Найтитулованіший український фільм "Плем'я" на YouTube подивилися понад 50 мільйонів глядачів. ВIДЕО
Фільм "Плем'я" подивилося понад 50 мільйонів людей на YouTube, що є абсолютним рекордом для українського кіно.
Як інформує Цензор.НЕТ, підрахунок вдалося зробити завдяки легальному YouTube каналу компанії Video Lаnd.
При цьому цифри переглядів на інших платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) - не розголошуються. Також не враховуються дані прокату в кінотеатрах по всьому світу, продажів на DVD і Blu Ray.
Крім того, "Плем'я" вважається найтитулованішою українською кінокартинкою(понад 50 нагород, включаючи 3 нагороди Тижня Критики Каннського кінофестивалю, приз Європейської академії та ін), тепер його подивилася найбільша кількість глядачів в усьому світі, ніж будь який український фільм, створений за весь час незалежності.
Українська компанія "SOTA" розпочала роботу над документальним фільмом-дослідженням феномену фільму "Плем'я".
Зараз Мирослав Слабошпицький працює над своїм першим американським фільмом "Тигр" (продюсерами якого є компанія Бреда Пітта та Даррена Аранофські, а виробництвом займається компанія FOCUS FEATURES) та з продюсером Олегом Коханом над фільмом "Антропоцен".
Картина "Плем'я" вийшла на екрани в 2014 році. Стрічка особлива тим, що вона стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова - виключно українською мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів або закадрового голосу.
Головний герой фільму, Сергій, потрапляє в спеціалізований інтернат для слабочуючих, де існує кримінальна організація, Плем’я. Він намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь в кількох пограбуваннях. Коли Сергій закохується в Анну, одну з наложниць голови банди, йому доводиться порушити неписані закони племені.
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Вистачило терпіння на 20 хвилин - бредятина якась.
Поэтому количество просмотров на Ютубке может свидетельствовать только об качестве раскрутки материала.
А з фантастики ще можна Москву 2042 Войновіча - він там так круто вату потролив!
P.S. Плем'я - теж не моє, але він все ж таки взяв нагороду в Каннах - вперше в історії України! А В Каннах свого часу нагороджували і такі абсолютно не лівацькі шедеври, як Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні чи Кримінальне чтиво...
До речі, другий наш фільм, який нагородили в Каннах - Донбас. Як на мене, це шедевральна сатира - так влучно суть лугандонців ніхто не зміг показати!
Мені особисто імпонує біографія десантника Отто Скорцені, наприклад - особливо останні роки його життя, коли екс-наці допомагав Ізраїлю...
Чи біографію Корольова зняти! А по історіях боротьби УПА можна кілька голівудських блокбастерів створити!
Новое если и выходит то типа Марвел для 10-15лет.
Ждал Терминатора - 6, посмотрел и на половине выключил. Оказывается его снимал тот же хер что и Марвел...
Я вже вище написав - надзвичайно багато літературних шедеврів Хемінгуея, Ремарка, Селінджера, Хакслі, Гессе не екранізовані... Це я ще ******** авторів не називав!
Не екранізовані купа історичних сюжетів - я вже вище писав про Отто Скорцені, ще є купа фантастичних (але реальних!) історій Першої і Другої світової війни, біографій видатних людей - від Кеннеді до Скоропадського.
Но Режисер Тим Миллер, тот что снимал Марвела. В 1 и 2 Терминаторе режисером тоже был Камерон