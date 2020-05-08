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Кораблі із сил ООС провели навчання в Азовському морі. ВIДЕО

Корабельно-катерні підрозділи Об'єднаних сил відпрацьовували спільні дії щодо знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС України "Лубни" і корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони в складі корабля "Донбас" і двох катерів.

Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант і не допустили прориву противника вглиб оборони".

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Автор: 

Азовське море (1618) корабель (1612) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+2
Зачем? касабы если что-то отрабатывают - то потом пирменяют, мы зачем боеприпасы расстреливаем? чтобы потом гордо подняв флаг сдать территории и технику?
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08.05.2020 15:17
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Зачем? касабы если что-то отрабатывают - то потом пирменяют, мы зачем боеприпасы расстреливаем? чтобы потом гордо подняв флаг сдать территории и технику?
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08.05.2020 15:17 Відповісти
Ганяти бракон"єрів згодиться.
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08.05.2020 15:25 Відповісти
К чему эти бравурные доклады, если на деле все оказалось совсем не так?
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08.05.2020 15:41 Відповісти
тренировки нужны.
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08.05.2020 16:03 Відповісти
хоть так, и то нормально при нынешних зеленых свинках ангри бердс
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08.05.2020 16:08 Відповісти
Кораблі із сил ООС провели навчання в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8399
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08.05.2020 16:10 Відповісти
Только браконьеров ловить и контрабанду.
Для войны не подходит от слова совсем. Для войны военные корабли с ракетами нужны, а не катера с пулеметом.
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08.05.2020 17:35 Відповісти
Стріляли по воді - всі цілі уражено.
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08.05.2020 18:32 Відповісти
Это игры в песочнице.
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08.05.2020 18:33 Відповісти
 
 