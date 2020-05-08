УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Відео Операція Об'єднаних сил
25 344 31

Бійці 57-ї бригади знищують російський бункер під Донецьком із кулемета на станку Савельєва. ВIДЕО

Українські воїни, застосувавши кулемет, встановлений на вдосконалений українським ветераном Іваном Савельєвим верстат, успішно знищили бункер окупантів.

Про це на сторінці в Фейсбуці повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Довбо##би іноді бувають дуже наполегливими.... Але вистачає їх ненадовго".

П.С. Фото позиції сепарів до оп#зд#лювання))))".

Бійці 57-ї бригади знищують російський бункер під Донецьком із кулемета на станку Савельєва 01

Автор: 

57 окрема мотопіхотна бригада (103) операція Об’єднаних сил (6725) Савельєв Іван (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева - Цензор.НЕТ 1451
показати весь коментар
08.05.2020 21:01
+35
а вид то действительно - шикарный!
показати весь коментар
08.05.2020 21:04
+31
https://www.youtube.com/watch?v=3r5wFtenCCw

Послушав это, можно написать такое, особенно если ты православный:

Солнце светит.
Ствол дымит.
Зазевался.
Был убит.

И душа ме-
тнулась в ад.
Так и надо.
Он бурят.

Раз два три, сто
В ряд.
Настреляли мы бурят.

По дороге в ад.
Черти сделают обряд.

Убирайся.
В Рашку прочь.
Надо Пути-
ну помочь.

Ты в Воронеж.
Поезжай.
Бери "сахар" -
Подрывай.

В православный ад.
Отправляем мы бурят.

Там уже отряд.
Им примерили наряд.

Кто шаману.
Говорит.
Если бахнут.
Динамит.

Просто прямо в ад.
Отправляйся ты бурят.

Ну а если мат.
Отвали дегенерат.
показати весь коментар
08.05.2020 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=3r5wFtenCCw

Послушав это, можно написать такое, особенно если ты православный:

Солнце светит.
Ствол дымит.
Зазевался.
Был убит.

И душа ме-
тнулась в ад.
Так и надо.
Он бурят.

Раз два три, сто
В ряд.
Настреляли мы бурят.

По дороге в ад.
Черти сделают обряд.

Убирайся.
В Рашку прочь.
Надо Пути-
ну помочь.

Ты в Воронеж.
Поезжай.
Бери "сахар" -
Подрывай.

В православный ад.
Отправляем мы бурят.

Там уже отряд.
Им примерили наряд.

Кто шаману.
Говорит.
Если бахнут.
Динамит.

Просто прямо в ад.
Отправляйся ты бурят.

Ну а если мат.
Отвали дегенерат.
показати весь коментар
08.05.2020 20:59 Відповісти
Бери "сахар"подрывай это вообще тема про попытку подрыва дома в Рязани, где путинские фсбешники спалились ?
показати весь коментар
08.05.2020 21:49 Відповісти
да, просто из меня стихоплет не очень.
Кстати тогда Патрушев прибежал на какое-то "ток шоу" с мешком: здесь детонаторы у меня, но не раскрою и не покажу т.к. тайна. И ватники это проглотили. В любой стране этих тварей уже бы разорвали за такое.(в нормальной стране)
показати весь коментар
08.05.2020 21:57 Відповісти
Бойцы 57-й бригады уничтожают российский бункер под Донецком из пулемета на станке Савельева - Цензор.НЕТ 1451
показати весь коментар
08.05.2020 21:01 Відповісти
а вид то действительно - шикарный!
показати весь коментар
08.05.2020 21:04 Відповісти
На все 100
показати весь коментар
08.05.2020 21:16 Відповісти
Картина маслом !
показати весь коментар
08.05.2020 22:05 Відповісти
"...НОРМАЛЬНО"

зачьотно, хлопці!
Слава Україны !
показати весь коментар
08.05.2020 21:06 Відповісти
Последний диалог - шедевр:
-Бідаа...
-Нормально!
показати весь коментар
08.05.2020 22:12 Відповісти
Слава Українi!
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
показати весь коментар
08.05.2020 21:10 Відповісти
Хорошо горит, бляха...
показати весь коментар
08.05.2020 21:10 Відповісти
Горит бубновый!
показати весь коментар
08.05.2020 21:11 Відповісти
На перегной кацапо-фашистов!
показати весь коментар
08.05.2020 21:17 Відповісти
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
показати весь коментар
08.05.2020 21:18 Відповісти
Золотом кацап ніколи не буде. Добривом - так, перегноєм - так. А золотом - ні.
показати весь коментар
08.05.2020 21:55 Відповісти
хiба що,мертвий кацап-золото
показати весь коментар
09.05.2020 12:19 Відповісти
Класс.
Но надо не забывать ,что

С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
показати весь коментар
08.05.2020 21:22 Відповісти
Полная блондинка! Сажай лучше картошку.
показати весь коментар
09.05.2020 08:39 Відповісти
у поэтессы есть компьютер
что в триста раз ее умней
чтоб не расстраивать хозяйку
он деликатнейше тупит
показати весь коментар
09.05.2020 08:48 Відповісти
Какой то бункер высокий.
показати весь коментар
08.05.2020 21:25 Відповісти
был
показати весь коментар
08.05.2020 21:35 Відповісти
агресор незабаром з голоду загнеться
показати весь коментар
08.05.2020 21:49 Відповісти
Досвід СССР показує, що не обов'язково знищувати бункери для пипця агресору.
показати весь коментар
08.05.2020 22:04 Відповісти
Видосик определенно лучше чем те что булавоносец снимает .... И результат радует! Неужели из пулемета ? Больше похоже на ....рогатку.
показати весь коментар
08.05.2020 22:15 Відповісти
Роман Доник должен бьіть классньій парень )))
Бутусов, на самом деле честь и хвала расчету, а способствовало их успеху следующее: разведка, что вьіявила цель и ее характер; навигаторьі, что точно определили координатьі цели; связь, что сделела возможньім дать расчету целеуказание; оптика, что сделала возможньім попадание в цель.
И венцом всему "уничтожили из пулемета на станке Савельева?" Не находишь ето странньім и к чему етот пиар?
показати весь коментар
09.05.2020 09:41 Відповісти
Кстати, характер последствий похож на попадание ПТуРа. Мож он туда тоже станок приделал))), а может в БК(не пулеметньій!!!!!) попали трассером. И находился в том "бункере" не пулеметньій расчет
показати весь коментар
09.05.2020 09:47 Відповісти
аж душа радуется как полыхает вражье кубло, а из чего уничтожили это уже не важно, у врага везде должн полыхать земля под ногами
показати весь коментар
09.05.2020 15:10 Відповісти
 
 