ТБ луганських терористів перериває випуск новин терміновим повідомленням: "Міністр генерал Корнет, здоров'я вам!". ВIДЕО

Пособники російських терористів у Луганську перервали випуск новин спеціальним відеозверненням, у якому діти читають хвалебні вірші для "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Денис Казанський і публікує відеозапис з ефіру.

"Той випадок, коли не потрібно вигадувати жодних коментарів, бо на відео пекло, що не піддається опису. І найстрашніше, що є люди, які воюють за цю жахливу убогість і намагаються нав'язати її іншим", - пише Казанський у коментарі до запису.

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