Саакашвілі про перші кроки: Дерегуляція в бізнесі і повна заміна медсистеми. ВIДЕО

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що перше, що потрібно зробити для допомоги українській економіці, - це звільнити бізнес від адміністративного втручання.

На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні триває велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що потрібно зробити, щоб допомогти економіці - це звільнити бізнес від адміністративного втручання. Є велика кількість дурних регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода .. . на першому етапі треба скасовувати абсолютно дурні регуляції в податковій сфері, на митниці, де заповнюють велику кількість папірців. Все, що стосується свободи введення бізнесу", - сказав Саакашвілі.

Крім того, коментуючи питання медичної реформи, Саакашвілі сказав, що потрібно повністю міняти систему.

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"Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", - підкреслив Саакашвілі.

Крім іншого, він розповів, що його офіс міститиметься всередині Офісу президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при президенті України.

Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі був призначений главою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Виконавчий комітет реформ - це допоміжний орган при президенті України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ. Раніше до нього входили заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, один з членів Кабінету міністрів України - за погодженням з прем'єр-міністром України, а також глава одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою).