Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що пом'якшення карантинних обмежень у країні має відбуватися дисципліновано і поетапно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.

У зверненні Зеленського сказано: "Щодня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це додає оптимізму. Водночас, ми не повинні розслаблятися, треба виходити з карантину дисципліновано і згідно з поетапним планом.

А тепер - про ставлення до наших лікарів в окремих регіонах. Нагадую, що ще в середині квітня уряд перерахував кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Однак, в окремих областях ці кошти не були виплачені. Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тому не можу сказати всіх слів, які заслужили окремі чиновники на місцях.

Шановні голови ОДА, доручаю швидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. Наступного тижня ми отримаємо інформацію щодо кожної лікарні і кожного медичного працівника стосовно отримання зарплати і надбавок".

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