Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих під час Другої світової війни.
Про це йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відзначаємо подвиг українського народу і його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. У ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру, момент падіння і капітуляції нацистського режиму. Лише за одну хвилину можна змінити світ, можна врятувати його, а можна знищити, віддати наказ на перший обстріл, наслідком якого стануть десятки мільйонів людських життів. У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: "Never again. Ніколи знову!", - звернувся до українців Зеленський.
"Ніколи знову. Ми маємо пам'ятати, до чого призводить ненависть, агресія і божевільна ідеологія про світове панування однієї нації", - заявив Зеленський.
Зеленський зачитав уривки спогадів людей, які пережили жахи Другої світової війни.
"За 6 років війни загинули понад 8 мільйонів українців. У Другій світовій загинув кожен п'ятий українець. Мільйони покалічених доль, мільйони шрамів на землі у вигляді могил, мільйони дітей, які більше не почують батькову казку перед сном, мільйони матерів, які більше не обіймуть своїх синів, мільйони будинків, у які більше ніхто не повернеться, мільйони листів, які залишилися без відповіді, мільйони ненаписаних книг, віршів, пісень, мільйони невимовних "Я тебе люблю", і все це разом - мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову", - зазначив Зеленський.
"Зараз я перебуваю на Луганщині, у Міловському районі, поблизу села Півнівка. Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі і бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину і перемогли заради нас із вами. У День пам'яті та примирення ми вклоняємося всім, хто відстояв мир перед загрозою нацизму. Захищав рідну українську землю і загинув у роки Другої світової війни. Вклоняємося і перед нашими мужніми хлопцями, які сьогодні захищають Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради майбутніх поколінь", - заявив Зеленський.
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потому что ты дебил. вот почему
ты, кацапсинка, как всегда невпопад. ********* максiмка, ти недолуге чи клiнiчний iдiот?
Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
ЗЄ-клоун мабуть би і у Йосі з Адіком мир в очах знайшов би, навіть після того як Адік відправив би його в газову камеру.
неделя где то была для этого...
https://twitter.com/sranysovok Пан Буддист
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·https://twitter.com/sranysovok/status/1258704101963153409 54 мин
Малоросское ничтожество
А все потому что надо устраивать кровавые погромы и расстрелы в послереволюционное окно возможностей
Госдеп простил бы и fuck the eu
Украина шестой год подвергается активной, убийственной агрессии россии.
Тут не предостерегать надо, а проводить исторические параллели и ОСУЖДАТЬ оккупанта-агрессора.
Правильно было бы сказать полностью "Изгнание гитлеровских оккупантов советскими оккупантами".