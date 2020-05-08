Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Другої світової війни.

Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми відзначаємо подвиг українського народу і його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. У ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру, момент падіння і капітуляції нацистського режиму. Лише за одну хвилину можна змінити світ, можна врятувати його, а можна знищити, віддати наказ на перший обстріл, наслідком якого стануть десятки мільйонів людських життів. У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: "Never again. Ніколи знову!", - звернувся до українців Зеленський.

"Ніколи знову. Ми маємо пам'ятати, до чого призводить ненависть, агресія і божевільна ідеологія про світове панування однієї нації", - заявив Зеленський.

Зеленський зачитав уривки спогадів людей, які пережили жахи Другої світової війни.

"За 6 років війни загинули понад 8 мільйонів українців. У Другій світовій загинув кожен п'ятий українець. Мільйони покалічених доль, мільйони шрамів на землі у вигляді могил, мільйони дітей, які більше не почують батькову казку перед сном, мільйони матерів, які більше не обіймуть своїх синів, мільйони будинків, у які більше ніхто не повернеться, мільйони листів, які залишилися без відповіді, мільйони ненаписаних книг, віршів, пісень, мільйони невимовних "Я тебе люблю", і все це разом - мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову", - зазначив Зеленський.

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"Зараз я перебуваю на Луганщині, у Міловському районі, поблизу села Півнівка. Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі і бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину і перемогли заради нас із вами. У День пам'яті та примирення ми вклоняємося всім, хто відстояв мир перед загрозою нацизму. Захищав рідну українську землю і загинув у роки Другої світової війни. Вклоняємося і перед нашими мужніми хлопцями, які сьогодні захищають Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради майбутніх поколінь", - заявив Зеленський.