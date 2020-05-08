Київський безпековий форум: "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої світової війни в новій реальності". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

8 травня о 15:00 відбудеться спеціальна онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. Її назва: "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої світової війни в новій реальності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники розмови:

- Блаженніший Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви;

- Вайра Віке-Фрейберґа, шостий Президент Латвійської Республіки;

- Вітаутас Ландсберґіс, батько відновленої незалежності Литви, перший Голова незалежного сейму Литви;

- Ян Томбінський, польський і європейський дипломат, глава Представництва Європейського Союзу в Україні в 2012-16 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну";

- Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році – модератор дискусії.

"8 травня 1945 року нацистська Німеччина капітулювала перед силами союзників. У Другій Світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів українців і українок. 75 років нас відділяє від дня перемоги над нацизмом. Але продовжується інша війна. Війна за волю народів і права людей. Війна за справедливий світовий лад. Війна проти новітнього імперіалізму і шовінізму. Замах Росії проти України – це частина цієї війни, яка триває. Чи може путінська Росія узурпувати перемогу у Другій Світовій і знову переписати історію? Як зупинити ворожу агресію проти України, Європи, демократії і свободи? Чи здатні ми встановити справжній та остаточний мир у Європі?" - йдеться в повідомленні.

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