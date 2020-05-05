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Новини Відео Коронавірус і карантин
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За період карантину в Україні підготували 26 тис. ліжок для хворих на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що за період карантину в Україні підготували в лікарнях 26 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Про це заявив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"За цей період, поки був карантин, поки ми стримували зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і не дозволили відбутися піку (захворювання. - Ред.), ми підготували 26 тисяч ліжок. Заповнення хворими (на коронавірус. - Ред.) зараз 3000 ліжок, тобто 12%. При тому, що активних хворих у нас 9000", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що система охорони здоров'я зараз може справлятися з потоком хворих, тому уряд ухвалив рішення про поступове пом'якшення карантину.

Також читайте: Стоятиму на своєму: не дозволю відновити відразу громадський транспорт, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Потом оно будет хвастаться, что 99% этих коек пустует. А зелёная биомасса будет хавать эту ушную лапшу.
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05.05.2020 10:26 Відповісти
+2
26 тысяч коек. Нашёл показатель. Продуманый Боря Филатов в Днепре 600 могил вырыл под эту тему. Вот это по существу.
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05.05.2020 10:25 Відповісти
+2
Ну и что теперь? Все эти койки отдать в бардаки и пускай работают на страну.
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05.05.2020 11:25 Відповісти
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мы сдерживали рост количества случаев... ахахаха вы про Украину из новостей узнаете?
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05.05.2020 10:23 Відповісти
За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1599
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05.05.2020 10:23 Відповісти
За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9135
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05.05.2020 10:24 Відповісти
26 тысяч коек. Нашёл показатель. Продуманый Боря Филатов в Днепре 600 могил вырыл под эту тему. Вот это по существу.
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05.05.2020 10:25 Відповісти
Могилы это идеальное вложение бюджетных средств.
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05.05.2020 10:45 Відповісти
Потом оно будет хвастаться, что 99% этих коек пустует. А зелёная биомасса будет хавать эту ушную лапшу.
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05.05.2020 10:26 Відповісти
Для такой страны этого мало.Пусть богачи скидываются на строительство больниц-коек.Чтоб не стало как в России.И огни конечно из страны Огней.В ИндоПэриджане Сокральный Огонь ЯнЭрДага(Горящего Мужа Гора) под Баку(Бахы)- как спас город в 2000г.от посланного арабохайским Кремлем напрвленного 7 бал.землетресения так и сейчас НЕ ДАЛ НИКОМУ УМЕРЕТЬ ОТ вируса.Их ждут Никольские********-Горящий древний),АзЭрЯнские(Младший муж горящий) и Покровские(БахЭр-Смотрящий муж) храмы и соборы.МЫ НАРОД СИЛЬНЕЕ ВИРУСА!
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05.05.2020 10:34 Відповісти
Маленька Білорусь заявила про 30000 ліжок..
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05.05.2020 10:36 Відповісти
"Подготовили койку" это постелили дырявую простынь?
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05.05.2020 10:44 Відповісти
послушать придурков у власти єто носенс-вирус есть но и смертность во всем мире по статистике одинаковая во все времена-миллион умерло миллион токо в китае за день рождается плюс индия. идет грандиозный передел власти на планете так шо не вешайте лапшу православным
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05.05.2020 11:18 Відповісти
Ну и что теперь? Все эти койки отдать в бардаки и пускай работают на страну.
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05.05.2020 11:25 Відповісти
хорошо.
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05.05.2020 13:09 Відповісти
я тоже придерживаюсь мнения, что короновирус - это один большой развод вселенского масштаба. Объясню почему. Во-первых, никто не говорит ежедневную статистику о смертности от других болезней ( туберкулез, онкология, сердечно-сосудистые и т.д.), во-вторых никто не говорит сколько по статистике в день вообще умирало людей пожилого возраста от 70 и выше) до пандемии. Почему все молчат????? Где сравнительная таблица???? третье, почему в Италии, с ихней продвинутой медициной и уровнем жизни в день якобы умирали от 700 человек, а в Украине, с ее нулевой медициной, нищетой и радиацией за все время карантина лишь 300???? Как такое может быть вообще в теории????? Вообщем я в это неверю пацаны. Верю, что есть ОРВИ, но он есть всегда и будет всегда........... Лично мое мнение, это транснациональный развод.
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05.05.2020 19:05 Відповісти
Типа новые приобрели в только что построенные спец.больницы
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06.05.2020 08:15 Відповісти
 
 