Автопробіг із "слугою народу" Дмитруком зупинили одеські активісти: "Ти московська повія! З'#бися звідси!" ВIДЕО
"Слуга народу" Дмитрук взяв участь в автопробігу до Дня Перемоги в Одесі. Громадські активісти стверджують, що захід був організований партією проросійського пропагандиста Шарія.
Про це організація "Оберіг" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Народний депутат від партії "Слуга Народу" А. Дмитрук приїхав підтримати акцію провокатора ФСБ Шарія. Але у нього теж щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як Дмитрук сперечається з активістом, який обзиває його "московської повією" і обіцяє повісити на найближчому стовпі.
Раніше в Одесі поліція й активісти заблокували присвячений Дню Перемоги автопробіг ОПЗЖ через використання забороненої комуністичної символіки.
Нагадаємо, 2 травня депутати СН Дмитрук і Леонов поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року під час протистояння з прихильниками Євромайдану загинула група сепаратистів.
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Это может очень плохо закончится для Украины!
Если мы не будем с этим бороться!
Это ж самое ТО ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВСЕХ ЗЕБИЛОВ!!!!