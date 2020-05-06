Прикордонники Морської охорони відпрацювали протидесантну оборону узбережжя Азовського моря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках відпрацювання елементів протидесантної оборони узбережжя Азовського моря корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО "Донбас", спільно з катерами ВМС ЗС України провели бойові навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Бойові одиниці, що входять до складу Об’єднаних Сил, відпрацьовували злагодженість дій, спільне маневрування та ізолювання завданого району. Проведено цілий комплекс артилерійських стрільб із знищення надводних та берегових цілей, розстріл плавучої міни, а також відпрацьована вогнева підтримка берегових підрозділів", - сказано в повідомленні .

На кораблях та катерах Морської охорони проведено тренування із боротьби за живучість та рятування людини, що впала за борт, із наданням первинної медичної допомоги.

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У Держприкордонслужбі підкреслили, що, традиційно, всі вправи навчань відпрацьовано без відриву від прикордонної служби. Досвідчені екіпажі корабля та катерів Морської охорони, виконуючи навчальні завдання, безперервно забезпечували контроль за надводною обстановкою в зоні відповідальності.

















