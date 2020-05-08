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Саакашвілі про перші кроки: Дерегуляція в бізнесі і повна заміна медсистеми. ВIДЕО

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що перше, що потрібно зробити для допомоги українській економіці, - це звільнити бізнес від адміністративного втручання.

На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні триває велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що потрібно зробити, щоб допомогти економіці - це звільнити бізнес від адміністративного втручання. Є велика кількість дурних регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода .. . на першому етапі треба скасовувати абсолютно дурні регуляції в податковій сфері, на митниці, де заповнюють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу", - сказав Саакашвілі.

Крім того, коментуючи питання медичної реформи, Саакашвілі сказав, що потрібно повністю міняти систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі, - глава МЗС Залкаліані

"Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", - підкреслив Саакашвілі.

Крім іншого, він розповів, що його офіс міститиметься всередині Офісу президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при президенті України.

Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі був призначений главою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше до нього входили заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, один з членів Кабінету міністрів України - за погодженням з прем'єр-міністром України, а також глава одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою).

Автор: 

бізнес (1978) медицина (2119) Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3207)


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Топ коментарі
+28
Мишко це ж просто знахідка для ЗекоМанди: пусте балабольство і абсолютний популізм
Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы - Цензор.НЕТ 6853
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08.05.2020 11:41
+25
Значит скоро врачи будут иметь зарплату в 5 - 15 тысяч Долларов США, как в Грузии?
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08.05.2020 11:34
+20
Иногда президент играет этим органом на рояле...
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08.05.2020 11:40
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так як ти "освободіл" в Грузії? Вибивав гроші з підприємців, викрадав іх дітей, і повертав тільки за "викуп" ?. Чи якось по іншому "освободіть"?
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08.05.2020 12:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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08.05.2020 12:09 Відповісти
На телефон залити як сигнал! Супер!
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08.05.2020 12:22 Відповісти
він не сповна розуму )))). "Чего её среди здоровых держат? За столом же она может кого-нибудь и вилкой ткнуть!.." (-с)
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08.05.2020 12:25 Відповісти
ці вилупки приходять в Україну як на полігон, виробовувати свої безглузді ідіотські ідеї. Ніхто про країну навіть і не думає. Самостверджуються тут як у тирі. А хто буде відповідати за те, що накоїли тут різні саакашвілі та слуги урода? Було б гарно, якби створили такий закон, який не дозволяє піти з посади, поки український суд, а краще народ, не оцінить їх діяльність на державній посаді. Бо всі приходять, зруйнують, спотворять, і йдуть собі з набитими кишенями у відставку. А мали б йти по результатах їх діяльності на цій посаді, або на волю, або в тюрму.
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08.05.2020 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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08.05.2020 12:10 Відповісти
Хех ... А чиї ж діти усі ці реформатори, політики, високопосадовці, прокурори ???
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08.05.2020 13:21 Відповісти
ну, ссакашвілі точно не українська "дитинка".
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08.05.2020 13:40 Відповісти
Ещё одного п#дараса для видосиков наняли.
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08.05.2020 12:10 Відповісти
Собака лает - караван идёт!

"Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ"
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08.05.2020 12:11 Відповісти
>подготовка предложений по стратегическому планированию реформ


To eсть это
- не реформы
- и не планирование реформ
- и даже не предложения по планированию реформ;
- и даже не подготовка предложений по планированию реформ;
- и даже не решение зачачи по подготовке предложений по планированию реформ,
- и даже не основной орган решения задачи по подготовке предложений по планированию реформ,
а вспомогательный... далее по тексту.

Люди, вы только вдумайтесь !
Те кто сочинил эту словесную эквилибристику - психбольные с сумеречным сознанием.
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08.05.2020 12:24 Відповісти
Навпаки. Вони усе чесно сформулювали - зіц -прєдсєдатєль -радник. а-ля другий Богдан.
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08.05.2020 13:23 Відповісти
Я не смог продраться сквозь ихнее словоблудие, честно.
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08.05.2020 13:24 Відповісти
Бредні сивої кобили
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08.05.2020 12:12 Відповісти
А Порошенка поставьте замом у Михо ! Носить портфель. кому то же надо .
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08.05.2020 12:20 Відповісти
уже наметился конфликт Саакашвили с МОЗ - они не хотят ничего менять
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08.05.2020 12:21 Відповісти
нещасна медицина - людям горе. Прийшло ше одне пришелепкувате знущатись над нами. Воно ні мови не знає та й йєзиком ледве ворочає - маю підозру шо з грузинською там теж напряг
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08.05.2020 12:22 Відповісти
КАКИХ ВАМ Б@#$Ь ЕЩЕ РЕФОРМ НЕ ХВАТАЕТ!
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08.05.2020 12:22 Відповісти
Генератор случайных лозунгов включен на полную мощность.
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08.05.2020 12:36 Відповісти
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08.05.2020 23:27 Відповісти
це вже не турбо ребим піздеца, а гіга турбо режим. В осени вибори преза, а весною чи наступного літа зе вкоротить собі віку.
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08.05.2020 12:36 Відповісти
Неплохо бы озвучить зарплату подготовителя предложений по планированию реформ. Это ведь вряд ли волонтерская должность?
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08.05.2020 12:41 Відповісти
Бачили ми вже, як міністр охорони здоров'я з команди "грузинських реформаторів" Сандро Квіташвілі розвалив навіть те, що не розвалила Богатирьова. А як дорветься Бе-Бе-Бе, то все що вдалось зробити Уляні Супрун і що не встигла розвалити Зоряна Скалецька і зеко-*****, то довалить хінкальщик.
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08.05.2020 12:52 Відповісти
Стосовно пом"якшення податкового і митного тиску, а також ліквідації різного роду адміністративних перепон для розвитку українського підприємництва, то це дуже вірний вектор.
Саме завдяки ліберальній податковій та митній політиці на українських землях Лівобережної України в період середини 17 по середину 18 століття був сформований потужний національний ринок та почали формуватися цілі галузі виробництва.
Українська держава (у повному розумінні цього слова) Військо Запорізьке ( історіографічна назва - Гетьманщина ), яка відновилась після національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 р.р.) на середину 17 ст. займала 250 тис. квадратних кілометрів українських земель з населенням в 1, 5 млн. осіб. На на кінець 17 століття Гетьманщина скоротилась до меж частини Лівобережної України і складалась із 10 полків : Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського і Черніговського (В таких географічних межах вона проіснувала до свого знищення : 60 -і роки 18 ст.). Полки Гетьманщини були поділені на сотні. Роль уряду держави Гетьманщини виконувала Генеральна військова канцелярія. В першій половині 18 ст. Російська імперія вела свої зносини з українською державою спочатку через Посольську канцелярію, а потім через Колегію іноземних справ. Тобто, стосунки з Гетьманщиною російська держава вела через свої інститути, які вели зносини з іноземними державами.
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08.05.2020 12:55 Відповісти
/=/ продовження/=/

Впродовж першої половини 18 століття російські урядові кола вели боротьбу за підпорядкування української митної системи та за введення нових "московских" митних порядків в Гетьманщині, а також та за знищення українського національного ринку. Оскільки в Гетьманщині існувала лояльна митна система (зовнішньо нагадувала індукту та евекту Речі Посполитої, але зовсім іншою була за своє суттю), основою якої були митні тарифи: індукта (мито за ввезення товарів гуртом, тобто оптом) та евекта ( мито за вивезення товарів гуртом, тобто оптом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців (крім того, в Гетьманщині діяли мінімальні тарифи на внутрішні збори). Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на усіх іноземних купців, в тому числі і на купців Росії. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Козаки в Гетьманщині були звільнені від сплати зовнішніх та внутрушніх мит, оскільки вони несли ще й військову службу. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р. http://catalog.nypl.org/search/o52644190
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08.05.2020 12:58 Відповісти
В грузії при середніх доходах на 1 людину 130 долларів, середня ціна медичної страховки 20 долларів. Хочемо цьог? ну ну.
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08.05.2020 13:21 Відповісти
Есть различие , когда власти нужны свободное и зажиточное население ,которое готово стать на защиту государства , как при гетьманщине ,и когда власти нужна просто нищая быдломасса , которой легко управлять и при которой можно грабить и разваливать государство - как в настоящее время! Для того что бы строить и развивать государство ,надо ,в первую очередь , отказаться от собственного обогащения! Стремление обогатиться по определению вступает в конфликт с державотворчістю ! Только свободные , зажиточные граждане , которые понимают , что их благосостояние ,свободу и достоинство защищает государство , готовы в ответ защищать это государство от всех врагов. В противном случае ,даже среди патриотов Украины наступает ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ , когда люди перестают понимать ,ради чего они страдают и приносят жертвы! И самая главная задача врагов Украины - ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ общество , лишить его цели и растащить по собственным хатам , что бы каждый решал свои проблемы в одиночку , а потом принять упавшее государство в свои удушающие объятия , и создать такие условия жизни , что бы никто и не рыпался , что бы все были заняты ВЫЖИВАНИЕМ. Вот что происходит и происходило раньше в Украине. А людей оболванивают , усыпляют популистскими обещаниями , что бы им и в голову не приходило , что корень их бед в антигосударственной политике. СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО состоит из СИЛЬНЫХ И СВОБОДНЫХ людей
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08.05.2020 13:22 Відповісти
Ніхто нашого виборця не заставляв голосувати за "зе" ...
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08.05.2020 13:25 Відповісти
А коли наш виборець голосував за того хто каже - "Я нічого вам не дам,бо в держави немає своїх грошей , держава тільки може СТВОРИТИ УМОВИ щоб ви їх заробляли і забирати частину ваших доходів ? щоб переросподілити їх, та використати для вирішення загальнодержавних потреб "! Адже саме це вона робить навіть у самих успішних суспільствах! Держава НЕ СТВОРЮЄ ПРИБУТКУ! Ні , наш виборець буде голосувати за того хто каже - "Я дам вам зарплати ,пенсії , я посаджу тіх хто краде ваші гроші , епоха бідності скінчилась!" А ще виборця ставлять у таке становіще ,коли він вимушений обирати між двома заздалегідь гівняними кандидатами! Він не може навіть відмовитись вибрати з двох ворогів держави обох! Як не крути - а вибирай ПАДЛЮКУ ? бо інші не можуть або не хотять туди йти! Все це робиться СВІДОМО, не з дурості, не від помилок , а по заздалегідь розрахованому плану! Бо СИЛЬНА УКРАЇНА - нікому НЕ ПОТРІБНА, крім ГРОМАДЯН УКРАЇНИ , але з їхніх мізок цю істину вибивають усіма доступними методами!
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08.05.2020 13:57 Відповісти
Люди, я зрозумів ... Це Богдан № 2 ... чи № 3 ...
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08.05.2020 13:24 Відповісти
Михо нужно быть очень осторожным сейчас ему начнут со всех сторон ставить палки в колеса и пытаться его дискредитировать, нчиная от ЕС и кончая РыГовскими недобитками.
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08.05.2020 13:27 Відповісти
А він просто радник при президенті. Він нічим не ризикує. Реалізацією порад буде займатися КМ.
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08.05.2020 13:29 Відповісти
В черговий раз задаюсь питанням - а нащо тоді КМ ???
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08.05.2020 13:30 Відповісти
перший акт мерлезонського балету: миша потрапляє в цирк до клоунів.
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08.05.2020 13:56 Відповісти
свобода, ля бизнеса, по Саакашвили ,это дать возможность торговцам -спекулянтам, ещё больше обворовывать народ Украины. Бизнес в Украине и так безпривязный!! Что хочет, то и делает. пример: (придурок тищенко, со своим рестораном) или мер Бондаренко и т. д. Хотите хаоса?? Сакашвили в этом вопросе дока!!!
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08.05.2020 14:30 Відповісти
Реформы в Грузии и во что они по факту вылились.

Однако, к 2007 году, по мнению экономиста А. Г. Егиазаряна, экономика Грузии, сильно зависящая от внешнего финансирования, получила структуру, далёкую от основ, которые обеспечивают устойчивое развитиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-ae-12 [12] . Согласно отчёту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейского союза , опубликованному в апреле 2008 года, экономический рост в Грузии в последнее перед отчётом время был обеспечен в основном за счёт расширения финансового сектора и притока иностранного капитала

По мнению доктора экономических наук Джорджа Берулава, наблюдавшийся в последние годы в Грузии экономический рост имел низкое качество, в частности, он не был связан с инвестициями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 высокотехнологичные отрасли промышленности или с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F инновациями , ни с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F числа рабочих мест , ни с ростом масштабов деятельности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 средних и малых компаний . Иностранные инвестиции в основном направлялись в отрасли, которые не ориентированы на экспорт, а инвестиции в технологии и инновации остаются на низком уровне. Низкое качество экономического роста означает, что в будущем его будет сложно поддерживать.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-60 [

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0
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08.05.2020 15:32 Відповісти
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