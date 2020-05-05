УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5260 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
8 256 87

ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році. ВIДЕО

ВМС України проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

"Перевага надається кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови, проте рішення приймаються індивідуально, залежно від рівня підготовки", - сказано в повідомленні.

Після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та направлення на навчання в місто Балтимор штату Меріленд США.

Грошове забезпечення з урахуванням усіх видів додаткових виплат залежно від посади становить від 11,4 до 16,2 тис. грн.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

У жовтні 2019 року два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси.

Також дивіться: Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1409) корабель (1618) моряки (927) оборона (4856) військовослужбовці (4834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Путіна "привітали" з ювілейним Побєдобєсієм: У Сирії підбитий перший російський танк "Армата".
Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. »
показати весь коментар
05.05.2020 21:53 Відповісти
+11
Петух он дырявый. Собаки лучше.
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
+10
*** ну шо это за зарплата? Ну хоть 50к платите как сраным судьям...
показати весь коментар
05.05.2020 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*** ну шо это за зарплата? Ну хоть 50к платите как сраным судьям...
показати весь коментар
05.05.2020 21:46 Відповісти
Ну или судьям 16.2 тыс. грн.
показати весь коментар
05.05.2020 21:47 Відповісти
можешь пойти матросом - судьёй .... на 25 К
показати весь коментар
05.05.2020 21:50 Відповісти
А шо, мало? Пойду, где записаться?
показати весь коментар
05.05.2020 21:56 Відповісти
Улица Пушкина - дом Колотушкина)))
ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1319
показати весь коментар
05.05.2020 22:06 Відповісти
Да ладно, они и так нормально зашибают. Один выход в море и 100тыс. грн и квартира. Всего лишь нужно руки поднять когда увидишь приближающегося врага торгового партньора
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
Путіна "привітали" з ювілейним Побєдобєсієм: У Сирії підбитий перший російський танк "Армата".
Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. »
показати весь коментар
05.05.2020 21:53 Відповісти
Ето только говорит что танки ето прошлый век. Так что ***** может свои танки которых у него тысячи, плавить а металолом. Скоро и самолеты утратят свое устрашение. Будущее за портативными переносными средствами уничтожения и беспилотники. Поетому Украине нужно сразу развиваться в етом направлении.
показати весь коментар
05.05.2020 22:00 Відповісти
Эва вы куда хватили, денег на снаряды и патроны нет, а вы про нанотехнологии... Вот вирусы-это да!
показати весь коментар
05.05.2020 22:03 Відповісти
А я тебе говорю что деньги в Украине есть. Только не в тех руках.
показати весь коментар
05.05.2020 22:06 Відповісти
Они не в руках,они в зельоных карманах
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
Мани, мани, мани, мани,
Мы не люди, а карманы,
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
1. Всі зразки озброєння не зникають, знаходять свою нішу. Наприклад, арбалети.
2. Свого часу, Міністр оборони РФ, С.Іванов, теж заявив, що танки «ето уже прошедший дєнь», а через три дні американські «Абрамси» ввійшли в Багдад.
Правда він був генерал міліції.
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
Ну ты не забывай что США вводит танки и авиацию только после полного уничтожения обороны врага. Турция же показала как ху*рить кацорылых беспилотниками в прямом ефире не обращая внимания на вражескую оборону, при етом не потеряв ниодного своего солдата.
показати весь коментар
05.05.2020 22:35 Відповісти
https://censor.net/ua/user/466090 Але ж не просто так вони кинули танки.Спочатку збомбили авіацією.Просто так танки московити в Грозний пустили.Результати були плачевні.
показати весь коментар
05.05.2020 22:42 Відповісти
Тоді, під Багдадом був грандіозний танковий зустрічний нічний бій між Абрамсами і Т-72.
Було знищено декілька тисяч Іракських танків.
показати весь коментар
05.05.2020 23:01 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Та наче в 1991 році був бій.
показати весь коментар
05.05.2020 23:02 Відповісти
Бро, ліньки лізти по сайтам. Так що по памяті. Там головний факап іракців був у тому, що у них нічні прилади були з ІЧ-підсвічуванням, а у американців, тепловізори, і вони чітко бачили плями іракських ІЧ - прожекторів на максимальних відстанях і гатили по ним, не роздумуючи, як у тирі.
показати весь коментар
05.05.2020 23:16 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Це в якому році було?
показати весь коментар
05.05.2020 23:18 Відповісти
русскіє масовано зачищають вікіпєдію, і не тільки русскомовний контент, толку там розібратись мало...
Це треба лізти до Stars and Strips...
показати весь коментар
05.05.2020 23:29 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Найбільший танковий бій після другої світової був в іракській пустелі 1991 року.Є на ютубі відео.https://www.youtube.com/watch?v=5VXbW6QFoNg
показати весь коментар
05.05.2020 23:35 Відповісти
Ну мабуть це. Але тут мова про те, що місто вважається завойованим, коли на його вулицях, переміщуються солдати іншої армії. А на винищувачах, в місті сильно не поїздиш А от на танках, можна й на червоне світло.
показати весь коментар
05.05.2020 23:44 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Ну це зрозуміло.Тут бої були в пустелі.А в місто Багдад вони увійшли не в 1991 році,а в 2003 році.Навіть є пряма трансляція тих боїв.Спочатку точковими авіаційними ударами знищували все.https://www.youtube.com/watch?v=0yr-LaMhvro а потім вже броня увійшла.Таку операцію жодна армія світу більше не зможе провести.

А ось нічні бої солдатів в місті,правда це не Багдад.

https://www.youtube.com/watch?v=2CjseDAuMvw
показати весь коментар
05.05.2020 23:58 Відповісти
https://warspot.ru/5427-tankovoe-poboische-v-pustyne «Четверть века назад, 26 февраля 1991 года, во время знаменитой операции «Буря в пустыне» танки VII корпуса армии США встретились в бою с танками республиканской гвардии Ирака. Так началась одна из крупнейших танковых битв в истории войн.» (Попереджую, це пишуть кацапи, у стилі напівправди, алеж, читаючи, можете зрозуміти, наскільки жахливим був розгром іракців насправді. Кількість знищеної БТТ іракців, була набагато більша ).
показати весь коментар
06.05.2020 14:22 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Ну так все правильно.Хіба на тому відео,що я кинув,не те саме? Там навіть документальні кадри є.
показати весь коментар
06.05.2020 14:28 Відповісти
Та мова ж була про інше.
Тут деякі мудрагелі вже почали «ховати» танки.
Я про це.
показати весь коментар
06.05.2020 15:19 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Танки їдуть захоплювати місто,після того,як авіація,крилаті ракети,безпілотники відпрацюють по ньому.Самі танки в місці,це легка мішень.США самі вже казали,що танки потихеньку відходять і вже застаріла зброя,хоча ще буде залишатися на озброєні доволі довго.
показати весь коментар
06.05.2020 15:23 Відповісти
То Ваша думка.
Я маю щодо цього свою.
показати весь коментар
06.05.2020 19:29 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Та причому тут думка? США спочатку знищує найбільшу загрозу з повітря.А потім наступають сухопутні війська,яка також прикривається авіацією.В них найкраща авіація,яка має найтехнологічніші бомби.
показати весь коментар
06.05.2020 19:44 Відповісти
Мова була про те, що буцімто, у танків НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО.
Особисто я, вважаю, що це не так.
показати весь коментар
07.05.2020 11:36 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Років 50-100 точно будуть на озброєні.
показати весь коментар
07.05.2020 14:41 Відповісти
https://censor.net/user/466090 І ось.

https://www.youtube.com/watch?v=bWKsNyWSYDM
показати весь коментар
06.05.2020 00:02 Відповісти
Вот, кстати, да. Турция это отлично показала своей операцией в Сирии, когда только одними своими беспилотниками расфигачила сруцкую технику в пух и прах.
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 6892
показати весь коментар
05.05.2020 21:47 Відповісти
Петух он дырявый. Собаки лучше.
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
одно другому не мешает...... )
показати весь коментар
05.05.2020 22:28 Відповісти
а эти катера нельзя передать сухопутным ВСУ...?
ну что бы они с берега стреляли по врагам......?
У наших морячков-мальчиков как то не очень получается вот это фсе.. - стрелять по противнику, вести морские баталии и тд....
Лучше не рисковать пацанами и катерами....
полку Азов передайте катера.....- они знают для чего там оружие....
показати весь коментар
05.05.2020 21:54 Відповісти
Они выполнили приказ. То что он был бестолковый, НЕ ИХ ВИНА.
показати весь коментар
05.05.2020 21:57 Відповісти
сорри, капс залип.
показати весь коментар
05.05.2020 21:58 Відповісти
кто мог отдать такой преступный приказ?
Сдаться в плен без единого выстрела, сдать катера, знамена, оружие..
Предать воинскую присягу, корабельные уставы, кодексы офицерской чести и тд и тп....
такой приказ только путин мог отдать...
показати весь коментар
05.05.2020 22:06 Відповісти
Вони й виконували приказ. Приказа на відкриття вогню не було.
Памятаєте, як тут в гімні і піні, качалися і кричали: «Мародьор послал дєтєй на смєрть !!!!»Памятаєте?
показати весь коментар
05.05.2020 22:14 Відповісти
"Приказа на відкриття вогню не було."

Такой приказ обязаны были отдать командиры катеров.....
Вы наверное не служили в армии....
И да, помню про детей ... - и про эти вопли евнухов оправдывавших простую трусость....
А потом квартиры им, звания, премии, медали и тд...
Приучали к мысли, что поступили они правильно когда струсили и изменили присяге....
Кстати, я не встречал слов поддержки этим морячкам от хлопцев кто действительно воевал..
показати весь коментар
05.05.2020 22:36 Відповісти
ясно- понятно....
нужно сдаваться....
РФ ядерная держава - соотношение сил 500 к 1....
Если завтра объявят они нам войну - немедленно ввести план сдачи..., нельзя терять не секунды....
Ихние бабы еще нарожают, а наши бабы нет....
показати весь коментар
05.05.2020 22:49 Відповісти
Ви все не заспокоїтесь, що українські моряки не загинули, і «Порошенко послал на смерть дєтєй !!!», якось не так сильно спрацювало.
показати весь коментар
05.05.2020 22:55 Відповісти
военный человек выполняет приказы....такова его сущность...в том числе и приказ сдаваться...это нормально
показати весь коментар
05.05.2020 23:00 Відповісти
В рядянській армії СРСР, на кінець 1941 року, було десь ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ, солдат, що здались у полон до німців.
показати весь коментар
05.05.2020 23:21 Відповісти
это говорит только о вопиющем уровне их высших командиров....
показати весь коментар
05.05.2020 23:25 Відповісти
А що, набрані з колхозов і заводів солдати з трьохлінійками, були якісь супермени?
показати весь коментар
05.05.2020 23:33 Відповісти
Не ане проста лажили фак на абассалина.
показати весь коментар
05.05.2020 23:38 Відповісти
1. В армії служив, і тому знаю, що у командирів катерів, є більш вищий командир, якому вони підпорядковані. І був радіообмін. І вони виконували його накази.
2. Катера виконували рутинний перехід з українського порта Одеса, в український порт Маріуполь в нейтральних водах. Як вже не раз було до того.
3. Жертвувати життям моряків, з за двох плавзасобів? Коли співвідношення сил 10:2, не в нашу користь ? Дати наказ на їх вбивство?
4. Ну для вас кассабів, це може й так. «Баби єщьо нарожают».
А от українці, бережуть своїх.
показати весь коментар
05.05.2020 22:50 Відповісти
выше ответил твоей удаленной глупости...
не о чем больше...
пока...
показати весь коментар
05.05.2020 22:52 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 22:57 Відповісти
Итог:
Все трупы. Ну в крайнем случае половина в Мордоре на подвале.
Весь Мир видит злобных бандеровцев под управлением хунты с неонацистской идеологией и то как россия защищает своих граждан, сделавших на референдуме выбор в пользу россии. С нашим Уровнем вести информационные войны на другой результат рассчитывать не приходится. (зебилы яркое тому подтверждение)
Что имеем в результате сдачи в плен:
Весь мир видит, что называть это "гражданской" войной теперь может только работающий на Кремль или идиот. Мордор отмазывается, что они ничего не нарушали, но им никто не верит. Как следствие идёт следующий проход военных кораблей уже в сопровождении америкосов.
Естественно не при клоуне этот сценарий реализуем, когда он полностью занял российскую сторону и сделал ***** услугу, прикрывшись обменом, избавил его от позора - возвращать катера и людей по решению суда.
Всё, что ты написал было актуально и правильно лет 30 назад. В современных войнах выигрывает тот, кто лучше всех умеет строить из себя жертву. Это новая реальность! Нравится она или нет но пренебрегать ей глупо. В этой реальности информационная составляющая является определяющей.
показати весь коментар
05.05.2020 23:15 Відповісти
"В современных войнах выигрывает тот, кто лучше всех умеет строить из себя жертву." -

Ну с этим наши морячки справились на отлично!
Более жалкое зрелище этих капитулянтов, не нашедших смелости даже потопить свои катера или вывести их из строя трудно было и придумать....
Жертвы и позор... - позор и жертвы...
Весь Мир плакаль.....
показати весь коментар
05.05.2020 23:31 Відповісти
Гірой, відкрий кінгстони свого дивана, і дай потужний залп з свого кормового орудія !
Покажи, як треба !
показати весь коментар
05.05.2020 23:35 Відповісти
Ну посмотрел бы я как ты первым делом после такого тарана и обстрела начал искать способ потопить или вывести из строя... Да и хрен бы потом, что рашке предъявил. Сами себя с перепугу обстреляли...
Да я понимаю, что лет 30 назад подпустить их к себе без крупнокалиберной очереди, уже было б мувитоном.
Опять же - не восприятие новой реальности только ухудшает положение.
Евреев кстати не смущает из себя вечных жертв строить....
показати весь коментар
05.05.2020 23:46 Відповісти
"Евреев кстати не смущает из себя вечных жертв строить." - это ты у Корчинского позаимствовал о выгоде быть жертвой в современном Мире...

Но только вот что..- жертвой нужно притворяться когда ты сильный..., - тогда другие сделают вид что тебе поверили и помогут...
А если слабый пытается быть жертвой в ожидании помощи, то его переводят в разряд опущенных...
Вот так это работает....
показати весь коментар
05.05.2020 23:57 Відповісти
Здесь надо понимать где и когда это так или иначе работает. Особенно если выбирать варианты не особо есть из чего.
Вот могу точно сказать. Сделай наши корабли по кацапским несколько выстрелов - случилось бы то, что я описал. И да! Вот тогда для сильной россии, другие сделали бы вид, что ей поверили и помогли бы...
показати весь коментар
06.05.2020 00:12 Відповісти
будуть патрулювати морські кордони Малоросії?
показати весь коментар
05.05.2020 21:56 Відповісти
Подрались два порохобота. Один кричит что это провал и виноват Зеленский, другой -это перемога и личная заслуга Порошенки.
показати весь коментар
05.05.2020 21:58 Відповісти
Ну ти прям реінкарнація Задорнова.
показати весь коментар
05.05.2020 22:00 Відповісти
беріть вище: це сам Петросян!
показати весь коментар
05.05.2020 22:02 Відповісти
потому что мы нормальные люди, со своим мнением, в отличии от зедаунов.
показати весь коментар
05.05.2020 22:00 Відповісти
30-летние катера....... Построить свои не проще?. А не брать списанное как страны третьего мира.
показати весь коментар
05.05.2020 22:08 Відповісти
простите, а какого мира мы страна с зарплатой 200 баксов месяц???)))
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
А что старается сделать каждый из нас для страны, чтобы получать больше.
показати весь коментар
05.05.2020 22:23 Відповісти
спасибо конечно, но могли бы и нормального флота подкинуть..противостоять цапии на черном море....
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
США не хочет, чтобы раша развалилась, они хотят рашу максимально ослабить, а раша на это ведется.
показати весь коментар
05.05.2020 22:24 Відповісти
они не хотели и распада ссср, но ослабив мордор - это неминуемо случится
показати весь коментар
05.05.2020 22:27 Відповісти
Противостоять цапии в Чёрном море мы не сможем, даже если нам подарят атомный авианосец.
показати весь коментар
05.05.2020 22:29 Відповісти
с чего это такие выводы???
показати весь коментар
05.05.2020 22:32 Відповісти
Потому как у нас всех истребителей в стране не хватит, чтобы укомплектовать его хотя бы на половину, и нет ни одной противокорабельной ракеты. Флот это часть вооружённых сил, а не просто - он есть и все боятся
показати весь коментар
05.05.2020 22:38 Відповісти
ну если давать цапам качать наш газ у нас под носом то конечно и авианосец не поможет, а покупать списанный флот вполне нормальная практика..но увы не при этой власти....
показати весь коментар
05.05.2020 22:58 Відповісти
Сила есть,воля есть,а вот силы воли нет)).
показати весь коментар
05.05.2020 23:21 Відповісти
Экипаж этого катера 16 человек. Вопрос риторический, где моряки?
показати весь коментар
05.05.2020 22:17 Відповісти
Ответ. Не риторический - год или два в плену...
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
в небе...

https://twitter.com/5Slav

https://twitter.com/5Slav 5 копійок

https://twitter.com/5Slav @5Slav


ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1695

https://twitter.com/5Slav/status/1257011900774260736/photo/1
показати весь коментар
05.05.2020 22:21 Відповісти
Там же, где и рюкзаки.
показати весь коментар
05.05.2020 22:26 Відповісти
как штаты вертят ресурсную федерацию:
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-30-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/a-53332051 https://www.dw.com/ru/военные-суда-сша-впервые-за-30-лет-вошли-в-баренцево-море/a-53332051
показати весь коментар
05.05.2020 22:27 Відповісти
Отличные сторожевики, можно дополнительно укомплектовать палубным вооружением. Для акватории Чёрного моря самое то. У грузинов давно работают. Дают---надо брать. Хоть английский знать будут на будущее.
показати весь коментар
05.05.2020 22:41 Відповісти
С нашим командованием ВМС эти отличные сторожевики будут ржаветь у причалов.У грузинов катерники не побоялись атаковать в разы мощный рашфлот.Наши катерники без надлежащего сопротивления поднимают пред ним руки и спускают флаги на штоках.За что и обласканы с награждением зе-властью.
показати весь коментар
06.05.2020 10:37 Відповісти
Это чуть иная тема и не простая. Так случилось что в Украине не было военно-морских училищ. Та комедия что при совдепии была в Киеве, было высшее в-морское но политическое, и готовило замполитов для флота а не технарей. Но было конечно высшее и хорошее в Севастополе, и после 1991г как бы наше. Но не тут то было. Тот город и раньше имел союзное подчинение и остался таким по факту. Там учились курсанты украинцы и для нашего флота, но не охотно их там терпели та и флот что наделили, был слабый. Много писали об этом, да мало делали. Отсюда и результат на сегодня. Сегодня учатся все вместе и военные курсанты и гражданские в Одесской высшей мореходке---Академия сейчас. Но врядли там хорошая школа по боевой подготовке. тактике и прочему. Сразу надо было посылать учится способным по не многу но каждый год за кордон по НАТО-вским стандартам и не только на моряков, но и тут просрали всё. Всё держится на патриотизме пока и личностях отдельных на флоте что любят море и свою страну!
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
Будемо годувати, щоб коли бахне здали без бою кораблі ворогу. У нас не має, ні політиків, ні моряків ,у нас є лишек одні зрадники і агенти ФСБ. Тому ДСС є флот чи його немає. Доки не буде трибуналу над Турчиновим і тими хто відав без бою кораблі окупантам буде повний шваг.
показати весь коментар
06.05.2020 06:16 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 7161
показати весь коментар
06.05.2020 08:49 Відповісти
 
 