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Автопробіг із "слугою народу" Дмитруком зупинили одеські активісти: "Ти московська повія! З'#бися звідси!" ВIДЕО

"Слуга народу" Дмитрук взяв участь в автопробігу до Дня Перемоги в Одесі. Громадські активісти стверджують, що захід був організований партією проросійського пропагандиста Шарія.

Про це організація "Оберіг" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Народний депутат від партії "Слуга Народу" А. Дмитрук приїхав підтримати акцію провокатора ФСБ Шарія. Але у нього теж щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Дмитрук сперечається з активістом, який обзиває його "московської повією" і обіцяє повісити на найближчому стовпі.

Дивіться також: "Слуги народу" Дмитрук і Леонов прийшли пом'янути загиблих сепаратистів в Одесі. ФОТО

Раніше в Одесі поліція й активісти заблокували присвячений Дню Перемоги автопробіг ОПЗЖ через використання забороненої комуністичної символіки.

Нагадаємо, 2 травня депутати СН Дмитрук і Леонов поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року під час протистояння з прихильниками Євромайдану загинула група сепаратистів.

Автопробіг із слугою народу Дмитруком зупинили одеські активісти: Ти московська повія! З#бися звідси! 01

Автор: 

День Перемоги (438) Одеса (5461) автопробіг (25) Слуга народу (2813) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+91
Дмитрук-- кацапское ЧМО
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09.05.2020 14:12
+84
Дякувати хлопцям що вони є! Та поставили цю "шлюху" на місце, хоча..цього для "шлюхі" замало
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09.05.2020 14:12
+64
Одеса така Одеса.
Автопробег со "слугой народа" Дмитруком остановили одесские активисты: "Ти московська шлюха! З'#бися звідси!" - Цензор.НЕТ 5529
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09.05.2020 14:18
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Гляньте на то быдло с кацапской бородой,там русский мир лезет с московским патриархатом со всех щелей.
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09.05.2020 21:47 Відповісти
Самое печальное и можно уже сказать страшное для украинцев это то, что наша нынешняя власть воспринимает откровенный сепаратизм как иную точку зрения, заигрывая с агрессором!

Это может очень плохо закончится для Украины!
Если мы не будем с этим бороться!
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09.05.2020 22:12 Відповісти
Кацапи і вороги України - геть нафіг у Московію
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09.05.2020 22:20 Відповісти
Кацяпське бородате чмо!
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09.05.2020 23:21 Відповісти
а мордяку набити цьому зеленому лайну???
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09.05.2020 23:34 Відповісти
Так мусорня защищает ватников. Все, как в 2013..
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10.05.2020 08:22 Відповісти
погано
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10.05.2020 17:32 Відповісти
А шо такое? В Украине зелёнку перестали производить?
Это ж самое ТО ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВСЕХ ЗЕБИЛОВ!!!!
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09.05.2020 23:44 Відповісти
Мусора на боці ворогів України,тому москалська наволоч знахабніла.
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10.05.2020 00:56 Відповісти
Сегодня с раннего утра *********** буянят под ЯБП-Авдеевкой. Гупают тяжелым, пид-ры!
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10.05.2020 07:02 Відповісти
Кто-то хочет сказать, что у ентот активист одессит??? Откуда его привезли? По базару слышно - 100пудово заробитчанин з Польщи. Особенно понравилось, шо он говорит за всю Одессу
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10.05.2020 07:49 Відповісти
Заныкался за спиной у ментов и говорит " подойди сюда поговорим" ахаха. **** вот же дибил. Вот это и есть настоящий кацап!))
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10.05.2020 08:18 Відповісти
треба було ще и вітзвіздити...а що недоторканість скасовано
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10.05.2020 12:03 Відповісти
Радует два момента -первое не дали промацковскому падлу разгуляться , второе - исчезла массовость , пропали куда -то вшивые липовые ветеренары , ряженые гэбнявые твари. Процесс идёт , комуняки и совок быстро шагают в небытие и историческую задницу.
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10.05.2020 14:52 Відповісти
какой президент, такие и слуги у него..
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11.05.2020 19:38 Відповісти
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