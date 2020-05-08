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Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. ВIДЕО

Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу.

Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів", передає УНІАН. Страшна звістка про смерть родичів від коронавірусу щодня наздоганяє людей по всій країні. Але виявляється, що поховання тіла померлого від вірусу це ще та проблема, адже потребує дуже високого рівня захисту, спеціальних засобів та транспорту. Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу. І не дивно, фактів зараження вірусом на похованнях десятки.

Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев’ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. А тому прощання в останній шлях в нових реаліях це не звичайний ритуал, а ціла операція. У столичних ритуальних агентствах перше, що запитують, це причина смерті. І слова про коронавірус відлякують більшість з опитаних ритуальних бюро. "Дуже багато випадків є зараження під час здійснення подібних поховань… Тому що порушуються норми і правила даного поховання", - розповіла власниця ритуального агентства Алла Ландар. Зокрема, однією з важливих процедур після поховання є повне знезараження транспорту та персоналу. Середня ціна поховання померлих від коронавірусу в Україні становить приблизно вісім тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, в зв'язку з ростом кількості летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) випустило рекомендації щодо проведення ритуальних обрядів.

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поховання (202) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
На Западной после похорон ковидных целые села ложились, там медицины нет, просто закрывали на карантин и все. Короче, раньше надо было эти стать писать, уже куча народа так заразилась. Были еще дебилы типа волонтеры хотели сами хоронить, пока ими менты не занялись. Вообще думаю такими захоронениями должны заниматься военные в спецзащите, или такие фирмы в которых спец защита как у военных
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08.05.2020 15:20
+9
уже писав за цю фірму, все правильно роблять що така безпека. бо всі дивляться на лікарів, на їх безпеку а на тих хто хоронив не дивлятья, а якщо неправильно хоронити всі позаражаються, у же в київі таке було на соломянці
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08.05.2020 15:29
+8
это реально проблема, можно заразится во время похорон. А если человек болен сахарным диабетом, то скорее всего умрет. Один из начальников департамента в КОДА, не помню фамилию недавно умер, у него сахарный диабет был. Так что надо быть осторожным.
А за эту фирму писали, они с волантерами судятся, те на них наклеветали: https://www.rbc.ua/rus/news/petr-velikiy-zayavlyaet-klevete-storony-volontera-1588229000.html
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08.05.2020 15:09
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Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:23 Відповісти
Все верно, вирус постоянно мутирует и выживают наименее вирулентные варианты (чем смертельнее модификация вируса тем, меньше вероятность распространения, тем меньше распространяет его носитель во времени).
Поэтому по мере распространения вируса по миру смертность от него падает.
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08.05.2020 13:53 Відповісти
при этом 1,35 млн. выздоровели, смертность по миру составляет 0,003%, но Гейтс упорно продолжает убеждать мир, что в будущем вакцину надо вколоть каждому
ссылка на его блог и прямую речь
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
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08.05.2020 13:57 Відповісти
Гейтцу власть нужна. Бабок уже достаточно.
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09.05.2020 13:24 Відповісти
это реально проблема, можно заразится во время похорон. А если человек болен сахарным диабетом, то скорее всего умрет. Один из начальников департамента в КОДА, не помню фамилию недавно умер, у него сахарный диабет был. Так что надо быть осторожным.
А за эту фирму писали, они с волантерами судятся, те на них наклеветали: https://www.rbc.ua/rus/news/petr-velikiy-zayavlyaet-klevete-storony-volontera-1588229000.html
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08.05.2020 15:09 Відповісти
не с "волантерами" а с мошенниками, они еще на Майдане засветились, когда бабки собирали и непонятно куда потом те деньги делись.
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08.05.2020 16:21 Відповісти
На Западной после похорон ковидных целые села ложились, там медицины нет, просто закрывали на карантин и все. Короче, раньше надо было эти стать писать, уже куча народа так заразилась. Были еще дебилы типа волонтеры хотели сами хоронить, пока ими менты не занялись. Вообще думаю такими захоронениями должны заниматься военные в спецзащите, или такие фирмы в которых спец защита как у военных
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08.05.2020 15:20 Відповісти
уже писав за цю фірму, все правильно роблять що така безпека. бо всі дивляться на лікарів, на їх безпеку а на тих хто хоронив не дивлятья, а якщо неправильно хоронити всі позаражаються, у же в київі таке було на соломянці
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08.05.2020 15:29 Відповісти
Звісно ніхто хоронити не хоче, бо бояться заразитись. Он в Тернопільській отбласті труп інфікованого хворого прямо в мішку по асфальту тащили до цвинтаря всі однослельчани ніхто не поміг, бо боялись заразитися. Родичі з головою села могилу копали. І тих людей зрозуміти можна - мають працбвати в хімкостюмах, а де їх брати? На весь Київ ода фінрма Петро Великий та закеупила ті костюми, а в селі де їх взяти???
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08.05.2020 15:39 Відповісти
Это конечно жесть с похоронами. Читал эти срачи в фейсбук, сначало было смешно теперь не очень. Нахуа мы все сидим на карантине? Отдельно порадовали гавноволонтеры как Гена Катафалка, это ******, товарищи. Пусть действительно этим военные занимаются нехер на этом срач разводить.
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08.05.2020 15:48 Відповісти
Или такие компании как эта
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08.05.2020 15:49 Відповісти
А придурки всё носятся с фейк-болячкой
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08.05.2020 15:52 Відповісти
эти мясные теребоньки еще и мрут Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7458
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08.05.2020 15:59 Відповісти
Господи. До чого ж люди так погано вчилися у школі ( у всіх середня освіта ж), що вірять тупому гебреюсу який ні разу не лікар, але шарлатан і брехун ще он який. Ну і інші у вооз там такі ж.
Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев'ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. Джерело: https://censor.net/ua/v3194282

Почитайте хоч що небудь про віруси. Ну не може жити вірус у мертвій клітині. У мертвому тілі живуть лише трупні бактерії і гробаки (черви личинок мухи). Чуєте? - щонайменше девять днів!!! Тобто із такої заяви деякі перелякані громадяни можуть робити висновок і про місяць заразності трупа, і про рік.
Якщо обробити труп померлого дезинфекторами, то як недихаючий і не пукаючий труп може когось заразити? А на похоронах дійсно можуть заражатися. Але від живих родичів померлого. Адже тести їм ніхто не робив. А якщо й робили, то тести - річ ненадійна.
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08.05.2020 20:18 Відповісти
Трупный яд сильнейший дезинфектор...но тут в другом вопрос может ли вирус переходить в неживую форму (сложную молекулу), а потом в живую такую которыя размножается и паразитирует
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08.05.2020 20:28 Відповісти
саме так: трупні бактерії пожруть все. навіть такий прославлений воозом вірус.
Єдине середовище, де може зберігатися надійно вірус - холодильник, морозильник. Не знаю лише при якій температурі. Але десь читав дані, що у вічній мерзлоті знаходили життєздатню інфекцію позаминулих столітть.
Та навіть якби вірус мав би механізм зберігання, про який Ви писали, то це - всередині тіла. А шкіра оброблена антисептиком і ультрафіолетом навряд чи містила б щось небезпечне.
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08.05.2020 21:01 Відповісти
К сожалению моих знакомых коснулся вопрос, так что темой интересовалась. Люди заразились на похоронах, или от теле или от родственников, тут никто не знает. Но то что я читала - заражаются сотрудники морга. Так что если эта гадость живёт в теле, я не удивлюсь. Тем более сейчас эту проблему во всем мире обсуждают, думаю что во всех странах пожелали эти анализы - в общем рекомендации схожие - закрытый город плюс крематорий.
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08.05.2020 21:01 Відповісти
співробітники морга заражаються не від того, що копирсаються у тілі померлого? Правда ж? Значить були не в одноразових рукавичках і не обробили труп дизінфекторами. Можна було б і кварцеву лампу включити.
Колись почув від одного чоловіка: багато родичів прощаючись цілують померлого в лоба. а потім дивуються деякі: он диви - в минулому році чоловік помер, а це ось і жінка його слідом, не витримала самотності. А ларчик просто відкривався - зараза вбиває часто непомітно.
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08.05.2020 21:09 Відповісти
На москальском векторе тело медсестры умершей от эболы после спецобработки выдали родственникам, она похоронена в обычной могиле...
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08.05.2020 22:04 Відповісти
Кремация.
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08.05.2020 21:01 Відповісти
хорошо что цена на такой особенный похорон у Петр Великий 8 000 и очень жаль что мало фирм такой похорон делают. А если в селе живешь, куда обращаться? Государство за медсестер и врачей позаботится не может, а что с похороннми бюро? Почему Зеленский бесплатно не выдаст всем похоронным бюро такие защитные костюмы???
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08.05.2020 22:03 Відповісти
заморится выдавать. нужно, чтобы государственные службы этим занимались
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09.05.2020 09:50 Відповісти
Уже писал по поводу этой фирмы и хочу ещё раз сказать, что ребята молодцы! Безопасность - превыше всего!
Кто вам ещё сделает все это за такую сумму и с такой безопасностью? Ответ очевиден - никто. Ребятам респект!
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09.05.2020 00:37 Відповісти
Не смотря на комментарии некоторых «специалистов» я все равно верю в то, что во время похорон передача вируса возможна. Иначе об этом бы не кричали многие независимые специализирующиеся на этой проблеме Всемирные организации. Сколько слышим новостей по тв и от знакомых, все равно находятся знатоки из за которых в следствии страдают другие люди. По больше бы таких ответственных ритуальных фирм которые не загоняют бешеных сум и с полной серьезностью относятся к проблеме. Спасибо!
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09.05.2020 00:49 Відповісти
Я считаю, что они молодцы, пока эпидемия должен кто-то этим заниматься, люди работают ради вашего блага а вы не цените. Могу с уверенностью сказать, в агенстве все стерильно, безопасно; не могу понять зачем кипишь разводить.
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09.05.2020 01:02 Відповісти
Хочу выразить поддержку компании и всем сотрудникам, которые выполняют свою работу качественно и обеспечивают максимальный уровень безопасности. Вы большие молодцы!
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09.05.2020 01:03 Відповісти
После смерти человек, больной коронавирусом, не представляет угрозы для окружающих, используйте достоверные источники, пожалуйста ! "Медики говорят, что вирус не передается после смерти больного, но он еще несколько часов может оставаться на его одежде." А фирма действительно выполняет свою работу качественно и безопасно!
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09.05.2020 03:30 Відповісти
патологоанатомы заражались
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09.05.2020 09:53 Відповісти
В Китае похороны на время карантина были запрещены. Трупы сжигали. Наверное, кенотафы ставят на кладбищах.
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09.05.2020 09:54 Відповісти
 
 