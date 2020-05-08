Кораблі із сил ООС провели навчання в Азовському морі. ВIДЕО

Корабельно-катерні підрозділи Об'єднаних сил відпрацьовували спільні дії щодо знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС України "Лубни" і корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони в складі корабля "Донбас" і двох катерів.

Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант і не допустили прориву противника вглиб оборони".

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