"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар. ВIДЕО

Днями в Одесі патрульні були змушені застосувати зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до поліції Одеси зателефонував схвильований чоловік і сказав, що у Ванному провулку перебуває нетверезий чоловік із собакою без намордника і повідка. Тварина кидалась на дітей.

На місці патрульні виявили порушника, він поводився агресивно, на вимогу інспекторів заспокоїти тварину й одягнути на неї повідок не реагував.

Порушник нацькував собаку на патрульних, після чого тварина кинулась на поліцейського.

Інспектори були змушені застосувати зброю.

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34-річного порушника інспектори затримали, а поранену тварину передали фахівцям, які доставили її до ветеринарної лікарні.

Собака зараз почувається добре і, за словами лікарів, агресії не проявляє.

"Бідна тварина просто захищала свого неадекватного власника. Який, до слова, вже відмовився від неї. Сказав, що собака не його", - зауважили в поліції.