Зупинили скутер - водій під наркотиками, водій "Мерседеса" - нетверезий, - як київські патрульні шукали свідків для фіксації ступеня сп'яніння учасника ДТП. ВIДЕО

Зупинені для фіксації стану алкогольного сп'яніння як свідки водій скутера та мікроавтобуса теж виявилися в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія ТВ, саме в такій ситуації опинилися патрульні, які приїхали на оформлення невеликої ДТП на проспекті Глушкова в Києві 6 травня.

ДТП скоїв водій автомобіля "Деу Ланос", який вдарив "Газель". Патрульні зупинили водія скутера, щоб запропонувати йому бути свідком при проходженні тесту на алкоголь, але той виявився в стані наркотичного сп'яніння, водій мікроавтобуса "Мерседес", зупиненого з тією ж метою, теж виявився п'яним.

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