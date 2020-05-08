Бійці 57-ї бригади знищують російський бункер під Донецьком із кулемета на станку Савельєва. ВIДЕО

Українські воїни, застосувавши кулемет, встановлений на вдосконалений українським ветераном Іваном Савельєвим верстат, успішно знищили бункер окупантів.

Про це на сторінці в Фейсбуці повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Довбо##би іноді бувають дуже наполегливими.... Але вистачає їх ненадовго".

П.С. Фото позиції сепарів до оп#зд#лювання))))".