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Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі прибула поліція. Будівля оточена, а частину символіки організації заклеїли.

Про це повідомляє Mediaprostir, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз символіку штабу "Руху Опору Капітуляції" заклеюють інформацією про те, що нібито в цьому приміщенні розміщений штаб боротьби з Covid-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно перебуває в оренді, і до того ж - станом на зараз - опечатана", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Дніпро (3325) захоплення (220) Нацполіція (15327) волонтери (1345)


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Топ коментарі
+79
При Зеленском сопротивляться окукупации незаконно.
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06.05.2020 10:54 Відповісти
+73
Антимайдан в дії.
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06.05.2020 10:54 Відповісти
+44
Не имеют право закрывать и преследовать общественные движения. Зеленский вообще хочет всех загнать в стойло и заклеить всем рты. Падло зеленое.Хуже Янкуковича.
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06.05.2020 10:55 Відповісти
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Сепары рассийские активизировались.
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06.05.2020 11:10 Відповісти
Демократия не только расширилась, но и стала более качественной. Более демократичной, я бы сказал. Не в пользу народа, а так, в целом
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06.05.2020 11:11 Відповісти
А где ты ее видишь в целом, расскажи?
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06.05.2020 12:51 Відповісти
Это называется - сарказм.

1.

Язвительная насмешка, злая ирония.

2.

Едко-насмешливое замечание.
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06.05.2020 19:38 Відповісти
Хочеться почути підстави від зелених бовдурів.
Ой, відчуваю, бить їх будуть сильно...
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06.05.2020 11:12 Відповісти
Та не вопрос, я им даже подскажу - "это всё результат реформ полиции за пять лет правления пороха"
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06.05.2020 19:11 Відповісти
Ксюш, я думал вы меня не первый день знаете . Ну ок, в следующий раз тег - "сарказм", поставлю
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06.05.2020 20:39 Відповісти
Я знаю. І навіть здивувалась. .
Але не раз бачила, як люди змінюють свою думку.
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06.05.2020 20:45 Відповісти
Женщины... Ладно, извинения приняты
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06.05.2020 20:52 Відповісти
Ахаха
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06.05.2020 20:53 Відповісти
Та ладно. Две дочери и жена, вашего брата я знаю . Тем более четвёртый брак
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06.05.2020 21:22 Відповісти
Четвертий ?
Мда....ви не сумумвали.
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06.05.2020 21:24 Відповісти
Помните лозунг - "нас должно быть 52 миллиона"? Я старался
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06.05.2020 21:29 Відповісти
Активно ))
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06.05.2020 21:38 Відповісти
Не, чотири шлюби....потрібно мати багато енергії та бажання
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06.05.2020 21:39 Відповісти
Или быть влюбчивым дураком . Ну и люблю я вас, чертовок
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06.05.2020 21:45 Відповісти
Бюджет Днепра при Порохе стал рекордно-высоким в Украине. строились дороги, улучшалась инфраструктура и социальная помощь. как вы думаете кто рекордсмен в Украине по зебилизму? правильно, это жители Днепра.
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06.05.2020 11:12 Відповісти
И сразу после поведанной истории о неблагодарных днепровцах, которым Порох строил дороги и улучшал надои и социальную помощь, сурово-насупленные и исполненные вощмущением рожи порохоботов смягчаются, на них появляется придурковатая довольная лыба, и они без малейшего перерыва начинают восхвалять свыно-реформу децентрализации, позволяющую развиваться городам исключительно самим
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06.05.2020 11:30 Відповісти
Что за набор слов?
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06.05.2020 12:52 Відповісти
Бухаешь?
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06.05.2020 19:12 Відповісти
https://censor.net/user/46040, два года назад от Новомосковска до Запорожья (100км) ехал три часа притом, что это трасса государственного, а что про остальные говорить.Так, что не надо мне рассказывать о дорогах "построенных" порохом.
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07.05.2020 12:10 Відповісти
Демократия не только расширилась, но и стала более качественной. Более демократичной, я бы сказал. Не в пользу народа, конечно, а так, - в целом
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06.05.2020 11:12 Відповісти
Кое-кому уже пора кое-куда, а конкретнее,- на Ростов. В воздухе запахло грозой майданом.
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06.05.2020 11:13 Відповісти
Волонтёры не поделили халявное здание? Аренду платят? Или это пустующее здание сейчас в судом опечатано а все пользуются на своё усмотрение?
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06.05.2020 11:13 Відповісти
а кого це Петя призначив губернатором Дніпра, коли "руський мір" ліз на Україну найсильніше?
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06.05.2020 11:13 Відповісти
того, кому на той час було вигідно вдавати з себе патріота. А тепер воно називає "гражданским конфліктом" окупацію росією України.
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06.05.2020 11:15 Відповісти
а кому заважає опір капітуляції? Капітулянтам? Отим сцивохам та оманським віслюкам???
Всіх не заклеїте, довбні дурнуваті. Краще не провокуйте народ, бо втопимо в крові.. У вашій !!
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06.05.2020 11:14 Відповісти
А де Філатов? Мовчить?
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06.05.2020 11:15 Відповісти
він - "крєпкій хазяйствєннік", йому ці справи не цікаві
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06.05.2020 11:21 Відповісти
Он поддерживает, скорее всего, ведь этот комплекс пытается отжать нардеп Денисенко. Изначально это выставочный зал парка ракет, но друзья Денисенко в облсовете решили, что более подходящего места для информационного центра Mediaprostir нет, и передали ему в аренду с правом перестройки и последующей приватизации с дополнительным выделением земельного участка.
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06.05.2020 12:14 Відповісти
Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли - Цензор.НЕТ 109
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06.05.2020 11:21 Відповісти
скоріш так - D'ermac
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06.05.2020 11:23 Відповісти
Француз чи що?
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06.05.2020 11:27 Відповісти
який хранцуз? він - шмат зеленого смердючого лайна
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06.05.2020 11:29 Відповісти
а звучить то по хранцузьки - мсье Дьєрмак сільвуплє
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06.05.2020 11:33 Відповісти
Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли - Цензор.НЕТ 1199
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06.05.2020 11:25 Відповісти
перед смертью не надышаться - так же и янык делал - разве помогло?
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06.05.2020 11:25 Відповісти
покажіть морду того верхолаза - мо' йо' хто спізнайє
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06.05.2020 11:26 Відповісти
Вдруг у кого-то что-то случилось с памятью
https://www.youtube.com/watch?v=V8vjgqgg2L0
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06.05.2020 11:32 Відповісти
А де нацсуки і швабода? Чи вони за капітуляцію?
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06.05.2020 11:38 Відповісти
А ты где?
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06.05.2020 12:55 Відповісти
https://censor.net/ua/user/452148,ты не прав! если бы Свобода и Нацдружина позвала,люди бы пошли на акцию! но почему то пока все молчат
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06.05.2020 13:35 Відповісти
Но они тоже не мальчики по вызову. Они позовут, что-то организуют и сами же будут гибнуть, а оставшихся в живых потом будут сажать по тюрьмам.
Нет уж, теперь сами
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06.05.2020 13:43 Відповісти
у нас ( Днепре ) ни свободе ,ни нацдружинам не верят , они ручные и для города ничего
хорошего не сделали , за исключением качалок для молодежи , что есть+
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06.05.2020 13:49 Відповісти
https://censor.net/user/437040,вообще то здесь речь идет не о вашем славном городе а о судьбе Украины
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06.05.2020 13:52 Відповісти
Я там де завжди. Я за нормальних людей і особливо патріотів. А нацсуки і швабода гундосила і забивала людям баки за одного більше менше порядочного, який відродив армію і країну. Делітанти і гниди. Вони гірше ворогів, бо тупі.
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06.05.2020 15:38 Відповісти
По справедливости, руху опору нужно предоставить альтернативное помещение, а это использовать по предназначению, для чего его построили - не офис партии, общественной организации, не штаб борьбы с Covid, не закусочная ..., а выставочный зал парка ракет.
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06.05.2020 11:54 Відповісти
Шось зелений клован-вислюк,зовсім зглузду з,іхав.Маленьке,гніденьке оманське лайно!Для ціеі мерзоти зрадників,яка хоче закрити рота Украінцям,і свій повний пиндець в управлінні державою Украіна,карантином,це вихід,а здати інтереси Украіни,це іх головна ціль.Падли шпигунські!Такого,як зараз пиндеця,ще в Украіні не було.Повні профани в усьому,які ігнорують конституцію,і усі закони Украіни.Бандитська зелена шобла,яка повинна назавжди зникнути з Украіни,на па-рашу,або на ростов.
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06.05.2020 12:10 Відповісти
Вони зараз як голодні псини,гребуть усе,і дуже бояться своеі ліквідаціі,а вона не за горами.Брехня і пропаганда проти Порошенка,зелених виродків привела до влади.Тільки його вони серуть,і не знають ,як і куди його посадити.Зараз ця бидлорада,яка не компетентна ні в чьому,руйнує те,що було зроблено,і працює на користь рашистів.Гниди зелені!Цивілізованний світ в шоці,від ціеі бидлоти,і головного шута Украіни,зелемойського.Далі ще буде........))))))))))
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06.05.2020 12:23 Відповісти
Звиздец 😬
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06.05.2020 12:51 Відповісти
Геть жидо-кацапів з України!
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06.05.2020 12:52 Відповісти
Зеленского надо свергать. За сдачу земли иудоглобализарским олигархам, за сдачу суверинетета московским царькам.
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06.05.2020 13:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2 листопада 2007 року перед будинком грузинського парламенту почався безстроковий мітинг опозиції, однією з вимог якої був перехід до парламентської республіки.
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96_2 Руставі-2 ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
Вам это ничего не напоминает?
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06.05.2020 13:45 Відповісти
Олийник - глава Днепропетровськой облрады, верный слуга Коломойского, выполняет его приказ об уничтожении РУХУ ОПОРИ КАПІТУЛЯЦІЇ. Беня договаривается с ****** про продажу Украины, а тут возле здания облрады - плакаты "ні капітуляції". И Ермак будет очень доволен.
Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли - Цензор.НЕТ 8034
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06.05.2020 13:58 Відповісти
Зелені гниди, думають, що без цієї будівлі люди не знайдуть, де зібратися
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06.05.2020 13:59 Відповісти
Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли - Цензор.НЕТ 5005
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06.05.2020 17:09 Відповісти
ватный паяц зельцман - жги дальше
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06.05.2020 18:04 Відповісти
Я извиняюсь, а аренда помещения в здании даёт право клеить рекламу на внешнюю стену здания?
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06.05.2020 20:44 Відповісти
КАПІТУЛЯЦІЯ


починається з ПРИДУШЕННЯ протестних
проявів капітуляції.
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06.05.2020 23:26 Відповісти
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