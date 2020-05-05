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"Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу. ВIДЕО

Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло показав, як спів української пісні допомагає йому правильно помити руки, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик-інструкція опублікований на сторінці посольства в оцмережі.

На записі Кастілло каже, що для правильного миття рук необхідно 20-30 секунд і для контролю часу під час процедури він співає українську пісню "Ой чорна я си, чорна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна!" - посольство США записало звернення у зв'язку з річницею окупації півострова. ВIДЕО

Автор: 

посольство (950) США (23618) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Гарний голос має
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05.05.2020 14:16 Відповісти
+24
часом, це він не натякає зебілу "геть руки від Марусі Звіробій"?
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05.05.2020 14:21 Відповісти
+24
Це не російські вам свині
Шерон Стоун - 62 р- спорт и пластика.
Мадонна - 61 р. - пластика и спорт.
Марія Захарова - 44 р- горілка, кокаїн и "бояришник"."Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу - Цензор.НЕТ 3746
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05.05.2020 14:29 Відповісти
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05.05.2020 14:16 Відповісти
Кастилло, Можливо, нащадок італійців
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05.05.2020 14:32 Відповісти
Зауважте, жодний кацап ніколи не співав українською, це ж було вище їхньої пихи, а для американця нема питань.
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05.05.2020 14:39 Відповісти
расейская челюсть просто не позволяет произносить звуки настолько мягкого и благозвучного языка, как украинский
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05.05.2020 15:02 Відповісти
Tak
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06.05.2020 03:16 Відповісти
часом, це він не натякає зебілу "геть руки від Марусі Звіробій"?
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05.05.2020 14:21 Відповісти
Веселий дядько!
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05.05.2020 14:23 Відповісти
впечатляет... хотя я бы предпочел, чтобы он жестко поговорил с римминым мальчиком Срулевичем
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05.05.2020 14:26 Відповісти
Це не російські вам свині
Шерон Стоун - 62 р- спорт и пластика.
Мадонна - 61 р. - пластика и спорт.
Марія Захарова - 44 р- горілка, кокаїн и "бояришник"."Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу - Цензор.НЕТ 3746
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05.05.2020 14:29 Відповісти
ЯБВДЛ...
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05.05.2020 16:22 Відповісти
Некрофіл?..
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06.05.2020 09:49 Відповісти
"Марусе ти, Марусе" для зебилов это высшие материи..... они Гимна Украины не знают.....
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05.05.2020 14:35 Відповісти
Дуже приємно, коли люди з іншої країни знають наші українські пісні,поважають нашу культуру і так оптимістично бажають Українцям бути Здоровими!
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05.05.2020 14:38 Відповісти
поважають більше, аніж наші
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05.05.2020 14:40 Відповісти
Мінімум 22% кацапоязичних в Україні не знають ні рядка з українських пісень.
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05.05.2020 14:38 Відповісти
Кацап за100 рокыв не споет!
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05.05.2020 14:46 Відповісти
гнусавый наркоман,наверняка,слов не знает гимна Украины
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05.05.2020 14:56 Відповісти
Нестрижений Popa Chubby без Strat-a
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05.05.2020 15:00 Відповісти
+100500!
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05.05.2020 15:25 Відповісти
Таке врження, що він звертається до туземців, які навіть не вміють мити руки. Яка радість, пан звернув на нас увагу!
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05.05.2020 15:28 Відповісти
Бу-бу-бу, бу-бу-бу.
Есть такие зверюшки, которым все не так в этой жизни.
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05.05.2020 15:34 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Кого ти "зверюшкой" назвала, мавпо? Радій тому, що тебе вважають нечупарою, яка руки не вміє мити. Рабська натура.
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05.05.2020 15:37 Відповісти
Можно ли представить, чтоб к примеру рыло в рясе мацковского патриархата спело так?
Его от злобы покорежило бы.
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05.05.2020 15:31 Відповісти
Гарно співає..... Кацаб таку пісню заспівати не зможе!
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05.05.2020 15:49 Відповісти
Слава Богу, хоч, американці, на відміну від цензорівських рускоязичних анальфабетів, знають як правильно співати українські пісні і співають " Марусю, ти, Марусю ...", а не "Марусе, ти, Марусе ...", як цю пісню ніхто ніколи не співав.
Але в законспірованих "сепаратистів" інший прюєкт - глумитися в інформаційному просторі над українською культурою.
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05.05.2020 15:55 Відповісти
Маруся это разве не русское имя?
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05.05.2020 16:12 Відповісти
Все вокруг русское - пряники, березы, валенки, ... а Маруся и Маричка - имена нерусские.
Но ты не огорчайся, у тебя есть Маша и Муся.
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05.05.2020 16:20 Відповісти
Приємно.
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05.05.2020 19:05 Відповісти
Прощу тебя, Маруся, не обращай внимание на эту провокацию, до тех пор, пока этот хлопец не снесёт Будапештским Меморандумом головки кремлёвских башен!
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05.05.2020 22:02 Відповісти
Ай молодець!!!
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06.05.2020 09:48 Відповісти
непогано, дякую
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06.05.2020 11:51 Відповісти
 
 