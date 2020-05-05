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Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана. ВIДЕО

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прибув до Верховної Ради, щоб передати підписні листи з підписами 157 народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Про це політик заявив журналістам у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зараз я йду до Верховної Ради, буде зустріч з керівництвом Верховної Ради, технічна робота буде зроблена для відповідної реєстрації. Включається відповідно до законодавства 72 години, протягом яких має бути скликана позачергова сесія. Позачергова сесія має бути скликана саме на цьому тижні, тому що кожен день тягне за собою від 60 до 100 випадків захворювання лікарів", – сказав Порошенко.

Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана 01

Нагадаємо, підписанти вимагають розглянути три ініціативи. Перша з них передбачає виплату медпрацівникові за страховкою в разі захворювання 200 тисяч гривень, а в разі його смерті виплата становитиме 1,5 мільйона гривень.

Друга ініціатива стосується зміни підходу до тестування українців на COVID-19. Третя - виплати надбавок до заробітних плат медпрацівників, залучених до протиепідемічних заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно робити 30 тис. тестів на COVID-19, якщо лабораторій бракує, то скажіть - я привезу, - Порошенко

Як повідомлялося, "Європейська Солідарність" у Верховній Раді ініціює позачергове пленарне засідання парламенту на поточному тижні, зокрема для розгляду закону про страхування медиків.

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) Порошенко Петро (15204) позачергове засідання (223) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Порошенко привез в Раду подписи для внеочередной сессии: На протяжении 72 часов должна быть созвана - Цензор.НЕТ 2332
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05.05.2020 15:39 Відповісти
+23
У ЗЕботов началась кровавая диарея
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05.05.2020 15:46 Відповісти
+17
Ой, скільки зараз Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана - Цензор.НЕТ 384 набіжить, ще й Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана - Цензор.НЕТ 4400Порошенко привіз у Раду підписи для позачергової сесії: Протягом 72 годин має бути скликана - Цензор.НЕТ 3396 запоребрикових і тутешніх...
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05.05.2020 15:47 Відповісти
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порошенко не прав, врачи- не учителя, им $4000 не положено
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05.05.2020 16:26 Відповісти
Так карантин же в стране , как же можно собираться
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05.05.2020 16:27 Відповісти
Ого , як бомбануло малоросів на Порошенка 😄
Дрібниця , а приємо , що не зпбувають Пороха !!
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05.05.2020 16:28 Відповісти
Как же про Свына можно забыть? Оно же визжит без умолку, а вы подвываете.... Хор мальчиков пида.........ов.
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05.05.2020 21:05 Відповісти
Сосонет Свыня прям перед Радой? Или за угол отойдет?
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05.05.2020 16:34 Відповісти
Шо, ты там еще живое, быдло немытое? Никто из собутыльников по синьке не прирезал?
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05.05.2020 17:01 Відповісти
Хрюкай почаще, глядишь Свын и пргреет под хвостом!
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05.05.2020 21:03 Відповісти
а где денег на такие нищтяки взять петрушка подскажет или как ... популизм петино - всё
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05.05.2020 16:35 Відповісти
для начала выгнать зелю с беней и бабло тут же появится )))
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05.05.2020 16:42 Відповісти
Подскажет-пусть Зеленский со своей шоблой вернет все что украли из казны и откаты за не законные сделки
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05.05.2020 16:45 Відповісти
Яким Петро Порошенко став щедрим до медиків, як став піклуватися про всіх. Варто втратити трон і таким ангелом стає...
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05.05.2020 16:42 Відповісти
Молодец! Мочи эту плесень!
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05.05.2020 16:46 Відповісти
Вот оно опять вылезло)там где тема нормальная для пиара там и Петя...то бульдозер на майдане...то война на востоке Украины...а теперь медики....а чё не по 40 миллионов выплаты...такой щедрый когда не у корыта,а сам солдатам 740 тисяч за гибель запровадив....а тут такой щедрый и заботливый...а сколько пацанов при нём так и не получили бесплатного лечения и протезов....короче чмо шоколадное
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05.05.2020 16:56 Відповісти
Помню барыга когда-то обещал застраховать каждого бойца на лимон гривен и платить за каждый подбитый танк столько же
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05.05.2020 17:07 Відповісти
Скільки ви танків підбили?
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05.05.2020 19:54 Відповісти
https://mva.gov.ua/ua/veteranam/nadannya-statusiv/status-simyi-zagiblogo-ta-vidpovidni-viplati ЧИТАЙ!
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05.05.2020 20:02 Відповісти
Вот читаю я комментарии и задаюсь вопросом те кто кричит что порох красава и рвет жопу за народ и в частности медиков....а за пять лет его правления чего не рвал?почему он им тогда зарплату не поднял?или вы реально уверены что медицина за год развалилась?...ну хотя может и уверены...потому что основная масса тех кто за Петьку те в наших больницах не лечится,а о нашей медицине знают со слов Пети и 5 канала)в первую очередь при Петьке разогнали инфекционки и сократили персонал....так что пусть теперь поет что хочет... только дебил в ето поверит)
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05.05.2020 17:09 Відповісти
меняй петя на вова, и получишь реальную картину на сегодня. тебе кацабчик, всё папередники виноваты
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05.05.2020 22:49 Відповісти
хм самое забавное что лахта очень часто на наших форумах палится юзая не ники а имена и фамилии Кто там александровскую разгонял в Киеве поведай кто здание под приёмник паломников брал поведай мне о саркисян из рода саркисянов что верой и правдой служили блистательной порте
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05.05.2020 17:20 Відповісти
Всі ж знають: чим більша народна любов - тим довше кортеж і більша охорона
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05.05.2020 17:28 Відповісти
зеленный понос не хочет смываться, прилип сц#ка. Где ж хозяева его, которые его породили? Неужели оны не проснулись после того как обосрались?
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05.05.2020 17:39 Відповісти
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