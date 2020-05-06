Усім медзакладам України потрібно 165 млрд грн на місяць на засоби індивідуального захисту, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Українським закладам охорони здоров'я потрібно 165 млрд грн на засоби індивідуального захисту в умовах епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 травня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, присвяченому прильоту літака Ан-225 "Мрія".
"МОЗ також купує костюми. Ми зараз вже маємо два замовлення - одне на 67 млн, друге на 35 млн. Також на минулому засіданні уряд схвалив клопотання і виділив нам додаткові кошти в розмірі 3,2 млрд гривень зі стабілізаційного фонду бюджету, частина яких у розмірі близько 2 млрд піде на закупівлю засобів індивідуального захисту. Щоб ми розуміли, місячна потреба закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту, всіх закладів, які сьогодні є, це близько 165 млрд гривень за цінами на початок або на середину лютого", - сказав він.
Водночас Ляшко зазначив, що для 300 закладів, які були визначені в першій хвилі для прийому хворих на COVID-19, ця потреба менша і їх заповнюють із централізованих закупівель.
Нагадаємо, на ранок 6 травня в Україні зареєстровано 13 184 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, 327 пацієнтів з COVID-19 померли.
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И такие мудозвоны сплошь и рядом при власти!
Пусть платят ублюдки красножопые.
Это все, что нужно знать про население Украины. Гребвный стыд .
Необхідно змінювати терміново тактику і переходити до інвестування в українські підприємства з метою виробництва медичного обладнання, засобів медичного захисту і т.д.
п.с. Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
- Нет дочка. Ты будешь меньше есть
А ше воно два місяці несло пургу про пандемію насморку і посадило все населення під домашній арешт
І що заради них потрібно зробити? Може у армії усе фінансування забрати? Вам Єрмак подібне ще не запропонував?
Якщо в Україні 100 000 (сто тисяч) лікарів... То 165 мільярдів дає нам в перерахунку 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) на одного лікаря....
В місяць.... Які ж дебіли це озвучують?????
Он с цифрами дружит? М-да, были идиоты в прошлых ппавительствах, но эти проходимцы переплюнули всех