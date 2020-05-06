Рада оголосить про проведення місцевих виборів у середині липня, - Корнієнко. ВIДЕО
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада в середині липня своїм голосуванням оголосить про проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року.
Про це заявив Корнієнко в середу на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"Найближчі два-три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх у зал, обговорюємо і ухвалюємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня Верховна Рада виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори там, де це робить Верховна Рада. В інших суб'єктах новостворених громад це зробить ЦВК", - заявив Корнієнко.
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но читал шо там типо сверх. стали происходить события, среди снимающих и т.д.
а еще - .... кто там это выдал - Толстой?, вроде украл, сплагиатил как и все в совке и как все совки, роман у норм. людей(европейцев)
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су****** пи******* на*********
(из обращения тех кто любит все "поп.риколу" к президенту)
Чет читал - они погрузились в проведение местных выборов, когда Корововирус разбушевался. Ну и как это назвать то?
Слава Аллаху или кто там на твердии небеснай главарь - я на выборы не ходил, три крайних раза - и не пойду уже. От ненависти, или от того что, кхе-кхе, погибну, сра.жаясь с вирусом