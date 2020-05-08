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Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Другої світової війни.

Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на українсько-російському кордоні ушанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни. ФОТОрепортаж

"Ми відзначаємо подвиг українського народу і його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. У ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру, момент падіння і капітуляції нацистського режиму. Лише за одну хвилину можна змінити світ, можна врятувати його, а можна знищити, віддати наказ на перший обстріл, наслідком якого стануть десятки мільйонів людських життів. У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: "Never again. Ніколи знову!", - звернувся до українців Зеленський.

"Ніколи знову. Ми маємо пам'ятати, до чого призводить ненависть, агресія і божевільна ідеологія про світове панування однієї нації", - заявив Зеленський.

Зеленський зачитав уривки спогадів людей, які пережили жахи Другої світової війни.

"За 6 років війни загинули понад 8 мільйонів українців. У Другій світовій загинув кожен п'ятий українець. Мільйони покалічених доль, мільйони шрамів на землі у вигляді могил, мільйони дітей, які більше не почують батькову казку перед сном, мільйони матерів, які більше не обіймуть своїх синів, мільйони будинків, у які більше ніхто не повернеться, мільйони листів, які залишилися без відповіді, мільйони ненаписаних книг, віршів, пісень, мільйони невимовних "Я тебе люблю", і все це разом - мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Музей "Родинна пам'ять" у Шостці, що розповідає про невійськову історії Другої світової, тепер можна відвідати онлайн двома мовами. ФОТО

"Зараз я перебуваю на Луганщині, у Міловському районі, поблизу села Півнівка. Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі і бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину і перемогли заради нас із вами. У День пам'яті та примирення ми вклоняємося всім, хто відстояв мир перед загрозою нацизму. Захищав рідну українську землю і загинув у роки Другої світової війни. Вклоняємося і перед нашими мужніми хлопцями, які сьогодні захищають Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради майбутніх поколінь", - заявив Зеленський.

Автор: 

Друга світова війна (292) Зеленський Володимир (23832) історія (1071) День пам’яті та примирення (63)


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Топ коментарі
+25
Капитулянт ЗЕбанарий не последователен.

Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
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08.05.2020 14:14
+22
Мы должны помнить к чему приводит умиротворение агрессора и заигрывание с ним - не покараное зло не просто ведёт к рецидиву, а провоцирует к нему.
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08.05.2020 14:15
+19
почему почему
потому что ты дебил. вот почему
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08.05.2020 14:12
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Правила форума Рада форумчан
У тебя что в Пензе пластинку заело!
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08.05.2020 14:12 Відповісти
почему почему
потому что ты дебил. вот почему
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08.05.2020 14:12 Відповісти
факт...
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08.05.2020 14:15 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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08.05.2020 14:18 Відповісти
Каждый раз, глядя на это недоразумение, содрогаюсь от мысли, что меня окружают его избиратели.
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 5526
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08.05.2020 14:49 Відповісти
Зрада в тому що все що він каже, враховуючи що він сам не здатний чомусь вчитися, в серйоз здоровими людьми не сприймається.
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08.05.2020 14:19 Відповісти
https://censor.net/user/383679

ты, кацапсинка, как всегда невпопад. ********* максiмка, ти недолуге чи клiнiчний iдiот?
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Пошел ты на хер!
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08.05.2020 14:13 Відповісти
Капитулянт ЗЕбанарий не последователен.

Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
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08.05.2020 14:14 Відповісти
Иди в дупу, ватаголовый!
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08.05.2020 14:14 Відповісти
Мы должны помнить к чему приводит умиротворение агрессора и заигрывание с ним - не покараное зло не просто ведёт к рецидиву, а провоцирует к нему.
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08.05.2020 14:15 Відповісти
Придурок, Україна не є агресором.
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08.05.2020 14:15 Відповісти
кацапсина, подписи ставят в самом конце и после точки. Марш в школу, лапоть ты убогий.
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08.05.2020 15:45 Відповісти
К чему приводит агрессия, долбо*б ты зелёный, пусть помнят касабы! А тебе не мешало бы помнить, к чему приводит "умиротворение агрессора"!
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08.05.2020 14:16 Відповісти
....сказав найвеличніший полководець, котрий побачив мир в очах П....на і відвів свої війська на свойх території.
ЗЄ-клоун мабуть би і у Йосі з Адіком мир в очах знайшов би, навіть після того як Адік відправив би його в газову камеру.
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08.05.2020 14:17 Відповісти
На запойного алкаша похож. Там хоть на видео флаг Украины ест? А то даже на перемотке и без звука смотреть не хочется.
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08.05.2020 14:43 Відповісти
Щодо прапора не можу сказати, я теж його відосіки не дивлюся: боюся обблюватися почувши його "хріпотцу".
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08.05.2020 14:59 Відповісти
идиот!
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08.05.2020 14:19 Відповісти
Ошибка это ты бубочка
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08.05.2020 14:19 Відповісти
Жаль Гитлер умер. Щас бы навалял подсрачников этому зебилу-малоросу зеленскому
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Все б нічого, але до чого в промові слово "агресія"? Україна колись до когось проявляла агресію? Чи може я до слів чіпляюсь?
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08.05.2020 14:20 Відповісти
А може він банально мудак?
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08.05.2020 14:23 Відповісти
Это он "партию войны", сучёк такой, нагло имеет в виду.
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08.05.2020 14:29 Відповісти
https://twitter.com/sranysovok

неделя где то была для этого...

https://twitter.com/sranysovok Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 5751 Пан Буддист

https://twitter.com/sranysovok @sranysovok

·https://twitter.com/sranysovok/status/1258704101963153409 54 мин

Малоросское ничтожество

А все потому что надо устраивать кровавые погромы и расстрелы в послереволюционное окно возможностей

Госдеп простил бы и fuck the eu

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 7769

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2931
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08.05.2020 14:21 Відповісти
А чего шмарклю у "военньое" не одели!? А свинокрысе дерьмаку - военная шмотка - как маланцу на привозе!
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Вова, еще чуть чуть, перешагни границу и не возвращайся))
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08.05.2020 14:21 Відповісти
Та не мы, идиот, а тот у кого ты видишь мир в глазах, о господи за что нам этот клоун.
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08.05.2020 14:22 Відповісти
А що сталося, чому колорадську лєнту не повісив, вона тобі більше личить!!! тИ як той старий з " свадьба в малиновке" капелюхи міняєш!!!
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08.05.2020 14:24 Відповісти
Кого ПРЕДОСТЕРЕГ?
Украина шестой год подвергается активной, убийственной агрессии россии.
Тут не предостерегать надо, а проводить исторические параллели и ОСУЖДАТЬ оккупанта-агрессора.
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08.05.2020 14:30 Відповісти
И что? Большевики захватили всю восточную и центральную Европу, и хотели продвигаться дальше до Атлантики если бы немецкие учёные любезно не передали бы ядерное оружие американским учёным. Чему ты из этого научилось зеклоун?
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08.05.2020 14:31 Відповісти
100 процентов. Нет никакого сомнения, что сраный шизофреник сталин, ежели б не подох в луже собственной мочи(хорошо, товариСчи помогли), вскоре вполне мог начать новую мировую войну, заодно сильно почистив свою старую гвардию упырей,которым уже не доверял, выдвинув на первый план юных комзомольцев и пионЭров...
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08.05.2020 15:08 Відповісти
Зеленского предостерегали от повторения ошибок времен АТО : Мы должны помнить, к чему приводит агрессия РФ.
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08.05.2020 14:31 Відповісти
а що, знатний i iсторик, i моралiст...а який гiвнокомандуючий...


Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9779




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08.05.2020 14:35 Відповісти
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2260
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Кого предостерег? Украинцев?
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08.05.2020 14:36 Відповісти
Жалкий лицемер и трепач ! А кто начал агрессию и столкновения 2 мая 2014 года в Одессе так и не смог вспомнить .
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08.05.2020 14:36 Відповісти
Ну вот почему так получается, что начинает наш piano-boy говорить правильные вещи, действительно правильные данном конкретном случае, а как до дела - всё с точностью до наоборот! Тут он кланяется воинам ВСУ на передке, но почему то сразу хочется сказать - Не верю! Единожды совравший, кто тебе поверит! Делами нужно доказывать преданность Украине и её гражданам! Именно делами, а то на словах много таких вас, мнимых патриотов!
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Зеленский съездил на границу с Россией. Похоже, под предлогом возложения цветов к братской могиле, присматривает маршрут ухода "за речку". Через Крым же не получится.
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08.05.2020 14:42 Відповісти
За 6 лет войны погибли больше 8 миллионов украинцев. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец.C кем война? Страна?названия страны которая нас убивает,произнеси вслух,выдави из себя найти смелость
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08.05.2020 14:45 Відповісти
Дебила кусок! Фарисей сраный! Не долго тебе осталось!!!
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08.05.2020 14:47 Відповісти
Ишак что то не весел((( Неужели даже лугандонская земля не помогает?
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08.05.2020 14:48 Відповісти
А тим часом...
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9670
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 4627
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08.05.2020 14:51 Відповісти
Не агресія, дегенерат ти зелений, а підігрування ворогу (як підігрувала Європа Гітлеру, а ти зараз *****)
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Этот дрыщ может кого-то предостерегать ?
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Венок наверное хорошо привязали.
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Мы должны помнить к чему приводят переговоры и договоры с врагом.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
"Изгнание гитлеровских оккупантов" - фу, как воняет совком.
Правильно было бы сказать полностью "Изгнание гитлеровских оккупантов советскими оккупантами".
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08.05.2020 15:08 Відповісти
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2618
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08.05.2020 15:34 Відповісти
Ти руССьким окупантам,це розкажи і конкретно *****,коли в очі йому заглядатимеш.
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08.05.2020 15:38 Відповісти
Предостерегаться надо было перед прошлогодними выборами…
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08.05.2020 16:28 Відповісти
эта мордатая хрипящая куринная попка ничего кроме омерзения уже не вызывает...

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9865
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08.05.2020 21:10 Відповісти
Які компліментарні до зеленського заголовки раптом з'явились на Цензорі. Редакція еволюціонує?
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08.05.2020 22:33 Відповісти
 
 