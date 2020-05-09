Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами. ВIДЕО
До Дня перемоги окупаційна адміністрація Луганська провела автопробіг і парад військової техніки. Раніше ватажок угруповання Леонід Пасічник заявляв про перенесення заходів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Учасники автопробігу збиралися зранку біля залізничного вокзалу та проїхалися, зокрема, центром міста. При цьому гучно сигналили.
На авто можна побачити російські прапори, СРСР та бойовиків "ЛНР".
Також центром міста проїхалася колона військової техніки. На вантажівках можна побачити переважно молодих людей, вдягнутих у військову форму, схожу на ту, що носили солдати Червоної армії.
Судячи з опублікованих світлин, у центрі міста, біля Пілона слави, були урочистості. Втім, людей там небагато (зазвичай у Луганську у День перемоги у центрі збирається кілька тисяч людей). Там же видно і скупчення військової техніки. Люди переважно без масок.
Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, окупаційні адміністрації непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини у кілька разів занижують статистику щодо коронавірусу.
За оцінками українського міністерства, статистика щодо виявлення захворюваності занижена мінімум у 2-2,5 рази. Хворим масово діагностують ГРВІ, пневмонію і серцеву недостатність.
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Про війну не любив говорити. Казав, що не хоче щоб діти чули про ті жахи!
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Так, друзья - сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой "ЛНР".
У меня время от времени спрашивают - почему я много пишу о совке, и я всегда отвечаю - пишу потому, что совок в наши дни никуда не делся, он продолжает уничтожать людей, города и страны. Любители так называемых "Новороссий" все до одного являются сталинистами и, подстрекаемые и спонсируемые путинистами, ведут войну с цивилизацией.
До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины - результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда". Впрочем - снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" - нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah
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