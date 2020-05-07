Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про розслідування щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів надати інформацію, щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ", - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, офіційних повідомлень у справі правоохоронні органи досі не зробили.

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"Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. В цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над І. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?!" - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

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