УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11986 відвідувачів онлайн
Новини Відео
69 955 385

Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео". ВIДЕО

Борець вільного стилю Богдан Грицай викликає на бій боксера, абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика.

Відео з викликом на бій Грицай опублікуваву ю-тубі, інформує  Цензор.НЕТ. Таким чином борець відреагував на опублікування Усиком в інстаграмі відео, на якому той відправляє в нокаут "диванного експерта".

"Олександре, подивився твоє останнє відео, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Насправді, я не жартую. Якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої навички проти прав свободи і людини, то бандитизм кінця СРСР буде здаватися справедливістю і правопорядком", - сказав Грицай.

Борець назвав ролики боксера "ватними" і викликав його на бій без правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ

"Радій, що на твоє відео під назвою "одного разу ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "в останнє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - заявив Грицай.

Він також висміяв заяви Усика і Ломаченка про етногенез "триєдиного російського народу" і застеріг Усика від роликів з погрозами в стилі "одного разу ти можеш увійти не в ті двері".

Також читайте: Усик і Ломаченко потрапили до бази "Миротворця"

бокс (169) русский мир (452) боротьба (84) Усик Олександр (75) Грицай Богдан (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+215
Мы за тебя Грицай !
показати весь коментар
09.05.2020 16:32
+208
Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео" - Цензор.НЕТ 9155
показати весь коментар
09.05.2020 16:43
+168
Домоскалився Усик, тікай бо приб'ють.
показати весь коментар
09.05.2020 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
он такое же лайно как и ты
показати весь коментар
10.05.2020 16:58 Відповісти
а этот малолетка выгребет от Усика, сто процентов.
показати весь коментар
10.05.2020 14:36 Відповісти
Богданчику, я пишаюся тобою, синку.
показати весь коментар
10.05.2020 15:43 Відповісти
Молодець!!! Колись Давид вийшов один на бій з веліканом .. і переміг , тому, що з ним був Бог і правда ..Усик опустив народ , під прапором якого він заробляє гроші і свою популярність, а це плінтус ... а що можна чекати від ватних завилин ?))
показати весь коментар
10.05.2020 15:46 Відповісти
Україні не треба ряжених героїв таких , як усик..Їй треба герої патріоти реальних .., які стають на її захист .., і саме ними Вона гордиться , незалежно які вони .., маленькі , великі, сильні, слабкі ...за то відважні ..
показати весь коментар
10.05.2020 15:51 Відповісти
Усик великий Ымперский воин, мировой победитель американцев, ротобралец рейстага 75 раз подряд. Сталинские попы-православные это опора непобедимой руссской нации хромосомно особенных людей. Быть скрепочным это круче чем быть вандамами и рэмбами вместе взятыми. Но, Усик еще не знает что они вытирают ноги о всех кто хочет к ним примазаться, впрочем об своих тоже.
показати весь коментар
10.05.2020 17:17 Відповісти
Усик розвлікае американців , як бойцові собаки,..Судячи по образу життя переможець став німецький народ..,біля рейхстага,...Сталін знищив всі церкви і православне.., це вандалізм , нема руської православної церкви , бо реально це фсбешників церква.., яка одобрюе і підтримуе війни, розруху , захват
показати весь коментар
10.05.2020 19:16 Відповісти
Усик веде себе як хохол .., хоче пристосуватися .., це може тому ти його підтримуеш ?]] бо сам такий хохол...Українцям це не зрозуміти .., як судячи хохлам українців...
показати весь коментар
10.05.2020 19:20 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2020 15:46 Відповісти
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ -
Известно, что Слоны в диковинку у нас -
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает".-
"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
показати весь коментар
10.05.2020 15:47 Відповісти
і що ти цим сказати хтіло ?
показати весь коментар
10.05.2020 15:51 Відповісти
Что почуло, то и хотел
показати весь коментар
10.05.2020 16:02 Відповісти
Следующий бой для твоего слона будет последним.После него он обгаженный вернется на свою историческую родину в козлостанскую ********* и уже от туда будет гадить и строить из себя очередного кацапопровославного богатыря в красных труселях.Так что жаль ,что из за пандемии отменили бой.
показати весь коментар
11.05.2020 08:48 Відповісти
воно просто просто хотiло тут насрать
показати весь коментар
10.05.2020 16:03 Відповісти
Егеж...слонячий кавелок навалило.
показати весь коментар
10.05.2020 16:03 Відповісти
Ну що, в спам нахабу ?
показати весь коментар
10.05.2020 16:04 Відповісти
Це, що усик слон ? Ха ха ха гамна від нього тільки як від слона
показати весь коментар
10.05.2020 15:55 Відповісти
Та ясно, слон ти
показати весь коментар
10.05.2020 16:03 Відповісти
Зоологію Дарвін вивчи..
показати весь коментар
10.05.2020 16:07 Відповісти
Идиот, запомни, Дарвин не зоолог, а биолог. Не вякай.
показати весь коментар
10.05.2020 16:17 Відповісти
Це який Дарвін в тебе біолог , той хто з усика зробив слона?))о тебе звати Идиот ?))необов'язково всім писати як тебе звати , по тому, що ти пишеш і так видно............так само як про усика..
показати весь коментар
10.05.2020 16:48 Відповісти
Про слона, это Крылов.
показати весь коментар
10.05.2020 17:10 Відповісти
Напомню ещё раз. Боксёры усик , ломаченко и десятки других ковали своё мастерство в Крыму под патронатом такого себе серого кардинала Крыма Мельника. Разные аксёновы и константиновы были у Мельника на побегушках. Это инфа от покойного товарища , депутата Крымского парламента , бывшего министра Крыма ещеот 2005 года . У каждого начальника стоял прямой телефон с Мельником. Этот бандит Мельник готовил бойцов -рэкетиров , а эти могли ( а может и были бойцами ) стать рядовыми быками " русского мира".
показати весь коментар
10.05.2020 15:58 Відповісти
Молодець! Підтримую! Шарійська шмата Усік повинен здохнути!
показати весь коментар
10.05.2020 16:04 Відповісти
дякую ! мочи вату!
показати весь коментар
10.05.2020 16:40 Відповісти
кстати. Это видео в ютубе на странице Богдана за один день посмотрело 251 тыс.чел.
В то же время поисковик ютуба не выдаёт этот ролик на странице Богдана. Выдаёт 2 ролика на других страницах 5 тыс. и 10 тыс. просмотров.
Всё что нужно знать о мокшанском и украинском ютубе.
показати весь коментар
10.05.2020 17:27 Відповісти
Московський бруд усік-ломаченко стали рупором всіх ворогів Незалежної України,Богдан втілює українську молодь назвав речі своїми іменами ти вже переміг Богдане,Україна вже ніколи не стане під ярмо Москви,якби не намагались це зробити єрмаки,мєртвєчуки,бойки,шуфрічі,фірташі,ахмєтови,авакови,рабіновічі,кернеси.
показати весь коментар
10.05.2020 17:56 Відповісти
Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 3873
здравствуй брат...
показати весь коментар
10.05.2020 17:59 Відповісти
здравствуй брат
показати весь коментар
10.05.2020 17:59 Відповісти
А от попасти під руки борцю буде для Усика дуже неприємно😊
показати весь коментар
10.05.2020 18:07 Відповісти
а під кулак боксера приємно?
показати весь коментар
10.05.2020 19:05 Відповісти
Поєдинок боксер - борець закінчується відразу після кидка борця в ноги, це десь 5-10 сек з початку поєдинку і це не стьоб. А далі больовий і могила, на ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток.... Доречі - гугл в допомогу про змішані поєдинки.
показати весь коментар
10.05.2020 20:08 Відповісти
Усик фотки увидит у Богдана в инсте и сам упадет
Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 8516
показати весь коментар
10.05.2020 19:01 Відповісти
Фу, пля
показати весь коментар
10.05.2020 22:43 Відповісти
То на шо ты намекаешь ты скрути и себе в очко запхай .
показати весь коментар
11.05.2020 01:08 Відповісти
І що там Усік вже щось відповів?))де він пропав))
показати весь коментар
10.05.2020 21:45 Відповісти
трУсик - вату уронил вместе с иконой Паклонской ....которая ее дерржала поклонилась и упустила ненароком ... и теперь он не блаженный ибо блага от манкуртов не бывает.
показати весь коментар
10.05.2020 23:28 Відповісти
запам"ятайте цього хлопака! ось втілення українського патріота! тремтіть ломастайл з усиками)
показати весь коментар
10.05.2020 22:02 Відповісти
Будем болеть за Грицая. Предателей больше смотреть не будем. Такие "герои" Украине не нужны. Пусть едут к кровавому адольфу путлеру и целуют его в жопу.
показати весь коментар
10.05.2020 22:59 Відповісти
Усик конечно не прав немного, но он Грицая по-любому уложит, тот даже пёрднуть не успеет.
показати весь коментар
10.05.2020 23:28 Відповісти
струсик может только уложить икону блаженной мощи своим пАцелуем .... и да ... еще ни одного в истории Украинца не положил на ринге кацап .... как и в футболе и еще много где .
показати весь коментар
10.05.2020 23:31 Відповісти
Я тебе не передам даже сколько раз борцы боксёров звиздили на моей спортивной и памяти.У тебя шанс на одну подачу всего а даже медвежью пропущенную подачу на адреналине ты почувствуешь когда боксёр уже хрипеть синея от нехватки воздуха будет в ключике.
показати весь коментар
11.05.2020 01:16 Відповісти
Рюзьге свайн.
показати весь коментар
11.05.2020 02:40 Відповісти
Уссатюк уссалси... Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео" - Цензор.НЕТ 2656
показати весь коментар
11.05.2020 02:57 Відповісти
Профессиональный боксер в супертяже свалит борца на раз,вы бои без правил восьмиугольник посмотрите,там много борцов полегло,удар держать они не умеют
показати весь коментар
11.05.2020 06:18 Відповісти
Я борец греко-римского стиля в прошлом,в молодые годы рвал этих боксер в драках,как тузик тряпку,проход в ноги ,а дальше дело техники,а особо "мельница"хорошо заходит,проверено)
показати весь коментар
11.05.2020 12:16 Відповісти
В боях без правил как раз борцы рулят а не ударники. Конор vs Хабиб тому пример. У ударника против борца есть шанс выиграть если он его не подпустит близко.
показати весь коментар
12.05.2020 07:24 Відповісти
Теперь им нужно, когда идёт обстрел позиций ВСУ, кричать с той стороны: "Не стреляйте в ответ! Это же наши православные друзья!"
показати весь коментар
11.05.2020 07:51 Відповісти
Це хто?... Ілля Муромець? Хто це?
показати весь коментар
11.05.2020 10:10 Відповісти
децкий сад
показати весь коментар
11.05.2020 19:24 Відповісти
Красавчик!
показати весь коментар
12.05.2020 07:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 