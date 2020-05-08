Путін мріє про нову "Ялту". Нам потрібна антидиктаторська коаліція, - Яценюк. ВIДЕО

Трагедії минулого не мають права повторюватися. Нам потрібна антидиктаторська коаліція, яка зупинить війну проти України, розпочату спадкоємцями сталінського режиму - Росією.

Про це під час онлайн дискусії "Війна, яка триває: трагедія й уроки Другої світової війни в новій реальності" Київського безпекового форуму заявив Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ця війна була розв'язана двома тиранами – Гітлером і Сталіним, зазначив Яценюк. Друга світова вимагає правди "про знущання, які були вчинені двома диктаторами і нелюдами, якими були Гітлер і Сталін". У Радянському Союзі загинуло не 27 мільйонів громадян, як казала радянська пропаганда, а 41 млн, серед них близько 10 млн – українці. "Правда й те, що десятки мільйонів в Європі загинули від цієї війни, близько 6 мільйонів євреїв були знищені у Голокості".

"Ніхто не має права переписувати цю історію, а тим більше – використовувати цю історію у власних політичних ідеологемах", – сказав він.

Арсеній Яценюк назвав "нахабною брехнею" заяву Путіна, що нібито СРСР переміг би нацистську Німеччину без України". "Так само СРСР не переміг би без Сполучених Штатів, без Великобританії, без інших країн-членів антигітлерівської коаліції".

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Путін, режим якого є наступником сталінського режиму, підкреслив Арсеній Яценюк, "намагається перекрутити історію і використати цю одну з найбільших світових трагедій у власних вузькополітичних цілях": "І саме Путін порушив світовий порядок вперше після завершення Другої світової війни, коли він незаконно анексував українську територію – Крим і відправив свої війська до Донецька і Луганська".

Засновник Фонду "Відкрий Україну" підкреслив, що трагедії минулого не мають повторюватися зараз: "Війна завершилася тоді. І зараз війна в Україні також повинна завершитись. І тут нам так само потрібна демократична коаліція, антидиктаторська коаліція, яка розкаже правду про Другу світову війну і яка зупинить війну, розпочату спадкоємцями сталінського режиму – Росією – проти України".

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Яценюк підкреслив, що війна, яку Росія веде на території України, завершиться "на умовах, які важливі Україні і українській державі – повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим".

Путін мріє про нові Ялтинські домовленості, хоче бути основним новим тоталітарним лідером, який розділяє світ. "Він хоче повернути свої сфери впливу, забрати Україну, мислить про поневолення Балтійських країн і відновлення Радянського Союзу. Ми повинні всіма нашими зусиллями втримати найбільше надбання, яке сьогодні є в Європі після Другої світової війни – Європейський Союз", – наголосив Арсеній Яценюк.

Завдання вільного світу, підкреслив Арсеній Яценюк, – "не на словах, а на ділі робити висновки з найбільшої трагедії минулого століття і з тієї драми, яка розгортається сьогодні в Україні": "Європейський Союз є однією з основоположних речей збереження миру в Європі. Давайте цінувати те, що ми маємо, бо потім буде надто пізно".