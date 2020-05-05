Цензор.НЕТ став інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. ВIДЕО
Інтернет-видання Цензор.НЕТ стало інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком. "Про податки" - це відеоінтерв'ю у стилі LIFE TALK, де кожен із глядачів зможе поставити запитання гостю ефіру.
Про це автор проєкту повідомив у фейсбуці.
"Сьогодні ми представляємо інформаційних партнерів нашого онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком: найпопулярніше юридичне видання "Юридична практика", шеф-редактор Рустам Колесник, одне з найбільших інтерет-видань Цензор.НЕТ, головний редактор Юрій Бутусов, найрейтинговіший журнал "Рейтинг", головний редактор Марія Данюк", - написав Ярослав Романчук.
Найближчі ефіри заплановані на 7 і 12 травня. Їхніми гостями стануть ексглава податкової Сергій Верланов та ексглава митниці Максим Нефьодов.
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Вышла статья в которой говориться о слиянии Бутусова и Романчука и их дальнейшие планы после соития. Тут на обсуждение данной статьи вылезло твоё ущербное сознание и влепило картинку " Два жида в хате" . Вопрос : Ты дЭбил по жизни или только на работе троля ?