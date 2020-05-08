Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. ВIДЕО

Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу.

Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів", передає УНІАН. Страшна звістка про смерть родичів від коронавірусу щодня наздоганяє людей по всій країні. Але виявляється, що поховання тіла померлого від вірусу це ще та проблема, адже потребує дуже високого рівня захисту, спеціальних засобів та транспорту. Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу. І не дивно, фактів зараження вірусом на похованнях десятки.



Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев’ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. А тому прощання в останній шлях в нових реаліях це не звичайний ритуал, а ціла операція. У столичних ритуальних агентствах перше, що запитують, це причина смерті. І слова про коронавірус відлякують більшість з опитаних ритуальних бюро. "Дуже багато випадків є зараження під час здійснення подібних поховань… Тому що порушуються норми і правила даного поховання", - розповіла власниця ритуального агентства Алла Ландар. Зокрема, однією з важливих процедур після поховання є повне знезараження транспорту та персоналу. Середня ціна поховання померлих від коронавірусу в Україні становить приблизно вісім тисяч гривень.





Як повідомляв УНІАН, в зв'язку з ростом кількості летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) випустило рекомендації щодо проведення ритуальних обрядів.