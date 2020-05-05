Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана. ВIДЕО

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув до Верховної Ради, щоб передати підписні листи з підписами 157 народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Про це політик заявив журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз я йду до Верховної Ради, буде зустріч з керівництвом Верховної Ради, технічна робота буде зроблена для відповідної реєстрації. Включається відповідно до законодавства 72 години, протягом яких має бути скликана позачергова сесія. Позачергова сесія має бути скликана саме на цьому тижні, тому що кожен день тягне за собою від 60 до 100 випадків захворювання лікарів", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, підписанти вимагають розглянути три ініціативи. Перша з них передбачає виплату медпрацівникові за страховкою в разі захворювання 200 тисяч гривень, а в разі його смерті виплата становитиме 1,5 мільйона гривень.

Друга ініціатива стосується зміни підходу до тестування українців на COVID-19. Третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівників, залучених до протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, "Європейська Солідарність" у Верховній Раді ініціює позачергове пленарне засідання парламенту на поточному тижні, зокрема для розгляду закону про страхування медиків.