Рада оголосить про проведення місцевих виборів у середині липня, - Корнієнко. ВIДЕО

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада в середині липня своїм голосуванням оголосить про проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Про це заявив Корнієнко в середу на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Найближчі два-три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх у зал, обговорюємо і ухвалюємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня Верховна Рада виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори там, де це робить Верховна Рада. В інших суб'єктах новостворених громад це зробить ЦВК", - заявив Корнієнко.

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