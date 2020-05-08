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ТБ луганських терористів перериває випуск новин терміновим повідомленням: "Міністр генерал Корнет, здоров'я вам!". ВIДЕО

Пособники російських терористів у Луганську перервали випуск новин спеціальним відеозверненням, у якому діти читають хвалебні вірші для "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Денис Казанський і публікує відеозапис з ефіру.

"Той випадок, коли не потрібно вигадувати жодних коментарів, бо на відео пекло, що не піддається опису. І найстрашніше, що є люди, які воюють за цю жахливу убогість і намагаються нав'язати її іншим", - пише Казанський у коментарі до запису.

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Автор: 

Луганськ (576) росія (65191) ТБ (278) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+73
Я понимаю,что нельзя разбазаривать свои терртории- но на..я нам в Украине эти умалишенные?
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08.05.2020 12:58
+66
«Шёл шестой день Недели Ненависти, бесчисленных демонстраций, речей, выкриков, песен, знамён, плакатов, кинофильмов, барабанного боя и пронзительного визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рёва самолётов и грома пушек. Безумие приближалось к своей кульминации».
Джордж Оруэлл «1984»
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08.05.2020 12:57
+42
В чем проблема?
Территории нужно возвращать по-любому, а "умалишенных" "мышебратьев" -за поребрик. Тем более они уже частично - граждане рф , частично - лднр.
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08.05.2020 13:22
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Я хочу услышать сторонников возврата дамбаса с криками "Это наша земля!". Как вы собираетесь управляться с этим колхозом дегенератов. Там же несколько миллионов биомусора. Что с ними собираетесь делать?
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09.05.2020 12:22 Відповісти
Интересно...эту хвалебную оду исполнили дети ближайщих собутылников Корнета?!Или это простой "нарот домбаса" уже САМ созрел(как в произведении Чехова "Толстый и тонкий") увлечённо и сознательно лизать попу "высокому сиятельству"?!
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09.05.2020 15:03 Відповісти
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