісти
прикольный у вас прокси.
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05.05.2020 16:50 Відповісти
"Причем, если начальник Кременчужского подразделения повел своих в обход Славянска, то Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской Альфы" - Ходаковский.
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05.05.2020 16:54 Відповісти
там первые жертвы были когда Полтавское СБУ потеряло капитана а еще до этого наемники останавливали машины на дорогах внаглую ..со смены ехала часная охрана из Полтавы Явир-2000 на бусике фольц Б4 .наемники пытались остановить бусик но никто не останавливался в ответ сепары внаглую пустили очередь по бусу охраны и попали в водилу ...Тогда уже ни о каких переговорах речи не могло быть нужно было карантин вводить и войска на Военное Положение ..Многих бухарей в Счастье подстреливали .которые накидывались на ВСУ
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05.05.2020 17:00 Відповісти
какое в Кременчуге боевое подразделение СБУ а ну по подробнее ?
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05.05.2020 18:25 Відповісти
Спроси у самого Ходаковского.
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05.05.2020 18:28 Відповісти
он обычный служака ..ты не знало что приказы не обсуждаются был суд и все знают что приказ о растреле был противозаконный .если б все СБУ Украины стреляло по Майдану думаеш что 80 жертв было только ? Я уверен что среди силовиков были и фанаты кремля но мы знаем их фамилии они уехали по обмену к вам кормите их теперь вы
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05.05.2020 17:04 Відповісти
 
 