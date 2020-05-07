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Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ", - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, офіційних повідомлень у справі правоохоронні органи досі не зробили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язки Поворозника покладено на його заступника Мондриївського, - Кличко

"Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. В цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над І. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?!" - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

Також читайте: Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна"

Автор: 

КМДА (2371) Київ (19469) Кличко Віталій (3512) Правоохоронні органи (2708) Поворозник Микола (129)


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Топ коментарі
+9
Шоу, для наріду. Ті ж передвиборчі технології, що були використані на президентських. Тепер, чи замнуть, чи продовжать шоу- звинувачення ближче до виборів, щоб Паровозник не встиг виправдатися. Теж самісіньке, що зі "свинарчуками"
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07.05.2020 12:44
+8
схоже на те, що цей "паравознік" вже усе порєшав, тому поліція просто зливає справу.
Тому зараз на замовлення постраждалої сторони пєдалік виконає пісню "Рафік ніучьому невинуватий"
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07.05.2020 12:35
+5
Похоже, что уголовные дела коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов продаются как и при попэрэдныках.
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07.05.2020 12:40
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схоже на те, що цей "паравознік" вже усе порєшав, тому поліція просто зливає справу.
Тому зараз на замовлення постраждалої сторони пєдалік виконає пісню "Рафік ніучьому невинуватий"
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07.05.2020 12:35 Відповісти
Похоже, что уголовные дела коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов продаются как и при попэрэдныках.
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07.05.2020 12:40 Відповісти
Не може бути, це ж новиє ліца.
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07.05.2020 12:44 Відповісти
Дела расходятся как Горячие пирожки , а сми как всегда успела Раньше и Испортила всю Кашу.
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07.05.2020 12:43 Відповісти
Шоу, для наріду. Ті ж передвиборчі технології, що були використані на президентських. Тепер, чи замнуть, чи продовжать шоу- звинувачення ближче до виборів, щоб Паровозник не встиг виправдатися. Теж самісіньке, що зі "свинарчуками"
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07.05.2020 12:44 Відповісти
зебилы уже давно забыли про паровозника, им просто надо было наехать на кличко и сделали они через его зама.
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07.05.2020 12:45 Відповісти
Свята Людина😁
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07.05.2020 13:11 Відповісти
а от його посадять - у хАвакова НОЛЬОВА толерантність до ЗЛОЧИНУ та ЗЛОЧИНЦЯ...., ну, як і у ВСІЕЇ ЇХНЬОЇ системи "правосуддя"...
п.с.
дайте йому мітлу в руки - і нехай неділю попідмітае...., буде можливо час подумати....

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Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів - Цензор.НЕТ 78
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07.05.2020 13:44 Відповісти
Порешали всё ок.
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07.05.2020 14:20 Відповісти
1) кличко в рамках уголовного производства никакой информации требовать не может, вернее требовать то может, но предоставлять ее никто не будет так как тайна следствия.
2) перед статусом обвиняемого сначала идет статус подозреваемого. обвиняемого не могут вызвать на допрос, так как если лицо - обвиняемый, значит досудебное расследование закончено.
3) дискридетировать городскую власть больше самой власти не может никто. Виталя, передавай приветы тищенко и комарницкому
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07.05.2020 16:39 Відповісти
 
 