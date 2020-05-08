УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12752 відвідувача онлайн
Новини Відео
5 108 58

Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк. ВIДЕО

Трагедії минулого не мають права повторюватися. Нам потрібна антидиктаторська коаліція, яка зупинить війну проти України, розпочату спадкоємцями сталінського режиму - Росією.

Про це під час онлайн дискусії "Війна, яка триває: трагедія й уроки Другої світової війни в новій реальності" Київського безпекового форуму заявив Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця війна була розв'язана двома тиранами – Гітлером і Сталіним, зазначив Яценюк. Друга світова вимагає правди "про знущання, які були вчинені двома диктаторами і нелюдами, якими були Гітлер і Сталін". У Радянському Союзі загинуло не 27 мільйонів громадян, як казала радянська пропаганда, а 41 млн, серед них близько 10 млн – українці. "Правда й те, що десятки мільйонів в Європі загинули від цієї війни, близько 6 мільйонів євреїв були знищені у Голокості".

"Ніхто не має права переписувати цю історію, а тим більше – використовувати цю історію у власних політичних ідеологемах", – сказав він.

Арсеній Яценюк назвав "нахабною брехнею" заяву Путіна, що нібито СРСР переміг би нацистську Німеччину без України". "Так само СРСР не переміг би без Сполучених Штатів, без Великобританії, без інших країн-членів антигітлерівської коаліції".

Читайте також: Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда

Путін, режим якого є наступником сталінського режиму, підкреслив Арсеній Яценюк, "намагається перекрутити історію і використати цю одну з найбільших світових трагедій у власних вузькополітичних цілях": "І саме Путін порушив світовий порядок вперше після завершення Другої світової війни, коли він незаконно анексував українську територію – Крим і відправив свої війська до Донецька і Луганська".

Засновник Фонду "Відкрий Україну" підкреслив, що трагедії минулого не мають повторюватися зараз: "Війна завершилася тоді. І зараз війна в Україні також повинна завершитись. І тут нам так само потрібна демократична коаліція, антидиктаторська коаліція, яка розкаже правду про Другу світову війну і яка зупинить війну, розпочату спадкоємцями сталінського режиму – Росією – проти України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі

Яценюк підкреслив, що війна, яку Росія веде на території України, завершиться "на умовах, які важливі Україні і українській державі – повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим".

Путін мріє про нові Ялтинські домовленості, хоче бути основним новим тоталітарним лідером, який розділяє світ. "Він хоче повернути свої сфери впливу, забрати Україну, мислить про поневолення Балтійських країн і відновлення Радянського Союзу. Ми повинні всіма нашими зусиллями втримати найбільше надбання, яке сьогодні є в Європі після Другої світової війни – Європейський Союз", – наголосив Арсеній Яценюк.

Завдання вільного світу, підкреслив Арсеній Яценюк, – "не на словах, а на ділі робити висновки з найбільшої трагедії минулого століття і з тієї драми, яка розгортається сьогодні в Україні": "Європейський Союз є однією з основоположних речей збереження миру в Європі. Давайте цінувати те, що ми маємо, бо потім буде надто пізно".

Автор: 

Друга світова війна (292) День Перемоги (438) путін володимир (23821) росія (65191) Яценюк Арсеній (2570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Ти шо, кацапчику! Бухаєш у буржуазну дату? І не боїссі? Твій колорадський "прадзнег" завтра.
До речі, танк на голову склеїв? Не тисне? Нє жмьот?
Ну скажи ще раз "мееееее", Мефодію.
показати весь коментар
08.05.2020 19:07
+12
Взагалі то ні, один з самих розумних політиків **********, а в порівняні з зеленою пліснявою взагалі святий.
показати весь коментар
08.05.2020 19:14
+11
А от хрін знає за що, за вілли в Майами, за вкрадений лярд, за стіну, яку не профінансували. Є категорія людей, що вірять в усі помиї, які л'ють кацапські боти.
показати весь коментар
08.05.2020 19:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тащи табуретку.
показати весь коментар
08.05.2020 19:03 Відповісти
Ти шо, кацапчику! Бухаєш у буржуазну дату? І не боїссі? Твій колорадський "прадзнег" завтра.
До речі, танк на голову склеїв? Не тисне? Нє жмьот?
Ну скажи ще раз "мееееее", Мефодію.
показати весь коментар
08.05.2020 19:07 Відповісти
Я что то пропустил?А за что?😂
показати весь коментар
08.05.2020 19:09 Відповісти
А от хрін знає за що, за вілли в Майами, за вкрадений лярд, за стіну, яку не профінансували. Є категорія людей, що вірять в усі помиї, які л'ють кацапські боти.
показати весь коментар
08.05.2020 19:12 Відповісти
Я вже давно на таких не звертаю уваги, зовсім.Хотілося би посміятися,але не смішно.Вони нажаль ********* цю краіну.
показати весь коментар
08.05.2020 19:16 Відповісти
Не *********, вважайте їх туалетними качатами.
показати весь коментар
08.05.2020 19:18 Відповісти
Нажаль *********.Але це є моя особиста думка.
показати весь коментар
08.05.2020 19:22 Відповісти
ніт...головне-це за моджахедізм у чечні
показати весь коментар
08.05.2020 19:21 Відповісти
Фамилия ему не нравится.
показати весь коментар
08.05.2020 19:14 Відповісти
Нормальне прізвище, мене його тато вчив на істфаці, чолов'яга під 2 метри, волейбол любив, які нафіг євреї.
показати весь коментар
08.05.2020 19:17 Відповісти
Невже Адмін залишить такі погрози?
показати весь коментар
08.05.2020 19:20 Відповісти
та дело ж не в админе - он может и пропустить..
дело в сволочах, которые такое пишут ...
показати весь коментар
08.05.2020 19:29 Відповісти
нет Вова на колу
показати весь коментар
08.05.2020 19:26 Відповісти
Моджахед Сеня
показати весь коментар
08.05.2020 19:01 Відповісти
Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1573
показати весь коментар
08.05.2020 19:04 Відповісти
Очінь Акь-Баррь!!
показати весь коментар
08.05.2020 23:38 Відповісти
запарив
показати весь коментар
08.05.2020 19:05 Відповісти
Путин мечтает о новой "Ялте". Нам нужна антидиктаторская коалиция, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8432
показати весь коментар
08.05.2020 19:08 Відповісти
Одноразова фігня, як і ті діди на патиках. Нормальний ящик роками тримається.
показати весь коментар
08.05.2020 19:15 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2020 19:22 Відповісти
Админы, баньте вату.
показати весь коментар
08.05.2020 19:12 Відповісти
Взагалі то ні, один з самих розумних політиків **********, а в порівняні з зеленою пліснявою взагалі святий.
показати весь коментар
08.05.2020 19:14 Відповісти
ну да. нареформировать на карман у него розуму выстачило.
показати весь коментар
08.05.2020 19:16 Відповісти
Це да, але там розумно зроблено. сам бачиш, крім лайновкидів нічого не знайшли, правда він і до 2014 був небідний. Перші компи до нас він привіз ще на початку 90-х.
показати весь коментар
08.05.2020 19:19 Відповісти
Самий розумний - ще не самий чесний...І слово "**********" нехай забуде...У нього всьо "взаді",як у тої "Наді,що нагнулась в спортзалі"...
показати весь коментар
08.05.2020 19:19 Відповісти
Так він і не сперечається, хоча шкода.
показати весь коментар
08.05.2020 19:20 Відповісти
Сеня, а можно сначала спасти Украину от зеленых, а потом уже о ЕС думать?
показати весь коментар
08.05.2020 19:15 Відповісти
нет...зелень преходяща.а вот избавиться от рахи,хоть бы и ЕС-главная задача.
показати весь коментар
08.05.2020 19:24 Відповісти
реально Украине помогают только Штаты...., а о ЕС я бы сказал, но лучше промолчу....
показати весь коментар
08.05.2020 19:28 Відповісти
честно говоря,нам и особой помощи от них не надо...надо просто быть в составе ес и нато.
показати весь коментар
08.05.2020 19:32 Відповісти
за НАТО - полностью согласен...., а еще лучше - стратегическое союзничество с США.... а на счет ЕС - я бы туда не совался.... наши союзники там только Польша и Литва..., а остальное коррумпированный паРашенский хлам.... с ними больше геморроя, чем пользы..... не даром Бриты оттуда сдриснули.....
показати весь коментар
08.05.2020 19:50 Відповісти
Давно задумалса о доцельнасьтє нас в єтай ЄС.
показати весь коментар
08.05.2020 23:41 Відповісти
Кто-то еще помнит была такая партия зеленых?
Тоже на лисапетах приехали, один раз.
И где они теперь.
показати весь коментар
08.05.2020 19:31 Відповісти
Кролик стал первой жертвой рашапропаганды, порох второй.
И тем не менее после себя ослу оставили профицит бюджета.
Дальше сами знаете шо было.
показати весь коментар
08.05.2020 19:36 Відповісти
Кролик лучше б стену нормальную построил, как в Израиле
показати весь коментар
08.05.2020 19:40 Відповісти
до жопы та стена.... орки ее на следующий день расх*т......
показати весь коментар
08.05.2020 19:51 Відповісти
Кролик сделал то, что не смог ни один украинский очильнык - разорвал газовую зависимость от росии, положив конец газовому шантажу со стороны рашки.
Надеюсь что в недалёком будущем этот факт будет по достоинству оценен и отражен в учебниках новой украинской истории.
показати весь коментар
08.05.2020 19:57 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2020 20:01 Відповісти
Войну выграла Норвегия.А точнее спецназ Йохима Реннеберга,развалившая ядерную программу Рейха
показати весь коментар
08.05.2020 19:44 Відповісти
Сеня, а шо там подводный поезд, он вернулся из Китая ? А стену докопал ? )
показати весь коментар
08.05.2020 19:54 Відповісти
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 277
показати весь коментар
08.05.2020 19:58 Відповісти
чисто, для поржать, (орел на кивере французкий, если что)Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3747
показати весь коментар
08.05.2020 19:57 Відповісти
А лаптєногєй газпадьїнн в каскі--ісконарусккай кєтаїц.
показати весь коментар
08.05.2020 23:43 Відповісти
это теперь Васю Теркина таким малюют. , а кто слева неразобрал, получается французика в плен взяли, и на допрос конвоируют.
показати весь коментар
09.05.2020 09:25 Відповісти
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9175
показати весь коментар
08.05.2020 20:01 Відповісти
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4772
показати весь коментар
08.05.2020 20:24 Відповісти
Звідки це чудо куля в лоб вилізло,мабуть паркан побудував на кордоні,і на обрії з'явилися нові гроші для його неіснуючих проектів,подайте хто скільки зможе.
показати весь коментар
08.05.2020 20:28 Відповісти
Арсєній, якби самураї не полізли бодатися з янки, то можливо світ був би інакшим..тому поки не образять найсильнішого звіра ладу у цій савані не буде і гієни будуть рвати слабких та поранених..
показати весь коментар
08.05.2020 20:28 Відповісти
"Баддадца"--єта братаньє лє?
показати весь коментар
08.05.2020 23:44 Відповісти
Перл-Харбора знать..?
показати весь коментар
09.05.2020 00:47 Відповісти
мелкокалиберный ескафандёр (бациллы бо разгулялись) с замашками наполеона, претензией на великого хоккеиста и ядерными ракетами?
шо быть смешнее и страшнее?
показати весь коментар
08.05.2020 21:25 Відповісти
Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5190
показати весь коментар
08.05.2020 22:08 Відповісти
 
 