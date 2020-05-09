Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами. ВIДЕО

До Дня перемоги окупаційна адміністрація Луганська провела автопробіг і парад військової техніки. Раніше ватажок угруповання Леонід Пасічник заявляв про перенесення заходів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Учасники автопробігу збиралися зранку біля залізничного вокзалу та проїхалися, зокрема, центром міста. При цьому гучно сигналили.

На авто можна побачити російські прапори, СРСР та бойовиків "ЛНР".

Також центром міста проїхалася колона військової техніки. На вантажівках можна побачити переважно молодих людей, вдягнутих у військову форму, схожу на ту, що носили солдати Червоної армії.

Судячи з опублікованих світлин, у центрі міста, біля Пілона слави, були урочистості. Втім, людей там небагато (зазвичай у Луганську у День перемоги у центрі збирається кілька тисяч людей). Там же видно і скупчення військової техніки. Люди переважно без масок.

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Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, окупаційні адміністрації непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини у кілька разів занижують статистику щодо коронавірусу.

За оцінками українського міністерства, статистика щодо виявлення захворюваності занижена мінімум у 2-2,5 рази. Хворим масово діагностують ГРВІ, пневмонію і серцеву недостатність.

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