"Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу. ВIДЕО

Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло показав, як спів української пісні допомагає йому правильно помити руки, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик-інструкція опублікований на сторінці посольства в оцмережі.

На записі Кастілло каже, що для правильного миття рук необхідно 20-30 секунд і для контролю часу під час процедури він співає українську пісню "Ой чорна я си, чорна".

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