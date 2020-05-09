Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок. ВIДЕО

Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко намагався потрапити до Вічного вогню в парку Слави в Києві, начепивши на піджак заборонену в Україні комуністичну символіку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео - Олег Богачук

На відео видно, як Симоненко намагається переконати поліцію в тому, що його значок із зображенням Леніна не підпадає під заборону. Зрештою йому довелося зняти з себе піджак, після чого його пропустили.

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