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МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство взяло під особистий контроль виплату 300% доплати медикам, які борються з коронавірусом.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Степанова, виплати за березень і виплати, починаючи з 1 квітня, мають різні механізми.

"Щодо виплат за березень 2 квітня я підписав наказ про виплату, після чого всі кошти були перераховані на місця. Вони були перераховані в середині квітня ... Вчора в зв'язку з численними сигналами з регіонів я провів селектор із заступниками голів облдержадміністрацій та керівниками департаментів охорони здоров'я. Я був шокований набором їхніх відмовок, чому вони перерахували не в повному обсязі, а за відпрацьований час", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що всі медпрацівники найближчим часом отримають 300% доплату за березень, а до п'ятниці міністерство отримає звіт щодо кожного медпрацівника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контроль за своєчасністю виплат медпрацівникам доручено головам ОДА, - Шмигаль

"З 1 квітня зарплата вкладена в тариф COVID-19: туди входить вартість лікування, 300% зарплати медпрацівників. Ми заклали всі ці умови в окремий нормативний акт - постанова Кабміну від 24 квітня. Я впевнений, що Національна служба здоров'я протягом одного-двох днів укладе всі договори і найближчим часом перерахують всі кошти", - сказав він.

Автор: 

виплати (1080) карантин (18172) медицина (2145) МОЗ (5406) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пропал калабуховский дом...
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06.05.2020 09:52 Відповісти
+4
В который раз в этом году?))) Брехуны, твари.
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06.05.2020 09:58 Відповісти
+3
Очередно БЛА БЛА БЛА!!
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06.05.2020 10:03 Відповісти
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Пропал калабуховский дом...
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06.05.2020 09:52 Відповісти
теперь они вообще денег не получат
а если начнут возмущатся заведут дело
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06.05.2020 10:02 Відповісти
Будуть красти...наш "контроль" він Тааакий..
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06.05.2020 09:55 Відповісти
Эпоха ЗеБожиння!
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06.05.2020 09:58 Відповісти
МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 668
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06.05.2020 10:21 Відповісти
це місцева влада не дає грошей, бо вони зараз ідпоідають на місцях, що кому дати.
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06.05.2020 10:53 Відповісти
Вранье. У людей задолженность центрального бюджета в 4 месяца.
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06.05.2020 11:16 Відповісти
центрального бюджета чего? страньі или области, района, города?
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06.05.2020 14:48 Відповісти
В который раз в этом году?))) Брехуны, твари.
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06.05.2020 09:58 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform "Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов" Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против не выплат заработной платы.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1257895029445668864 2 ч

Даже в самые страшные месяцы 2016-2017 годов не было задолженностей по зарплатам медикам
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06.05.2020 10:01 Відповісти
Очередно БЛА БЛА БЛА!!
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06.05.2020 10:03 Відповісти
"Взял под контроль..." - это информационный повод? до сих пор деньги раздавали налево и направо, не спрашивая на что и как они потрачены? Хорошо это "министерство". Впрочем, вся эта власть зеленой плесени точно такая же. Сегодня проскочило, что премьер Шмыгаль и его дежурное кодло - долго не протянет. Кажется, скоро сам зеленая шмаркля позовет Порошенко и предложит ему помочь укомплектовать правительство.
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06.05.2020 10:05 Відповісти
И самое главное, заметте про наказание чинушь, которые не выполнили якобы распоряжение, даже не идет! Вот и возникает вопрос а было ли распоряжение! Короче как всегда ЖОПА и как всегда никто ни виноват!! А будут ли деньги мы опять узнаем токо от медиков и через месяц а дальше опять будут расказывать кто и чего не выполнил и опять никто не будет виноватым!!
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06.05.2020 10:06 Відповісти
А що контролювати будете - скільки не доплачують ?
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06.05.2020 10:15 Відповісти
Все штабные будут в орденах, на передовай как на войне. Система определяет бытие. Совок он ив Африке совок. Формы бывают разные.
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06.05.2020 10:17 Відповісти
"рехворматор" не хотів, але йому прийшлося сісти на грошові потоки
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06.05.2020 10:21 Відповісти
МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 2833
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06.05.2020 10:38 Відповісти
Интересно, когда вернут Богатырёву? Мине энта корова с лошадиной мордой лица всигда оченно ндравилась, особливо, когда выступала против прививок от кори, гриппа и др. инфекционных болезней. Хочу Богатырёву на министра. Она хорошо смотрится на фоне министров 95 квартала....А еще еённая диссертация " Влияние мочи беременных женщин на солнечные лучи Дамбаса", так сделала , прям, прорыв в науке.. Хочу Богатырёву...
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06.05.2020 10:41 Відповісти
… будут контролировать … а до этого чем занимались ??????????????????????
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06.05.2020 11:06 Відповісти
хорошо. правильно.
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06.05.2020 13:25 Відповісти
 
 