У лікарнях Києва від коронавірусу лікуються 205 осіб, 35 з них у важкому стані, - Кличко. ВIДЕО

У лікарнях столиці від коронавірусу сьогодні лікуються 205 осіб, 35 з них - у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 людей. В тому числі п'ятеро дітей. 35 пацієнтів у важкому стані. Три - підключені до апаратів вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що чимало людей продовжують нехтувати правилами і власною безпекою.

"Дехто взагалі не вірить в загрозу і називає коронавірус міфом і світовою змовою. Це ж повна нісенітниця! Сьогодні, коли ви бачите, що відбувається в інших країнах, скільки людей помирає, які колосальні збитки несе світова економіка! Як можна бути такими легковажними?! І ви ж ставите в небезпеку не тільки себе, а й людей навколо", - наголосив мер столиці.

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Кличко зауважив, що завдяки вчасно запровадженим обмеженням, місту вдалося втримати ситуацію під контролем і не допустити інфекційного вибуху.

"Але, якщо зараз усі робитимуть вигляд, що нічого не відбувається і вірусу немає, - ситуація може різко змінитися. Ми не повинні цього допустити! Особливо, коли збираємося послабити обмеження, - сказав мер. - І коли ми говоримо про перший етап послаблень, то йдеться про послаблення і поступовий вихід з карантину. А не про повне зняття всіх обмежень", - наголосив Віталій Кличко.