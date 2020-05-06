Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі прибула поліція. Будівля оточена, а частину символіки організації заклеїли.

Про це повідомляє Mediaprostir, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз символіку штабу "Руху Опору Капітуляції" заклеюють інформацією про те, що нібито в цьому приміщенні розміщений штаб боротьби з Covid-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно перебуває в оренді, і до того ж - станом на зараз - опечатана", - йдеться в повідомленні.

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