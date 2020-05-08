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Українські воїни знищили російський БТР 25 березня 2020-го на маріупольському напрямку російсько-українського фронту. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський БТР 25 березня 2020-го на маріупольському напрямку російсько-українського фронту.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився відеозапис успішної атаки українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30-ї бригади знищили керованою ракетою МТ-ЛБ російських терористів. ВIДЕО

Автор: 

росія (65191) знищення (7243) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+85
Слава Украине! Уничтожили кацапов и передали привет мирному плану Зебилу
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08.05.2020 16:23
+57
Героям Слава!!!
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08.05.2020 16:24
+52
СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!!
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08.05.2020 16:26
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Слава Украине! Уничтожили кацапов и передали привет мирному плану Зебилу
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08.05.2020 16:23 Відповісти
Героям Слава!!!
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Це урок для мехводів та командирів не ставити бронемашину в пристріляне місце, де можна влучити мінометом з першого пострілу! Є поворот, стань за 30-50м від повороту або за 30-50м після повороту, щоб твої координати неможливо було вирахувати! А росіяни як дебіли стали прямо на повороті, а це місце давно пристріляне, це видно по воронках від вибухів мінометних мін навколо повороту! Воронки навколо це перше що мало насторожити росіян і примусити їх змінити позицію. Але росіяни не звернули увагу на воронки і не подумали що на повороті в них влучити з міномета буде в рази легше бо ці координати відомі!
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09.05.2020 12:53 Відповісти
Передали привет минскому соглашению пэти патаму шта Альтернативы ему нет
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Причём передали этот привет потужно, нэвпынно та мыролюбно.
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Украинские воины уничтожили российский БТР 25 марта 2020-го на мариупольском направлении российско-украинского фронта - Цензор.НЕТ 4457
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Как это при чем? Это он нагадил в портки **********. Никак Украину кацапам не сдаст. А прахоботы так на это рассчитывают...
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08.05.2020 16:40 Відповісти
При Порохі такі відео мало не щодня з"являлись на Цензорі і в Ютубі ... , а зараз жуєм зелені соплі " ВСЕ ВМЕСТЕ " .
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08.05.2020 18:12 Відповісти
А зараз ці відео хтось видалив? Якщо ні, наведіть, будь ласка посилання на відео "майже кожен день". Дякую.
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08.05.2020 18:33 Відповісти
Если ты любитель сопли жевать - это твои проблемы, извращенка.
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08.05.2020 18:44 Відповісти
Расскажешь как они на вкус?
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08.05.2020 19:23 Відповісти
Извращенец? Я так и понял. Жуй свои сопли и за чужие переживай - а вдруг они вкуснее?
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09.05.2020 14:24 Відповісти
А ты что делаешь? Песни поешь?
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08.05.2020 20:48 Відповісти
Блондинка, то, что ты жуешь теперь соплями называют?
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08.05.2020 20:15 Відповісти
Брехня.
При Потрошке только за 4 месяца до выборов разрешили стрелять и начали появлятсья подобные видео на регулярной основе.
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09.05.2020 12:06 Відповісти
Смерть ворогам України!!!
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08.05.2020 16:26 Відповісти
СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!!
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08.05.2020 16:26 Відповісти
Откуда узнали что такая модель?
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08.05.2020 16:27 Відповісти
Какая ???
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08.05.2020 16:29 Відповісти
БТР
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Ну, так БТР-ов есть несколько моделей (60, 70, 80), потому я и спрашиваю: какая именно модель ???
А в том, што это именно БТР у меня, например, нету никаких сомнений и перепутать его с БРДМ-ом, к примеру, или чем-то ещё просто невозможно.
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08.05.2020 16:36 Відповісти
Дык, сбс-но, и я об том же...
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08.05.2020 16:38 Відповісти
Та я понял...
Не понял отот Вася кацапо-казак...
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08.05.2020 16:40 Відповісти
картинку увеличь если умеешь ( я не умею ) , и по выхлопным очень четко опредилиш
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08.05.2020 17:24 Відповісти
Та яка різниця яка?! Головне Шо вона кацапсяча була і вже утилізована вмісті з козлорилими
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08.05.2020 16:43 Відповісти
Та хіба ж я проти того, щоб хлопці жмурили тих казламордих ???
Хай їх двухсотять хоча б сотнями на тощак.
Просто нахіра ото умнічать типу "яка модель" ???
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08.05.2020 16:50 Відповісти
По відео на вантажівку схоже. Світлого кольору
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08.05.2020 17:06 Відповісти
А якщо світлого кольору, то це обов"язково вантажівка ??? Камуфляж на техниці може бути який завгодно.
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08.05.2020 18:15 Відповісти
Дави козломордих!
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08.05.2020 16:28 Відповісти
Што ты творишь, Зеленский? Это же полная Зрада, ведь ты запретил стрелять! Или не запретил? Или не ты?
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Вчора шестеро поранених, сьогодні тільки на одній ділянці ще троє, а що буде на всьому фронті за добу? мир,який приніс гідрант ЗЕлена Шмаркля.
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08.05.2020 16:31 Відповісти
НЕ тринди! Самий миролюбний це був петро офшорний. Я втомився рахувати його перемирря
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08.05.2020 16:37 Відповісти
Бидлан, пам'ятай: якщо захворієш і потрапиш до лікарні - уточни чи не Порошенко завіз їм обладнання, маски, спецзасоби, апарати ШВЛ. Якщо так - будь послідовним. З лютою ненавистю відмовся від допомоги & здохни ***** на калідорі, доведи що ти крємєнь!
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08.05.2020 16:45 Відповісти
Вчора зажмурили шістьох сєпарів, п'ятеро - трьохсоті. Чи десь про це говорять *********? Ні, вони про це мовчать, як риба. Так само чинить і Лахта. Савпадєніє? Не думаю.
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08.05.2020 16:38 Відповісти
Де твії тест на наркоту, Віслюк?
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08.05.2020 16:55 Відповісти
Ти не в курсі цієї новини? Як це по соєвому... Тобі потрібні мої аналізи? Я для тебе налюрив в літрову банку. Пиши адресу, вишлю на дегустацію.
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08.05.2020 16:59 Відповісти
На перегной кацапо-фашистов!и только так!
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08.05.2020 16:33 Відповісти
не........й ШАСТАТЬ !!!
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08.05.2020 16:50 Відповісти
Самовзорвался! Мы тишину не нарушали.....
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08.05.2020 16:58 Відповісти
А с чего взято что он именно российский? Почему не может быть просто сепарский?
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08.05.2020 17:14 Відповісти
Расскажи, где местные дебилы, которых ты называешь словом "сепары", смогли бы взять БТР?
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Я не спорю что БТР российского производства, других нет. Но новость подается так будто подбили БТР раша-армии. Хотя на самом деле 90% что там были местные алкаши.
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Важно не то, чьи алкаши там были, а то - кто их туда послал. Не отмазывайте засрашку.
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08.05.2020 20:32 Відповісти
если тебе привиделось чот ф кого-то отмазываю - перекрестись. научись понимать мысль собеседника а не гавкать как бродячая собака на любого кто тебе непонятен.
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09.05.2020 15:25 Відповісти
А с чего бы тебе переводить рельсы с кацапов на сепаров? Гавкаешь ты, скотина. А я - розмовляю. Смысл у тебя. Да твой смысл насквозь видно. И если росия использует нанятых сепаров - то воюет именно росия! Без нее все сепары еще 6 лет назад оленей бы пасли в тундре. Так что заткнись.
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09.05.2020 15:38 Відповісти
кто переводит рельсы? Написано в заголовке "российский БТР". Покажи мне цука российский БТР с российским экипажем!
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09.05.2020 15:44 Відповісти
А чей он? Ты, цуко, хочешь сказать, что эти ублюдки в шахте нарыли? Ты дебил? При чем тут экипаж? Экипаж, нанятый тобой, автоматически становится ТВОИМ. Пшол нах, кацап вонючий. Ответишь-так обложу, что не слышал еще.
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09.05.2020 15:48 Відповісти
Ну тогда в 2014 сепаратисты сбивали российские самолеты - СУ-24 Украины поссийского производства.
Производство БТР в Раше не делает его "российским".
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09.05.2020 15:55 Відповісти
Ты человек-чудак. А проще-троляка кацапская. Нахрен на тебя время тратить? гоод буэ.
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09.05.2020 15:57 Відповісти
І запам`ятай - немає "рюських українців". Є вонючі дикі кацапури.
А https://youtu.be/sjRN9CncPro ЦЕ послухай до кінця.
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09.05.2020 16:10 Відповісти
сам слухай. Не вышел ты умом чтоб я от тебя что-то слушал.
Потому Украина и в заднице что такие как ты вместо того чтобы с кацапами воевать обкладывают матюками других кто на своей же стороне только потому что лень подумать что сказал другой.
Идинах. Упоротое чмо.
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09.05.2020 18:26 Відповісти
Быдло кацапское, пошло в ЖОПУ! Хотелось бы тебе харю начистить.
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09.05.2020 18:35 Відповісти
себе начисть.
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09.05.2020 18:40 Відповісти
Он тебе его не покажет...Потому что "рассеян" нет в природе... Есть интернациональный сброд с гражданством Российской Федерации...
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11.05.2020 06:40 Відповісти
ну примерно это я и имел в виду. Зашкварили местный биомусор - хорошо. А новость подается так как будто зашкварили военнослужащих Раши. Мне больше нравится когда гробы идут на Рашу, а местные - то такое, свои же их на терриконе прикопают и всем накласть.
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11.05.2020 09:44 Відповісти
В статье вообще принадлежность экипажа не сообщают... Как по мне, то что военнослужащий ВС РФ, что "доброволец", что местная "вата" - без разницы...
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11.05.2020 10:13 Відповісти
Да но зачем тогда писать "российский БТР" если нет данных? Можно писать "вражеский".
А так половина читателей уверены что зашкварили БТР с кадровым экипажем из раша-солдат.
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11.05.2020 11:22 Відповісти
Буквы одни, слова и предложения, из них сложенные - тоже... Только смысл их каждым воспринимается по-разному... Основная масса воспринимает это как "уничтожение боевой техники с экипажем, воюющими против украинских бойцов в войне, организованной российскими властями...". Теперь - понятно?...
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11.05.2020 13:42 Відповісти
С такой формулировкой согласен. Можно сказать проще - зашкварили ватный БТР.
Но почитай каменты - люди воспринимают буквально, типа ехал БТР с российским флагом с кадровым экипажем из военнослужащих Раши и его бахнули.
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11.05.2020 13:49 Відповісти
Я второй день одному "юре" пытаюсь объяснить, что установка в Праге, вместо памятника Коневу, памятника "власовцам" - замена одной "одиозной" фигуры другой. Я ему и материалы Нюрнбержского процесса, и факты активной боевой деятельности РОА против войск союзников, и много чего другого.... А он мне всё талдычит о "героях"-власовцах, и о том, что я "защищаю позицию кацапов...". То же самое и здесь...
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11.05.2020 14:33 Відповісти
На постаменті пам'ятнику коню в пальто коневу в шинелі чехи вже поставили унітаз.
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11.05.2020 14:38 Відповісти
Та бачив... Кацапи вже третій день "кірпічами" серуть... Писав уже : "не створювали-б срачу" - поставили-б, "Пам"ятний знак" чи каплицю, в пам"ять загиблих у повстанні, і кожний-би, вклонявся "своїм" - чехам, словакам, червоноармійцям, власівцям... Загинули-бо, всі, за одну справу...
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11.05.2020 15:10 Відповісти
Не то же самое.
Журналисты должны быть точны в формулировках, а не выдавать "жареные" заголовки чтобы завлечь читателя. Написали бы "сожгли вражеский БТР" - и все, никаких вопросов.
Кстати памятник РОА в Праге - это круто, плевок в душу москалям, + напоминание о том что Прагу в мае 1945 освободили не краснозадые а ненавистные совкам "власовцы" Нам то, украинцам, пофигу кто там что, но как плевок в душу ватанам - зачет.
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11.05.2020 14:50 Відповісти
Понимаешь, в чём дело: журналист - не историк... Его задача не фиксация факта, как такового, а "умение красиво подать материал...". Пару раз приходилось давать интервью... Так такого понаписывали, что я зарёкся с ними дело иметь... Стал "выяснять отношения" по причине того, что мне "приписали", а мне в ответ: "Вы не специалист, вы не понимаете... Нужно писать то, что нравится читателю...". Ну, я и назвал "специалисту" один из своих псевдонимов, под которыми Я пишу.... он и "заткнулся"...
А этот "плевок в душу" - чушь собачья... Во-первых, теперешние "русские" и "душа", "совесть", "память", "честь" - взаимоисключающие понятия... Они сами на себя плюют, а потом утираются и продолжают жить, но уже в новой, ими же созданной, реальности... Их "история" - "лоскутное одеяло" из кучи мифов, и если один начинает расползаться, они на его место лепят новую заплату... Триколор, двуглавый орёл и Сталин... Коммунизм и религия... . Великая Отечественная и восхваление Геббельса... и так далее..
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11.05.2020 15:25 Відповісти
я раз в новостях вижу заголовок "Умер Владимир Кличко!" Думаю что за хрень, полез смотреть - там умер то ли отец то ли другой их родственник, тоже с именем Владимир.
С тех пор не перевариваю "жареных" заголовков. Журналист который шпарит "жареными" заголовками - обманывает людей.
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11.05.2020 15:36 Відповісти
Да у них подобное - "сплошь и рядом...".
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Известно где, в море под Мариполем выкопали , они так уже более 5 лет делают. А севернее, на Донбассе - там в шахтах танки копаются
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08.05.2020 17:42 Відповісти
Интересное видео.Точное попадание с первого выстрела.Готов такое смотреть хоть каждый день.
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08.05.2020 17:16 Відповісти
Слава Українi!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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08.05.2020 17:17 Відповісти
Ставим Лайк.Смерть русофашистское ворогам.
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08.05.2020 17:27 Відповісти
а с чего нае))))) , в смысле чем накрыли , похоже на мину , настамнет подскажите
очень красиво , можно и накатить ,
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08.05.2020 17:30 Відповісти
Может он сам взорвался?
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Ага, украинский беспилотник завис над БТРом как раз в момент когда ему вздумалось взорваться.
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08.05.2020 18:26 Відповісти
- Да, его разорвали внутренние противоречия ...
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08.05.2020 18:54 Відповісти
А может это Зинка ???
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08.05.2020 19:34 Відповісти
В марте это ясно . А вот год 2020 скорее всего спутали ... с прошедшими годами . Так как у нас сейчас перемирие с лютим врагом оккупантом и происходят не борьба за свою Родину. А разъединение, отступление то есть подготовка к капитуляции України на милость лютого кровавого врага проклятой паРаши.
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08.05.2020 17:54 Відповісти
Лікуйся, зрадой*бе
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08.05.2020 18:30 Відповісти
Ку-ку, ку-ку! Поверти у виска. И в спам.
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08.05.2020 20:34 Відповісти
поставлю на заставку.... минут пять смотрел не переставая
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08.05.2020 18:36 Відповісти
А де Єнот?
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08.05.2020 20:11 Відповісти
Красиво!!!
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08.05.2020 20:23 Відповісти
😳😳😳😳с одного выстрела
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08.05.2020 20:41 Відповісти
Українські воїни знищили російський БТР 25 березня 2020-го на маріупольському напрямку російсько-українського фронту - Цензор.НЕТ 8214
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08.05.2020 22:34 Відповісти
Хыдыщь и в ангар.
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08.05.2020 22:53 Відповісти
Слава Героям! Смерть свино-собакам!
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09.05.2020 00:04 Відповісти
Слава Нації, смерть москалям, Україна понад усе!!!! Прямо, єлей на рани.
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09.05.2020 01:03 Відповісти
Правильной дорогой идете господа.
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09.05.2020 08:06 Відповісти
Єтри речі,на які можна дивитись вічно- як горить вогонь,як тече вода,та як подихають на українській землі кацапські окупанти...
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09.05.2020 15:00 Відповісти
Молодцы ребята.
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09.05.2020 18:21 Відповісти
Гарний постріл
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09.05.2020 22:09 Відповісти
Уже давно пора вдоль всей линии разграничения запускать на боевые дежурства
турецкие Bayraktar , чтоб не шастали козломордые где попало.
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09.05.2020 22:14 Відповісти
Нехай щастить!
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09.05.2020 22:39 Відповісти
смерть москалям клятим!!!!
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10.05.2020 20:02 Відповісти
 
 