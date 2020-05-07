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Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив чоловікам не цілуватися зі сторонніми жінками під час пандемії коронавірусу.

Про це він сказав під час відвідування полігону Об'єднаного інституту машинобудування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський портал REFORM.by.

"Якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі. Не лізь там, якщо ти мужик, до іншої жінки і так далі. Ну потерпи місяць. Якщо ти десь терся там у родині, залишися в сім'ї", - сказав Лукашенко.

Він радить чоловікам замість цього вийти на вулицю, покататися на велосипеді і подихати повітрям.

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За останніми даними, в Білорусі зафіксували 19 255 випадків інфікування коронавірусом: 112 осіб померли, а 4388 - одужали.

Автор: 

карантин (18172) Лукашенко Олександр (2655) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+34
Лукашенко уже больше месяца не целовал ***** в жопу
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07.05.2020 10:03
+12
Лука видає все нові перли.
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07.05.2020 10:03
+11
Манера целоваться и обниматься при встречах просто знакомых в Италии и Франции способствовала распространению там эпидемии.
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07.05.2020 10:08
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а мужчин ...!?

Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї - Цензор.НЕТ 2357
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07.05.2020 12:13 Відповісти
фууу пля
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07.05.2020 16:38 Відповісти
Интересно,а Лука способен завести Беларусь в Союзное государство с москалями,если Луке предложить стать приемником Пуйла?Гипотетически,если предположить,що Луке делается такое предложение от Пуйла,що в случае воссоединения Беларуси и Рашки,Пуйло торжественно, передаёт свой пост новому Президенту, вже нового Союзного государства товарищу Лукашенко.Що победит в Луке,Независимая Беларусь или желание войти в историю и получить супер власть над новой Рашкой?Не треба армий и многоходовочек.А тупо сыграть на слабостях Лукашенко,таких как жажда власти и войти в историю
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07.05.2020 12:39 Відповісти
так Беларусь уже давно в союзном государстве с москалями!

Договор о создании Союзного государства https://ria.ru/location_Russia/ России и https://ria.ru/location_Belarus/ Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в https://ria.ru/location_Moskva/ Москве . Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

Высший орган Союзного государства - https://ria.ru/Russia_Belorussia_council_25122013/ Высший Государственный Совет , в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.
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07.05.2020 17:09 Відповісти
не целуйся, предпочитай раком
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07.05.2020 12:44 Відповісти
После того,як Ксюшу Собчак,по словам Невзорова поставили крабом на крабовом промысле....краб приобрёл не менее значимый смысл
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07.05.2020 12:56 Відповісти
видно бацька знает, А чОм рЭч
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07.05.2020 12:53 Відповісти
по моему он просто тролль)
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07.05.2020 13:59 Відповісти
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