Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією". ВIДЕО

Український інститут національної пам'яті випустив до Дня пам'яті і примирення та 75-ї річниці перемоги над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", зокрема із субтитрами російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео розміщено на YouTube-каналі інституту.

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Дробович, зокрема, нагадав, що за роки війни з 1939 по 1945-й Україна втратила більш як вісім мільйонів життів.

Ці дні, сказав він, символізують не тріумф переможців над переможеними - "вони мають нагадувати про страшну трагедію, а також бути застереженням, що не можна силою вирішувати конфлікти між народами".

"Саме тому ми вибираємо відповідальну європейську модель пам'яті "Ніколи знову", а не маніпулятивну агітку "Можемо повторити". Лише негідники або ті, які не розуміють пекла війни, можуть бажати її повторення. Зараз Україна також воює з агресором. Сьогодні це - путінська Росія, і ми не маємо права програти, бо так само, як і 75 років тому, ми захищаємо рідну землю", - сказав Дробович.