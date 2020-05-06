УКР
ВАКС обрав заставу в 5,255 мільйона гривень одному з фігурантів "справи Гладковського", - САП. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави одному з організаторів схеми розкрадання в оборонному комплексі через ТОВ "Оптимумспецдеталь", за яким також проходить колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"У суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень. Проте слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу - а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний має:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
  • здати паспорт для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Термін дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

У пресслужбі САП повідомляють, що питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішене після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

В трансляції йдеться про керівника ТОВ "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова.

Нагадаємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

30 квітня 2020 року в НАБУ заявили, що повідомили про підозру у справі "Оптимумспецдеталі", відомій також як "справа Гладковського", 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони.

+9
Тот кто привозил запчасти контрабандой из России для ВСУ Украины и защиты ее суверенитета залог 5 млн. гривен. Тот кто убивал украинцев на Донбассе и был снайпером в вооруженном формировании залог 200 тыс. https://censor.net.ua/news/3190553/sud_arestoval_s_pravom_zaloga_byvshego_naemnika_rf_zaderjannogo_v_odesse_prokuratura_donetchiny Правильным путём идёте товарищи. Дебилы *** дебилы
06.05.2020 05:46 Відповісти
06.05.2020 05:46 Відповісти
+5
Так ему медаль нужно дать, а не сажать. За то что помогал оборонять страну.
06.05.2020 01:11 Відповісти
06.05.2020 01:11 Відповісти
+3
а Гладковского когда посадят?пришла весна...
06.05.2020 01:02 Відповісти
06.05.2020 01:02 Відповісти
а Гладковского когда посадят?пришла весна...
06.05.2020 01:02 Відповісти
06.05.2020 01:02 Відповісти
Так ему медаль нужно дать, а не сажать. За то что помогал оборонять страну.
06.05.2020 01:11 Відповісти
06.05.2020 01:11 Відповісти
. За то что помогал обворовывать страну.

https://censor.net/comments/locate/3193611/019214f5-ac36-73f3-99d2-5c64a0e4590b
06.05.2020 03:23 Відповісти
06.05.2020 03:23 Відповісти
Як раз не обкрадати, а обороняти.
06.05.2020 03:33 Відповісти
06.05.2020 03:33 Відповісти
Лапоть, твоя методичка давно протухла.
06.05.2020 07:31 Відповісти
06.05.2020 07:31 Відповісти
Факт хищения доказывается - или опровергается - просто: имело место или нет перечисление средств на личный счёт со счёта компании. "Хищение", вообще, на бытовом языке - это кража, то есть присвоение чужого имущества без юридических оснований. Было или нет ?
06.05.2020 01:10 Відповісти
06.05.2020 01:10 Відповісти
А Зеля между дозами уже и видосики не снимает? Или Дерьмак в в Президенты метит?
06.05.2020 01:26 Відповісти
06.05.2020 01:26 Відповісти
навіть з повідомлення НАБУ щось не бачу я там ні крадіжки, ні корупції, окрім як звинувачень в ухиленні від сплати податків. Банальна історія... В податковій - купа таких справ. Щось доводиться в суді, а щось - ні... 50 на 50.
06.05.2020 01:49 Відповісти
06.05.2020 01:49 Відповісти
Да, да. Так и пишите. Ведь кражи из армии стали банальными историями для пэтиной команды.
06.05.2020 07:36 Відповісти
06.05.2020 07:36 Відповісти
Почему же зелины "на 100% свои" прокурворы не могут почти за год доказать ни одного факта воровства?
06.05.2020 08:30 Відповісти
06.05.2020 08:30 Відповісти
Готовятся железные доказательства. Так что скоро ждите парад посадок. Или вы против того, чтобы воры сидели в тюрьмах? Вы мазохист?
06.05.2020 08:32 Відповісти
06.05.2020 08:32 Відповісти
Парад посадок?Вы сами то в это хоть немного верите?Про "железные доказательства" мы слышали уже не раз,в том же деле Шеремета,а на деле всегда выходит пшик.Эта власть доказала,что,не смотря на максимальную концентрацию властных полномочий,она НЕ СПОСОБНА НИ НА ЧТО,кроме деградации и позора.
06.05.2020 10:24 Відповісти
06.05.2020 10:24 Відповісти
вышки бойка слыхали? 'этой легендарной саге уже порядка 9 лет) в 2021 будет -10.

и что "патриоты" расказывающие как он бабла намутил за 5 лет посадили?... да посадили... правда в депутаты.....

и это при самом патриотичном президенте. с кумом прокурором..

как говорят ворон ворону глаз не выклюет.

2004- да да еще при оранжевой революции был сепарский сьезд. с теми югавасточными гасударствами.

а что дальше? Петя как глава РНБО и Луйценко как министр МВД чтото решили?----а вот что решили--- все уголовные дела тогда были закрыти ( ну там колесниченко чуть во время следствия посидел, но его отпустили)

так и эти 5 лет. был реальный шанс сажать рыгов. а сколько село?.... пшик.... ефремова 5 ПЯТЬ ЛЕТ в сизо держали до суда немогли довести? это что????
06.05.2020 11:15 Відповісти
06.05.2020 11:15 Відповісти
Так і є, на жаль. Зрада. Крок вперед і два назад. Показали дулю вже після двох майданів. Треба таких вибирати, хто не мав ні батька, ні діда, ні прадіда комуністами. Бо яке коріння, таке й насіння. До того ж треба своїх, українців з діда-прадіда.
06.05.2020 12:03 Відповісти
06.05.2020 12:03 Відповісти
А ти провокаторка, чи просто дура? Скільки вигоняєш за свої висери?
06.05.2020 12:07 Відповісти
06.05.2020 12:07 Відповісти
ще раз: крадіжки в повідомленні НАБУ не бачу. Бачу лише "мінімізацію" податків. Дійшло?
06.05.2020 10:37 Відповісти
06.05.2020 10:37 Відповісти
Коли ж Разумкова саджати будуть, за несплату податків з зарплати депутатам -- слугам у конвертах, не слабо -- по 5 -15 тисяч баксів. І Зелю за несплату податків офшорних капіталів?
06.05.2020 11:54 Відповісти
06.05.2020 11:54 Відповісти
Тот кто привозил запчасти контрабандой из России для ВСУ Украины и защиты ее суверенитета залог 5 млн. гривен. Тот кто убивал украинцев на Донбассе и был снайпером в вооруженном формировании залог 200 тыс. https://censor.net.ua/news/3190553/sud_arestoval_s_pravom_zaloga_byvshego_naemnika_rf_zaderjannogo_v_odesse_prokuratura_donetchiny Правильным путём идёте товарищи. Дебилы *** дебилы
06.05.2020 05:46 Відповісти
06.05.2020 05:46 Відповісти
Шо ж такое? Девять комментариев всего на такой теме? То ли дело обсуждать ресторан коррупционера всех времён и народов тищенко, который собственно и не работал, а был закрыт для посещения.
Так кто ж там невынуватый? Конечно, свинарчуки могут спокойно ещё минимум триста лет сидеть на карантине и ещё и могут маски купить и подарить украинцам с барского плеча. Может, на майдан соберётесь, защитники коррупции и мародеров в армии? Или вы думаете, что ваших денег там нет? Есть. Так как все мы платим военный сбор, с каждой сделки и покупки. И это правильно. Но не для того, чтоб сын гладковского в двадцать пять лет жил во дворце
06.05.2020 07:35 Відповісти
06.05.2020 07:35 Відповісти
Мадам,сейчас мы платим военный сбор для того,чтобы Зеленский мог возить свою любимую супругу на шопинги в Оман.
06.05.2020 08:33 Відповісти
06.05.2020 08:33 Відповісти
Гучні справи пройшли разом з гучними людьи. Тепер час щурів зі щурячіми справами. Щурі мілкі та ненажерливі, і їх багато. Розтягують країну швидко і досконально. За 4 місяці 1/3 бюджета. А як зможуть то доведуть до дефолта. Тоді взагалі все по норах ростягнуть.
06.05.2020 10:48 Відповісти
06.05.2020 10:48 Відповісти
ВАКС обрав заставу в 5,255 мільйона гривень одному з фігурантів "справи Гладковського", - САП - Цензор.НЕТ 2083
06.05.2020 09:58 Відповісти
06.05.2020 09:58 Відповісти
"Все ********* в сравненинии".Чувачку здавалось що Порох днище , а виявилось що Порох Еверест поряд з Зеленським. Він там щось вякав про "валити пороха 7.62 чи 5.45", а тепер сидить з язиком в дупі та чекає поки не прикриють за те що не дав себе убити.
06.05.2020 10:40 Відповісти
06.05.2020 10:40 Відповісти
Месяц чаю в "Велюре" не попьет...
06.05.2020 10:41 Відповісти
06.05.2020 10:41 Відповісти
"ухиляння выд сплаты податкив"....
Какой редчайший случай в Украине, крававые ваенные приступления окружения Адского Порошенко!
06.05.2020 11:14 Відповісти
06.05.2020 11:14 Відповісти
 
 