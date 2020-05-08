Покупець напав на журналістів, які знімали дотримання карантину на ринку в Запоріжжі: "Чого ти ховаєш?! Маску зніми!" ВIДЕО

У Запоріжжі на ринку невідомий влаштував сварку з тележурналістами, які проводили відеозйомку на предмет дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що 7 травня в мережі з’явилося відео, на якому під час зйомки сюжету на одному з ринків Запоріжжя виник конфлікт між невідомим чоловіком та журналістами.

"Під час проведення перевірки, поліцейські встановили, що на території торгівельного майданчика Запорізького району зйомку сюжету щодо дотримання працівниками торгівлі карантинних заходів проводили знімальні групи національних телеканалів. Невідомий чоловік вчинив конфлікт із представниками ЗМІ та заважав операторам проводити відеозйомку", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.