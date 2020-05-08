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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Покупець напав на журналістів, які знімали дотримання карантину на ринку в Запоріжжі: "Чого ти ховаєш?! Маску зніми!" ВIДЕО

У Запоріжжі на ринку невідомий влаштував сварку з тележурналістами, які проводили відеозйомку на предмет дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що 7 травня в мережі з’явилося відео, на якому під час зйомки сюжету на одному з ринків Запоріжжя виник конфлікт між невідомим чоловіком та журналістами.

"Під час проведення перевірки, поліцейські встановили, що на території торгівельного майданчика Запорізького району зйомку сюжету щодо дотримання працівниками торгівлі карантинних заходів проводили знімальні групи національних телеканалів. Невідомий чоловік вчинив конфлікт із представниками ЗМІ та заважав операторам проводити відеозйомку", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим Запорізького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Автор: 

журналістика (1760) Запоріжжя (2268) карантин (18172) Нацполіція (15173) ринок (458) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Журнашлюхи как те падальщики - идите супермаркеты олигархов снимать, дармоеды.
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08.05.2020 10:35
+16
Нинішня епідемія рельєфно показує, чому Україна знаходиться в тій дупі, де вона є.

Якби я виступав по телебаченню, то сказав би, що це тому, що українці - неслухняні діти, які не розуміють сенс правил та законів. Вони масово не користуються ременями безпеки, їдуть 100 км/год на знак "Обережно, діти", переходять вулицю на червоне світло світлофора, палять бур'яни перед власним домом навіть тоді, коли пожежники у сусідів тижнями не можуть загасити пожежі, і ходять без масок, коли пандемії не видно кінця. Досвід інших (Китай, США, рф) їх нічому не вчить. І знаходяться політики, які намагаються підняти власний рейтинг на запереченні небезпеки епідемії, тобто за рахунок життя людей.
Але я не на телебаченні, і тому напишу, що Україна і дупі тому, що серед її населення критично високий відсоток довпойопів.
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08.05.2020 10:53
+15
У меня в округе 6 больших супермаркетов - только в одном пускали по очереди и проверяют температуру - остальные забили болт. Так супермаркеты закрытые помещения, а базары на открытом воздухе. Просто в офис президента хорошо занесли вот базары и позакрывали, чтоб олигархи на своих супермаркетах хорошо заработали в карантин, ведь для власти люии как песок или уголь - просто ресурс.
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08.05.2020 10:41
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Там хазяїн не українець. Ринок невеличкий, але завжди чисто. Починаючи з території і закінчуючи туалетами.
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08.05.2020 14:04 Відповісти
і що як не українець, може б їхав до себе?
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09.05.2020 22:44 Відповісти
ношение масок здоровыми людьми приносит вреда, чем пользы, даже недалекая ВОЗ постоянно это подчеркивает
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08.05.2020 13:52 Відповісти
только вот наш МОЗ не может четко сказать, кто и нас здоров а кто нет. вот и приходиться вполне здоровым людям носить эту хрень
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08.05.2020 21:06 Відповісти
пинчуковские журнашлюшки отрабатывают зарплату....
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08.05.2020 14:01 Відповісти
подтверждаю - в Запорожье куча бесстрашных без масок, полиция боится выйти из машин (я б на их месте тоже боялся без прав и полномочий), медики не дополучают анонсированных средств, короче булки расслаблены по полной
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08.05.2020 16:03 Відповісти
я думаю не больше и не меньше чем везде....сегодня был на анголенко -процентов 80 в масках разной степени мордонатянутости...
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08.05.2020 19:48 Відповісти
санитарные нормы не соблюдают нафиг с рынка. так мясо продавать только для животных можно
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08.05.2020 17:23 Відповісти
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