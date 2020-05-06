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Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках відпрацювання елементів протидесантної оборони узбережжя Азовського моря корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО "Донбас", спільно з катерами ВМС ЗС України провели бойові навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Бойові одиниці, що входять до складу Об’єднаних Сил, відпрацьовували злагодженість дій, спільне маневрування та ізолювання завданого району. Проведено цілий комплекс артилерійських стрільб із знищення надводних та берегових цілей, розстріл плавучої міни, а також відпрацьована вогнева підтримка берегових підрозділів", - сказано в повідомленні .

На кораблях та катерах Морської охорони проведено тренування із боротьби за живучість та рятування людини, що впала за борт, із наданням первинної медичної допомоги.

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У Держприкордонслужбі підкреслили, що, традиційно, всі вправи навчань відпрацьовано без відриву від прикордонної служби. Досвідчені екіпажі корабля та катерів Морської охорони, виконуючи навчальні завдання, безперервно забезпечували контроль за надводною обстановкою в зоні відповідальності.

Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 01Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 02
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 03
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 04
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 05
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 06
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 07
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 08
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 09
Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря 10

Автор: 

Азовське море (1618) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) оборона (4781) військові навчання (2775)


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Николаю Сергеевичу пламенный привет! Молодцы!
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06.05.2020 15:48 Відповісти
главное чтоб они в случае чего, хотябы стрелять начали
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06.05.2020 18:16 Відповісти
аааааббббееееццццееее!
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07.05.2020 19:30 Відповісти
ВОТ ЭТО КОРАБЛИ!!! СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ЧУДОВИЩА!!!МОЙ ПРАДЕД НА ТАКИХ ТОЖЕ В МОРЕ ХОДИЛ!
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07.05.2020 19:36 Відповісти
 
 