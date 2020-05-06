"Руки геть від Стерненка", - захід на підтримку активіста відбувся під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Маленьке "світлове шоу" у зв'язку з намірами СБУ і ОГП вручити активісту Сергію Стерненкові підозру у скоєнні умисного вбивства за статтею 115 КК, крім Києва, проводили в шести містах.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема 6 травня о 21:00 активісти зібралися в Києві під Офісом президента, у Львові та Дніпрі - під облпрокуратури, в Одесі, Луцьку та Харкові - під управліннями СБУ.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
У травні 2020 року стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
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Висновок - агентам кремля довіри нема...
-погоняло в "ПС" у него было-"Берия".
-заставу,в 60 тыс. гр.,за похищение человека,за него внес Генадий Корбан.
В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики.
партнеры из 90-х - нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник - держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. И давят в Одессе, как известно, не только меня. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране НУЖНА политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова", - говорит Стерненко.
И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий. С другой - у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам.
"Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе.
https://zn.ua/UKRAINE/vlast-ne-hochet-idti-na-konflikt-s-avakovym-kotoryy-pokryvaet-odesskiy-klan-sternenko-351154_.html
Пропоную опиратись на свої логічні висновки без впливу московітів...
._______ВЕДМЕЖИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_____.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.