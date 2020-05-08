Інформація про звільнення 50 тис. медиків через недофінансування не відповідає дійсності, - Нацслужба здоров'я. ВIДЕО

Інформація про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування галузі не відповідає дійсності.

Про це повідомляється у відеозверненні Національної служби здоров'я (НСЗУ), передає Цензор.НЕТ.

"Через те, що майже тисяча лікарень недоотримають гроші, звільнять 50 тис. медпрацівників". Ці дані не відповідають дійсності. Лікарям та медичним сестрам, які володіють фаховими знаннями і мають бажання працювати, завжди є місце в системі охорони здоров’я. Тим більше зараз - в умовах пандемії", - наголошується у зверненні.

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У НСЗУ наголосили, що за набір персоналу і його скорочення відповідає місцева влада.

"У Чернівецькій області місцева влада спеціально виділила кошти, щоб перекваліфікувати звільнених медсестер. Нерідко в ЗМІ з'являється неправдива інформація, наприклад, про те, що в Сумському пологовому будинку звільнили 500 медпрацівників. Це неправда. Насправді звільнили 37, тільки 16 з них - лікарі , 80% з них - пенсійного віку. І звільнили їх не з пологового будинку, а з жіночої консультації, де в одного лікаря на рік було чотири пацієнтки", - йдеться у зверненні.