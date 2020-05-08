Саакашвілі про перші кроки: Дерегуляція в бізнесі і повна заміна медсистеми. ВIДЕО
Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що перше, що потрібно зробити для допомоги українській економіці, - це звільнити бізнес від адміністративного втручання.
На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в Україні триває велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що потрібно зробити, щоб допомогти економіці - це звільнити бізнес від адміністративного втручання. Є велика кількість дурних регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода .. . на першому етапі треба скасовувати абсолютно дурні регуляції в податковій сфері, на митниці, де заповнюють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу", - сказав Саакашвілі.
Крім того, коментуючи питання медичної реформи, Саакашвілі сказав, що потрібно повністю міняти систему.
"Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", - підкреслив Саакашвілі.
Крім іншого, він розповів, що його офіс міститиметься всередині Офісу президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при президенті України.
Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі був призначений главою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.
Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше до нього входили заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, один з членів Кабінету міністрів України - за погодженням з прем'єр-міністром України, а також глава одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою).
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"Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ"
To eсть это
- не реформы
- и не планирование реформ
- и даже не предложения по планированию реформ;
- и даже не подготовка предложений по планированию реформ;
- и даже не решение зачачи по подготовке предложений по планированию реформ,
- и даже не основной орган решения задачи по подготовке предложений по планированию реформ,
а вспомогательный... далее по тексту.
Люди, вы только вдумайтесь !
Те кто сочинил эту словесную эквилибристику - психбольные с сумеречным сознанием.
Саме завдяки ліберальній податковій та митній політиці на українських землях Лівобережної України в період середини 17 по середину 18 століття був сформований потужний національний ринок та почали формуватися цілі галузі виробництва.
Українська держава (у повному розумінні цього слова) Військо Запорізьке ( історіографічна назва - Гетьманщина ), яка відновилась після національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 р.р.) на середину 17 ст. займала 250 тис. квадратних кілометрів українських земель з населенням в 1, 5 млн. осіб. На на кінець 17 століття Гетьманщина скоротилась до меж частини Лівобережної України і складалась із 10 полків : Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського і Черніговського (В таких географічних межах вона проіснувала до свого знищення : 60 -і роки 18 ст.). Полки Гетьманщини були поділені на сотні. Роль уряду держави Гетьманщини виконувала Генеральна військова канцелярія. В першій половині 18 ст. Російська імперія вела свої зносини з українською державою спочатку через Посольську канцелярію, а потім через Колегію іноземних справ. Тобто, стосунки з Гетьманщиною російська держава вела через свої інститути, які вели зносини з іноземними державами.
Впродовж першої половини 18 століття російські урядові кола вели боротьбу за підпорядкування української митної системи та за введення нових "московских" митних порядків в Гетьманщині, а також та за знищення українського національного ринку. Оскільки в Гетьманщині існувала лояльна митна система (зовнішньо нагадувала індукту та евекту Речі Посполитої, але зовсім іншою була за своє суттю), основою якої були митні тарифи: індукта (мито за ввезення товарів гуртом, тобто оптом) та евекта ( мито за вивезення товарів гуртом, тобто оптом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців (крім того, в Гетьманщині діяли мінімальні тарифи на внутрішні збори). Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на усіх іноземних купців, в тому числі і на купців Росії. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Козаки в Гетьманщині були звільнені від сплати зовнішніх та внутрушніх мит, оскільки вони несли ще й військову службу. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р. http://catalog.nypl.org/search/o52644190
Однако, к 2007 году, по мнению экономиста А. Г. Егиазаряна, экономика Грузии, сильно зависящая от внешнего финансирования, получила структуру, далёкую от основ, которые обеспечивают устойчивое развитиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-ae-12 [12] . Согласно отчёту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейского союза , опубликованному в апреле 2008 года, экономический рост в Грузии в последнее перед отчётом время был обеспечен в основном за счёт расширения финансового сектора и притока иностранного капитала
По мнению доктора экономических наук Джорджа Берулава, наблюдавшийся в последние годы в Грузии экономический рост имел низкое качество, в частности, он не был связан с инвестициями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 высокотехнологичные отрасли промышленности или с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F инновациями , ни с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F числа рабочих мест , ни с ростом масштабов деятельности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 средних и малых компаний . Иностранные инвестиции в основном направлялись в отрасли, которые не ориентированы на экспорт, а инвестиции в технологии и инновации остаются на низком уровне. Низкое качество экономического роста означает, что в будущем его будет сложно поддерживать.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-60 [
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