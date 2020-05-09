Симоненко з Леніним на грудях проривається до парку Слави: То комсомольський значок, це не комсомольський значок. ВIДЕО
Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко намагався потрапити до Вічного вогню в парку Слави в Києві, начепивши на піджак заборонену в Україні комуністичну символіку.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео - Олег Богачук
На відео видно, як Симоненко намагається переконати поліцію в тому, що його значок із зображенням Леніна не підпадає під заборону. Зрештою йому довелося зняти з себе піджак, після чого його пропустили.
Топ коментарі
+58 oleg1966
показати весь коментар09.05.2020 13:00
+55 vitaliymkua
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+47 Fjall_Raven
показати весь коментар09.05.2020 12:56
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Если б русские вошли в Киев и другие города Украины, как например в Донецк... Это были бы первые коллаборанты, кто присягнул бы на верность путинскому рейху...
Первые, кто безжалостно бы убивал, чтобы понравится оккупанту...Первыми, кто клеветал бы на соседей, сдавал бы на подвалы и чинил расправы над проукраинским населением...
Не понимаю, зачем Украина это все терпит?
https://censor.net/comments/locate/3194508/019214f3-b796-71ab-a973-286f8d8ac309
в жопе застрял пионэрский значок
Капиталисты все это делают потому что не могут предложить людям ничего хорошего кроме постоянных кризисов, нестабильности, неравенства, постоянного роста цен и тарифов.