13 685 108
Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї. ВIДЕО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив чоловікам не цілуватися зі сторонніми жінками під час пандемії коронавірусу.
Про це він сказав під час відвідування полігону Об'єднаного інституту машинобудування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський портал REFORM.by.
"Якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі. Не лізь там, якщо ти мужик, до іншої жінки і так далі. Ну потерпи місяць. Якщо ти десь терся там у родині, залишися в сім'ї", - сказав Лукашенко.
Він радить чоловікам замість цього вийти на вулицю, покататися на велосипеді і подихати повітрям.
За останніми даними, в Білорусі зафіксували 19 255 випадків інфікування коронавірусом: 112 осіб померли, а 4388 - одужали.
Топ коментарі
+34 Zemer
показати весь коментар07.05.2020 10:03
+12 5 копійок
показати весь коментар07.05.2020 10:03
+11 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар07.05.2020 10:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Договор о создании Союзного государства https://ria.ru/location_Russia/ России и https://ria.ru/location_Belarus/ Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в https://ria.ru/location_Moskva/ Москве . Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.
Высший орган Союзного государства - https://ria.ru/Russia_Belorussia_council_25122013/ Высший Государственный Совет , в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.