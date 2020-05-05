Цензор.НЕТ став інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. ВIДЕО

Інтернет-видання Цензор.НЕТ стало інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. "Про податки" - це відеоінтерв'ю у стилі LIFE TALK, де кожен із глядачів зможе поставити запитання гостю ефіру.

Про це автор проєкту повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні ми представляємо інформаційних партнерів нашого онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком: найпопулярніше юридичне видання "Юридична практика", шеф-редактор Рустам Колесник, одне з найбільших інтерет-видань Цензор.НЕТ, головний редактор Юрій Бутусов, найрейтинговіший журнал "Рейтинг", головний редактор Марія Данюк", - написав Ярослав Романчук.

Найближчі ефіри заплановані на 7 і 12 травня. Їхніми гостями стануть ексглава податкової Сергій Верланов та ексглава митниці Максим Нефьодов.

Підписатися на канал проєкту можна тут.

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