МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство взяло під особистий контроль виплату 300% доплати медикам, які борються з коронавірусом.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, виплати за березень і виплати, починаючи з 1 квітня, мають різні механізми.

"Щодо виплат за березень 2 квітня я підписав наказ про виплату, після чого всі кошти були перераховані на місця. Вони були перераховані в середині квітня ... Вчора в зв'язку з численними сигналами з регіонів я провів селектор із заступниками голів облдержадміністрацій та керівниками департаментів охорони здоров'я. Я був шокований набором їхніх відмовок, чому вони перерахували не в повному обсязі, а за відпрацьований час", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що всі медпрацівники найближчим часом отримають 300% доплату за березень, а до п'ятниці міністерство отримає звіт щодо кожного медпрацівника.

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"З 1 квітня зарплата вкладена в тариф COVID-19: туди входить вартість лікування, 300% зарплати медпрацівників. Ми заклали всі ці умови в окремий нормативний акт - постанова Кабміну від 24 квітня. Я впевнений, що Національна служба здоров'я протягом одного-двох днів укладе всі договори і найближчим часом перерахують всі кошти", - сказав він.