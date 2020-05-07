8 травня в телеефір вийде документальний фільм "1945" про Другу світову війну. ВIДЕО

Прем'єра чотирисерійного документального фільму відбудеться о 21:00 на каналі "Україна 24". У фільмі використано хроніки з архівів, які ніхто не бачив роками.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в Фейсбуці студії "Телекон", яка зняла фільм.

"Студія "Телекон" завершила роботу над документальним серіалом "1945". Дякую всім, хто підтримав і продовжує підтримувати проєкт", - сказано в повідомленні.

Режисером фільму виступив документаліст Ігор Кобрин. Раніше він зняв 5-серійний фільм "1941" про початок війни.

Фільм позитивно оцінює директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Про це він сказав "Громадському радіо".

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"Це культурний продукт світового рівня. Цей фільм дуже гідний уваги, він змінює уявлення про те, як можна аналізувати війну. Він розповідає не тільки про власне злочини тоталітарних режимів, нацистського, соціалістичного. Він багато в чому розкриває маловідомі пружини другої світової війни, післявоєнного світу", - сказав Дробович.

Прем'єра фільму відбудеться на каналі "Україна 24" 8 травня о 21:00. А наступного дня 9 травня канал покаже фільм "1941".