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Київський безпековий форум: "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої світової війни в новій реальності". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

8 травня о 15:00 відбудеться спеціальна онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. Її назва: "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої світової війни в новій реальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники розмови:

- Блаженніший Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви;
- Вайра Віке-Фрейберґа, шостий Президент Латвійської Республіки;
- Вітаутас Ландсберґіс, батько відновленої незалежності Литви, перший Голова незалежного сейму Литви;
- Ян Томбінський, польський і європейський дипломат, глава Представництва Європейського Союзу в Україні в 2012-16 роках;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну";
- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році – модератор дискусії.

"8 травня 1945 року нацистська Німеччина капітулювала перед силами союзників. У Другій Світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців і українок. 75 років нас відділяє від дня перемоги над нацизмом. Але продовжується інша війна. Війна за волю народів і права людей. Війна за справедливий світовий лад. Війна проти новітнього імперіалізму і шовінізму. Замах Росії проти України – це частина цієї війни, яка триває. Чи може путінська Росія узурпувати перемогу у Другій Світовій і знову переписати історію? Як зупинити ворожу агресію проти України, Європи, демократії і свободи? Чи здатні ми встановити справжній та остаточний мир у Європі?" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовські депутати пропонують запровадити День агресії СРСР проти Європи: Комунізм і нацисти були на одному боці

Автор: 

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Вот все говорят - фильм для дураков... фильм для дураков..., а мне понравился!
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08.05.2020 15:14 Відповісти
І це правда. Фашистсько-нацистка болотна московія - дика орда! Вбивці, які себе називають православними. Горіти вам у пеклі!
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08.05.2020 16:01 Відповісти
У нас теперь есть своя личная, кровная, так сказать, война. Она нам проводит уроки, гораздо важнее, чем прошлая (на данный момент книжная) . Если исходить из словосочетания "сегодняшняя реальность", употребленного в заголовке. Это разные войны, практически во всех смыслах, и склеивать их не нужно, и склеивать нас, украинцев с кем то ни было тоже не нужно, мы не с кем склеивать не хотим, нам надо с клеиться друг с другом и все-это залог нашего дальнейшего существования. Слава Украине!
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08.05.2020 16:46 Відповісти
 
 