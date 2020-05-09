Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано п'ятьох членів банди, зокрема чинних співробітників Нацполіції та СБУ. Вони білим днем нападали на підприємців, що займалися IT-технологіями, вивозили їх у ліс і вимагали гроші. Один із потерпілих віддав $175 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"До злочинів банда готувалася ретельно. Кожну свою жертву вони відстежували крок за кроком, знали розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автомобілях. Знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяло їм майже не залишати після себе слідів", - сказано в повідомленні.

Викраденим надягали наручники, били і вимагали великі суми грошей.

"Зокрема, один із полонених заплатив своїм викрадачам 175 000 доларів США. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, поки той не набрав необхідну суму", - розповіли в поліції.

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Вдома у бандитів вилучили 9 пістолетів, набої, поліцейський мундир і жетони, різні посвідчення, серед яких співробітників поліції та СБУ, Адміністрації Президента України, податкової служби, шеврони з написами "СБУ", "Поліція", наручники, кийки, мобільні телефони, понад 35 000 доларів США та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків - амфетаміну, метадону, героїну.

Також вилучено 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники.

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Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) і ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу Україіни.









