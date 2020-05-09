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Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами. ВIДЕО

До Дня перемоги окупаційна адміністрація Луганська провела автопробіг і парад військової техніки. Раніше ватажок угруповання Леонід Пасічник заявляв про перенесення заходів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Учасники автопробігу збиралися зранку біля залізничного вокзалу та проїхалися, зокрема, центром міста. При цьому гучно сигналили.

На авто можна побачити російські прапори, СРСР та бойовиків "ЛНР".

Також центром міста проїхалася колона військової техніки. На вантажівках можна побачити переважно молодих людей, вдягнутих у військову форму, схожу на ту, що носили солдати Червоної армії.

Судячи з опублікованих світлин, у центрі міста, біля Пілона слави, були урочистості. Втім, людей там небагато (зазвичай у Луганську у День перемоги у центрі збирається кілька тисяч людей). Там же видно і скупчення військової техніки. Люди переважно без масок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 травня у Херсоні: поліція зафіксувала масове порушення карантину на акції з нагоди Дня перемоги. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, окупаційні адміністрації непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини у кілька разів занижують статистику щодо коронавірусу.

За оцінками українського міністерства, статистика щодо виявлення захворюваності занижена мінімум у 2-2,5 рази. Хворим масово діагностують ГРВІ, пневмонію і серцеву недостатність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійська організація "Полк Перемоги" влаштувала провокацію з червоними прапорами в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 01
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 02
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 03
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 04
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 05
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 06
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами 07

День Перемоги (438) Луганськ (576) автопробіг (25)


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Топ коментарі
+28
Г+Г вже 100відсотковий раша канал ....пропитан брехнею . Ось ведучий отаке щойно рассказав . Ну ок 78 так 78 .

Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 2839
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09.05.2020 16:57
+22
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 426
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09.05.2020 17:21
+10
Якщо 78, то 1942 року народження
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09.05.2020 17:02
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в нас тоже малороси таке влаштували. ну який в нас ********** ....
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09.05.2020 16:56 Відповісти
господи, таке ж жалюгідне видовище, як і сама новоотсосія
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09.05.2020 17:56 Відповісти
Г+Г вже 100відсотковий раша канал ....пропитан брехнею . Ось ведучий отаке щойно рассказав . Ну ок 78 так 78 .

Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 2839
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09.05.2020 16:57 Відповісти
Якщо 78, то 1942 року народження
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09.05.2020 17:02 Відповісти
нельзя так жестоко простой математикой разоблачать зомбо скрепо- пропоганду....
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09.05.2020 17:27 Відповісти
😉
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09.05.2020 17:28 Відповісти
Мій покійний батько теж пішов на війну у 18 років в 1943 році. Так йому зараз би було 93.
Про війну не любив говорити. Казав, що не хоче щоб діти чули про ті жахи!
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09.05.2020 17:03 Відповісти
Моїх дідів забрали на війну в 43 му , коли звільнили від фашистів Харківщину . Одного забрали в інженерні - саперні війська , він згодом потрапив у полон і в полоні працював на бюргера ковалем бо до війни теж саме робив на залізниці . Його з полону звільнили радянські війська і він не потрапив до сталінських таборів , бо ковалі були потрібні скрізь . Більше всього мені запам"яталися саме його розповіді про війну , - дідусь розповідав все , як воно було . А другий дідусь , скільки я його не просив , не розсказував нічого . Тільки згодом , вже дорослим хлопцем я побачив документи . Він був командиром батареї сорокапяток , в Австрії його батарею знищили а він сам попав у шпиталь . В шпиталі пробув до 1946 го !! року і повернувся в голодну Україну живим ... .
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09.05.2020 19:09 Відповісти
Да фанерный Рейхстаг дедушка брал. Тут все ясно. А во время взятия его по голове доской и шандарахнуло.
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09.05.2020 17:06 Відповісти
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 3349.
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09.05.2020 18:13 Відповісти
Скоріш за все вертухаїв у ГУЛАГу, а вони зараз всі вважають себе "ветеранами - учасниками війни".
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09.05.2020 19:29 Відповісти
сегодня у кивы&K° праздник. они дрочaт не просто так, а по поводу.
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09.05.2020 16:58 Відповісти
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 1307
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09.05.2020 17:00 Відповісти
Какая разніца... (((
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09.05.2020 17:04 Відповісти
Та да , - одна даёт , а другая - дразнітца ))
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09.05.2020 17:38 Відповісти
Під одну кальку: Одеса, Харків, Київ, Миколаїв, Херсон та інші
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09.05.2020 17:01 Відповісти
У прокаженных движуха.
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09.05.2020 17:02 Відповісти
луганск и до асвабадителей был не фонтан , а сейчас вообще мрак и депресняк , умирающий город
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09.05.2020 17:04 Відповісти
В Украине 460 городов. В 29-ти из ни есть троллейбусное движение. Это на 15 городов 1 с троллейбусами. В самом мраке и деприсняке есть. В Ужгороде (тоже областной центр) нет. Аидно деприсняк ещё не дошёл.
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09.05.2020 18:14 Відповісти
В Ужгороді немає тролейбусів, але там електронні квитки введено раніше, ніж в Києві!
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09.05.2020 18:19 Відповісти
новостью было бы, если бы оккупанты на 9-е мая ничего не устроили......
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09.05.2020 17:04 Відповісти
не хило было бы им в честь такого праздника насыпать.....
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09.05.2020 17:06 Відповісти
Як би їх побачили справжні червоноармійці, то одразу б розстріляли через ті власівські прапори.
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09.05.2020 17:07 Відповісти
Але справжні червоноармійці вже всі померли...
Хто на війні, хто після одразу, хто на ГУЛАГі...
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09.05.2020 17:17 Відповісти
Та может быстрее передонут
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09.05.2020 17:08 Відповісти
Интересно , почему без власовских - росийских триколоров ехали , - что , уже и это там под запретом ? ))
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09.05.2020 17:17 Відповісти
Оккупанты устроили в Луганске автопробег и парад военной техники с советскими и российскими флагами - Цензор.НЕТ 426
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09.05.2020 17:21 Відповісти
Как умирает Луганск: уникальный фоторепортаж
Так, друзья - сегодня будет печальный и жуткий пост о том, что сейчас происходит в украинском городе Луганске, который в настоящее время оккупирован так называемой "ЛНР".
У меня время от времени спрашивают - почему я много пишу о совке, и я всегда отвечаю - пишу потому, что совок в наши дни никуда не делся, он продолжает уничтожать людей, города и страны. Любители так называемых "Новороссий" все до одного являются сталинистами и, подстрекаемые и спонсируемые путинистами, ведут войну с цивилизацией.
До 2014 года город Луганск был среднестатистическим украинским городом и весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины - результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разорённых людей. Современный Луганск представляет собой мёртвый город-антиутопию, в котором можно снимать очередные выпуски фильма "Чернобыль" или "Я легенда". Впрочем - снимать будет проблематично, потому что любого человека с камерой "службы безопасности ЛНР" могут отправить "на подвал" - нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah
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09.05.2020 17:24 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/379063-kak_umiraet_lugansk_unikaljnyj_fotoreportah Как умирает Луганск: уникальный фоторепортаж.
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09.05.2020 18:02 Відповісти
Как в Тирасполе))
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09.05.2020 17:37 Відповісти
.Независимая Луганда сегодня . Новые разработки военной техники , передовые технологии ..! Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 1960.

Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 1961 .
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09.05.2020 18:09 Відповісти
Робот Хведір вже не той...
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09.05.2020 19:37 Відповісти
Давненько гей-парадов не было и вот на тебе!
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09.05.2020 18:13 Відповісти
зоопарк с редкими животными
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09.05.2020 18:42 Відповісти
Юра, дай распоряжение впредь публиковать такие новости в рубрике"Вести из дурдома"
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09.05.2020 18:50 Відповісти
мелковат бесовский шабаш!!!
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09.05.2020 19:03 Відповісти
Смотря на эту куету можно смело сказать им пох под каким флагом жить .
Толи Гитлер с Челябинска или Геббельс с Мурманска.
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09.05.2020 19:12 Відповісти
Нахрена парад, у которого нет зрителей?
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09.05.2020 19:24 Відповісти
Друзі, захольте в ютуб на це відео, і кидайте масову скаргу на даний контект за рекламу російських окупантів. Завжди баньте їх...
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09.05.2020 19:34 Відповісти
"день перемоги"... Кого над ким?
Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами - Цензор.НЕТ 9146
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09.05.2020 19:36 Відповісти
********... Им скоро у виска будут крутить, а они будут радоваться😁
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10.05.2020 01:34 Відповісти
СОВКОДРОЧЕРЫ
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10.05.2020 12:54 Відповісти
 
 