"Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу. ВIДЕО
Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло показав, як спів української пісні допомагає йому правильно помити руки, щоб уникнути зараження коронавірусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик-інструкція опублікований на сторінці посольства в оцмережі.
На записі Кастілло каже, що для правильного миття рук необхідно 20-30 секунд і для контролю часу під час процедури він співає українську пісню "Ой чорна я си, чорна".
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
показати весь коментар05.05.2020 14:16 Відповісти Посилання
+24 Ан Мур
показати весь коментар05.05.2020 14:21 Відповісти Посилання
+24 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар05.05.2020 14:29 Відповісти Посилання
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Мадонна - 61 р. - пластика и спорт.
Марія Захарова - 44 р- горілка, кокаїн и "бояришник".
Есть такие зверюшки, которым все не так в этой жизни.
Его от злобы покорежило бы.
Але в законспірованих "сепаратистів" інший прюєкт - глумитися в інформаційному просторі над українською культурою.
Но ты не огорчайся, у тебя есть Маша и Муся.