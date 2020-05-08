Покупець напав на журналістів, які знімали дотримання карантину на ринку в Запоріжжі: "Чого ти ховаєш?! Маску зніми!" ВIДЕО
У Запоріжжі на ринку невідомий влаштував сварку з тележурналістами, які проводили відеозйомку на предмет дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 7 травня в мережі з’явилося відео, на якому під час зйомки сюжету на одному з ринків Запоріжжя виник конфлікт між невідомим чоловіком та журналістами.
"Під час проведення перевірки, поліцейські встановили, що на території торгівельного майданчика Запорізького району зйомку сюжету щодо дотримання працівниками торгівлі карантинних заходів проводили знімальні групи національних телеканалів. Невідомий чоловік вчинив конфлікт із представниками ЗМІ та заважав операторам проводити відеозйомку", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.
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Якби я виступав по телебаченню, то сказав би, що це тому, що українці - неслухняні діти, які не розуміють сенс правил та законів. Вони масово не користуються ременями безпеки, їдуть 100 км/год на знак "Обережно, діти", переходять вулицю на червоне світло світлофора, палять бур'яни перед власним домом навіть тоді, коли пожежники у сусідів тижнями не можуть загасити пожежі, і ходять без масок, коли пандемії не видно кінця. Досвід інших (Китай, США, рф) їх нічому не вчить. І знаходяться політики, які намагаються підняти власний рейтинг на запереченні небезпеки епідемії, тобто за рахунок життя людей.
Але я не на телебаченні, і тому напишу, що Україна і дупі тому, що серед її населення критично високий відсоток довпойопів.