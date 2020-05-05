ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році. ВIДЕО

ВМС України проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом на посадах рядового і старшинського складу на катерах типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

"Перевага надається кандидатам віком до 35 років зі знанням англійської мови, проте рішення приймаються індивідуально, залежно від рівня підготовки", - сказано в повідомленні.

Після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та направлення на навчання в місто Балтимор штату Меріленд США.

Грошове забезпечення з урахуванням усіх видів додаткових виплат залежно від посади становить від 11,4 до 16,2 тис. грн.

Нагадаємо, у вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 року головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

У жовтні 2019 року два патрульні катери класу Island для українських ВМС прибули зі США до Одеси.

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