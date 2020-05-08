Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно". ВIДЕО

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що заради спільної справи готовий співпрацювати з главою міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким раніше у нього виник конфлікт.

На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання зараз взагалі не стоїть. Зараз не час конфліктів, особливо особистих конфліктів. Заради спільної справи я готовий домовлятися з ким завгодно. Питання не в тому - питання або ми всі разом рухаємося вперед, або цунамі, яке наближається, зруйнує благополуччя кожного українця", - наголосив Саакашвілі.

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У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.