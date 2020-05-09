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Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок. ВIДЕО

Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко намагався потрапити до Вічного вогню в парку Слави в Києві, начепивши на піджак заборонену в Україні комуністичну символіку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео - Олег Богачук

На відео видно, як Симоненко намагається переконати поліцію в тому, що його значок із зображенням Леніна не підпадає під заборону. Зрештою йому довелося зняти з себе піджак, після чого його пропустили.

Дивіться також: Поліція в Києві посилила заходи громадської безпеки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19469) комунізм (74) Ленін (132) Симоненко (568) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+58
Вот они настоящие герои, воины освободители. Это 1985 г. посмотрите на этих стариков , напомню -сейчас 2020. Вопрос ;"Где вы находите живых ветеранов сейчас ?"Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 825
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09.05.2020 13:00
+55
Як же набридли ці совкодрочери.
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09.05.2020 12:57
+47
не могли просто пристрелить?
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09.05.2020 12:56
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Мумия возвращается
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09.05.2020 13:24 Відповісти
О! Спливло червоне лайно.
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09.05.2020 13:24 Відповісти
тут просто всё. Забыли комуняшку, интервью не берут, на тв не зовут. Денежек мало стало. Чуть напомнить надо. Ну напомнил. Оно ведь как членин в Вене живёт давненько с жинкой свежей, комуняки это всегда *********, всяких там Инесс Арманд например. Там в эмиграции оно газету *Искра* редактирует по вечерам. Правда сюда никто не везёт тут газетку. Дайте деду паровоз на вокзале, кепку, пусть залезет, помашет митингу из цыган и бомжуков. А в Разлив не отправляйте в шалаш---оно не поедет---не дурак. А мы просто оторжёмся!
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09.05.2020 13:24 Відповісти
"Это не крест. Ну какой же это крест? Это скорее буква ха!" (с)
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09.05.2020 13:26 Відповісти
нікакакая ето нє "хє", ето он самий і єсть - крєст
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09.05.2020 13:28 Відповісти
Он самый и есть - жребий!
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09.05.2020 13:52 Відповісти
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 3143
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09.05.2020 13:29 Відповісти
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 1609

Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 9698 Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 6455

.....
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09.05.2020 13:35 Відповісти
Во дебилы. И розембаум туда же
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09.05.2020 13:39 Відповісти
Там все джидаи.
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09.05.2020 13:52 Відповісти
ти і досі не збагнув що пабєдабєсіє та пукінський фашизм це ідеологія марамоїв совкових?
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09.05.2020 15:40 Відповісти
дичь!!!
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09.05.2020 13:42 Відповісти
ТЕНЬ ПОБЕДЫ
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09.05.2020 13:37 Відповісти
Раздеть суку и гонять с хлыстом по парку .
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09.05.2020 13:38 Відповісти
Ленин на груди выглядит как какое-то отклонение в развитии, или старческий маразм.
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09.05.2020 13:41 Відповісти
Потенциальные коллаборанты...
Если б русские вошли в Киев и другие города Украины, как например в Донецк... Это были бы первые коллаборанты, кто присягнул бы на верность путинскому рейху...
Первые, кто безжалостно бы убивал, чтобы понравится оккупанту...Первыми, кто клеветал бы на соседей, сдавал бы на подвалы и чинил расправы над проукраинским населением...
Не понимаю, зачем Украина это все терпит?
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09.05.2020 13:45 Відповісти
Вся нечисть хоче попіаритися...
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09.05.2020 13:50 Відповісти
Симоненко с Лениным на груди прорывается к парку Славы: То комсомольский значок, это не комсомольский значок - Цензор.НЕТ 4605
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09.05.2020 13:54 Відповісти
Ворюга- коммуняка симоненко опять появился на горизонте???!
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09.05.2020 14:03 Відповісти
И у этой лживой, подлой, наворовавшейся твари хватает наглости появляться на людях? Какой ему Вечный огонь? Почему не задержали?
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09.05.2020 14:14 Відповісти
Посадите Симоненка в тюрьму и скажите что то не тюрьма а ленинская комната
https://censor.net/comments/locate/3194508/019214f3-b796-71ab-a973-286f8d8ac309
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09.05.2020 14:16 Відповісти
А ви кажете що все життя треба ровиватися... нахрена совкам було напрягатися, коли можна було все життя "чісліца в бухгалтерії"
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09.05.2020 14:36 Відповісти
А чому не повязали і на коліна гнидоту не поставили?
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09.05.2020 14:40 Відповісти
Червоний губастик отримав від пуйла платну рознарядку, щоб не забували про комуняк.
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09.05.2020 14:43 Відповісти
*** як ті совкопітеки вже дістали своїм маразмом!!!!
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09.05.2020 14:53 Відповісти
долго, пытливо кряхтел старичок,
в жопе застрял пионэрский значок
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09.05.2020 14:53 Відповісти
Сделайте этому уроды веревку в виде колорадской ленты и вздерните его на хрещатике, он должен будет от радости скрепной, принять смерть с гордостью.
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09.05.2020 14:54 Відповісти
Чистый капитализм, который намного хуже социализма и который фашисты навязывают Украине уже шесть лет тоже нужно приравнивать к фашизму и если запрещают коммунистическую символику, тогда нужно запрещать и капиталистическую символику с капиталистическими фашистскими ценностями.
Капиталисты все это делают потому что не могут предложить людям ничего хорошего кроме постоянных кризисов, нестабильности, неравенства, постоянного роста цен и тарифов.
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09.05.2020 15:09 Відповісти
Ватный краснозадый длбб, пропаганда кАмунизьма- ононизьма в Украине запрещена, идешьнах в сад...
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09.05.2020 17:51 Відповісти
той що свиню сосав вечна маладой у ниго октябрь вперди и вова сифилитик на груди...
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09.05.2020 15:35 Відповісти
Надо его сразу там и дезинфицировать!!!
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09.05.2020 16:16 Відповісти
З якої помийки ще й це чмо комуняцьке вілізло?
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09.05.2020 16:24 Відповісти
В дурку це бидло!
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09.05.2020 16:29 Відповісти
почему оно еще не уехало?!
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09.05.2020 16:33 Відповісти
вечно живой заспиртованый как вовка
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09.05.2020 17:01 Відповісти
ВЫЗЫВАЙТЕ санитаровСимоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок - Цензор.НЕТ 9983
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09.05.2020 17:04 Відповісти
Ти диви! Виліз як колорадський жук після зимівлі в землі.
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09.05.2020 17:32 Відповісти
Сначала отхлестать этими гвоздиками по ипалу в хлам, потом красной обоссаной тряпкой с захлестом
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09.05.2020 17:47 Відповісти
симоненко - чмо !!!
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09.05.2020 18:33 Відповісти
одни трупаки празднуют (Симоненко политический труп)
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09.05.2020 18:39 Відповісти
А шо оно еще нездохло
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09.05.2020 19:47 Відповісти
павешать падлу
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09.05.2020 19:51 Відповісти
это поколение просто мы должны пережить ..колбоса по 2-20 обернулась нам войной ..совести у этих причвалуш нету
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09.05.2020 20:26 Відповісти
Коммунисты-репидасты.Ничего другого в голову не пришло.))))
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09.05.2020 20:55 Відповісти
А куда свою молодую корову дел,подлый разрушитель социалистической ячейки общества?
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09.05.2020 21:32 Відповісти
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