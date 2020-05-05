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Цензор.НЕТ став інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. ВIДЕО

Інтернет-видання Цензор.НЕТ стало інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. "Про податки" - це відеоінтерв'ю у стилі LIFE TALK, де кожен із глядачів зможе поставити запитання гостю ефіру.

Про це автор проєкту повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні ми представляємо інформаційних партнерів нашого онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком: найпопулярніше юридичне видання "Юридична практика", шеф-редактор Рустам Колесник, одне з найбільших інтерет-видань Цензор.НЕТ, головний редактор Юрій Бутусов, найрейтинговіший журнал "Рейтинг", головний редактор Марія Данюк", - написав Ярослав Романчук.

Найближчі ефіри заплановані на 7 і 12 травня. Їхніми гостями стануть ексглава податкової Сергій Верланов та ексглава митниці Максим Нефьодов.

Підписатися на канал проєкту можна тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДПС повернеться ставлення до бізнесу як до злочинців, - Верланов

Автор: 

податки (3913) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153) Романчук Ярослав (8)


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Топ коментарі
+1
Цензор.НЕТ стал информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком - Цензор.НЕТ 7640
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05.05.2020 11:16 Відповісти
+1
что план по картинкам недовыполняешь, лепишь их уже где попало , невзирая на содержание статьи ?
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05.05.2020 11:29 Відповісти
+1
давай подведём разговор так, что бы ты сам себя назвал дЭбилом.
Вышла статья в которой говориться о слиянии Бутусова и Романчука и их дальнейшие планы после соития. Тут на обсуждение данной статьи вылезло твоё ущербное сознание и влепило картинку " Два жида в хате" . Вопрос : Ты дЭбил по жизни или только на работе троля ?
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05.05.2020 11:40 Відповісти
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Цензор.НЕТ стал информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком - Цензор.НЕТ 7640
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05.05.2020 11:16 Відповісти
что план по картинкам недовыполняешь, лепишь их уже где попало , невзирая на содержание статьи ?
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05.05.2020 11:29 Відповісти
який план, це для вашого зе сцкуна план не остання потребаЦензор.НЕТ став інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком - Цензор.НЕТ 2209
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05.05.2020 11:34 Відповісти
давай подведём разговор так, что бы ты сам себя назвал дЭбилом.
Вышла статья в которой говориться о слиянии Бутусова и Романчука и их дальнейшие планы после соития. Тут на обсуждение данной статьи вылезло твоё ущербное сознание и влепило картинку " Два жида в хате" . Вопрос : Ты дЭбил по жизни или только на работе троля ?
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05.05.2020 11:40 Відповісти
зебоб, по собі всіх телепень тупорилий не рівняй.
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05.05.2020 12:46 Відповісти
худоба винторога тебе порівнювати з собою ? ярмо на шию і в поле солому жувати , потім в стойло , там де твоє місце.
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05.05.2020 12:54 Відповісти
рило забрало і пнх, тобі ж сказали тут спілкуються ЛЮДИ !!!
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05.05.2020 13:35 Відповісти
з яких пір бичок парабелумний став людиною ?
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05.05.2020 15:36 Відповісти
див. https://censor.net/comments/locate/3193397/019214f6-1f9d-7368-ba90-93f7bf31191a
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05.05.2020 15:49 Відповісти
там тільки но 12:54 видно …
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05.05.2020 15:50 Відповісти
Парабелум ,тобі ясно пояснили ,що ти придурок.
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05.05.2020 15:13 Відповісти
Що там обговорювати? Держслужбовці мають діяти в рамках законів, кі їм прописали депутати у ВРУ і підписав президент. Якщо закони виписані під окремих осіб або туди призначають керівників на потоки то, як не танцюй, про що не балакай, а буде так, як є. Навіть, якщо середня та нижня ланка цього не бажають, вони нікуди з колії не дінуться.
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05.05.2020 15:58 Відповісти
 
 