Кораблі із сил ООС провели навчання в Азовському морі. ВIДЕО
Корабельно-катерні підрозділи Об'єднаних сил відпрацьовували спільні дії щодо знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС України "Лубни" і корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони в складі корабля "Донбас" і двох катерів.
Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант і не допустили прориву противника вглиб оборони".
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Для войны не подходит от слова совсем. Для войны военные корабли с ракетами нужны, а не катера с пулеметом.