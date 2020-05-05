За період карантину в Україні підготували 26 тис. ліжок для хворих на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що за період карантину в Україні підготували в лікарнях 26 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.
Про це заявив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"За цей період, поки був карантин, поки ми стримували зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і не дозволили відбутися піку (захворювання. - Ред.), ми підготували 26 тисяч ліжок. Заповнення хворими (на коронавірус. - Ред.) зараз 3000 ліжок, тобто 12%. При тому, що активних хворих у нас 9000", - зазначив Ляшко.
Він зазначив, що система охорони здоров'я зараз може справлятися з потоком хворих, тому уряд ухвалив рішення про поступове пом'якшення карантину.
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