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"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар. ВIДЕО

Днями в Одесі патрульні були змушені застосувати зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до поліції Одеси зателефонував схвильований чоловік і сказав, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік із собакою без намордника і повідка. Тварина кидалась на дітей.

На місці патрульні виявили порушника, він поводився агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідок не реагував.

Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського.

Інспектори були змушені застосувати зброю.

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34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали фахівцям, які доставили її до ветеринарної лікарні.

Собака зараз почувається добре і, за словами лікарів, агресії не проявляє.

"Бідна тварина просто захищала свого неадекватного власника. Який, до слова, вже відмовився від неї. Сказав, що собака не його", - зауважили в поліції.

Порви, порви його: патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював пяний господар 01

Автор: 

тварини (463) Одеса (5461) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+73
А надо было применить против бухого хозяина собаки...
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06.05.2020 16:29
+47
от этого никому не легче. дебил мог натравить собаку на кого то у кого нету табельного оружия. поэтому я давно всем говорю - если вы считаете что можно ходить с вашим ротвейлером без намордника и поводка, потому что он "добрый и не кусается" - я сейчас возьму в машине свое ружье, заряжу, и буду выгуливать рядом с вами... оно доброе и не стреляет.
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06.05.2020 16:35
+40
Собака не виновна...хозяин скот виновен..
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06.05.2020 16:30
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А надо было применить против бухого хозяина собаки...
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06.05.2020 16:29 Відповісти
Собака не виновна...хозяин скот виновен..
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06.05.2020 16:30 Відповісти
от этого никому не легче. дебил мог натравить собаку на кого то у кого нету табельного оружия. поэтому я давно всем говорю - если вы считаете что можно ходить с вашим ротвейлером без намордника и поводка, потому что он "добрый и не кусается" - я сейчас возьму в машине свое ружье, заряжу, и буду выгуливать рядом с вами... оно доброе и не стреляет.
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06.05.2020 16:35 Відповісти
я говорил, говорю и буду говорить, что некоторые породы собак - должны быть приравняны к оружию, с выдачей соответствующего разрешения, и за нападение такого пса на кого либо - хожяин должен нести такую же ответственность как и я, если я кого то раню или застрелю из ружья.
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06.05.2020 16:38 Відповісти
И что теперь не защищаться?
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06.05.2020 17:02 Відповісти
Могли бы в воздух шмальнуть она бы шугонулась. По видео плохо видно но похоже на дворнягу.
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06.05.2020 18:10 Відповісти
такая собака с легкостью порвет тебе артерию на ноге - предлагаешь шмалять в воздух?! Она на детей кидалась - не хочешь на своих проверить?
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07.05.2020 01:11 Відповісти
Заведешь себе собаку потом поймешь о чем я
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07.05.2020 09:30 Відповісти
Собака сейчас чувствует себя хорошо и агрессии не проявляет))))

от и всё что нужно знать "после выстрела"))))
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06.05.2020 17:39 Відповісти
давно бы, заели эти телята без намордников и привязи
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06.05.2020 16:32 Відповісти
Собака сама на себя должна намордник одевать...или это должен сделать ее хозяин??
Так кто тебя заел...собаки...или их хозяева зебилы???
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06.05.2020 16:35 Відповісти
А при чем здесь собака?Если хозяин зебил?
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06.05.2020 16:33 Відповісти
Зря против бухого дебила не применили.
В любом случае, собаку, надрессированную бросаться на людей, необходимо теперь усыпить - она опасна, а убепка в тюрьму.
И давно пора в законодательстве приравнять собаку к огнестрельному оружию - чтобы подобные случаи наказывались как беспорядочная пальба в людном месте.
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06.05.2020 16:35 Відповісти
Усыплять не надо. Собака теперь будет людей бояться. А по остальному - согласен на все 100,
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06.05.2020 16:40 Відповісти
точно людей а не хлопків?
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06.05.2020 17:49 Відповісти
Ну во всяком случае бросаться не болжна.
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06.05.2020 18:02 Відповісти
Цей собака буле боятись зброї і запаху пороху.
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07.05.2020 03:44 Відповісти
слышал, что в мире есть устоявшиеся методы проверки агрессивности собак - и дергают их, и еду отбирают из пасти и т.д. и т.п. - и если хотя бы по одному из пунктов программы проверки животное агрессивно отреагирует, то только усыпление
Хотя, животное явно осталось сидеть на лавочке бухое!
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06.05.2020 18:17 Відповісти
"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар - Цензор.НЕТ 6200 https://censor.net/user/466904 Бред. У собаки инстинкт - защищать еду, если ее хотят отобрать и это нормально.
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06.05.2020 18:35 Відповісти
ну, бред не бред, а довелось увидеть в разных странах как тренируют собачек. Вон, в той же Канаде - собачек каждый хозяин должен обязательно научить не лаять в общественных местах. И поверьте, за этим следят и все выполняют.
Так что не бред, а воспитание
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06.05.2020 19:02 Відповісти
https://censor.net/user/466904 На те вона й собака, щоб гавкала і захищала хазяїна.
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06.05.2020 19:19 Відповісти
у нас в цивилизованной стране собака друг и декорация а для защиты пистолет заряженный пулями с раскрывающимся сердечником
собаки тут больше лабрадор или голден ретривер
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07.05.2020 02:11 Відповісти
задача этих пород - дружить а те которые проявляют агрессию или не хотят дружить
из них делают кактусы
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07.05.2020 02:14 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Зачем ее усыплять? Собака защищала хозяина, как и должна была. Собак специально тренируют, для защиты хозяев. Собаку надо забрать у неадеквата и передать нормальным людям.
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06.05.2020 18:37 Відповісти
В нормальных странах тренируют на защиту только тех, собак которые несут службу в соответствующих структурах. Собака гуляющая в городе, и натренированная "работать" по человеку, по определению, опасна. Владение такой собакой приравнивается к владению оружием.
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06.05.2020 22:16 Відповісти
Надеюсь "профилактическую беседу" с этим быдлованом не на камеру в отделении провели?
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06.05.2020 16:38 Відповісти
Ну на самом деле там и реальный срок может быть вполне.
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06.05.2020 16:46 Відповісти
Я только за, но профилактика не помешала бы, там по другому не обьяснить.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
"Профилактическую беседу" в камере с чужим агресивнім псом !!!
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06.05.2020 20:49 Відповісти
Ну это экзотика, наверное по старинке : беседа резиновой дубинки и его почек.
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06.05.2020 20:57 Відповісти
Картинка у меня на даче.
Сосед бухает с другим соседом - а того крупная черная овчарка.

Боже, как жалобно собака скулила, когда хозяин надрался...
С каким-то отчаянием в голосе, с каким-то недоумением, типа "Ну что, ну что же с тобой?! как теперь быть? - ты же совсем другой стал, не такой как раньше, как же мы теперь будем?"
А хозяин:
- Та пошел ты н...й! чего воешь, казззел?!

Даже как-то жалко пса стало - хотя он довольно агрессивный и всех облаивает через забор.
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06.05.2020 16:46 Відповісти
"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар - Цензор.НЕТ 9704
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06.05.2020 16:52 Відповісти
Зоофилы вой подняли, что собачку "обидели", заяву в прокуратуру накатали... И, кстати, копы "резинострелом" стреляли. С собакой все ок
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06.05.2020 17:11 Відповісти
Посмотри тогда сэлфи Мильчакова, тебе должно понравиться...
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06.05.2020 18:37 Відповісти
Желаю собаке найти хорошего адекватного хозяина.
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06.05.2020 17:15 Відповісти
З такими зараз туго переважно мозок як у канарейки!
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06.05.2020 18:36 Відповісти
Молодці, влучно стріляють. Два постріли і пес знешкоджений.
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06.05.2020 17:21 Відповісти
Вы там маты потише запикивайте,чуть без ушей не остался, а козла этого в участке надо немного попинать под видом "упал с лестницы".
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06.05.2020 17:24 Відповісти
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06.05.2020 18:10 Відповісти
Надо было применять оружие против собаки, который натравил пса
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06.05.2020 17:40 Відповісти
Видео неполное. Это было в Одессе и прошло не без скандала. Произошло все на детской площадке. Когда полицейский применил огнестрельное оружие, недалеко играли дети. Первое. Три полицейских подошли к неадекватному хозяину, но не один из них и не попытался предупредить родителей, чтобы те были осторожнее и убрали детей и второе. Собака явно не боевая. Там достаточно было перцового баллончика, который тоже есть у патрульных, чтобы собаку успокоить, а не палить с огнестрела. Выводы. Хозяин дебил, эти полицейские тоже недалеко о него ушли в умственном развитии. Так и живём.
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06.05.2020 17:45 Відповісти
коли ти попадеш в подібну ситуацію, що на тебе буде стрибати тєльонок з вагою майже як у тебе але виключно за рахунок м'язів, тоді і порозповідаєш, що там було краще - балончик чи просто погладити трохи.
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06.05.2020 17:53 Відповісти
Во всем этом поражает дикая реакция нарушающих карантин в этом парке. Сделали копов виноватыми. Надо было всех на 17000 штрафонуть. https://www.facebook.com/100015468154361/videos/826220374570227/
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06.05.2020 17:55 Відповісти
В таких случаях жалко собаку,она не понимает что хозяин дебил и отправляет ее на смерть.
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06.05.2020 17:59 Відповісти
это не человек, но агрессивное дегенеративное быдло.
такие ещё себе бойцовские породы заводят и специально их делаю агрессивными.
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06.05.2020 18:01 Відповісти
Яку зброю треба було применяти проти поліцаїв у Харькові,котрі грабували людей?Чи маєте думку,що поліцаї в Одесі кращі за тих в Харькові?Одне можу сказати,що собака хабари не бере та злодіїв не кришує.Тому мабуть така поведінка хозяїна та його собаки на гидоту в погонах.
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06.05.2020 18:12 Відповісти
в фб видел переререпощено сто раз пилил вк..твари...мусорье тупое
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06.05.2020 18:17 Відповісти
давно пора ужесточить ответственность за содержание собаки весом более 5 кг и неважно какая собака добрая бойцовская это прежде всего зверь и в зависимости от дрессировки и социума может иметь доминантный характер и при несоблюдении требований по выгулу рано или поздно закончится тем что она как минимум покалечит человека . от укуса собаки наступает болевой шок и страшная рана т к собака кусает не так как мы например яблоко а сжимает конечность сильно зубами и делает головой быстрый рывок разрывая кожу и сухожилия... в любой цивилизованой стране эту собаку застрелили бы на первых секундах а не ждали бы ее атаки
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06.05.2020 18:17 Відповісти
В Франції бродячих собак немає зовсім, а не бродячі обов'язково на поводку і заборонені бійцівські породи. Появляються бродячі під час канікул коли господарі їх просто викидують з машини по дорозі на море, але їх оперативно відловлюють і кудись відправляють.
Собаки не повинні просто так безконтрольно бродити, були і тут нещасні випадки, але держава прийняла міри.
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06.05.2020 19:08 Відповісти
нужно было еще этих тупых телок подстрелить))) а вою было,мол менты козлы, прицепились к собаке
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06.05.2020 19:11 Відповісти
Я так розумію, що треба було постріляти всіх ...
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07.05.2020 06:40 Відповісти
только тех, кому собачку было жалко а людей нет))
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07.05.2020 13:03 Відповісти
таке відчуття, що не того підстрелили.
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06.05.2020 21:05 Відповісти
как то странно всё выглядит у нас в стране ... то бухие полицаи застрелили 5 летнего мальчика и им за это ничего под залог выпускают ... то в собаку стреляют когда возле неё бухой хозяин ... этим упырям лишь бы стрелять а в кого не важно .
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06.05.2020 21:25 Відповісти
34 роки, а вже третя стадія алкоголізму - розпад особистості...
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06.05.2020 21:49 Відповісти
Почему этого неадекватного хозяина не посадили за жестокое обращение с животным?
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07.05.2020 00:16 Відповісти
 
 