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Найтитулованіший український фільм "Плем'я" на YouTube подивилися понад 50 мільйонів глядачів. ВIДЕО

Фільм "Плем'я" подивилося понад 50 мільйонів людей на YouTube, що є абсолютним рекордом для українського кіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, підрахунок вдалося зробити завдяки легальному YouTube каналу компанії Video Lаnd.

При цьому цифри переглядів на інших платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) - не розголошуються. Також не враховуються дані прокату в кінотеатрах по всьому світу, продажів на DVD і Blu Ray.

Крім того, "Плем'я" вважається найтитулованішою українською кінокартинкою(понад 50 нагород, включаючи 3 нагороди Тижня Критики Каннського кінофестивалю, приз Європейської академії та ін), тепер його подивилася найбільша кількість глядачів в усьому світі, ніж будь який український фільм, створений за весь час незалежності.

Українська компанія "SOTA" розпочала роботу над документальним фільмом-дослідженням феномену фільму "Плем'я".

Зараз Мирослав Слабошпицький працює над своїм першим американським фільмом "Тигр" (продюсерами якого є компанія Бреда Пітта та Даррена Аранофські, а виробництвом займається компанія FOCUS FEATURES) та з продюсером Олегом Коханом над фільмом "Антропоцен".

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Картина "Плем'я" вийшла на екрани в 2014 році. Стрічка особлива тим, що вона стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова - виключно українською мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів або закадрового голосу.

Головний герой фільму, Сергій, потрапляє в спеціалізований інтернат для слабочуючих, де існує кримінальна організація, Плем’я. Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь в кількох пограбуваннях. Коли Сергій закохується в Анну, одну з наложниць голови банди, йому доводиться порушити неписані закони племені.

Автор: 

кіно (966) Слабошпицький Мирослав (1)


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Топ коментарі
+17
да, не Сваты, канешна...
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05.05.2020 13:07 Відповісти
+7
Про трагедію в Чорнобилі правдиво показано у серіалі https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html Чорнобиль. Варто подивитись усім, а особливо молоді, яка народилась у Незалежній Україні, для усвідомлення того, над якою прірвою опинилась Україна і людство, до якої призвів російсько-комуністичний режим.
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05.05.2020 13:05 Відповісти
+7
Молодим совкодрочерам таке не цікаво. Вони тупо вірять, що тоді все було добре, не було бариг та пламбір був смачний.
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05.05.2020 13:20 Відповісти
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Пробував дивитись цей фільм......
Вистачило терпіння на 20 хвилин - бредятина якась.
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05.05.2020 13:05 Відповісти
да, не Сваты, канешна...
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05.05.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Свати також серіал для дебілів.Але і це повна кака.
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05.05.2020 13:26 Відповісти
Да, нє, просто фільм - розумний, не тягнете, не кажіть кака. Про людяність, про цінності, цікавий буквально і як метафора про українських підлітків. Складнувато? Ваші проблеми
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05.05.2020 14:43 Відповісти
https://censor.net/ua/user/228162 Немає тут ніякого розуму.В нас всі не живуть.На youtube його дивилися,за сексуальні сцени.
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05.05.2020 14:46 Відповісти
https://censor.net/user/228162 В нас всі так не живуть.А з цього фільму виходить,що кругом розруха.
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05.05.2020 14:47 Відповісти
1:24:29 это верх гениальности автора или ещё нет?)
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05.05.2020 13:30 Відповісти
его немецкие коллеги более тщательно относятся к выбору ракурса
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05.05.2020 13:36 Відповісти
Смех смехом, но ты представляешь что самым титулованым фильмов Украины оказался этот "шедевр"? Тебя этот факт не смущает?
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05.05.2020 14:35 Відповісти
меня уже давно ничего не смущает
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05.05.2020 14:46 Відповісти
Европейское кино, как правило нужно втыкать, вникать в то, что хотел донести до тебя режиссер - это не для всех. Это не Голливуд, который можно смотреть в полной отключке!
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05.05.2020 13:32 Відповісти
Смотрел на перемотке и ел, как раз попал где она ей аборт в ванной делала шампуром, чуть не блевонул... Поставил диз и выключил!
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05.05.2020 14:28 Відповісти
Я таки витримав...Але у кожній байці повинна бути мораль. А тут констатація фактів, та ще й занудна. Якщо хтось кудись іде, то півгодини.... Ніякої динаміки, захвату... Коротше - МУЛЯКА !!!!!
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05.05.2020 22:09 Відповісти
Про трагедію в Чорнобилі правдиво показано у серіалі https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html Чорнобиль. Варто подивитись усім, а особливо молоді, яка народилась у Незалежній Україні, для усвідомлення того, над якою прірвою опинилась Україна і людство, до якої призвів російсько-комуністичний режим.
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05.05.2020 13:05 Відповісти
Молодим совкодрочерам таке не цікаво. Вони тупо вірять, що тоді все було добре, не було бариг та пламбір був смачний.
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05.05.2020 13:20 Відповісти
https://censor.net/user/100433 Абсолютно неправдиво.Як я не люблю совєтський союз,але неправдиво.Там тільки загальна концепція показана і атмосфера хороша.Краще подивитися відео з живими ще очевидцями.
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05.05.2020 13:25 Відповісти
Правдиво, навіть дуже правдиво відображені події 1986 року. А безапеляційні заяви "абсолютно неправдиво" нікому не потрібні. Ви говорите про документальний фільм у якого не велика аудиторія. А це фільм художній і я думаю, що саме після його перегляду у багатьох виникне бажання подивитись і документальний.
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05.05.2020 13:34 Відповісти
https://censor.net/user/100433 І чим вони правдиві.Хіба що загальною концепцією.Так совєтські люди себе не вели,як в цьому фільмі.Правдивість повинна бути в деталях.Про ці події є повно документалок.Ми вже давно знаємо причину аварії.А причина в дефекті реактора.який не стабільно працював на малих потужностях і совкового керівництва.
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05.05.2020 13:38 Відповісти
...і саме тому, коли на великій потужності реактор пішов в разнос - з маскви була команда "не припиняти експеримент"! бо він же ж ***** на малий потужності нестабільно працював!
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05.05.2020 14:51 Відповісти
https://censor.net/user/443755 Так він пішов як в рознос?
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05.05.2020 16:36 Відповісти
https://censor.net/user/100433 Молодь нехай дивиться документалки.Так можна і по іграх Call of Duty чи Battlefield судити про першу чи другу світову.
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05.05.2020 13:42 Відповісти
Ютуб тупо считает только щелчек при начале просмотра, а то, что может быть 95% прекращают смотреть через пару минут - это уже никому не нужно.
Поэтому количество просмотров на Ютубке может свидетельствовать только об качестве раскрутки материала.
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05.05.2020 13:14 Відповісти
Полностью фестивальный фильм Не для всеобщего просмотра Очередная чернуха Рекомендовано для просмотра тем кто хочет закончить жизнь самоубийством но не может решиться
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05.05.2020 13:16 Відповісти
Комментарии на ютубе читал кто? На п...хабе просмотров было бы в разы больше. Но гордиться есть чем.
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05.05.2020 13:17 Відповісти
Ну яка ж брєдятина.Зніміть якісну наукову фантастику.Як люди можуть дивитися таке? Хоча закордоном ліваки таке *******.
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05.05.2020 13:22 Відповісти
Більшість наукової фантастики - попса, хіба Дивний новий світ Хакслі чи Механічне піаніно Воннегута (чи щось подібне) можна до непопси віднести...
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05.05.2020 14:15 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Ну та й це непогано.Краще ніж брєдятіна.
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05.05.2020 14:18 Відповісти
Ну навіщо в крайнощі кидатися? Купа творів непопсової літератури не екранізовано - від Хемінгуея та Ремарка до Андруховича і Вішнєвського... У Паланіка (українця за націоналіьністю, до речі) є кілька непоганих книг крім Бійцівського клубу, їх теж можна було б екранізувати... А ще культовий Над прірвою в житі, наприклад!

А з фантастики ще можна Москву 2042 Войновіча - він там так круто вату потролив!

P.S. Плем'я - теж не моє, але він все ж таки взяв нагороду в Каннах - вперше в історії України! А В Каннах свого часу нагороджували і такі абсолютно не лівацькі шедеври, як Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні чи Кримінальне чтиво...
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05.05.2020 14:24 Відповісти
https://censor.net/user/157688 .Мені наприклад фільм Безодня подобався,це попса чи ні? Це колись там нагороджували більш менш нормальні фільми.Зараз там нагороджують каку.Та й взагалі,не в нагороді справа.
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05.05.2020 14:28 Відповісти
Нагорода - престиж для країни та її кіногалузі!

До речі, другий наш фільм, який нагородили в Каннах - Донбас. Як на мене, це шедевральна сатира - так влучно суть лугандонців ніхто не зміг показати!
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05.05.2020 14:30 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Престиж країни робить наука і технології.А такі фільми будуть показувати усю відсталість України.Ви хоть 1000 таких фільмів зніміть.ніхто Україну всерйоз не буде сприймати.
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05.05.2020 14:33 Відповісти
Інтелігенція є наукова, а є творча. І якщо наукову інтелігенцію вражають технології, то творчу - якраз високоінтелектуальні твори мистецтва - в тому числі й авторське артхаусне кіно!
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05.05.2020 14:51 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Це не інтелектуальне кіно.Це артхаусне сміття.Престижу країні від нього точно не буде.Як ви ставитесь до подонка Хржановського,це інтелігент?
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05.05.2020 15:00 Відповісти
Ні, це москаль...
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05.05.2020 15:04 Відповісти
https://censor.net/user/157688 В нього фільми також сміття.Хоча в світі їх визнають.А от чому немає ніяких мітингів,за катування і фактично дитячу порнографію,це питання до патріотичних сил.Або так званних патріотичних сил.За таке його би в тій же Польщі роздерли.Це показове приниження українців і всім похрін.Головне примарний престиж України.Престиж буде.коли ми ворогам будемо давати по голові і коли тут будуть люди добре жити,а не через сміттєві фільми.
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05.05.2020 15:11 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Необов'язково мають бути фільми по книгах.
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05.05.2020 14:20 Відповісти
Звісно, є, приміром, купа сюжетів з реального життя, які заслуговують екранізації!

Мені особисто імпонує біографія десантника Отто Скорцені, наприклад - особливо останні роки його життя, коли екс-наці допомагав Ізраїлю...
Чи біографію Корольова зняти! А по історіях боротьби УПА можна кілька голівудських блокбастерів створити!
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05.05.2020 14:27 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Взагалі то я писав за фантастику.
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05.05.2020 14:29 Відповісти
Youtube так не пускає еротику,а якщо у фільмі то можна.Подвійні стандарти.
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05.05.2020 13:27 Відповісти
Так то в нас не можна знімати порно.А такі фільми дозволені.Знову подвійні стандарти.
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05.05.2020 13:32 Відповісти
Фильмов без слов достаточно много и все они исключительно на языке жестов каких-то языков. Хорошо что мы пытаемся войти в мировое кино.
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05.05.2020 13:41 Відповісти
До Гамера, конечно, не дотягивает. В 90-ые такое любили снимать.
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05.05.2020 13:59 Відповісти
Ну вообщем не плохой старт, стартонули с 90х, а ведь могли стартонуть и с 60х))))))
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05.05.2020 14:31 Відповісти
У 60-х було якісніше кіно, ніж зараз... Ніякі марвели галімі не зрівняти з Хрещеним батьком Копполи!
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05.05.2020 14:32 Відповісти
Это не так. Просто уже придумать чтото оригинальное достаточно сложно. Все топовые фильмы сняты пересняты по 2-3раза.
Новое если и выходит то типа Марвел для 10-15лет.
Ждал Терминатора - 6, посмотрел и на половине выключил. Оказывается его снимал тот же хер что и Марвел...
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05.05.2020 14:39 Відповісти
Купа сюжетів є!

Я вже вище написав - надзвичайно багато літературних шедеврів Хемінгуея, Ремарка, Селінджера, Хакслі, Гессе не екранізовані... Це я ще ******** авторів не називав!

Не екранізовані купа історичних сюжетів - я вже вище писав про Отто Скорцені, ще є купа фантастичних (але реальних!) історій Першої і Другої світової війни, біографій видатних людей - від Кеннеді до Скоропадського.
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05.05.2020 14:50 Відповісти
Сюжеты может и есть, но толковых постановщиков и режисеров нету!
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05.05.2020 22:14 Відповісти
https://censor.net/user/407602 А все тому,що зараз кругом лівацтво.Terminator 6 це лівацьке лайно.Хоча продюсер той самий Камерон був.Всі ці артхаусні фільми це також лівацька фігня.
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05.05.2020 15:35 Відповісти
Продюссер, Камерон.
Но Режисер Тим Миллер, тот что снимал Марвела. В 1 и 2 Терминаторе режисером тоже был Камерон
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05.05.2020 22:12 Відповісти
https://censor.net/user/407602 Я це знав.Але сам Камерон хвалив цей фільм.І він ж не просто продюсер.А контролював весь процес.
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05.05.2020 22:14 Відповісти
ХЗ че он там хвалил, как по мне то получилась комедия в стиле Марвел. я его даже до половины не досмотрел, нет атмосферы в фильме. Какие то шуточки, прикольчики, подёбочки...
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05.05.2020 22:20 Відповісти
https://censor.net/user/157688 Це інші жанри.Ви повинні його порівняти з тодішньої фантастикою.
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05.05.2020 15:31 Відповісти
https://censor.net/user/407602 Та гірше.В цьому термінаторі навіть графіка лайно,при вартості більше 200 мільйонів доларів.Він в прокаті повністю провалився.
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05.05.2020 22:22 Відповісти
 
 