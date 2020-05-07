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Зупинили скутер - водій під наркотиками, водій "Мерседеса" - нетверезий, - як київські патрульні шукали свідків для фіксації ступеня сп'яніння учасника ДТП. ВIДЕО

Зупинені для фіксації стану алкогольного сп'яніння як свідки водій скутера та мікроавтобуса теж виявилися в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія ТВ, саме в такій ситуації опинилися патрульні, які приїхали на оформлення невеликої ДТП на проспекті Глушкова в Києві 6 травня.

ДТП скоїв водій автомобіля "Деу Ланос", який вдарив "Газель". Патрульні зупинили водія скутера, щоб запропонувати йому бути свідком при проходженні тесту на алкоголь, але той виявився в стані наркотичного сп'яніння, водій мікроавтобуса "Мерседес", зупиненого з тією ж метою, теж виявився п'яним.

Також дивіться: Патрульні затримали п'яну киянку на Мерседесі, яка їхала зі швидкістю 200 км/год.: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВIДЕО

Автор: 

алкоголь (1243) наркотики (1447) водії (428) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+31
полицаи хоть трезвые были?
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07.05.2020 14:46
+31
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв: как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 5640
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07.05.2020 14:46
+25
Діалог поліціянтів:
-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
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07.05.2020 14:45
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Діалог поліціянтів:
-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
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07.05.2020 14:45 Відповісти
Так і живемо і чекаємо поки хтось прийде, порядок наведе
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07.05.2020 14:45 Відповісти
да да - 100% зеленский виноват
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07.05.2020 14:50 Відповісти
Зеленський на наркоту так і не здав.
а то може хоч хтось би задумався....
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07.05.2020 19:07 Відповісти
А иначе и не получится!
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07.05.2020 15:08 Відповісти
джек пот))
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07.05.2020 14:46 Відповісти
полицаи хоть трезвые были?
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07.05.2020 14:46 Відповісти
От теж цікавить)
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07.05.2020 16:07 Відповісти
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв: как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 5640
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07.05.2020 14:46 Відповісти
хороший памятник...где стоит?
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07.05.2020 14:49 Відповісти
неведомо. Но если будут ставить памятник карантину, как рабочий вариант можно рассматривать
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07.05.2020 15:39 Відповісти
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07.05.2020 15:07 Відповісти
статуя то Мухиной, и стакан - ее эскиз...
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08.05.2020 14:10 Відповісти
ну,чуваки решили,шо раз самоизоляция-никакой мент не может заставить их дышать в нестерильную трубку,а тем более,не соблюдать дистанцию с самоизолировавшимся в авто вадилой...не угадали
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07.05.2020 14:49 Відповісти
Трубка стирильная
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07.05.2020 15:19 Відповісти
точно?а руки,держащие ее?точно без вируса?
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07.05.2020 15:31 Відповісти
А зачем облизывать руки держащего трубочку?
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07.05.2020 16:29 Відповісти
контактный способ передачи предполагает не только облизывание .
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07.05.2020 16:43 Відповісти
Вы про руки писали, а руки воздушно-капельным путем вирус не передает.
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07.05.2020 16:56 Відповісти
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07.05.2020 14:51 Відповісти
Штрафы растут а пьяни меньше не становится на дорогах.
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07.05.2020 14:51 Відповісти
Відкуповуються.
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07.05.2020 18:51 Відповісти
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 2463
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07.05.2020 15:04 Відповісти
Это они того...дезинфицировались, перорально.
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07.05.2020 15:04 Відповісти
вот так выглядит гаишно мусорской джекпот.
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07.05.2020 15:06 Відповісти
Не совсем согласен . Мопедист им не нужен. Что что с него взять?
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07.05.2020 15:44 Відповісти
Денег. Он участник движения.
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07.05.2020 15:59 Відповісти
Мопед. Пусть пешком ходит.
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07.05.2020 16:30 Відповісти
мне уже начинает быть страшно выезжать на дорогу!!
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07.05.2020 15:09 Відповісти
Ржунимагу! Киевляне!Прекращайте бухать!
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07.05.2020 15:42 Відповісти
Только не говори, что в твоем мухозасранске не пьют, не поверю!
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07.05.2020 16:36 Відповісти
Да то не киевляне,киевлянов в Киеве уже проблема сыскать.Данбасс рулит!
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07.05.2020 19:01 Відповісти
Киевлян,сорь
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07.05.2020 19:01 Відповісти
до чого тут кияни? Єдині номери, що видно - миколаївські ))
Людині може страшно тверезому по Києву їздити.... Треба увійти у становище )))
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07.05.2020 19:13 Відповісти
Как видно, эти ихние штрафы до сраки, сажать в каталажку надо таких водил, самый верный метод.
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07.05.2020 16:03 Відповісти
Под наркотой ? Он просто больной! А тот что на бусе типичное быдло.Кто ездит на таком транспорте ? Уж никак не цвет нации и ехал он не из театра и не библиотеки . Могу сказать наверняка это избиратели членограя. Кстати я уже писал , что такие и без бухла отмороженные на пол головы.
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07.05.2020 16:14 Відповісти
сами полицаи " берут на лапу" , чему тогда удивляться ?
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07.05.2020 16:24 Відповісти
Это говорит об уровне нашего нарида.
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07.05.2020 16:27 Відповісти
Общественные работы, то что надо.
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07.05.2020 16:33 Відповісти
Жінка колеги їхала п'яна, наїхала на клумбу, кинула авто і намагалася піти з місця аварії, але була настільки п'яна, що забула мобілку і документи на сидінні і поліція її наздогнала. Від тесту відмовилася.
Зараз продовжує їздити на тимчасових правах і сподівається, що її не позбавлять прав, бо вона жінка.
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07.05.2020 18:50 Відповісти
это всё от того шо на дорогах контроля ноль.
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07.05.2020 18:53 Відповісти
Ехали на встречу к Ермаку двое из десяти переселенцев по переговорам в Минске.
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07.05.2020 19:07 Відповісти
Это было в пгт.Попихуйловка, и задержали шоферов и трактористов колгоспу "Червоне Дишло"
Было бы еще смешнее если следующие водители, которых остановили подписать протокол оказались без прав
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07.05.2020 19:13 Відповісти
.. и 73%ная вероятность, что участники приключения - ядерный лохторат Вошьдя.. вы сделали это вместе - эпоха зебилов настала
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07.05.2020 19:38 Відповісти
ДЖЕКПОТ
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07.05.2020 21:31 Відповісти
Остановленные для фиксации состояния алкогольного опьянения в качестве свидетелей водитель скутера и микроавтобуса тоже оказались в нетрезвом состоянии. Источник: https://censor.net/v3194035

До одної дупи ті великі штрафи за порушення ПДР - ТРЕБА ВВОДИТИ ВИПРАВНІ РОБОТИ ВІД 3 місяців навіть для міністрів, щоб вулиці підмітали, смітті виносили, дерева піляли, а у разу п яного наїзду на пішохода чи аварії пожиттєво вилучення прав
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07.05.2020 22:16 Відповісти
 
 