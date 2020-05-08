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ТБ луганських терористів перериває випуск новин терміновим повідомленням: "Міністр генерал Корнет, здоров'я вам!". ВIДЕО
Пособники російських терористів у Луганську перервали випуск новин спеціальним відеозверненням, у якому діти читають хвалебні вірші для "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Денис Казанський і публікує відеозапис з ефіру.
"Той випадок, коли не потрібно вигадувати жодних коментарів, бо на відео пекло, що не піддається опису. І найстрашніше, що є люди, які воюють за цю жахливу убогість і намагаються нав'язати її іншим", - пише Казанський у коментарі до запису.
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Ярослав Викторович
показати весь коментар09.05.2020 12:22 Відповісти Мені подобається 2
виктор Большой
показати весь коментар09.05.2020 15:03 Відповісти Мені подобається 0
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Джордж Оруэлл «1984»
Территории нужно возвращать по-любому, а "умалишенных" "мышебратьев" -за поребрик. Тем более они уже частично - граждане рф , частично - лднр.