Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно". ВIДЕО
Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявляє, що заради спільної справи готовий співпрацювати з главою міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким раніше у нього виник конфлікт.
На цьому він наголосив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання зараз взагалі не стоїть. Зараз не час конфліктів, особливо особистих конфліктів. Заради спільної справи я готовий домовлятися з ким завгодно. Питання не в тому - питання або ми всі разом рухаємося вперед, або цунамі, яке наближається, зруйнує благополуччя кожного українця", - наголосив Саакашвілі.
У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
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кажется Хазанов озвучивал
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
Ждем.с
-бебебебе?!
-НеТ!!! бебебебееее!!
- Слыш, карлсон. Стакан отдай!
Так що , і із "вором -хаваковим" , із іншими....
Міхо не договорив свою "фразу" ....
- Бе?
- Бееее!!!!
Даже не знаешь что о них думать...
Зате багато розмов про те, чи почне він чергову війну з баригами чи ні.
Схоже що ніхто не сумнівається що почне і саме цим буде займатись. Схоже це розуміють всі, крім головного зе наріка, який здається взагалі нічого не розуміє та не контролює
Весь цей перелік «досягнень» чітко вписується в концепцію Ukraine failed state, яку посилено проштовхував кремль, як виправдання та привід для агресіі в Украіні
с путиным он уже договорился, ради грузии подписал капитуляцию...))