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Зупинили скутер - водій під наркотиками, водій "Мерседеса" - нетверезий, - як київські патрульні шукали свідків для фіксації ступеня сп'яніння учасника ДТП. ВIДЕО
Зупинені для фіксації стану алкогольного сп'яніння як свідки водій скутера та мікроавтобуса теж виявилися в нетверезому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія ТВ, саме в такій ситуації опинилися патрульні, які приїхали на оформлення невеликої ДТП на проспекті Глушкова в Києві 6 травня.
ДТП скоїв водій автомобіля "Деу Ланос", який вдарив "Газель". Патрульні зупинили водія скутера, щоб запропонувати йому бути свідком при проходженні тесту на алкоголь, але той виявився в стані наркотичного сп'яніння, водій мікроавтобуса "Мерседес", зупиненого з тією ж метою, теж виявився п'яним.
Топ коментарі
+31 юрий иванов #418646
показати весь коментар07.05.2020 14:46
+31 Вячеслав Шатров
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+25 Вла
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-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
а то може хоч хтось би задумався....
Людині може страшно тверезому по Києву їздити.... Треба увійти у становище )))
Зараз продовжує їздити на тимчасових правах і сподівається, що її не позбавлять прав, бо вона жінка.
Было бы еще смешнее если следующие водители, которых остановили подписать протокол оказались без прав
До одної дупи ті великі штрафи за порушення ПДР - ТРЕБА ВВОДИТИ ВИПРАВНІ РОБОТИ ВІД 3 місяців навіть для міністрів, щоб вулиці підмітали, смітті виносили, дерева піляли, а у разу п яного наїзду на пішохода чи аварії пожиттєво вилучення прав