"Руки геть від Стерненка", - захід на підтримку активіста відбувся під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маленьке "світлове шоу" у зв'язку з намірами СБУ і ОГП вручити активісту Сергію Стерненкові підозру у скоєнні умисного вбивства за статтею 115 КК, крім Києва, проводили в шести містах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема 6 травня о 21:00 активісти зібралися в Києві під Офісом президента, у Львові та Дніпрі - під облпрокуратури, в Одесі, Луцьку та Харкові - під управліннями СБУ.





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Фото, відео: Олег Богачук

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

У травні 2020 року стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.