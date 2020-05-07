Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив чоловікам не цілуватися зі сторонніми жінками під час пандемії коронавірусу.

Про це він сказав під час відвідування полігону Об'єднаного інституту машинобудування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський портал REFORM.by.

"Якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі. Не лізь там, якщо ти мужик, до іншої жінки і так далі. Ну потерпи місяць. Якщо ти десь терся там у родині, залишися в сім'ї", - сказав Лукашенко.

Він радить чоловікам замість цього вийти на вулицю, покататися на велосипеді і подихати повітрям.

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За останніми даними, в Білорусі зафіксували 19 255 випадків інфікування коронавірусом: 112 осіб померли, а 4388 - одужали.