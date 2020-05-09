Борець Грицай викликав Усика на бій через його "ватні відео". ВIДЕО

Борець вільного стилю Богдан Грицай викликає на бій боксера, абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика.

Відео з викликом на бій Грицай опублікуваву ю-тубі, інформує Цензор.НЕТ. Таким чином борець відреагував на опублікування Усиком в інстаграмі відео, на якому той відправляє в нокаут "диванного експерта".

"Олександре, подивився твоє останнє відео, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Насправді, я не жартую. Якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть застосовувати свої навички проти прав свободи і людини, то бандитизм кінця СРСР буде здаватися справедливістю і правопорядком", - сказав Грицай.

Борець назвав ролики боксера "ватними" і викликав його на бій без правил.

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"Радій, що на твоє відео під назвою "одного разу ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "в останнє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин", - заявив Грицай.

Він також висміяв заяви Усика і Ломаченка про етногенез "триєдиного російського народу" і застеріг Усика від роликів з погрозами в стилі "одного разу ти можеш увійти не в ті двері".

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