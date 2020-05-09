Автопробіг із "слугою народу" Дмитруком зупинили одеські активісти: "Ти московська повія! З'#бися звідси!" ВIДЕО

"Слуга народу" Дмитрук взяв участь в автопробігу до Дня Перемоги в Одесі. Громадські активісти стверджують, що захід був організований партією проросійського пропагандиста Шарія.

Про це організація "Оберіг" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Народний депутат від партії "Слуга Народу" А. Дмитрук приїхав підтримати акцію провокатора ФСБ Шарія. Але у нього теж щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Дмитрук сперечається з активістом, який обзиває його "московської повією" і обіцяє повісити на найближчому стовпі.

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Раніше в Одесі поліція й активісти заблокували присвячений Дню Перемоги автопробіг ОПЗЖ через використання забороненої комуністичної символіки.

Нагадаємо, 2 травня депутати СН Дмитрук і Леонов поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року під час протистояння з прихильниками Євромайдану загинула група сепаратистів.