Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. ВIДЕО
Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу.
Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів", передає УНІАН. Страшна звістка про смерть родичів від коронавірусу щодня наздоганяє людей по всій країні. Але виявляється, що поховання тіла померлого від вірусу це ще та проблема, адже потребує дуже високого рівня захисту, спеціальних засобів та транспорту. Більшість ритуальних агентств в Україні відверто відмовляється ховати померлих від коронавірусу. І не дивно, фактів зараження вірусом на похованнях десятки.
Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев’ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. А тому прощання в останній шлях в нових реаліях це не звичайний ритуал, а ціла операція. У столичних ритуальних агентствах перше, що запитують, це причина смерті. І слова про коронавірус відлякують більшість з опитаних ритуальних бюро. "Дуже багато випадків є зараження під час здійснення подібних поховань… Тому що порушуються норми і правила даного поховання", - розповіла власниця ритуального агентства Алла Ландар. Зокрема, однією з важливих процедур після поховання є повне знезараження транспорту та персоналу. Середня ціна поховання померлих від коронавірусу в Україні становить приблизно вісім тисяч гривень.
Як повідомляв УНІАН, в зв'язку з ростом кількості летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) випустило рекомендації щодо проведення ритуальних обрядів.
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German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2
Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
Поэтому по мере распространения вируса по миру смертность от него падает.
ссылка на его блог и прямую речь
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
А за эту фирму писали, они с волантерами судятся, те на них наклеветали: https://www.rbc.ua/rus/news/petr-velikiy-zayavlyaet-klevete-storony-volontera-1588229000.html
Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев'ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. Джерело: https://censor.net/ua/v3194282
Почитайте хоч що небудь про віруси. Ну не може жити вірус у мертвій клітині. У мертвому тілі живуть лише трупні бактерії і гробаки (черви личинок мухи). Чуєте? - щонайменше девять днів!!! Тобто із такої заяви деякі перелякані громадяни можуть робити висновок і про місяць заразності трупа, і про рік.
Якщо обробити труп померлого дезинфекторами, то як недихаючий і не пукаючий труп може когось заразити? А на похоронах дійсно можуть заражатися. Але від живих родичів померлого. Адже тести їм ніхто не робив. А якщо й робили, то тести - річ ненадійна.
Єдине середовище, де може зберігатися надійно вірус - холодильник, морозильник. Не знаю лише при якій температурі. Але десь читав дані, що у вічній мерзлоті знаходили життєздатню інфекцію позаминулих столітть.
Та навіть якби вірус мав би механізм зберігання, про який Ви писали, то це - всередині тіла. А шкіра оброблена антисептиком і ультрафіолетом навряд чи містила б щось небезпечне.
Колись почув від одного чоловіка: багато родичів прощаючись цілують померлого в лоба. а потім дивуються деякі: он диви - в минулому році чоловік помер, а це ось і жінка його слідом, не витримала самотності. А ларчик просто відкривався - зараза вбиває часто непомітно.
Кто вам ещё сделает все это за такую сумму и с такой безопасностью? Ответ очевиден - никто. Ребятам респект!