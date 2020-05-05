5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" ВIДЕО

5 травня 2014 року зведений загін український спецпризначенців дав перший бій терористам Гіркіна в селі Семенівка поблизу Слов'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей бій розповідають автори фільму "Слов’янськ. Початок війни" в епізоді "Перший бій".

Бійці Нацгвардії із загонів "Омега" і "Ягуар", офіцери групи ЦСО "Альфа" СБУ і десантники 95-ї бригади ЗСУ кілька годин вели бій із російськими окупантами під час передислокації з аеродрому Краматорська в базовий табір "Місяць" в Ізюмі.

"Ми завдали серйозної шкоди - близько 40 "двохсотих" і понад сто поранених. Морги були заповнені. У них був шок. Є вислів Гіркіна про це. Він назвав цей бій для них маленьким пеклом", - каже екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров.

У бою загинули офіцери СБУ - Руслан Лужевський та Олександр Аніщенко, і прапорщик-нацгвардієць Віктор Долинський. Це були перші одночасні втрати кількох українських воїнів. Ще 8 бійців зазнали в цьому бою поранень.

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