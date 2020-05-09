Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео". ВIДЕО
Борець вільного стилю Богдан Грицай викликає на бій боксера, абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика.
Відео з викликом на бій Грицай опублікуваву ю-тубі, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином борець відреагував на опублікування Усиком в інстаграмі відео, на якому той відправляє в нокаут "диванного експерта".
"Олександре, подивився твоє останнє відео, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Насправді, я не жартую. Якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої навички проти прав свободи і людини, то бандитизм кінця СРСР буде здаватися справедливістю і правопорядком", - сказав Грицай.
Борець назвав ролики боксера "ватними" і викликав його на бій без правил.
"Радій, що на твоє відео під назвою "одного разу ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "в останнє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - заявив Грицай.
Він також висміяв заяви Усика і Ломаченка про етногенез "триєдиного російського народу" і застеріг Усика від роликів з погрозами в стилі "одного разу ти можеш увійти не в ті двері".
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Как видно напоказ -
Известно, что Слоны в диковинку у нас -
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает".-
"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
В то же время поисковик ютуба не выдаёт этот ролик на странице Богдана. Выдаёт 2 ролика на других страницах 5 тыс. и 10 тыс. просмотров.
Всё что нужно знать о мокшанском и украинском ютубе.
здравствуй брат...