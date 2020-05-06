"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар. ВIДЕО
Днями в Одесі патрульні були змушені застосувати зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до поліції Одеси зателефонував схвильований чоловік і сказав, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік із собакою без намордника і повідка. Тварина кидалась на дітей.
На місці патрульні виявили порушника, він поводився агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідок не реагував.
Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського.
Інспектори були змушені застосувати зброю.
34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали фахівцям, які доставили її до ветеринарної лікарні.
Собака зараз почувається добре і, за словами лікарів, агресії не проявляє.
"Бідна тварина просто захищала свого неадекватного власника. Який, до слова, вже відмовився від неї. Сказав, що собака не його", - зауважили в поліції.
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от и всё что нужно знать "после выстрела"))))
Так кто тебя заел...собаки...или их хозяева зебилы???
В любом случае, собаку, надрессированную бросаться на людей, необходимо теперь усыпить - она опасна, а убепка в тюрьму.
И давно пора в законодательстве приравнять собаку к огнестрельному оружию - чтобы подобные случаи наказывались как беспорядочная пальба в людном месте.
Хотя, животное явно осталось сидеть на лавочке бухое!
Так что не бред, а воспитание
собаки тут больше лабрадор или голден ретривер
из них делают кактусы
Сосед бухает с другим соседом - а того крупная черная овчарка.
Боже, как жалобно собака скулила, когда хозяин надрался...
С каким-то отчаянием в голосе, с каким-то недоумением, типа "Ну что, ну что же с тобой?! как теперь быть? - ты же совсем другой стал, не такой как раньше, как же мы теперь будем?"
А хозяин:
- Та пошел ты н...й! чего воешь, казззел?!
Даже как-то жалко пса стало - хотя он довольно агрессивный и всех облаивает через забор.
такие ещё себе бойцовские породы заводят и специально их делаю агрессивными.
Собаки не повинні просто так безконтрольно бродити, були і тут нещасні випадки, але держава прийняла міри.