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Новини Відео Коронавірус і карантин
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У лікарнях Києва від коронавірусу лікуються 205 осіб, 35 з них у важкому стані, - Кличко. ВIДЕО

У лікарнях столиці від коронавірусу сьогодні лікуються 205 осіб, 35 з них - у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 людей. В тому числі п'ятеро дітей. 35 пацієнтів у важкому стані. Три - підключені до апаратів вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що чимало людей продовжують нехтувати правилами і власною безпекою.

"Дехто взагалі не вірить в загрозу і називає коронавірус міфом і світовою змовою. Це ж повна нісенітниця! Сьогодні, коли ви бачите, що відбувається в інших країнах, скільки людей помирає, які колосальні збитки несе світова економіка! Як можна бути такими легковажними?! І ви ж ставите в небезпеку не тільки себе, а й людей навколо", - наголосив мер столиці.

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Кличко зауважив, що завдяки вчасно запровадженим обмеженням, місту вдалося втримати ситуацію під контролем і не допустити інфекційного вибуху.

"Але, якщо зараз усі робитимуть вигляд, що нічого не відбувається і вірусу немає, - ситуація може різко змінитися. Ми не повинні цього допустити! Особливо, коли збираємося послабити обмеження, - сказав мер. - І коли ми говоримо про перший етап послаблень, то йдеться про послаблення і поступовий вихід з карантину. А не про повне зняття всіх обмежень", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И что в этом плохого?
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06.05.2020 13:03 Відповісти
+2
Огласите весь список заразных болезней по Киеву что б дурь каждого видна была. А то олигархические каналы все до одного пропагандисты барановируса, чем меньше людина цикавыться тем больше похоже на ждуна.
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06.05.2020 13:10 Відповісти
+2
меня только что при входе в "Сільпо" заставили перчатки одеть. было так мерзко.
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06.05.2020 13:20 Відповісти
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06.05.2020 12:56 Відповісти
На вулиці майже усі без масок, а в магазин одягають маски. Поліція стоїть на вулиці біля деяких продавців, які паспорт прикривають лише підборіддя і нічого їм не роблять🤫
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06.05.2020 13:00 Відповісти
Які маскою...
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06.05.2020 13:00 Відповісти
И что в этом плохого?
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06.05.2020 13:03 Відповісти
А я не писав оцінку цього. Тому пропоную вам задати це питання поліції у письмовій формі!
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06.05.2020 13:11 Відповісти
Я лично ничего плохого в этом не вижу. В магазине довольно тесный контакт между людьми и маска не помешает. Но на улице таскать маску смысла не вижу. Такова моя оценка. Элементарно и жопой не кручу.
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06.05.2020 13:15 Відповісти
Це ваше право давати свою оцінку, а право і обов'язок поліції - виконувати закон. Це зрозуміло?
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06.05.2020 13:22 Відповісти
Просто человек не понимает, что дышать в маске вредно. Как это объяснить человеку??
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06.05.2020 13:23 Відповісти
Поясніть це тим, хто приймав закон 211!
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06.05.2020 13:24 Відповісти
ганебні протиконституційні закони не потрібно виконувати
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06.05.2020 13:28 Відповісти
А не хочеш це запропонувати це зебілам, які обрали тих, які прийняли нещодавно цей закон?
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06.05.2020 13:31 Відповісти
меня только что при входе в "Сільпо" заставили перчатки одеть. было так мерзко.
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06.05.2020 13:20 Відповісти
Я багато разів ходив у Сільпо, але жодного разу не просили одягати рукавички!
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06.05.2020 13:23 Відповісти
В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 5441
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06.05.2020 13:30 Відповісти
І що з цього?
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06.05.2020 13:32 Відповісти
і з того. Ти щось чув про страшенний гон конзький грипп? тоді ще не додумались рубати бабло на вакцинах від гриппу))
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06.05.2020 13:35 Відповісти
Чув, як і про іспанку...ще багато чого чув. Про все будемо говорити?
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06.05.2020 13:38 Відповісти
Чому тупиш?
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06.05.2020 13:55 Відповісти
со мной это тоже впервые. сходил в лес, зашёл в "Сільпо" и на входе меня "обрадовали"... я долго ругался и проклинал авторов вирусобесия
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06.05.2020 13:33 Відповісти
В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 1996
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06.05.2020 13:00 Відповісти
Огласите весь список заразных болезней по Киеву что б дурь каждого видна была. А то олигархические каналы все до одного пропагандисты барановируса, чем меньше людина цикавыться тем больше похоже на ждуна.
показати весь коментар
06.05.2020 13:10 Відповісти
 
 