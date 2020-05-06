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Рада оголосить про проведення місцевих виборів у середині липня, - Корнієнко. ВIДЕО

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада в середині липня своїм голосуванням оголосить про проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Про це заявив Корнієнко в середу на брифінгу біля будівлі Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео Прямий

"Найближчі два-три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх у зал, обговорюємо і ухвалюємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня Верховна Рада виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори там, де це робить Верховна Рада. В інших суб'єктах новостворених громад це зробить ЦВК", - заявив Корнієнко.

Також читайте: На місцевих виборах в ОТГ виборець отримає 5 бюлетенів, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

місцеві вибори (1366) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+2
интересно на месных выборах зебилы зроблят себе знову разом?
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06.05.2020 13:50 Відповісти
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До июля много Воды убежит и что принесет Новая , еще никто не Знает.
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06.05.2020 13:44 Відповісти
интересно Шо есть т.Н. Судьба. то Есть, всякие наполеоны и сралиН тупо Следовали "сценарию". Шо вы на Это скажете, А?
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06.05.2020 13:49 Відповісти
Мастер и Маргарита ,- Разговор на Патриарших...
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06.05.2020 13:55 Відповісти
не знаю, не читал и не смотрел, может пару минут тока.
но читал шо там типо сверх. стали происходить события, среди снимающих и т.д.
а еще - .... кто там это выдал - Толстой?, вроде украл, сплагиатил как и все в совке и как все совки, роман у норм. людей(европейцев)
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06.05.2020 14:00 Відповісти
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су****** пи******* на*********
(из обращения тех кто любит все "поп.риколу" к президенту)

Чет читал - они погрузились в проведение местных выборов, когда Корововирус разбушевался. Ну и как это назвать то?
Слава Аллаху или кто там на твердии небеснай главарь - я на выборы не ходил, три крайних раза - и не пойду уже. От ненависти, или от того что, кхе-кхе, погибну, сра.жаясь с вирусом
Рада огласит о проведении местных выборов в середине июля, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5105
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06.05.2020 13:48 Відповісти
интересно на месных выборах зебилы зроблят себе знову разом?
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06.05.2020 13:50 Відповісти
Це будуть останні вибори для "Слуг урода",після яких про них вже ніхто не згадає,як про БПП))
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06.05.2020 13:56 Відповісти
Карантин.. думаю до того времени не закончится ( если не начнется в добавок вторая волна) так что какие там выборы... Да если честно и выбирать не из кого ( как всегда, а выбирать из очень плохого , плохое уже надоело)
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06.05.2020 14:23 Відповісти
О ! Знову Майстер заголовків в роботі !
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06.05.2020 14:33 Відповісти
Ага. Ми в курсах ваших планів. https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
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06.05.2020 14:47 Відповісти
"Слуги российского народа" хотят провести выборы в лугандоне - чтобы легитимизировать террористов = выполнить основное требование пуйла
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07.05.2020 05:55 Відповісти
 
 