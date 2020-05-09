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Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано п'ятьох членів банди, зокрема чинних співробітників Нацполіції та СБУ. Вони білим днем нападали на підприємців, що займалися IT-технологіями, вивозили їх у ліс і вимагали гроші. Один із потерпілих віддав $175 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"До злочинів банда готувалася ретельно. Кожну свою жертву вони відстежували крок за кроком, знали розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автомобілях. Знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяло їм майже не залишати після себе слідів", - сказано в повідомленні.

Викраденим надягали наручники, били і вимагали великі суми грошей.

"Зокрема, один із полонених заплатив своїм викрадачам 175 000 доларів США. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, поки той не набрав необхідну суму", - розповіли в поліції.

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Вдома у бандитів вилучили 9 пістолетів, набої, поліцейський мундир і жетони, різні посвідчення, серед яких співробітників поліції та СБУ, Адміністрації Президента України, податкової служби, шеврони з написами "СБУ", "Поліція", наручники, кийки, мобільні телефони, понад 35 000 доларів США та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків - амфетаміну, метадону, героїну.

Також вилучено 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники.

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Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (вимагання) і ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу Україіни.

Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп 01
Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп 02
Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп 03
Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп 04
Поліцейські та співробітники СБУ викрадали столичних айтішників і вимагали викуп 05

Автор: 

викуп (38) здирство (284) Нацполіція (15173) викрадення (819) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12821) силовики (2514)


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Топ коментарі
+51
Какой залог, состава преступления не найдут и вернутся по домам, счастливые и немного обедневшие.
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09.05.2020 01:37
+41
А вы продолжайте ставить ДИЮ и ждите в гости оборотней в пагонах.ПС.Я айтишник,и в жизни не поставлю в Украине по своей воле ничего из государственного ПО.Одна из причин как раз в заглавии этой статьи
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09.05.2020 01:47
+33
Материал из разряда "Жесть" : действующие кадровые офицеры полиции и госбезопасности - в свободное время от службы, это бандиты, похищающие людей с целью получения выкупа.

Такого ужаса не то, что в Голландии или в Германии невозможно вообразить, но даже и в соседней Румынии представить немыслимо...
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09.05.2020 03:15
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Кто бы сомневался! Если есть где крупно заработать денег-там СБУ первое.
Ничем отморозки не гнушаются, в том числе разбоями, рекетом и захватом заложников.
Давно пора разогнать этих мразей. От них для страны большой ущерб.
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09.05.2020 13:53 Відповісти
Реформированная полиция, реформированное СБУ... Я, кстати, не считаю, что там все преступники, но что-то там не то.
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09.05.2020 14:17 Відповісти
это не бандюки это диверсанты.
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20.06.2020 16:31 Відповісти
наивно верить в то что эта сборная группировка действовала автономно без ведома кураторов "свыше", ведь подобный арсенал при желании спецов можно было отследить оперативно и многие элементы изъятого просто так на барахолке не приобретешь, они не в свободном доступе.вывод один где то не так сработали, а остальное пыль в глаза наивным
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09.05.2020 14:44 Відповісти
Не поділились.
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09.05.2020 21:09 Відповісти
Чем закончилось бриллиантовое дело? Где хозяин у которого вынесли магазин и где те которые вынесли
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09.05.2020 15:11 Відповісти
Хозяина по- моему застрелили если не ошибаюсь.
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10.05.2020 01:50 Відповісти
Ай да Аваков, ай да Баканов, вот что значит взаимодействие правоохранительных органов
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09.05.2020 19:35 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять. Честно говоря по работе мне приходилось бывать в домах прокуроров, судей и полицейских чинов, так вот они ВСЕ ДЕМОНСТРАТИВНО живут НЕ ПО СРЕДСТВАМ, и их ВСЕ воры, коррупционеры или бандиты.
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10.05.2020 01:48 Відповісти
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