Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі оточений поліцією: частину символіки заклеїли. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У штаб "Руху Опору Капітуляції" в Дніпрі прибула поліція. Будівля оточена, а частину символіки організації заклеїли.
Про це повідомляє Mediaprostir, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз символіку штабу "Руху Опору Капітуляції" заклеюють інформацією про те, що нібито в цьому приміщенні розміщений штаб боротьби з Covid-19. Це відбувається попри те, що будівля офіційно перебуває в оренді, і до того ж - станом на зараз - опечатана", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+79 Михаил Дужик
показати весь коментар06.05.2020 10:54 Відповісти Посилання
+73 5 копійок
показати весь коментар06.05.2020 10:54 Відповісти Посилання
+44 Лариса #401376
показати весь коментар06.05.2020 10:55 Відповісти Посилання
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1.
Язвительная насмешка, злая ирония.
2.
Едко-насмешливое замечание.
Ой, відчуваю, бить їх будуть сильно...
Але не раз бачила, як люди змінюють свою думку.
Мда....ви не сумумвали.
грозоймайданом.
Всіх не заклеїте, довбні дурнуваті. Краще не провокуйте народ, бо втопимо в крові.. У вашій !!
https://www.youtube.com/watch?v=V8vjgqgg2L0
Нет уж, теперь сами
хорошего не сделали , за исключением качалок для молодежи , что есть+
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96_2 Руставі-2 ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
Вам это ничего не напоминает?
починається з ПРИДУШЕННЯ протестних
проявів капітуляції.