Усім медзакладам України потрібно 165 млрд грн на місяць на засоби індивідуального захисту, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Українським закладам охорони здоров'я потрібно 165 млрд грн на засоби індивідуального захисту в умовах епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 травня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу, присвяченому прильоту літака Ан-225 "Мрія".

"МОЗ також купує костюми. Ми зараз вже маємо два замовлення - одне на 67 млн, друге на 35 млн. Також на минулому засіданні уряд схвалив клопотання і виділив нам додаткові кошти в розмірі 3,2 млрд гривень зі стабілізаційного фонду бюджету, частина яких у розмірі близько 2 млрд піде на закупівлю засобів індивідуального захисту. Щоб ми розуміли, місячна потреба закладів охорони здоров'я в засобах індивідуального захисту, всіх закладів, які сьогодні є, це близько 165 млрд гривень за цінами на початок або на середину лютого", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що для 300 закладів, які були визначені в першій хвилі для прийому хворих на COVID-19, ця потреба менша і їх заповнюють із централізованих закупівель.

Нагадаємо, на ранок 6 травня в Україні зареєстровано 13 184 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, 327 пацієнтів з COVID-19 померли.

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