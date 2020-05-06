УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7817 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 653 80

Усім медзакладам України потрібно 165 млрд грн на місяць на засоби індивідуального захисту, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Українським закладам охорони здоров'я потрібно 165 млрд грн на засоби індивідуального захисту в умовах епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 травня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, присвяченому прильоту літака Ан-225 "Мрія".

"МОЗ також купує костюми. Ми зараз вже маємо два замовлення - одне на 67 млн, друге на 35 млн. Також на минулому засіданні уряд схвалив клопотання і виділив нам додаткові кошти в розмірі 3,2 млрд гривень зі стабілізаційного фонду бюджету, частина яких у розмірі близько 2 млрд піде на закупівлю засобів індивідуального захисту. Щоб ми розуміли, місячна потреба закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту, всіх закладів, які сьогодні є, це близько 165 млрд гривень за цінами на початок або на середину лютого", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що для 300 закладів, які були визначені в першій хвилі для прийому хворих на COVID-19, ця потреба менша і їх заповнюють із централізованих закупівель.

Нагадаємо, на ранок 6 травня в Україні зареєстровано 13 184 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, 327 пацієнтів з COVID-19 померли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Ляшко Віктор (1519) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Сикоко-сикоко?
показати весь коментар
06.05.2020 11:51 Відповісти
+8
Цифери ніхто не поплутав..? Це ж приблизно 5,5 лярдів євро..🙄
показати весь коментар
06.05.2020 11:53 Відповісти
+7
Менше красти треба.
показати весь коментар
06.05.2020 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сикоко-сикоко?
показати весь коментар
06.05.2020 11:51 Відповісти
Сока-сокаааааааа???
показати весь коментар
06.05.2020 12:21 Відповісти
воно так впевнено чи то бреше, чи то пургу несе - в любом случає потєрял всякоє довєрійє
показати весь коментар
06.05.2020 13:44 Відповісти
а рот не порвётся ?
показати весь коментар
06.05.2020 12:35 Відповісти
надалі Ляшка з його "статістікою" мона не слухати - довіри ніякої
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Этот мудень уже выдавал и 6% заболевших из 100 тысяч, теперь 165 лярдов.
И такие мудозвоны сплошь и рядом при власти!
показати весь коментар
06.05.2020 20:26 Відповісти
А вы к Китаю претензий не имеешь, ГавСсанРвач, не?
Пусть платят ублюдки красножопые.
показати весь коментар
06.05.2020 11:52 Відповісти
золотовалютний резерв України 24 лярди доларів, а пучєглазий отморозок требує 6 лярдів доларів на маски йєжемєсячно
показати весь коментар
06.05.2020 15:54 Відповісти
Цифери ніхто не поплутав..? Це ж приблизно 5,5 лярдів євро..🙄
показати весь коментар
06.05.2020 11:53 Відповісти
Скорее всего 165 МИЛЛИОНОВ.
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
ти послухай Ляшка - воно впевнено заявляє шо лярдів - ото воно с отмороженим відом на тих брифінгах пургу несло про карантін-дурантін
показати весь коментар
06.05.2020 14:06 Відповісти
Я не смотрел видео, противно. Они ездят по ушам, но лохторату это нравиться.

Это все, что нужно знать про население Украины. Гребвный стыд .
показати весь коментар
06.05.2020 14:15 Відповісти
так я тоже спочатку вирішив шо редакція зробила помилку, навіть звернення в совєтє форумчан написав, а потім вирішив перевірити - таки відморожене РЕЧЕ шо ЛЯРДІВ!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:25 Відповісти
в любом случайє - чи воно сознвтєльно БРЕШЕ, чи воно непритомно ОШИБАЙЄЦЯ - вірити йому нізззя!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:09 Відповісти
Необхідно, щоб всі ці засоби індивідуального захисту вироблялися в Україні, тоді це дасть частковий поштовх для розвитку середнього та малого бізнесу. Нажаль, наші менценати (за це їм звичайно велика подяка) сконцентровані на закупівлі зазначених засобів захисту за кордоном.
Необхідно змінювати терміново тактику і переходити до інвестування в українські підприємства з метою виробництва медичного обладнання, засобів медичного захисту і т.д.

п.с. Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
показати весь коментар
06.05.2020 11:55 Відповісти
Менше красти треба.
показати весь коментар
06.05.2020 11:56 Відповісти
- Папа, а теперь, когда вотка подорожала, ты наверно будешь меньше пить?
- Нет дочка. Ты будешь меньше есть
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
Когда-когда, грите, наша система здравоохренения будет готова к пандемии?...
показати весь коментар
06.05.2020 12:23 Відповісти
як всі вимруть - вірус з голоду здохне
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
это опечатка - 165 миллионов скорее всего
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
послухай Ляшка - каже чітко 165 лярдів гривень
показати весь коментар
06.05.2020 13:37 Відповісти
Так вот к чему вся бурная деятельность Ляшка велась
показати весь коментар
06.05.2020 12:28 Відповісти
цей пучєглазий отморозок затребував понад 6млрд доларів на маски щомісячно, а весь золотовалютний резерв країни на сьогодні 24 млрд доларів
А ше воно два місяці несло пургу про пандемію насморку і посадило все населення під домашній арешт
показати весь коментар
06.05.2020 16:18 Відповісти
И чё они стонут?Им же "Эпицентр" скидку предоставил.Неблагодарные.
показати весь коментар
06.05.2020 12:36 Відповісти
165 лярдів?
І що заради них потрібно зробити? Може у армії усе фінансування забрати? Вам Єрмак подібне ще не запропонував?
показати весь коментар
06.05.2020 12:47 Відповісти
это с учетом интереса чиновников или без ?
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
В ту сумму входят презервативы для Скалецкой?
показати весь коментар
06.05.2020 12:53 Відповісти
Ці дятли рахувати не вміють...
Якщо в Україні 100 000 (сто тисяч) лікарів... То 165 мільярдів дає нам в перерахунку 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) на одного лікаря....
В місяць.... Які ж дебіли це озвучують?????
показати весь коментар
06.05.2020 13:00 Відповісти
чомусь не помилився в меншу сторону - міг би сказати - 165 тисяч гривень
показати весь коментар
06.05.2020 13:41 Відповісти
озвучив Ляшко - главний санврач України
показати весь коментар
06.05.2020 14:37 Відповісти
так не виключено шо воно не оговорилось, а таки хоче тих 165 лярдів
показати весь коментар
06.05.2020 16:20 Відповісти
Откуда берутся такие дененераты?
Он с цифрами дружит? М-да, были идиоты в прошлых ппавительствах, но эти проходимцы переплюнули всех
показати весь коментар
06.05.2020 13:22 Відповісти
И это на 1 месяц. Вообще уже страх потеряли
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
нами правлять непритомні шо лярди с лімонами путають. Або брешуть с отмороженним відом
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
шість лярдів йєвро щомісяця на маски??? і як тепер серйозно сприймати того Ляшка???
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
Херня вопрос! Запускайте станок!
показати весь коментар
06.05.2020 13:49 Відповісти
Все правильно - это с 1000% откатов
показати весь коментар
06.05.2020 13:51 Відповісти
Продают респираторы по 2 грн, а маски покупают у прокладок по 10$, тогда и 300 млрд может не хватить
показати весь коментар
06.05.2020 13:53 Відповісти
Вы... это... В нулях разберитесь
показати весь коментар
06.05.2020 14:37 Відповісти
на десять тищ соплівих - 165 лярдів щомісяця!!!! Це на одного хворого по 16,5 лімона гривень защітних срєцтв!!! Та це мона кожному больному золотий пам'ятнік в натуральну величину воздвігнуть!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:41 Відповісти
ціна чистого золота - 1500 грн за грам, 1 500 000 грн за кіло, 1 500 000 000 грн за тону, 15 000 000 000 - за десять тон. ІТОГО: кожному больному ковід19 в Україні мона поставити золотий пам'ятник вагою десять тонн за ціну масок, шо хоче Ляшко
показати весь коментар
06.05.2020 14:51 Відповісти
чисте золото в 20 разів питомо-важче нашого тіла, тому золотий пам'ятник вийде вдесятеро більший натурального оригінала за об'ємом та ВТРОЄ вище - десять тисяч п'ятиметрових золотих пам'ятників. Щомісяця
показати весь коментар
06.05.2020 15:27 Відповісти
ЛЯШКО ІДІЙОТ С ОТМОРОЖЕННИМ ВІДОМ НЄСЬОТ ПОЛНУЮ ПУРГУ - А МИ ЙЄГО СЛУШАЛІ НА ПРОТЯЖЕНІЙІ ВСЄГО КАРАНТІНА-ДУРАНТІНА
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
оговорка. 165 млн.
показати весь коментар
06.05.2020 14:06 Відповісти
так шо йому мішає оговарюватись кожного разу на тих бріфінгах??? Навіщо нам таке непритомне, шо лярди з лімонами путає???
показати весь коментар
06.05.2020 14:12 Відповісти
він шо? в прямому етері обмовився? Неперевірений ролік опублікували? Нічого не мона вже виправити???
показати весь коментар
06.05.2020 14:13 Відповісти
тут не тільки тупість Ляшка, але й некомпетентність журналістів стирчить
показати весь коментар
06.05.2020 14:14 Відповісти
молодец, ты ещё три копейки рф заработал.
показати весь коментар
06.05.2020 14:16 Відповісти
скажи "паляниця"
показати весь коментар
06.05.2020 15:01 Відповісти
не я, а ти скажи "паляниця", кацап.
показати весь коментар
06.05.2020 15:17 Відповісти
А ТЫ С МИНЕКОНОМИКИ ПОСОВЕТОВАЛСЯ !!!??? МОЖЕТ НАХЙ ТАКИЕ РАБОТЫ !?)
показати весь коментар
06.05.2020 14:06 Відповісти
золотовалютний рєзєрв 24 лярда долларов, а лупоглазий отморозок, шо два мєсяца нєсьот пургу про дурантін, затрєбовал 6 лярдов доларов на маскі йєжемєсячно!
показати весь коментар
06.05.2020 16:01 Відповісти
Ця стаття і відео для того шоп ДУРЬ ЛЯШКА КАЖДОМУ БИЛА ВіДНА
показати весь коментар
06.05.2020 14:22 Відповісти
В Украине около 700 тыс медработников. Один комбинезон + 5 масок + 5 пар перчаток + 5 пар бахил + флакон средства для дезинфекции - это максимум 500 гр. Умножаем 700000 на 500 и на 30 дней и получаем в итоге 10,5 млрд. Если учесть что комбинезоны нужны только третьей части медедиков то вполне хватит 6 млрд гривен. Многоразовый защитный комбинезон можно приобрести за 380 гр. Т. е. нас пытаются надуть на минимум 5,5 млрд дол США
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
Нами правлять непритомні - вони лярди з лімонами путають. Зє!льона плєсєнь, однако
показати весь коментар
06.05.2020 14:32 Відповісти
або вкрай обнаглєвші вори - отак заявити щомісячну пред'яву на шість лярдів йєвробаксів
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
Девяносто процентов журналистов не различают миллионы и миллиарды.
показати весь коментар
06.05.2020 14:56 Відповісти
Ляшко - главсанврач. ВРАЧ!
показати весь коментар
06.05.2020 15:05 Відповісти
Влада України випрошує у МВФ хоча б лярд кредитів на рік, а Ляшко затребував шість лярдів щомісячно на бахіли/масочки
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
Нажрутся до желудочных колик.Совсем оборзели.
показати весь коментар
06.05.2020 15:17 Відповісти
і кому тепер вірити? Написав звернення до модератора та редакції - вони зсилаюця на відео https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3870s 1:04:30 - так ми будемо і надалі слухати пургу цих непритомних, які зараз ґерують Україною???
показати весь коментар
06.05.2020 16:42 Відповісти
Точно.За помелом своим совсем перестали следить.Главное "вид иметь лихой и придурковатый",чтобы вышестоящий начальник похвалил за старание.
показати весь коментар
06.05.2020 17:07 Відповісти
Золото-валютний резерв України зараз складайє порядку 25 лярдів доларів, а Ляшко запросив 6 лярдів (168/27) доларів на маски ЩОМІСЯЧНО
показати весь коментар
06.05.2020 15:39 Відповісти
і еті... запрєщают нам в Гідропаркє качацца
показати весь коментар
06.05.2020 15:47 Відповісти
оце непритомне з випученими баньками нам втирало за карантін і не випускало на свєжий воздух, позакривало всі фірми крім ізбранних і богоізбранних... та шоп його покорчило падонка!!! Воно ж, отморожене, грошам щоту не знає - лярди з лімонами путає
показати весь коментар
06.05.2020 15:52 Відповісти
оговорился доктор. Не миллиардов, а триллионов. И не гривень, а евро. На каждого из 700 тыс. медработников нужно в день средств защиты на сумму 165000000000000*30/700000/30=235 714 285 грн. или 8184 грн в секунду при 8-ми часовом рабочем дне
показати весь коментар
06.05.2020 18:25 Відповісти
вот это вы ребята бабло теребените!!! С ТАКОЙ ДВИЖУХОЙ КАРАНТИН БУДЕТ ЛЕТ ДЕСЯТЬ!!! КОСИ КОСА ПОКА РОСА!!!
показати весь коментар
07.05.2020 19:44 Відповісти
 
 