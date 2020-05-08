УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12908 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 236 84

Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно". ВIДЕО

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що заради спільної справи готовий співпрацювати з главою міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким раніше у нього виник конфлікт.

На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання зараз взагалі не стоїть. Зараз не час конфліктів, особливо особистих конфліктів. Заради спільної справи я готовий домовлятися з ким завгодно. Питання не в тому - питання або ми всі разом рухаємося вперед, або цунамі, яке наближається, зруйнує благополуччя кожного українця", - наголосив Саакашвілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про перші кроки: Дерегуляція в бізнесі і повна заміна медсистеми. ВIДЕО

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Суходрочев, а чо ты, говноед лаптекопытный через прокси залез на бандеровский сайт?
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
показати весь коментар
08.05.2020 11:51
+19
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3562
показати весь коментар
08.05.2020 12:04
+15
Рускій, пшел вон.
показати весь коментар
08.05.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ради общего дела готов договариваться с кем угодно"

Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 8810
показати весь коментар
08.05.2020 11:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
показати весь коментар
08.05.2020 12:14 Відповісти
та понятно что ты шлюха. афишировать зачем? недержание?
показати весь коментар
08.05.2020 11:47 Відповісти
Рускій, пшел вон.
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3562
показати весь коментар
08.05.2020 12:04 Відповісти
так и голос похож
кажется Хазанов озвучивал
показати весь коментар
08.05.2020 12:46 Відповісти
Суходрочев, а чо ты, говноед лаптекопытный через прокси залез на бандеровский сайт?
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
показати весь коментар
08.05.2020 11:51 Відповісти
Забагато уваги для цього троля. Достатньо коротенького повідомлення модераторам - і він деактивований.
показати весь коментар
08.05.2020 12:55 Відповісти
З чортом можно только про пекло разговаривать
показати весь коментар
08.05.2020 11:47 Відповісти
черти между собой договорится не могут, не говоря о том как договариваться собственно с чертями!!
показати весь коментар
08.05.2020 11:47 Відповісти
Слова излишни-АВАКОВ ЭТО ДОКАЗАЛ ДЕЛОМ, работать с кем угодно, ради СЕБЯ!
показати весь коментар
08.05.2020 12:00 Відповісти
Грузия посла отозвали добились своего
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Украина и Грузия, это объединяющий фактор расширения НАТО. Что нужно засРашке что бы разрушить это направление - поссорить наши страны. Оманская Шлюха и Наркоман Бе-Бе-Бе исправно отрабатывают мацковское бабло.
показати весь коментар
08.05.2020 12:30 Відповісти
Даже с Чортом?? Ну ну, Сабаков тебя научит как наваривать лв на рюкзаках и пожарах в чернобыльской зоне
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Там еще не плохо капает с мест пожаров где бурштын копают...
показати весь коментар
08.05.2020 11:49 Відповісти
Политическая хлюха...ради места у корыта и мать родную продаст..
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Щчто-о-о? І на коліна перед х..лом теж?
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Форточники приехали.
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
Я демаю, что Аваков таки даст звиздюлин этому горному козлу Сраканакуйшвили.
Ждем.с
показати весь коментар
08.05.2020 11:48 Відповісти
После войны и капитуляции Миша в одностороннем порядке открыл Грузию для кацапских туристов.
показати весь коментар
08.05.2020 11:49 Відповісти
Какие санкции получили кацапы за оккупацию Грузии, сколько судебных исков, просвети чего Михуил добился на международной арене за оккупацию?
показати весь коментар
08.05.2020 11:58 Відповісти
ты дебил хоть бы карты посмотрел что ли. от 2014 и 2015 годов. баран ты винторогий
показати весь коментар
08.05.2020 12:06 Відповісти
Ничего не докажешь-он на работе.Ему оплата за количество высеров идет.
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
Вже звільнили. Відразу слід було дати сигнал "куди слід", а не годувати троля.
показати весь коментар
08.05.2020 13:04 Відповісти
Сравни размер окуппированой территории в начале лета 14 года и к примеру в 16 это про ноль квадратных метров - тут ты лаптеногий запи..делся раз, это вот те фантики санкционных пакетов которые кацапло чуть ли не умоляют их снять - тут два.
показати весь коментар
08.05.2020 12:16 Відповісти
Ну, твой флажок с флажком Лахты не перепутать.
показати весь коментар
08.05.2020 11:59 Відповісти
Т.е. готов лизать
показати весь коментар
08.05.2020 11:49 Відповісти
Ось вам і хвальона принциповість Мухея - заради піару і місця біля владного корита- підлижу-підсосну кожному! оце так гордий кавказький "орел"
показати весь коментар
08.05.2020 12:36 Відповісти
Міхо, а чому додому не їдеш? Чи там вже все наче в раю і більше немає чого реформувати? Так наче ж Грузія ще не в ЄС та НАТО, а отже твоїй Батьківщині потрібен потужний реформатор! А в нас тут своїх реформаторів вистачає: он Радуцький один чого коштує! Тай Єрмак з Дубінським, Тіщенком та Арахамією теж нівроку!
показати весь коментар
08.05.2020 11:50 Відповісти
Не помню, признал он или не признал, что судебная реформа в Грузии была его ошибкой...
показати весь коментар
08.05.2020 12:01 Відповісти
А домовлятися як будете? Так?
-бебебебе?!
-НеТ!!! бебебебееее!!
показати весь коментар
08.05.2020 11:50 Відповісти
Вони ще вивчать ..Муу и гав гав ...))))))
показати весь коментар
08.05.2020 12:04 Відповісти
Два клоуна на одній сцені--це вже перебір.
показати весь коментар
08.05.2020 11:51 Відповісти
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.Сегодня пенсия в Грузии 90$.
Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно" - Цензор.НЕТ 9916
показати весь коментар
08.05.2020 12:33 Відповісти
А за десять каденцій пенсія збільшиться в 70 раз, хлопці та в нас самі круті пенси, слава Міхо, такі да, він круто може наобіцяти.
показати весь коментар
08.05.2020 12:40 Відповісти
через 6 месяцев все будут бариги и чмыри.дело времени
показати весь коментар
08.05.2020 11:52 Відповісти
Якщо забере хоч 1% рейтингу в бубочки такими гарячим п...жом, то його раніше звідти викинуть.
показати весь коментар
08.05.2020 11:55 Відповісти
скоро на всех экранах!!!..
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3490
показати весь коментар
08.05.2020 11:55 Відповісти
як швидко летить час - та "змінюються" погляди....- поиздержался Михо-готовий і в холуях походити....
показати весь коментар
08.05.2020 12:00 Відповісти
Совсем поизносился Мухуїл!
показати весь коментар
08.05.2020 12:38 Відповісти
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 6669
- Слыш, карлсон. Стакан отдай!
показати весь коментар
08.05.2020 11:55 Відповісти
Старший председатель родительского комитета...
показати весь коментар
08.05.2020 11:57 Відповісти
Раді "общака" , та своїх шкурних...
Так що , і із "вором -хаваковим" , із іншими....
Міхо не договорив свою "фразу" ....
показати весь коментар
08.05.2020 11:58 Відповісти
ха - ха - ха .....
показати весь коментар
08.05.2020 11:59 Відповісти
Скажут с Путин буду с Путиным, забыл он добавить. Все как в миниатюре квартала, готов принять со всех сторон
показати весь коментар
08.05.2020 12:00 Відповісти
В чем причина конфликта, о котором только все и говорят, двух выдающихся государственных деятелей?
показати весь коментар
08.05.2020 12:01 Відповісти
- Бебебе.
- Бе?
- Бееее!!!!
показати весь коментар
08.05.2020 12:06 Відповісти
Не солидно для таких выдающихся людей.
Даже не знаешь что о них думать...
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
Армянин и грузин повздорили на предмет того, кто из них больший патриот Украины.
показати весь коментар
08.05.2020 12:21 Відповісти
Саака покаже Авакову, що значить реформи.
показати весь коментар
08.05.2020 12:46 Відповісти
Він там директор якогось безправного комітету і це всі знають але одноречеві викаки з фоткою з грізними бровками і поглядом в майбутнє будуть виставляти по декілька разів на день. В цьому і є весь «великий» задум «команди» Зеленского-відтягнути час. Щось готується. Найняли професійного політичного шоумена на певних умовах. Цього хіба що сліпий не бачить.
показати весь коментар
08.05.2020 12:02 Відповісти
Як цікаво. Нема няких обговорень саме про роботу Саакашвілі на посаді, тобто про реформи.
Зате багато розмов про те, чи почне він чергову війну з баригами чи ні.
Схоже що ніхто не сумнівається що почне і саме цим буде займатись. Схоже це розуміють всі, крім головного зе наріка, який здається взагалі нічого не розуміє та не контролює
показати весь коментар
08.05.2020 12:05 Відповісти
четкий посыл,мол, Аваков- кто угодно.
показати весь коментар
08.05.2020 12:05 Відповісти
А почему Миша этого не делал (не договаривался с кем угодно) при Порошенко? Что, тогда была ситуация лучше? Сейчас барыг больше нет во власти? Бегание по крышам пошла на пользу?
показати весь коментар
08.05.2020 12:06 Відповісти
Отказ от Одессы Михо резюмировам тем, шо вокруг полно коррупционеров. Ща , просто, должность ни к чему не обязывает. Главное против власти не трындеть.
показати весь коментар
08.05.2020 12:22 Відповісти
Якщо ти таке кажеш то пішов ти на х..продажна шлюха..поцілуй ще сабакова в дупу, блазень..бебебебе..
показати весь коментар
08.05.2020 12:06 Відповісти
арсенбарисыч,он тебя земляным червяком "кемугодно" назвал
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
что еще за "общее дело" у тебя, михуил? Кроме как с членограем аплодисменты собирать...
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
Кстати Аваков с Беней у михуила щас хорошие, совсем не барыги и воры
показати весь коментар
08.05.2020 12:13 Відповісти
Аваков в отличие от любимого тремя процентами проголосовавших индивидуума, фабрику на нарашке не имеет. Вырвал у путлера Харьков. Да, он личность неоднозначная, но я не знаю, что бы было с Украиной , если бы не Аваков.
показати весь коментар
08.05.2020 12:18 Відповісти
ну да, куда украине без рюкзаков )))
показати весь коментар
08.05.2020 12:25 Відповісти
Хе-хе-хе...ми почекаємо, коли ця тп почне просідати в ментальний шпагат)))- буде смішно))))
показати весь коментар
08.05.2020 12:30 Відповісти
А ДОГОВОРТСя, сто процентов.
показати весь коментар
08.05.2020 12:19 Відповісти
Зеленський на посаді Президента, якісь дивні люди в Уряді та ВР, дивні рішеня та вчинки, гігінтська дирка в бюджеті, МВФ відмовився від довгостроковоі спвіпраці, капітуляція на Донбасі та відмова від Криму
Весь цей перелік «досягнень» чітко вписується в концепцію Ukraine failed state, яку посилено проштовхував кремль, як виправдання та привід для агресіі в Украіні
показати весь коментар
08.05.2020 12:20 Відповісти
Ось і маєш ще одного договорщика "скемугодно".
показати весь коментар
08.05.2020 12:23 Відповісти
"Ради общего дела готов договариваться с кем угодно"
с путиным он уже договорился, ради грузии подписал капитуляцию...))
показати весь коментар
08.05.2020 12:23 Відповісти
Уже началась главная реформа великого реформатора. Миша с самого утра в телевизоре. После обеда парочка интервью СМИ, а на ужин, конечно же, работа главным гостем у Шустера. Не переключайтесь, следите за реформами и медленно, с удовольствием намазывайте их себе на уши! От видосиков с Зе вас ведь уже воротит и хочется как-то разнообразить лапшевое меню
показати весь коментар
08.05.2020 12:30 Відповісти
Зе, тим часом, повністю зникне з ефіру. Тепер за все відповідає Саакашвілі.
показати весь коментар
08.05.2020 12:32 Відповісти
Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно" - Цензор.НЕТ 8586
показати весь коментар
08.05.2020 12:31 Відповісти
обычный антагонизм неразрывных пар, армяне - грузины, молдаване - украинцы, руцкие - евреи, ........ всегда так лелеянный и нежно взращиваемый, особенно савецкой властью.
показати весь коментар
08.05.2020 12:33 Відповісти
Макакашвили, как только поцелуешь Аваков а в голую сраку на телекамеру, так и проверим о твоей договоренности.
показати весь коментар
08.05.2020 12:36 Відповісти
Саакашвили вернулся в большую политику и большую игру. Крышка всем коррупционерам, остаётся им только гавкать из украденных будок. На следующих выборах он уже будет в парламенте
показати весь коментар
08.05.2020 12:43 Відповісти
Ради общего дела готов договариваться с кем угодно. Хоть с чортом лисим.
показати весь коментар
08.05.2020 12:45 Відповісти
Значить з фуйлом, не не пойдеть, хіба, що з Соросом.
показати весь коментар
08.05.2020 12:48 Відповісти
перший акт мерлезонського балету: миша потрапляє в цирк до клоунів.
показати весь коментар
08.05.2020 13:57 Відповісти
Ні, це вже "другий акт"... Ті ж, і "Карлсон"... Перший був без нього, попередній період...А тепер вирішили його "освіжить", ввівши нових "учасників", які навчені оригінальним "па", в дусі "лезгинки", як її розуміли Оста Бендер з Кісою Вороб"яніновим: "Дэнги, денги давай!!! ...".
показати весь коментар
08.05.2020 14:08 Відповісти
Такие люди, как Аваков и особенно Саакашвили, разлагают власть изнутри. Правление зеленского окончится грандиозным шухером. Простых людей должно интересовать только то, чтобы как можно меньше гнид сбежало со страны, потому что пример януковича показывает, что ничего хорошего из этого не получается
показати весь коментар
08.05.2020 14:24 Відповісти
чего же не договорится нелюдям
показати весь коментар
08.05.2020 14:46 Відповісти
 
 