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В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів. ВIДЕО
До аеропорту "Антонов" у Гостомелі Київської області прибув гуманітарний вантаж з КНР, закуплений "Нафтогазом".
В Україну прибув літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов" з медичним вантажем із Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними пресслужби НАК, вантаж містить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних ультразвукових апаратів.
Топ коментарі
+33 Шимус
показати весь коментар06.05.2020 10:15 Відповісти Посилання
+21 Ksenia VB
показати весь коментар06.05.2020 10:17 Відповісти Посилання
+15 Maksim Perepelitca
показати весь коментар06.05.2020 10:27 Відповісти Посилання
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-Ваше величество, сегодня есть выбор. Первый пункт - Эпицентр привезет защитные костюмы. Большим самолетом. Второе - на подходе огромная фура с презервативами, и наконец, на подходе баржа с песком. Что-то из них можно торжественно встретить.
-Самолет, конечно. Это так романтично!
Через полчаса, https://twitter.com/natohawks/status/1257056677553156100 42 автомобиля , крякая и воя сиренами, мигая маячками, уже неслись в аэропорт.
Зеля зустрічає такі рейси по четвергах, а цей прибув в середу!
Живе за принципом "як не тепер, то точно в четвер"
Ни грамма гуманитарки! Зеля Лох!
165 млрд это на 16,5 млрд комплектов "маска+бахилы". делим на 30. получится около 500 илн комплектов в день. Этого хватит чтобы одеть в комплект "маска+бахилы" всех жителей 15 Украин.
на борьбу с короной государство выделило миллиарды. куда тратятся эти деньги если мед.оборудование закупают частные компании и "Нафтогаз" за свои деньги? Куда и кому пошли миллиарды выделенные государством? Что купило государство в лице коземанды?
закупленный государственной компанией за государственные, т.е. народные бюджетные деньги.
Після цього вона буде називатися по іншому...
.
налетай пока акция
кстати китайцы должны все давать даром, плюс 10млрд. евро компенсации за то что власть обосралась(и китайская тоже)
Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом
https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html
В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
https://prm.ua/mitnitsya-zasekretila-vsi-dani-shhodo-vantazhu-z-litaka-mriya-nardep/